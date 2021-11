Fauci reagiert auf geänderte Definition von „vollständig geimpft“

Die Definition des Begriffs „vollständig geimpft“ könnte von den Gesundheitsbehörden geändert werden, um COVID-19-Auffrischungsimpfungen einzubeziehen, wenn die Daten dies unterstützen, sagte der Pandemieberater des Weißen Hauses, Anthony Fauci, am Sonntag.

In einem Gespräch mit der ABC-Sendung „This Week“ sagte Fauci, dass die Gesundheitsbehörden die Notwendigkeit der Auffrischungsimpfung noch prüfen und er persönlich die Definition von „vollständig geimpft“ nicht ändern würde.

„Wir werden uns jetzt ansehen, wie lange die Auffrischungsimpfung hält“, sagte Fauci. „Wir werden die Menschen, die geimpft wurden, weiter beobachten.“

Er fügte hinzu: „Die Menschen sollten sich nicht von der Tatsache abschrecken lassen, dass wir mit der Zeit mehr und mehr über den Schutz lernen und die Richtlinien ändern könnten. Das haben wir schon die ganze Zeit gesagt.“

Fauci fügte hinzu, dass seine Behörde „sich einfach von den Daten leiten lassen wird, und dass die Daten unsere Empfehlungen leiten werden.“

Ab sofort gilt als vollständig geimpft, wer zwei Impfungen einer Impfstoffserie von Pfizer oder Moderna oder eine Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten hat.

Wenn die Auffrischungsimpfungen den gleichen nachlassenden Schutz aufweisen wie die Erstimpfung, „und die Daten zeigen, dass wir sie häufiger durchführen müssen, dann werden wir es tun“, sagte Fauci, „aber wir wollen sicherstellen, dass die Bevölkerung optimal geschützt ist, und Sie tun, was immer Sie tun müssen.“

Seine Äußerungen vom Sonntag stehen im Gegensatz zu früheren öffentlichen Erklärungen, die er über Auffrischungsimpfungen abgegeben hat.

Während eines Auftritts auf dem STAT-Gipfel 2021 sagte Fauci, dass „eine Auffrischungsimpfung kein Zusatz ist, und eine Auffrischungsimpfung Teil des ursprünglichen Impfschemas sein sollte … so dass wir, wenn wir darauf zurückblicken, sehen werden, dass Auffrischungsimpfungen für ein optimales Impfschema unerlässlich sind.“

Am 19. November empfahl ein Beratungsgremium der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) einstimmig, dass alle Erwachsenen in den USA Auffrischungsimpfungen für die Impfstoffe von Moderna und Pfizer erhalten können. Zuvor konnten nur bestimmte Personen die Impfung erhalten. Es wird erwartet, dass CDC-Direktorin Rochelle Walensky die Empfehlung absegnet.

Dies geschah nur wenige Stunden, nachdem die Food and Drug Administration (FDA) die Notfallgenehmigung für die Auffrischungsimpfungen von Pfizer und Moderna für alle Erwachsenen erweitert hatte.

Auffrischungsimpfungen des Impfstoffs von Johnson & Johnson, bei dem ein Adenovirus und nicht die mRNA-Technologie zum Einsatz kommt, wurden Mitte Oktober im Rahmen einer Notfallzulassung für alle Erwachsenen genehmigt. Ungefähr zur gleichen Zeit genehmigte die CDC auch Personen, die die J&J-Impfung erhalten hatten, Auffrischungsdosen zu kombinieren.

Die demokratischen Gouverneure von New Mexico und Connecticut haben kürzlich vorgeschlagen, die Definition einer vollständigen COVID-19-Impfung zu ändern, um Auffrischungsimpfungen einzuschließen. In einigen Ländern wie Israel würden Impfpässe, die für den Zutritt zu Fitnessstudios, Restaurants und anderen Einrichtungen vorgeschrieben sind, sechs Monate nach der zweiten Dosis ablaufen.

„Wir untersuchen, was wir tun können, um Anreize zu schaffen – und möglicherweise Vorschriften -, damit die Menschen vollständig geimpft sind, d. h. drei Impfungen erhalten“, so Michelle Lujan Grisham, Gouverneurin von New Mexico.

Bis Freitag waren nach Angaben der CDC mehr als 59 Prozent der US-Bevölkerung vollständig geimpft.