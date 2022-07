Wir „verlieren den Kampf gegen die Affenpocken“…anscheinend

Nach Angaben der New York Times verlieren die USA derzeit „den Kampf gegen die Affenpocken“. Das ist wahrscheinlich eine Neuigkeit für Sie.

Denn wenn man bedenkt, dass es in den USA etwa 700 Fälle von Affenpocken gibt (etwa 0,0002 % der Bevölkerung), dass die ganze Welt nur 8000 „Fälle“ hat (etwa 0,0001 %) und dass es nur 3 gemeldete Todesfälle gab … nun, dann könnte man meinen, dass es gar keinen Kampf gibt, geschweige denn, dass wir verlieren.

Es ist wirklich eher ein Durcheinander. Im schlimmsten Fall. Vielleicht ein Tumult.

Natürlich unter der Voraussetzung, dass es überhaupt einen „Ausbruch“ der Affenpocken gibt, was wir nie glauben sollten, vor allem nicht in der Welt nach den Cowiden.

Dennoch ist sich die NYT sicher…

Es wird wahrscheinlich noch viele weitere Infektionen geben, bevor der Ausbruch unter Kontrolle gebracht werden kann, wenn er überhaupt unter Kontrolle gebracht werden kann.

Die USA sind nicht der einzige Ort, an dem diese Woche eine neue Ladung von Affenpocken-Angstpornos auftaucht.

Vor fünf Tagen wurde gemeldet, dass in Australien der erste „Fall“ aufgetreten ist, mit der untertriebenen Schlagzeile…

KILLER-VIRUS BREITET SICH PLÖTZLICH IN AUSTRALIEN AUS

.. Das ging selbst den Mainstream-Medien zu weit, die die Überschrift einige Stunden später stillschweigend umformulierten.

Zwei Tage später gab Neuseeland bekannt, dass der erste Fall von Affenpocken im eigenen Land isoliert wurde.

Und vor gerade einmal 15 Minuten, zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels, veröffentlichte The Guardian eine Meldung mit der Überschrift:

Experten warnen: Bemühungen zur Eindämmung des britischen Affenpockenausbruchs unzureichend

Was also ist die Ursache für den drohenden Verlust der Menschheit durch die Affenpocken? Nun, klarer kann man es nicht ausdrücken: Wir testen nicht genug.

Die NYT geht ausführlich auf diese Frage ein:

Die Reaktion in den Vereinigten Staaten war schleppend und zaghaft und erinnerte an die frühen Tage der Covid-Pandemie, sagen Experten, was beunruhigende Fragen über die Bereitschaft der Nation für pandemische Bedrohungen aufwirft. …] Die ersten Fälle von Affenpocken wurden im Mai gemeldet, aber Tests werden erst im Laufe dieses Monats zur Verfügung stehen.

[…] Die ersten Fehltritte bei der Reaktion der USA auf die Affenpocken betrafen die Tests. Wie in den ersten Tagen der Coronavirus-Pandemie werden Proben von Affenpocken-Patienten zur endgültigen Diagnose an die CDC weitergeleitet, ein Prozess, der Tage dauern kann.

Slate stimmt dem zu und titelt „We Need to Keep Better Track of Monkeypox“ und zitiert einen „Experten“:

Tests sind das Schlüsselelement, um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, und derzeit machen wir einfach nicht genug davon.

Wir haben diesen Film schon einmal gesehen, wir wissen, wie es weitergeht.

Da, wie die NYT betont, Affenpocken-Tests „irgendwann in diesem Monat“ verfügbar sein werden, können wir mit einem GROSSEN Anstieg der Fälle rechnen.

Weit davon entfernt, als das erkannt zu werden, was es ist – eine riesige Anzahl falsch positiver Ergebnisse durch PCR-Tests – wird dieser Anstieg der Fälle als „wahres Ausmaß des Ausbruchs“ verkauft werden, nachdem man wochenlang die aktuellen „Fallzahlen“ als „wahrscheinlich unterschätzt“ bezeichnet hat.

Die Lösung, das wissen wir, wird in der „Erhöhung der Durchimpfungsrate“ oder in der „Unterstützung der Impfung der am meisten gefährdeten Personen“ oder in anderen Schlagworten bestehen.

Aber oh nein, wir haben nicht genug Impfstoffe!

Zumindest, wenn es nach der New York Times und der LA Times und CBS und Science und dem New York Magazine und NPR und NBC und der New York Post und…

…es ist die vorherrschende Botschaft, das will ich damit sagen.

Aber keine Sorge, ein sehr vertrauter Held wird bald auf einem weißen Pferd über den Horizont reiten:

Moderna erforscht potenzielle Affenpocken-Impfstoffe auf präklinischer Ebene unter Verwendung seiner mRNA-Plattform.

Ja, Moderna hat bereits im Mai mit der Arbeit an einem neuen mRNA-Impfstoff gegen Affenpocken begonnen… nach den Regeln von Covid sind sie also wahrscheinlich schon fast fertig.

Man muss nur genau eine Person impfen, und wenn sie nicht auf der Stelle stirbt, ist es sicher.

…und wenn sie es tun, dann waren sie bereits krank und die Studiendaten sind kompromittiert und Affenpocken sind ein solcher Notfall, dass wir die Zulassung trotzdem erteilen sollten. Sie können die Studiendaten im Jahr 2097 lesen.

Wir wissen, wie das funktioniert.

Tests, um das „Problem“ zu schaffen, Impfstoffe, um das „Problem“ zu „lösen“. Beides führt dazu, dass riesige Mengen öffentlicher Gelder in bodenlosen privaten Taschen verschwinden.

Es gibt viel Nebel um die Affenpocken – wir wissen in vielerlei Hinsicht nicht, wohin sie führen oder wozu sie überhaupt dienen. Das Narrativ ist nur zur Hälfte ausgearbeitet. Erst wächst sie, dann schrumpft sie, dann wächst sie wieder.

Es gab eine Namensänderung, die nie wirklich umgesetzt wurde, und die Entscheidung, den Schwerpunkt auf die sexuelle Übertragung zu legen – vor allem unter „Männern, die Sex mit Männern haben“ (ich weiß nicht, warum sie ALLE diesen Ausdruck verwenden und nicht „schwule Männer“) -, ist eine, die ich noch nicht begreifen kann.

Aber auch wenn es noch keine endgültige Entscheidung über Größe, Richtung oder Geschwindigkeit getroffen hat, nimmt es doch eine sehr vertraute Form an: Tests und Impfstoffe.

Es geht immer um Tests und Impfstoffe.