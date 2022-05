Wir stehen am Rande eines globalen Zusammenbruchs!

Dies ist möglicherweise der wichtigste Thread, den ich je erstellt habe, schreibt der Unternehmer Kim Schmitz, besser bekannt als Kim Dotcom, auf Twitter. Er warnt, dass wir uns am Vorabend einer globalen Kernschmelze befinden. „Es könnte schlimmer sein als gedacht“, schreibt er.

🧵 This may be the most important threat that I ever make. Big picture stuff.



I’ll try to help you understand why the future is not what we’re hoping for. A major global collapse is coming. It may be worse than we can imagine.



Our leaders know.

But what are they planning?