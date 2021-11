„Wir werden niemals aufgeben“ – Proteste auf der ganzen Welt gegen die Tyrannei der COVID-Regierung

AP News nennt sie „rechtsextrem“, aber Zehntausende freiheitsliebender Menschen demonstrierten in ganz Europa gegen neue tyrannische Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie z. B. teilweise und vollständige Abriegelungen, Gesundheitspässe und Pflichtimpfungen.

In Österreich, Kroatien, Italien, Nordirland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, Schweiz und den Niederlanden fanden Demonstrationen gegen die neuen Beschränkungen statt. Außerhalb Europas wurde in mehreren Städten in Kanada, Australien, Japan und sogar in den USA demonstriert. Einige markierten den Samstag als Teil einer „Worldwide Freedom“-Kundgebung, um gegen COVID-19-Beschränkungen und Impfvorschriften zu protestieren.

Einige der heftigsten Kundgebungen, die in Krawalle ausarteten, fanden in der Hafenstadt Rotterdam statt. Die Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei begannen am Freitag und dauerten bis Samstagabend an.

"COVID-19 protests in Rotterdam, Netherlands turn violent as demonstrators clash with police" https://t.co/x6nGwBwr8r — alphonse (@ItalJami) November 21, 2021

The Hague burns🔥, home of international court of justice, the seat of Dutch cabinet and 3rd largest city in Netherlands pic.twitter.com/8gjqu2sE60 — 1e9petrichor (@1e9petrichor) November 20, 2021

Die Demonstranten in vielen europäischen Städten demonstrierten gemeinsam für den Erhalt ihres Lebens und ihrer Freiheit. Die Regierungen versuchen, diese durch verschärfte COVID-Beschränkungen, obligatorische Gesundheitspässe und Zwangsimpfungen zu beschneiden.

Am schlimmsten waren die Einschränkungen bzw. die Ausplünderung der Freiheitsrechte durch die Regierung in Österreich, wo am Montag die vollständigen Abriegelungen beginnen. Die landesweiten Abriegelungen werden voraussichtlich mindestens zehn Tage andauern, können aber auch auf mehr als zwei Wochen ausgedehnt werden. Ab dem 1. Februar wird die Regierung dann Impfungen vorschreiben (nur 66 % der 8,9 Millionen Österreicher sind vollständig geimpft). Viel Glück dabei.

Bei der Demonstration am Samstag auf dem Wiener Heldenplatz skandierten viele „Mein Körper, meine Entscheidung“, „Wir setzen uns für unsere Kinder ein!“ und „Widerstand!“.

AUSTRALIA FINALLY SAYS NO pic.twitter.com/4Winq1Ov6f — Avi Yemini 🇦🇺🇮🇱 (@OzraeliAvi) November 20, 2021

Einer der größten Proteste dürfte in Zagreb, der nordwestlichen Hauptstadt Kroatiens, stattgefunden haben, in der laut Citizen Free Press bis zu 100.000 Menschen auf die Straße gingen, um gegen die Gesundheitspässe und die neuen COVID-Maßnahmen der Regierung zu protestieren.

Zagreb, Croatia – People are chanting "We are not giving you our children!" pic.twitter.com/rjrWfmLh7B — Deleuze (@Kukicat7) November 20, 2021

In Rom versammelten sich Tausende von Demonstranten auf dem Circus Maximus der Hauptstadt, um gegen den „Grünen Pass“ zu protestieren, der am Arbeitsplatz, in Restaurants, Kinos, Theatern, Sportstätten und Fitnessstudios sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln verlangt wird.

„Menschen wie wir geben niemals auf“, stand auf dem Schild eines Demonstranten.

Protest against vaccine mandates in Rome: pic.twitter.com/q3HZSJ9Wiq — Alex Salvi (@alexsalvinews) November 21, 2021

Der Widerstand gegen den Totalitarismus breitet sich in ganz Europa aus. Normalerweise sind die Europäer im Allgemeinen nachgiebiger als die Amerikaner, wenn es um staatliche Anordnungen geht. Aber selbst dort protestieren die Bürger gegen die Machtergreifung der Regierungen im Namen der öffentlichen Gesundheit“, so Thomas Lifson von American Thinker.

Die Menschen auf der ganzen Welt erwachen angesichts der staatlichen Tyrannei, die ihr Leben und ihre Freiheiten ausplündert, während der Davos-Mann, die Eliten der Welt und ihre politischen Marionettenfunktionäre unliebsamer denn je werden. Die zunehmende Unzufriedenheit unter den Bürgern und ihren jeweiligen Regierungen ist gefährlich – so beginnen Revolutionen.