In den vergangenen 2 Tagen habe ich soziale Medien durchforstet, um die Reaktionen auf die Geschehnisse in Israel und Palästina zu sehen, und ja, wir tun es wieder. Sofort haben sich Lager gebildet, die aufeinander losgehen. Obwohl die meisten von ihnen weder direkt noch indirekt etwas damit zu tun haben und wirklich keine Ahnung von der tatsächlichen Situation haben, das größere Bild nicht sehen, fliegen die Hassreden. Wählst du X, bist du schlecht, wählst du Y, bist du gut – aber natürlich nicht für die, die X gewählt haben. Und wenn du neutral bleibst, wirst du von X und Y als Spinner abgetan.

Die Polarisierung feiert erneut fröhliche Urständ. Teile und herrsche. Die EU, die USA, die NGOs, die Politiker und viele Bürger. Alle machen fröhlich mit. Der Hass zwischen den Bürgern wird absichtlich geschürt, und alle fallen wieder darauf herein.

Liebe Menschen… seht ihr das nicht? Wo ist euer Sinn für Vernunft und Besonnenheit?

Unschuldige Zivilisten sterben auf beiden Seiten. Kein zufälliger Kollateralschaden im Rahmen von Militäraktionen gegen militärische Ziele, sondern gezielte Angriffe auf Zivilisten. Es ist eine Strategie. Zivilisten sind zu vernachlässigendem Kanonenfutter geworden. Normale Menschen wie Sie und ich, die nichts mit jahrzehntelangen geopolitischen und religiösen Konflikten zu tun haben, die nur um Macht, Geld und Kontrolle kreisen.

Ein neuer Krieg zwischen vielen Nationen steht vor der Tür. Viele Länder ergreifen Partei für Palästina und stehen bereit einzugreifen, ebenso wie der Westen bereits Vorbereitungen für die Unterstützung Israels trifft. Dies wird uns alle betreffen und der Weltwirtschaft erneut einen schweren Schlag versetzen. Wir müssen dies um jeden Preis vermeiden.

Was die Hamas gegenüber der israelischen Bevölkerung getan hat, ist in keiner Weise zu rechtfertigen und muss entsprechend geahndet werden, ebenso wie alles, was Israel in den letzten 50 Jahren gegenüber der palästinensischen Bevölkerung getan hat, in keiner Weise zu rechtfertigen ist und auch geahndet werden muss.

Es liegt nicht an uns, Bürgern, zu richten. Sich zu hassen, weil man sich für die eine oder andere Partei entscheidet, ist eine Katastrophe für unsere Gesellschaft, die bereits so gespalten ist. Wir müssen unsere politischen Führer drängen, Frieden anzustreben.

Krieg ist niemals in Ordnung, egal aus welchem Grund. Für jeden Konflikt gibt es eine friedliche Lösung für diejenigen, die es wollen. Und diejenigen, die es nicht wollen, müssen überzeugt werden, es zu wollen.

Lasst Vernunft und Besonnenheit vorherrschen, zum Wohl der Menschen und unseres Planeten. Wählt Frieden und Liebe. Bitte, bitte.