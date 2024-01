Wir werden überall auf der Erde Zusammenstöße erleben – Kampf gegen Tyrannei und Kontrolle wird sich 2024 beschleunigen.

Catherine Austin Fitts (CAF), Herausgeberin des Solari Reports, Finanzexpertin und ehemalige stellvertretende Wohnungsbauministerin (Bush 41), sagt, dass die Top-Story (von 20 Top-Stories) des Jahres 2023 ein massiver, dokumentierter Pushback gegen Tyrannei und Kontrolle durch die bösen Deep State Globalisten sein wird.

CAF erklärt: „Unsere Top Story für 2023 ist ‚Das Jahr des Pushbacks‘. Sie ist so lang und umfangreich, dass wir eine eigene Seite dafür einrichten mussten und die anderen 19 Top-Stories in einen ganz anderen Abschnitt auf einer anderen Seite verschoben haben“.

Einige der Geschichten aus 2023, die diesen massiven Widerstand dokumentieren, sind laut CAF: „Geschichten über den Schutz der Verfassung, verschiedene Rechtsstreitigkeiten über den ersten und zweiten Verfassungszusatz, und wir haben eine über Informationssouveränität und Infrastruktur. Wir haben Geschichten über all den Druck, der auf den Medien lastet, einschließlich Rechtsstreitigkeiten, um Leute zur Rechenschaft zu ziehen und Notstandsbefugnisse zu stoppen. Wir haben Kulturkämpfe über die Ablehnung internationaler Organisationen. Wachsame Kapitalkontrollen und ESG-Investitionen (Environmental, Social and Governance) sind vom Tisch. Staatsanwälte sind gegen ESG und Larry Fink (CEO von BlackRock) vorgegangen und er musste öffentlich zurückrudern. Sie haben ihn überrollt. Wir hatten eine andere Geschichte darüber, wie man auf die Straße geht, und wir haben einen ganzen Abschnitt über „Pushback Heroes“ . . 2023 begannen die Leute zu verstehen, dass es um Töten oder getötet werden geht. Wir müssen uns wehren, weil wir das nicht mitmachen können. Zuerst versuchen sie, uns zu töten. Dann versuchen sie, uns alles wegzunehmen, was wir haben, und das können wir nicht zulassen.

CAF spricht auch von „massivem kollateralen Betrug“. CAF fährt fort: „Der kollaterale Betrug ist enorm, und wir sprachen über das Geld (Billionen von Dollar), das seit Jahren von der Bundesregierung „verschwunden“ ist. Das ist es, was seit Jahren in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt passiert. Man macht Schulden, bekommt einen Haufen Geld, und dann verschwindet das Geld… . . Es ist also ein außerordentlich betrügerisches System, das auf den Schuldenmärkten abläuft. Die Realität ist, dass man die Sicherheiten sehr streng kontrollieren muss, wenn man eine solche Blase erzeugen will. Genau darum geht es bei „The Great Taking“. 2024 ist das Jahr, in dem uns die Gegenreaktion über den Berg bringen könnte.

CAF ist überzeugt, dass Gold in den kommenden Jahren ein „Muss“ für Anleger sein wird. Der US-Dollar wird schwächer, bleibt aber „dominant und gefährlich“.

Abschließend sagt CAF: „Ich glaube, dass wir auf der ganzen Welt zunehmende Auseinandersetzungen auf geistiger, rechtlicher, finanzieller und physischer Ebene erleben werden. Dies ist ein echter Krieg, und wir befinden uns im Dritten Weltkrieg.

Die Vereinigten Staaten werden den Dollar verteidigen. . .“

Es gibt noch viel mehr in diesem 1 Stunde und 2 Minuten langen Interview.

