Wird Bibi Trump bitten, den Iran zu atomar zu vernichten? Ritter sagt „Ja“!

Von Mike Whitney

Wenn der Iran die Urananreicherung wieder aufnimmt und gleichzeitig IAEO-Inspektionen ablehnt, wird Trump die unterirdischen Anlagen des Iran mit einer B61-11-Atombombe mit geringer Sprengkraft angreifen.

In der Regel lässt sich anhand der Ereignisse nach Beendigung der Feindseligkeiten erkennen, welche Seite einen Krieg gewonnen hat. Nach der Verkündung eines Waffenstillstands zwischen dem Iran und Israel strömten Millionen Iraner auf die Straßen von Teheran, sangen patriotische Lieder und schwenkten Fahnen in einer spontanen Jubelbekundung. Im Gegensatz dazu gab es in Tel Aviv oder Jerusalem keine Feierlichkeiten oder Jubel, die Stimmung war deutlich gedrückter und düsterer. Dies deutet darauf hin, dass die meisten Menschen glauben, dass der Iran den Krieg gewonnen hat.

Wir ignorieren nicht die Tatsache, dass die Schwelle für einen Erfolg des Iran in diesem Konflikt viel niedriger war als die Israels. Als Angreifer musste Israel seine strategischen Ziele erreichen, um den Sieg für sich beanspruchen zu können, während der Iran lediglich dem Angriff standhalten musste, was ihm mit Leichtigkeit gelang. Unabhängig davon, ob diese Messlatte gerecht ist, ist das Ergebnis offensichtlich: Zwölf Tage lang hielt der Iran stand, schlug Israels Aggression Schlag auf Schlag zurück und zwang Israel schließlich, einen Waffenstillstand zu beantragen. Kurz gesagt: Der Iran hat gewonnen.

Israel hat bei seinem Vorgehen gegenüber dem Iran eine Reihe von Fehleinschätzungen begangen, die seine Erfolgschancen erheblich beeinträchtigt haben. Die beiden größten Fehler waren seine Überzeugung von der Wirksamkeit seiner mehrschichtigen Luftabwehrsysteme (Anmerkung: Arrow 2, Arrow 3, David’s Sling, Iron Dome und THAAD), die sich bei der Verteidigung der strategischen Vermögenswerte des Landes als völlig unzureichend erwiesen. Die israelischen Kriegsplaner haben auch die beeindruckende ballistische Raketenfähigkeit des Iran, die das veraltete Arsenal Israels übertrifft und zu den besten der Welt zählt, großzügig unterschätzt. In unserem Artikel von letzter Woche haben wir eine lange Liste der wichtigsten militärischen, nachrichtendienstlichen, industriellen und energiebezogenen Einrichtungen aufgeführt, die durch die präzisionsgelenkten ballistischen Raketen des Iran zerstört wurden und die das ineffektive Luftabwehrsystem Israels nicht abfangen konnte. Wir glauben nun, dass die Militärexperten Israels spätestens eine Woche nach Beginn der Kämpfe erkannt haben müssen, dass sie völlig unterlegen waren und schnell einen diplomatischen Ausweg finden mussten. Aber – aus welchen Gründen auch immer – sie hielten fast eine Woche lang stur an ihrer schwachen Offensive fest und hofften auf ein Wunder. Als das Wunder ausblieb, stachelte Netanjahu Trump dazu an, Irans Nuklearstandorte zu bombardieren, um einen Vorwand für die Beendigung des Konflikts zu schaffen. Kurz gesagt, Israel hatte schon lange vor dem offiziellen Ende der Kämpfe nach einem Weg gesucht, die Feindseligkeiten zu beenden, was bedeutet, dass sie wussten, dass ihre strategischen Ziele nicht erreicht werden würden.

Das Ergebnis des Konflikts war besonders lehrreich für die israelischen Führer, die nun erkennen, dass sie nicht in der Lage sind, einen konventionellen Krieg gegen den Iran zu gewinnen. Leider hat diese Lektion unheilvolle Folgen für den Rest der Welt, da niemand ernsthaft glaubt, dass Netanjahu seinen Lebenstraum von einem Groß-Israel, das sich über die gesamte Region erstreckt, aufgeben wird. Wenn ein konventioneller Krieg gegen den Iran nicht gewonnen werden kann, muss Israel zur nächsten Stufe der militärischen Konfrontation übergehen. Das ist der Grund für Netanjahus unerwartete Reise nach Washington nächste Woche. Er will, dass Trump die nächste Runde der Kämpfe mit einer Atombombe anführt.

Meiner Meinung nach sind die Menschen so erleichtert, dass der Konflikt nur 12 Tage gedauert hat, dass sie die Anzeichen dafür ignorieren, dass die Welt am Rande einer wirklich schrecklichen Entwicklung steht. Dies ist ein Auszug aus der Dienstagsausgabe der Times of Israel:

Premierminister Benjamin Netanjahu wird Anfang nächster Woche nach Washington fliegen, um sich mit US-Präsident Donald Trump zu treffen, bestätigte ein Vertreter des Weißen Hauses am Montagabend gegenüber der Zeitung „The Times of Israel“. Dies geschieht vor dem Hintergrund intensiver Bemühungen Washingtons, den Krieg im Gazastreifen zu beenden und die dort seit fast zwei Jahren festgehaltenen Geiseln zu befreien. Der Besuch am 7. Juli ist Netanjahus dritte Reise nach Washington zu Trump seit dessen Amtsantritt im Januar 2025 und findet genau zwei Wochen nach der Einigung Israels und Irans auf eine von den USA vermittelte Einstellung der 12-tägigen Luftangriffe statt, in denen die seit langem schwelenden Spannungen zwischen den Erzfeinden zum ersten Mal in einen offenen Konflikt eskalierten. Der zweite US-Beamte sagte, Trump werde bei dem Treffen mit Netanjahu auch über den Iran und Syrien sprechen. Dem Beamten zufolge plante der Präsident, das Treffen zu nutzen, um die militärischen Erfolge im Krieg gegen den Iran anzupreisen. Obwohl es sich in erster Linie um eine von Israel geführte Offensive handelte, schloss sich die USA am 22. Juni kurzzeitig an, indem sie drei iranische Nuklearanlagen angriff, massive bodendurchdringende Bomben auf die befestigte unterirdische Anlage in Fordo abwarf und Raketen auf die Anlagen in Natanz und Isfahan abfeuerte…. Trump behauptete, die US-Angriffe hätten die nuklearen Fähigkeiten des Iran „ausgelöscht“, doch andere US-Beamte äußerten sich angesichts anhaltender Fragen darüber, wie stark das Programm beschädigt wurde und wie wirksam die Bombardierungskampagne war, zurückhaltender. Der Iran hat stets bestritten, nach Atomwaffen zu streben. Allerdings hat er Uran auf ein Niveau angereichert, das für friedliche Zwecke nicht verwendet werden kann, internationale Inspektoren an der Überprüfung seiner Atomanlagen gehindert und seine Fähigkeiten im Bereich ballistischer Raketen ausgebaut. Israel erklärte, es habe kürzlich Schritte zur Bewaffnung unternommen. Times of Israel

Der Artikel ist größtenteils eine Ablenkung, die darauf abzielt, Netanjahus wahres Motiv zu verschleiern, nämlich Trump tiefer in Israels Krieg mit dem Iran hineinzuziehen. Ich versichere Ihnen, Bibi sucht weder Trumps Meinung zu den Entwicklungen in Gaza, noch werden die USA entscheiden, ob es zu einem Waffenstillstand mit der Hamas kommen wird oder nicht. Die einzige rationale Erklärung für Netanjahus Überraschungsbesuch ist, dass er Trump in einer dringenden Angelegenheit überzeugen will, die es erfordert, dass man sich von Mann zu Mann die Arme verdreht, um sicherzustellen, dass Bibi „seinen Willen bekommt“. Sobald Netanjahu Trump davon überzeugt hat, „auf Atomwaffen zu setzen“, glaubt er, dass der Iran zur Kapitulation gezwungen sein wird, sodass Israel sein imperiales Diktat in der gesamten Region durchsetzen kann. Hier ist der ehemalige Waffeninspekteur Scott Ritter, der am Montag mit Richter Andrew Napolitano über den Iran diskutiert:

Beachten Sie Folgendes: 400 Kilogramm auf 60 % angereichertes Uranhexafluorid fehlen, und niemand scheint zu wissen, wo es sich befindet. Die Iraner gaben an, es gesichert zu haben, und es sei von den Angriffen nicht betroffen gewesen. Wir wissen, dass der Iran seit Januar 2021 Zentrifugen produziert, die nicht mehr von der IAEO erfasst werden, da Donald Trump 2018 aus dem JCPOA ausgestiegen ist, in dem die Erfassung der Zentrifugen Teil des Inspektionsregimes war… (Der Iran beendete seine teilweise Zusammenarbeit, nachdem die EU-Länder sich geweigert hatten, ihren Teil der Vereinbarung einzuhalten und die Sanktionen aufzuheben). Der Iran erklärte, er sei nicht mehr an die Bedingungen des Atomabkommens gebunden und verhinderte die Überprüfung der Zentrifugen durch die IAEO. In vier Jahren kann man eine Menge Zentrifugen bauen, und der Iran verfügt über mehr als ein Dutzend unterirdische Anlagen ähnlich wie Fordow, die leicht umgerüstet werden könnten. Tatsächlich war der Iran gerade dabei, eine dritte Uranumwandlungsanlage anzumelden, als die Bombardierung stattfand. Mein Punkt ist, dass nichts die Iraner daran hindert, an anderen, derzeit nicht gemeldeten Standorten fortschrittliche Zentrifugenkaskaden zu bauen, weil sie der IAEO nicht vertrauen, da diese im Auftrag Israels und der Vereinigten Staaten Israel ausspioniert und wichtige Informationen geliefert hat, die zur Zerstörung von Anlagen und zur Ermordung von Wissenschaftlern verwendet wurden. Wir wissen also nicht, wo sich die Zentrifugen befinden, wir wissen nicht, wo sich das bereits angereicherte Uran befindet … und nehmen wir einmal an, die Iraner hätten es auf über 90 % angereichert, dann befindet sich die Anlage, in der es zu Metall für Waffen verarbeitet wird, 100 Meter unter der Erde und ist unberührt. Donald Trump weiß also entweder nicht, wovon er spricht, oder er belügt einfach das amerikanische Volk, aber es gibt keinen Fachmann auf der Welt, der behaupten würde, dass das iranische Atomprogramm vollständig zerstört worden ist. Die Beweise widersprechen dieser Behauptung direkt. Will Trump Nuke Iran; Interview mit Scott Ritter, YouTube, 6. Minuten-Marke

Da steht es schwarz auf weiß. Der Iran hat die Transparenz aufgegeben, weil die IAEO ihren Zugang zu Nuklearstandorten genutzt hat, um im Auftrag Israels Spionage zu betreiben. Nun wurden alle Kameras der IAEO entfernt und die Inspektionen eingestellt. Es gibt keine Überwachung der iranischen Standorte mehr. Wenn wir diese Entwicklung mit der Tatsache verbinden, dass Trump entschlossen ist, jede weitere Anreicherung zu verhindern, dann haben wir den Vorwand, der zur Rechtfertigung der bevorstehenden Angriffe auf die iranischen Nuklearstandorte herangezogen werden wird; nur dass diesmal konventionelle „Bunkerbrecher“ durch eine Variante der niedriggradigen, erdpenetrierenden Atombombe B61-11 ersetzt werden, die darauf ausgelegt ist, gehärtete unterirdische Ziele zu durchdringen, bevor sie detoniert. Dies ist die logische Weiterentwicklung der zuvor eingesetzten GBU-57 Massive Ordnance Penetrators (MOPs).

Denken Sie daran, dass es in der außenpolitischen Elite der USA eine Reihe von Fanatikern gibt, die gerne eine Senkung der Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen sehen würden, damit diese die Menschheit auslöschenden Waffen auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden können oder – in diesem Fall – um die Gefahr zu bannen, dass Massenvernichtungswaffen in die „falschen Hände“ geraten. Dies ist keine weit hergeholte Vorstellung mehr, sondern eine sehr wahrscheinliche Entwicklung, da neue Allianzen stärker werden und Washingtons Fähigkeit, die schnell zusammenbrechende „regelbasierte Ordnung“ aufrechtzuerhalten, in Frage stellen. Die Versuchung, „taktische“ Atomwaffen einzusetzen, wird irgendwann zu groß sein, um ihr zu widerstehen.

Auf jeden Fall gibt es nichts, was ein zionistischer Kriegsherr wie Netanjahu mehr begrüßen würde, als dass sein guter Freund Trump die nächste Aggression gegen den Iran anführt, indem er ein paar nukleare Bunkerbrecher in Richtung Fordo, Natanz und Isfahan abfeuert. In Bibis Vorstellung würde dies den Weg für die Kapitulation des Iran ebnen, gefolgt von der faktischen Vorherrschaft Israels über die gesamte Region. Spiel, Satz und Sieg.

Fazit: Israel hat Runde 1 gegen den Iran verloren, was bedeutet, dass es sich steigern muss. Deshalb hat Netanjahu ein Krisentreffen mit Trump anberaumt, damit Israel Plan B aktivieren kann. Bedauerlicherweise hat der Iran Bibi die Arbeit leicht gemacht, indem er die Beziehungen zur IAEO abgebrochen hat, wodurch das iranische Atomprogramm zu einer Black Box geworden ist. Netanjahu wird die Aktion des Iran als Beweis dafür nutzen, dass das Land die Urananreicherung wieder aufgenommen hat und nur noch wenige Tage von der Entwicklung einer Atomwaffe entfernt ist. Trump wird sich gezwungen sehen, aggressiver als bisher zu handeln und grünes Licht für einen massiveren Angriff zu geben. Hier noch mehr von Ritter:

Fazit: Ich glaube, dass Donald Trump entschlossen ist, einen Regimewechsel herbeizuführen. Er möchte das Atomprogramm abschaffen … aber er hat sich in eine Sackgasse manövriert, denn was passiert, wenn sich herausstellt, dass die Atomanlagen intakt sind (die US-Bomben haben sie nicht „zerstört“)? Dann gibt es ein Atomprogramm, dessen Existenz Trump niemals zulassen wollte. Was passiert dann? Wird Trump den Iran atomisieren? Interview mit Scott Ritter, YouTube

Ritters Analyse ist schwer zu widerlegen, schließlich verbindet er lediglich die Punkte und geht davon aus, dass Trump an seinem ursprünglichen Versprechen festhalten wird, das iranische Urananreicherungsprogramm vollständig zu eliminieren. Wenn dies mit konventionellen Waffen nicht erreicht werden kann, wird Trump die Eskalationsleiter hinaufsteigen und zu Atomwaffen greifen. Das scheint alles ziemlich eindeutig zu sein. Hier noch einmal Ritter:

Richter Andrew Napolitano – Was wird er also tun? Glauben Sie, dass Trump versucht sein wird, Atomwaffen gegen den Iran einzusetzen? Scott Ritter – Ja… Tatsache ist, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, das iranische Atomprogramm zu stoppen. Erstens: Die Iraner tun es freiwillig. (Regimewechsel, gefolgt von der Aufgabe der Urananreicherung.) Die andere Möglichkeit sind Atomwaffen, und es gibt bereits einen Kriegsplan, der genau darauf ausgerichtet ist. (In seiner ersten Amtszeit) wurde Trump gesagt, dass unsere konventionellen Waffen dafür nicht ausreichen würden, dass dafür Atomwaffen erforderlich wären. Also wurde ein neuer Plan für den Einsatz von Atomwaffen entwickelt, um diese Anlagen angreifen zu können. Ich denke also, dass Trump jetzt wahrscheinlich einen langwierigen Regimewechsel anstreben wird, aber wenn das scheitert, hat Trump möglicherweise keine andere Wahl, als entweder einen Kurswechsel vorzunehmen … oder Atomwaffen einzusetzen. Sehen Sie, DARPA (Anmerkung: Defense Advanced Research Projects Agency, eine Forschungs- und Entwicklungsagentur des US-Verteidigungsministeriums) hat laut Verteidigungsminister Pete Hegseth zwei Jahre gebraucht, um diese „Angriffsoption” gegen Fordow auszuarbeiten. Wenn diese also nicht funktioniert, welche anderen Optionen gibt es dann noch? (was impliziert, dass der Einsatz von Atomwaffen unvermeidlich ist) Ich befürchte, dass sich die innenpolitische Opposition, die einen Krieg verhindern könnte, nicht manifestiert, sodass wir, sofern nichts anderes geschieht, leider auf einen wochen- oder monatelangen Weg zusteuern, an dessen Ende möglicherweise Atomwaffen gegen den Iran eingesetzt werden. Wird Trump den Iran atomar angreifen? Interview mit Scott Ritter, YouTube

Natürlich könnten wir uns irren. Es könnte sein, dass Netanjahu tatsächlich mit seinem lieben Freund Donald Trump über einen Waffenstillstand in Gaza verhandeln will. Aber wir halten das für höchst unwahrscheinlich. Wir glauben, dass Bibi sich voll und ganz auf den Iran konzentriert, das letzte bedeutende Hindernis für den zionistischen Traum von einem Groß-Israel und der regionalen Vorherrschaft. Er muss nur unseren leichtgläubigen Präsidenten davon überzeugen, dass der Iran eine Bombe baut und nur mit einem nuklearen Bunkerbrecher gestoppt werden kann. Das könnte etwas Überredungskunst erfordern, aber Bibi ist dieser Aufgabe sicherlich gewachsen.

Danach müssen nur noch die amerikanischen Piloten die Bomben abwerfen.