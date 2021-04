Wird Amerika Joe Biden überleben?

Wenn man das völlige Versagen der moralischen Autorität in Amerika verstehen will, dann muss man nicht weiter schauen als bis zu den schauerlichen Taten der Familie Biden. Vor allem jetzt, da Hunter, der degenerierte Sohn des Präsidenten, von Simon & Schuster mit einem $ 2-Millionen-Vorschuss-gegen Lizenzgebühren belohnt wurde (d.h., Geld im Voraus), und eine Gala Publicity-Tour in den nationalen Nachrichtenmedien, entwickelt, um seine kriminelle Schuld (mit den Beweisen auf seinem „Laptop aus der Hölle“, den er dummerweise in einem Repairshop in Delaware zurückließ) zu verbergen, während er durch seine täglichen Geschäfte bei einer der unzähligen Drogen-Tours taumelte, die er zwischen seinen Rehas genossen hat, seit sein Vater wieder in die Arena der nationalen Politik zurückgekehrt ist.

Das Versagen wird von nationalen Nachrichtenmedien unterstützt, die sich weigern, die offensichtlichen finanziellen Verbrechen zu