Wir werden für die globale Standardisierung von Systemen geopfert

Es gibt einen Inventar- und Kontrollplan für so ziemlich alles auf der Erde – für Land und Wasser, Mineralien, Pflanzen, Tiere, Lebensmittel, Energie, Informationen und Menschen.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Die Agenda 21 (Agenda für das 21. Jahrhundert) ist der Bestands- und Kontrollplan für alles Land, Wasser, Mineralien, Pflanzen, Tiere, Bauwerke, Produktionsmittel, Nahrungsmittel, Energie, Informationen, Bildung und alle Menschen auf der Welt

Dieser Fahrplan für den globalen Totalitarismus wurde 1992 auf der Konferenz für nachhaltige Entwicklung in Brasilien von 179 Nationen, darunter auch den USA, beschlossen

In den letzten drei Jahren wurden verschiedene Facetten der Agenda 21 unter dem Deckmantel der Biosicherheit und der weltweiten COVID-19-Pandemie umgesetzt. Der Green New Deal (Grüne Agenda), „Build Back Better“, die Vierte Industrielle Revolution (die transhumanistische Bewegung) und The Great Reset fördern und erleichtern die Umsetzung der Agenda 21

Die Agenda 21 basiert auf der Ideologie des „Kommunitarismus“, die besagt, dass „die Rechte des Einzelnen gegen die Rechte der Gemeinschaft abgewogen werden sollten“. Die Gemeinschaft besteht in den Augen der Globalisten jedoch aus Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Unternehmen und Regierungen, die diktieren sollen, was auf der Welt geschieht. Die Menschen sind nicht wirklich Teil der Gleichung

Bei der „nachhaltigen Entwicklung“ geht es NICHT um Recycling oder darum, sicherzustellen, dass es genug Lebensmittel und Ressourcen für alle gibt. Es geht darum, die Bevölkerung aus ländlichen und vorstädtischen Gebieten in konzentrierte Stadtzentren zu verlagern, wo sie und ihr Ressourcenverbrauch überwacht und kontrolliert werden können

Das obige Video zeigt die verstorbene Rosa Koire, ehemalige Geschäftsführerin des Post Sustainability Institute und der Demokraten gegen die UN-Agenda 21 und Autorin von „Behind the Green Mask: UN Agenda 21“. Sie verbrachte das Jahrzehnt vor ihrem frühen Tod damit, zu recherchieren und die Menschen über staatliche Maßnahmen aufzuklären, die uns unserer individuellen Rechte berauben sollen.

Bevor sie diesen Kampf aufnahm, war sie fast drei Jahrzehnte lang Leiterin einer Bezirksabteilung des kalifornischen Verkehrsministeriums. Koire verstarb Ende Mai 2021 an einer Lungenembolie und an metastasierendem Lungenkrebs.

Im obigen Video entlarvt Koire die wahre Agenda 21 der Vereinten Nationen, die auf einer Konferenz über nachhaltige Entwicklung im Juni 1992 festgelegt wurde.

Die Dokumentation dieser Konferenz kann in mehreren Sprachen von der UN-Seite „Sustainable Development Goals“ und der digitalen Bibliothek der UN heruntergeladen werden. Koires zahlreiche Interviews und Vorträge zu diesem Thema finden Sie auf DemocratsAgainstUNAgenda21.com.

Agenda 21 ist Globalisierung auf Steroiden

Koire war der festen Überzeugung, dass die Agenda 21 (auch bekannt als Agenda für das 21. Jahrhundert) das wichtigste Thema unserer Zeit ist, und das ist sie auch:

„Der Bestands- und Kontrollplan für alles Land, Wasser, Mineralien, Pflanzen, Tiere, Bauwerke, Produktionsmittel, Nahrungsmittel, Energie, Informationen – und alle Menschen auf der Welt.“

Dieser Fahrplan für globale Kontrolle und Herrschaft – globaler Totalitarismus – wurde 1992 auf der Konferenz für nachhaltige Entwicklung in Brasilien von 179 Nationen angenommen. Wäre Koire heute, Ende 2022, noch am Leben, hätte sie uns zweifellos gewarnt, dass die Agenda 21 jetzt in der Endphase der Umsetzung steht.

In den letzten drei Jahren wurden verschiedene Facetten der Agenda 21 unter dem Deckmantel der Biosicherheit und der weltweiten COVID-19-Pandemie umgesetzt. Der „Green New Deal“ (Grüne Agenda), „Build Back Better“, die vierte industrielle Revolution (die transhumanistische Bewegung) und „The Great Reset“, der offiziell von Klaus Schwab, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums, und dem damaligen Prinzen Charles im Juni 2020 vorgestellt wurde – sie alle dienen dazu, die Umsetzung der Agenda 21 zu fördern und zu erleichtern.

Was ist „nachhaltige Entwicklung“ wirklich?

Wie Koire feststellte, haben die meisten Menschen die Illusion, dass es bei der „nachhaltigen Entwicklung“ um Dinge wie Recycling und die Sicherstellung von genügend Nahrungsmitteln und Ressourcen für eine ständig wachsende Bevölkerung geht. Aber nein, darum geht es in Wirklichkeit NICHT. „Es geht darum, die Bevölkerung in konzentrierte Stadtzentren zu bringen und sie aus den ländlichen Gebieten zu vertreiben“, sagt Koire.

Es ist auch ein Plan, um die unteren und mittleren Klassen ihres Wohlstands zu berauben und die Weltbevölkerung zu Sklaven einer digitalen Diktatur zu machen, in der alle Ressourcen von oben kontrolliert werden. Das ist Globalisierung auf Steroiden, und je stärker die Globalisierung, desto weniger individuelle Rechte kann es geben.

Am 24. Oktober 2022 twitterte die ehemalige englische Premierministerin Margaret Thatcher folgende Warnung: „Wenn der Staat alles für dich tut, wird er dir bald alles wegnehmen – du wirst dann keine Grundlage für persönliche, politische oder wirtschaftliche Freiheit haben.“

„Gemeinschaft“ ist nicht das, was Sie denken

Wie Koire erläutert, basiert die Agenda 21 auf der Ideologie des „Kommunitarismus“, die besagt, dass „die Rechte des Einzelnen gegen die Rechte der Gemeinschaft abgewogen werden sollten“.

Dem können wir zumindest teilweise zustimmen, weil wir die „Gemeinschaft“ als etwas betrachten, zu dem wir gehören und für das wir Verantwortung tragen. In der Vorstellung der Globalisten ist „Gemeinschaft“ jedoch ein Konstrukt aus Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Unternehmen und Regierungen, die diktieren sollen, was in der Welt geschieht.

„Wir als Individuen haben buchstäblich keinen Einfluss, es sei denn, wir sind damit einverstanden“, sagt Koire. Wenn man gegen „die Gemeinschaft“ [d.h. NGOs, Unternehmen und die Regierung], gegen kommunitäres Recht oder kommunitäre Sozialtaktiken verstößt, wird man abgelehnt und im Grunde zum Ausgestoßenen gemacht.“

Um es klar zu sagen: Die Agenda 21 und The Great Reset basieren auf einer Ideologie, die besagt, dass die Rechte des Einzelnen gegen die Rechte von NGOs, privaten Unternehmen und Regierungen abgewogen werden müssen. Das Wort „ausgewogen“ ist jedoch irreführend, denn „die Gemeinschaft“ ist der Entscheidungsträger. Ihre einzige Option ist, sich ihrer Herrschaft zu unterwerfen oder aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden.

Versuch der Verhinderung der Umsetzung der Lokalen Agenda 21 gescheitert

Im Jahr 2013 klagte Koires Organisation, das Post Sustainability Institute, um die Übernahme der Agenda 21 in San Francisco, Kalifornien, zu stoppen. Wie die Off the Grid News damals berichteten:

„In den Vereinigten Staaten sind mehr als 500 größere und mittelgroße Städte Mitglied einer internationalen Nachhaltigkeitsorganisation, die angeblich die Umsetzung der Agenda 21 unterstützt. Eine Gruppe, die als Post Sustainability Institute bekannt ist, reichte vor kurzem eine Klage ein, um ein Projekt, den Plan Bay Area, zu stoppen. Dabei handelt es sich um eine langfristige Verkehrs- und Flächennutzungs-/Wohnungsstrategie für das Gebiet von San Francisco, die bis 2040 abgeschlossen sein soll. Laut der Plan Bay Area-Website besteht das Ziel darin, „das künftige Bevölkerungswachstum zu bewältigen und die Treibhausgasemissionen von Autos und Kleinlastern zu reduzieren“. Dies geschieht durch den Bau von Stadtvierteln, die „in fußläufiger Entfernung zu häufigen Verkehrsverbindungen liegen“ und „eine große Vielfalt an Wohnmöglichkeiten bieten und über Lebensmittelgeschäfte, Gemeindezentren und Restaurants verfügen.“

In dem Video erklärt Koire, was mit dem Bay Area Plan wirklich erreicht werden soll. Nach diesem Plan wird jede zukünftige Entwicklung in der Bucht von San Francisco auf nur 4 % der verfügbaren Fläche beschränkt sein. Alle 101 Städte und Landkreise werden zusammengelegt, und alle Entscheidungen zur Flächennutzung werden von einem nicht gewählten Gremium getroffen.

Die Auswirkungen, die dies auf die Flächennutzung, die Immobilienwerte, die Unternehmen und die erzwungene Mobilität von Menschen haben wird, sind „unvorstellbar“, sagt Koire. Sie vergleicht es mit einem „Konzentrationslager der Zukunft“, in dem der Wasser- und Energieverbrauch überwacht und eingeschränkt wird und in dem der Zugang zur Natur und zum Land außerhalb der Stadt verwehrt ist. Leider haben sie den Fall nach drei Jahren verloren, und der Plan der Bay Area Agenda 21 ist immer noch auf dem Weg.

Die Bedeutung der Rückeroberung der Kontrolle auf lokaler Ebene

Die Verabschiedung und Umsetzung der Agenda 21 auf lokaler Ebene zu verhindern, ist eine entscheidende Taktik, denn, wie sie erklärt, „Regionalisierung ist das Sprungbrett zur Globalisierung, und Globalisierung ist die Standardisierung globaler Systeme“.

„Solange die Systeme nicht synchronisiert sind und zusammenarbeiten, können sie nicht zentral gesteuert werden. Darum geht es auch bei The Great Reset – die Harmonisierung und Synchronisierung von Systemen, global, um eine zentrale Kontrolle der ganzen Welt zu ermöglichen. The Great Reset ist die Agenda 21 unter einem anderen Namen.“

Und noch einmal: Die globalen Systeme, über die wir hier sprechen, umfassen die Nutzung von Land, Wasser, Mineralien, Pflanzen, Tieren und Menschen. Sie umfassen alle Arten von Bauwerken, Produktionsmitteln, Nahrungsmitteln, Energie, Informationssystemen und Bildung. ALLE Systeme der Welt sollen „harmonisiert“ und unter die Kontrolle einer zentralen Instanz gebracht werden.

Solange die Systeme nicht synchronisiert sind und zusammenarbeiten, können sie nicht zentral gesteuert werden. Darum geht es auch bei The Great Reset – die Harmonisierung und Synchronisierung von Systemen, global, um eine zentrale Kontrolle der ganzen Welt zu ermöglichen. Der Große Reset ist die Agenda 21 unter einem anderen Namen.

Wie Koire anmerkt: „Das Ziel der Agenda 21 ist eine Weltregierung und die totale Kontrolle durch eine zentrale Einheit“, und der Plan wird unter der falschen Prämisse ausgerollt, dass wir all diese Veränderungen durchführen müssen, um den Klimawandel zu stoppen.

Die Ziele der Agenda 21 im Überblick

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ziele der Agenda 21 und des Great Reset darin bestehen:

ALLE Menschen in Großstädte zu bringen, wo sie leicht kontrolliert werden können – Der Plan des Great Reset ist spezifischer, da er fordert, dass die Menschen in intelligenten Städten unter 24/7-Überwachung leben. Die vierte industrielle Revolution fügt eine weitere Ebene hinzu, da sie die Verschmelzung des Menschen mit der Technologie fordert, sodass Überwachung und Kontrolle bis hinunter auf die biologische, mentale und emotionale Ebene stattfinden werden.

Abschaffung der repräsentativen Regierung und stattdessen Einsetzung nicht gewählter Gremien, die alle Entscheidungen treffen.

Abschaffung von Zuständigkeits- und Landesgrenzen durch Regionalisierung (die Europäische Union ist ein Beispiel für Regionalisierung) und Faschismus, d. h. öffentlich-private Partnerschaften – Öffentlich-private Partnerschaften oder Partnerschaften zwischen Unternehmen und der Regierung lassen die Wähler außen vor. Die „faschistische Gemeinschaft“ (wenn ich mich an die Definition beider Begriffe erinnere) möchte a) Arbeitnehmer frei über Grenzen hinweg bewegen können, b) Waren ohne Vorschriften frei bewegen können und c) Löhne senken können. Der einfachste Weg, all dies zu erreichen, ist die Beseitigung der nationalen Grenzen.

Die drei Säulen der Agenda 21

Wie Koire erklärt, sind die drei Säulen der Agenda 21 die drei „E’s“:

Economy (Wirtschaft)

Ecology (Ökologie)

Equity (social equity) – (Gerechtigkeit (soziale Gerechtigkeit))

Wie bei dem Begriff „Gemeinschaft“ bilden sich die meisten ein, dass sie verstehen, was das Wort „Gerechtigkeit“ bedeutet. Sie denken, es bedeutet eine gerechte Verteilung von Lebensmitteln, Wasser, Energie usw. Sie glauben, dass es darum geht, die Ungleichheiten zwischen Arm und Reich zu vermindern. Aber auch hier irren sie sich.

Soziale Gerechtigkeit bedeutet „die Verarmung großer Teile der Bevölkerung und den Niedergang entwickelter Nationen“, erklärt Koire und fügt hinzu: „Soziale Gerechtigkeit ist ein Code für diese Bewegung [von Menschen und Gütern] und die Reduzierung der Bevölkerung.“

Die drei Säulen, die als miteinander verbundene Kreise betrachtet werden, werden als die drei Bereiche dargestellt, die ausgeglichen werden müssen. Aber das „Gleichgewicht“, von dem die Rede ist, ist ein kommunitäres Gleichgewicht. Es ist kein Gleichgewicht für das Wohlergehen der Menschen. Der ausgewogene Mittelpunkt ist der Bereich der zentralisierten Kontrolle, so dass Unternehmen und Regierungen die Menschen nach Belieben ausbeuten und kontrollieren können.

Wie man sich wehrt

Obwohl wir uns auf eine zentralisierte, totalitäre Eine-Welt-Regierung zubewegen, sind wir noch nicht so weit. Wir haben immer noch die Möglichkeit, uns zu wehren, indem wir:

Verweigerung der Zusammenarbeit bei der Einführung und Umsetzung von Agenda 21-Punkten, tyrannischen Übergriffen und Überwachungs-/Kontrollinstrumenten wie der digitalen Identität und programmierbaren digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs)

Den totalitären Plan umfassend aufdecken und diskutieren

Gemeinsam gegen diese Pläne vorgehen, insbesondere gegen lokale Agenda 21-Pläne

Ihren Kindern zu helfen, zu verstehen, dass sie vom Kindergarten bis zur Graduiertenschule indoktriniert werden, ihren eigenen Untergang zu begrüßen und zu unterstützen

Eintreten für die persönlichen Rechte und Freiheiten

Führungskräfte folgen einem Drehbuch

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum sich – mit sehr wenigen Ausnahmen – niemand in der Regierung, weder auf lokaler noch auf Landes- oder Bundesebene, für einen ihrer pandemischen „Fehler“ entschuldigt hat? Immer wieder haben sich ihre Behauptungen und Versprechungen als falsch erwiesen, und dennoch hat sich niemand entschuldigt.

Die meisten machen einfach weiter, als hätte es ihre falschen Aussagen und Fehlentscheidungen nie gegeben. Der Grund, warum sie nicht zugeben wollen, dass alles, was während der Pandemie geschah, ein Fehler war, ist, dass sie von Anfang an wussten, dass alles eine Lüge war.

Ihnen wurde ein Drehbuch vorgegeben, und sie folgten diesem Drehbuch. Ende der Geschichte. Das Drehbuch hat nie einen Sinn ergeben, weil es eine erfundene Erzählung war. Nichts basierte auf tatsächlichen Fakten oder realen Ereignissen. Das Drehbuch wurde erstellt, um den Eindruck zu erwecken, dass die Maßnahmen notwendig waren. In Wirklichkeit waren die Pandemie-Maßnahmen ein Vorwand, um uns in die Agenda 21 und den Großen Reset zu drängen.

Jetzt, da die globalen Systeme aufgrund dieser Maßnahmen zusammenbrechen, bringen dieselben Schurken ein anderes Narrativ, ein anderes Drehbuch heraus, das besagt, dass sie es wieder in Ordnung bringen werden. Sie werden es „wieder besser machen“ und dabei alles gerecht und grün gestalten. Bei COVID ging es immer darum, den globalen Totalitarismus einzuführen.

Das Haar in der Suppe war die Tatsache, dass COVID nie so fatal war, wie sie es darzustellen versuchten, und mit der Zeit überholte die Realität das falsche Narrativ. Massiver Widerstand gegen die Impfpässe behinderte den Übernahmeprozess ebenfalls, und jetzt haben Pfizer-Beamte den letzten Nagel in den Sarg geschlagen, indem sie zugaben, dass die COVID-Impfungen nie getestet wurden, um zu sehen, ob sie tatsächlich die Infektion und Übertragung stoppen, was die einzige Grundlage für die Pässe war.

Ohne die Rechtfertigung für die Biosicherheit drängen sie nun wieder auf die digitale Identität, die der nächste Schritt im Prozess der digitalen Versklavung war, aber jetzt haben große Teile der Bevölkerung davon erfahren und wissen, was sie vorhaben.

So berichtete The National Pulse lange vor dem Amtsantritt des neuen englischen Premierministers Rishi Sunak über seine direkten Verbindungen zu einem Partnerunternehmen des Weltwirtschaftsforums, das digitale Identitäten und soziale Kreditwürdigkeitsprüfungen vorantreibt. Diese Macken waren vielleicht ein göttlicher Eingriff, um zu verhindern, dass die ganze Welt in die Falle tappt.

Der Verwaltungsstaat ist ein wesentlicher Teil des Problems

Während viele ihre Hoffnungen auf eine politische Wachablösung setzen, vergessen die meisten oder verstehen nicht, dass gewählte Beamte bei weitem nicht die Macht haben, die wir von ihnen erwarten. Wie die Epoch Times erklärt, liegt die wahre Macht bei den nicht gewählten Verwaltungsbeamten. Dort muss die wirkliche Entrümpelung stattfinden:

„Es ist jetzt ziemlich offensichtlich, dass wir es mit einem Ungeheuer zu tun haben, das Medien, Technologie, gemeinnützige Organisationen sowie multinationale und internationale Regierungsbehörden und alle Gruppen, die sie vertreten, umfasst. Doch wenden wir uns hier dem offensichtlichsten Problem zu: dem Verwaltungsstaat … Die gewählten Politiker sind zahlenmäßig unterlegen und werden von allen Seiten überlistet. Sie tun nur so, als ob sie das Sagen hätten, während die eigentlichen Staatsgeschäfte von erfahrenen Fachleuten mit festen Stellen geführt werden … So wie das Risiko hoch ist, so ist auch das Problem der Umsetzung einer Lösung – repräsentative Demokratie als Mittel zur Wiedererlangung der Freiheit selbst – äußerst schwierig … In der Tat scheint das gesamte System gegen Veränderungen ausgelegt zu sein. Es beginnt mit dem ständigen Personal auf dem Capitol Hill. Das ist ein ganzer Stamm. Sie wechseln von Büro zu Büro. Sie kennen sich alle untereinander und auch die ständigen Mitarbeiter der Bürokratien, die dem Kongress dienen, und diese wiederum haben enge Beziehungen zu den ständigen Mitarbeitern der Exekutivbürokratien, die wiederum enge Beziehungen zu den Medien und den Unternehmensleitern haben, die die Kongressabgeordneten beeinflussen. Naive Menschen, und seien sie noch so gut gemeint, sind schnell umzingelt. Das ist im Wesentlichen das, was Donald Trump passiert ist. Er dachte, dass er als Präsident wie ein CEO sein würde, nicht nur für die gesamte Regierung, sondern für das ganze Land. Innerhalb weniger Monate wurde er eines Besseren belehrt … Genau aus diesem Grund muss das Problem des Verwaltungsstaates wie nie zuvor in den Mittelpunkt gerückt werden. Er muss durchdrungen und Stück für Stück auseinandergenommen werden. Dazu bedarf es nicht nur ständiger Untersuchungen, sondern auch mutiger Gesetzesentwürfe, die nicht auf Kürzungen, sondern auf die völlige Streichung ganzer Behörden abzielen, eine nach der anderen. Das ist es, was es braucht, um einen echten Wandel herbeizuführen … Letztendlich sind dramatische Veränderungen der öffentlichen Meinung mächtiger als politische Veränderungen und sogar Wahlumstürze, die allzu oft durch Umsturz scheitern. Jede Institution beugt sich letztlich dem, weshalb Forschung, Bildung, guter Journalismus und kompetente Medien sowie Freundschaftsnetzwerke und Community-Organisation vielleicht sogar grundlegender sind als Wahlen. All dies hat bereits begonnen und wächst weiter. Darin liegt die wahre Hoffnung.“

Erkennen Sie, wo Ihre wahre Macht liegt

Unabhängig davon, welche Partei an der Macht ist, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass Ihre Macht als Einzelperson in Ihren eigenen, täglichen Entscheidungen liegt. Politiker sagen das, was nötig ist, um gewählt zu werden, und stützen sich dabei auf Meinungsumfragen. Die öffentlichen Äußerungen eines Politikers entwickeln sich ständig weiter und stimmen selten mit ihren Handlungen überein, die ihren Sponsoren zugute kommen.

Wir müssen also wirklich klüger werden, wie wir uns in den politischen Prozess einbringen und vermeiden, auf ihre sorgfältig konstruierten und ausgeklügelten Strategien hereinzufallen, die uns daran hindern, die Veränderungen zu erreichen, die wir wollen und dringend brauchen.

Solange wir uns gegenseitig an die Gurgel gehen, lenkt uns das davon ab, das zugrunde liegende System zu analysieren und anzugehen, das die Probleme überhaupt erst verursacht. Lassen Sie also die Menschen ihre Meinung sagen. Letztlich sind es die Interessen der Herrschenden, die die Gesetze schreiben und die Politiker dafür bezahlen, sie zu verabschieden. Aber Wissen ist Macht, also nutzen Sie Ihr Wissen, um dort die Kontrolle zu übernehmen, wo es am wichtigsten ist – vor Ort.

Die Macht des Einzelnen ist selbst in diesem zutiefst mangelhaften System lebendig und gesund. Sie wird Ihnen zuteil, wenn Sie mit jeder Entscheidung und jedem Kauf, den Sie tätigen, AUSSERHALB des Systems treten. Mit jeder Maßnahme, die Sie ergreifen, geben Sie auch anderen ein Beispiel, dem sie folgen können, und werden so zu einem Akteur des Wandels in Ihrem eigenen kleinen Kreis von Familie, Freunden und Bekannten. Letztlich wird unser gemeinsames Handeln die Veränderungen bewirken, die so dringend notwendig sind, und lokales Denken wird schließlich eine globale Wirkung haben.

Denken Sie daran, dass die Industrien, die derzeit unsere Politiker kaufen und ihre eigenen Gesetze schreiben, ihre Macht nur mit Ihrer finanziellen Unterstützung aufrechterhalten können. Wir haben zwar keinen großen Einfluss darauf, wie unsere Steuergelder durch Subventionen und Verträge an diese Industrien verteilt werden, aber wir haben einen sehr großen Einfluss, indem wir jeden Tag verantwortungsbewusst einkaufen.

Wenn Sie diese Unterstützung zurückziehen, verlagern Sie automatisch Ihre finanzielle Macht auf ein wohlwollendes Unternehmen, das mit Ihren Grundprinzipien übereinstimmt. Ein perfektes Beispiel dafür ist, wenn Sie lokal angebaute Lebensmittel von einem Biobauern kaufen.

Sie ermächtigen diesen Landwirt, weiterhin Lebensmittel für die Gemeinschaft anzubauen, die die Regeneration der Umwelt und die Gesundheit der Menschen unterstützen, und Sie entmachten die großen Junkfood-Hersteller, die einen unangemessenen Einfluss auf die Agrarpolitik ausüben. Darin liegt Ihre wahre Macht.

Ernährungsunabhängigkeit ist der Schlüssel zu anderen Formen der Unabhängigkeit

Es ist an der Zeit zu widersprechen und aus dem globalistischen und föderalistischen System auszusteigen, angefangen bei Ihren Lebensmitteln. Wenn Sie nicht selbst anbauen können, dann lernen Sie einen Landwirt kennen, der das kann. Lassen Sie Ihr Geld in Ihrer Gemeinde; je näher, desto besser. Kissinger hat es am besten gesagt:

„Kontrolliere das Öl und du kontrollierst die Nationen; kontrolliere die Nahrungsmittel und du kontrollierst die Menschen“.

Wenn Ihnen der Zustand der Nation (oder der Welt) nicht gefällt, hören Sie auf, verarbeitete und ultraverarbeitete Junkfoods zu essen. Manche mögen zunächst denken, dass diese Entscheidung nichts mit den Missständen in der Welt zu tun hat, aber wenn Sie wirklich darüber nachdenken, werden Sie feststellen, dass Sie, je unabhängiger Sie mit Ihrer Ernährung werden, desto unabhängiger werden Sie auch in anderen Bereichen.

Da Lebensmittel eine so starke Form der Kontrolle sind, wird das Durchbrechen dieses Kontrollmechanismus einen Welleneffekt haben, der sich auf viele andere Branchen und Tätigkeitsbereiche ausdehnt, auch auf die Politik.

Auf dem Weg ins Jahr 2023 und darüber hinaus wird die lokale Ernährungssicherheit wichtiger denn je sein, da weltweite Nahrungsmittelknappheit und Hungersnöte vor der Tür stehen. Bereiten Sie sich also vor. Wenn Sie das nicht tun, werden viele Ihrer Möglichkeiten wegfallen, da Sie gezwungen sein werden, die Standardisierung des Lebensmittelsystems durch die Globalisten zu akzeptieren oder zu verhungern.

Artikel als PDF:

