Wird die nächste Erste Wende eine Hinwendung zur Technokratie sein?

Die Technokratie wird von einer superreichen wissenschaftlichen Elite geführt, die weder moralische Grundsätze noch Respekt vor der Menschheit hat. Erktechnokraten werden zunehmend wie die alten Götter Thor, Zeus oder Apollo angesehen. Totale Kontrolle kommt einer Vernichtung gleich. Die Bürger dieser Welt haben keine Ahnung, dass die Erste Wende möglicherweise eine Säuberungsaktion nach Massenmorden ist, wie sie seit den 1920er- bis 1940er-Jahren nicht mehr gesehen wurden. ⁃ Patrick Wood, Herausgeber.

Erste Wende?

Unsere derzeitige vierte Wende befindet sich wahrscheinlich in ihrer Endphase, da die politische Ökonomie Amerikas (und der meisten anderen westlichen Nationen) FUBAR ist und täglich an Glaubwürdigkeit verliert, ihre Institutionen ausgehöhlt und zunehmend dysfunktional sind, inkompetente Clowns wie Pete Hegseth und Kristi Noem die Leitung großer Bundesbehörden innehaben und KI droht, die Belegschaft zu dezimieren und gleichzeitig die Milliardärsklasse noch reicher zu machen. Mehrere Krisen, ganz sicher!

So kurz wie möglich zusammengefasst: Die Strauss-Howe-These, die erstmals in „The Fourth Turning“ (1997) vorgestellt wurde, besagt, dass Geschichte in Zyklen betrachtet werden kann, die in etwa der Länge eines Menschenlebens (70 bis 80 Jahre) entsprechen, wobei jeder Zyklus in vier Wendepunkte unterteilt ist. Der erste Wendepunkt eines jeden Zyklus ist ein „Hoch“, das durch starke Institutionen und einen geschwächten Individualismus gekennzeichnet ist. Der zweite Wendepunkt ist ein „Erwachen“, in dem die Grundannahmen der Institutionen in Frage gestellt werden. Der dritte Wendepunkt, ein „Auflösen“, ist geprägt von geschwächten Institutionen und einem entfesselten Individualismus, bei dem jeder macht, was er will. Der vierte Wendepunkt ist eine „Krise“, die oft mit einem systemischen Schock wie einer Finanzkrise beginnt (man denke an 2008).

Eine Krise löst sich entweder von selbst auf und definiert eine Gesellschaft neu, oder die Gesellschaft selbst bricht zusammen. Ich glaube nicht, dass wir zusammenbrechen werden, denn es gibt diejenigen, die über das Geld, die Macht und die Motivation verfügen, die Dinge zusammenzuhalten – zu ihren Bedingungen. Das wird eine Neudefinition des Wesentlichen bedeuten. Krisen bewirken das. Am Ende vergangener Krisen hatte sich das Selbstverständnis Amerikas grundlegend verändert. Man kann wohl sagen, dass die USA am Ende der Krise, die im Bürgerkrieg gipfelte, aufgehört hatten, eine Föderation von Staaten zu sein, und zu einem Nationalstaat geworden waren, der denen Europas ebenbürtig war. Während der nächsten Krise – der Weltwirtschaftskrise – brachte FDR den New Deal auf den Weg; im folgenden Jahrzehnt wurde Bretton Woods gegründet; die Alliierten gewannen den Zweiten Weltkrieg. Der Nationalstaat entwickelte sich zum vermeintlichen Führer der freien Welt, seine Währung zur Weltreservewährung.

Das war vor 80 Jahren. Wie wird sich unsere gegenwärtige Krise lösen? Wie wird die nächste erste Wende aussehen?

Es ist gewagt, eine Antwort zu versuchen. Hätten sich die kämpfenden Arbeitslosen Mitte der 1930er Jahre vorstellen können, was in den 1950er Jahren entstehen würde? Damals schien es wahrscheinlich, als wären wir gegen eine Mauer gelaufen. Genauso wie es vielen von uns heute erscheint.

Wie dem auch sei, ich werde es versuchen. Oder vielleicht eher warnen, für den Fall, dass wir diese bestimmte Zukunft nicht wollen und immer noch motiviert sind, sie verhindern zu wollen.

Technokratie

Was ist Technokratie? Die beste Online-Übersicht, die ich zum Thema Technokratie gefunden habe, finden Sie hier, und ich empfehle Ihnen wärmstens den sehr erschwinglichen Kurzkurs von Patrick Wood.

Die Grundidee laut der Literatur der Technokratie aus den 1930er Jahren ist „die Wissenschaft der Sozialtechnik”: der Aufbau einer wissenschaftlich verwalteten Gesellschaft, die nicht durch einen politischen Prozess, wie wir ihn verstehen, sondern durch ausgebildete „Experten” geführt wird: Wissenschaftler, Ingenieure, Techniker und Manager. Etymologisch leitet sich der Begriff von zwei griechischen Wörtern ab: tekhne, was so viel bedeutet wie „geschickt wie ein Handwerker“ oder „mit Systemen“, und kratia, was „Herrschaft“, „Macht“ oder „Regierung“ bedeutet.

Der Begriff scheint von William Henry Smyth geprägt worden zu sein, einem in Berkeley, Kalifornien, lebenden Ingenieur, der 1919 eine Reihe von Artikeln für die in New York ansässige Zeitschrift Industrial Management verfasste. Er argumentierte, dass Amerika einen Obersten Nationalen Rat der Wissenschaftler brauche, der Ratschläge dazu gebe, wie unsere Bestrebungen und nationalen Ziele verwirklicht werden könnten. Es ist erwähnenswert, dass sich das Land mitten in einer Zeit des Umbruchs befand: Der Erste Weltkrieg, die „Roaring Twenties“, „Der große Gatsby“, Flapper und all das.

Während der Krise – der Weltwirtschaftskrise – gründeten Howard Scott und M. King Hubbert die Technocracy Inc. mit Sitz an der Columbia University, wo sie sich eine Etage mit dem damals noch jungen Unternehmen IBM teilten. Ihre Zeitschrift „Technocracy Now“ schlug vor, eine öffentliche Bewegung zu bilden und zu stärken, die bestehende Institutionen abschaffen und Wissenschaftler und andere „Experten“ ernennen sollte, um das Land von oben nach unten zu regieren. Die Organisation erreichte eine Mitgliederzahl von 500.000 beitragszahlenden Mitgliedern. Sie stützte sich auf die diffuse Stimmung, dass die Demokratie gescheitert sei und es Zeit sei, etwas anderes auszuprobieren, etwas außerhalb des Spektrums von Ideologien wie Faschismus und Kommunismus, die die Technokraten verachteten. Interessanterweise wurde Politikern die Mitgliedschaft verweigert.

Während der Hochphase, die Ende der 1940er Jahre begann, wurde die Technokratie in den Untergrund gedrängt. Das Wort selbst wurde an der Columbia University verboten. Aber der Impuls dahinter überlebte und tauchte mit Zbigniew Brzezinskis „Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era” (1970) wieder auf. David Rockefeller las dieses Buch und gründete zusammen mit Henry Kissinger – dem damaligen Außenminister unter Nixon – die Trilaterale Kommission, die eine neue internationale Wirtschaftsordnung vorschlug, die im Wesentlichen das verfolgte, was Technocracy Inc. angestrebt hatte. Die Mitglieder der Trilateralen Kommission haben seitdem jede Präsidentschaftsverwaltung dominiert, egal ob republikanisch oder demokratisch.

Technokratie tauchte auch in der Bewegung für nachhaltige Entwicklung auf, die vorschlug, alle natürlichen (und menschlichen) Ressourcen zu kontrollieren und bestehende Gemeinschaften in sogenannte „Smart Cities“ umzuwandeln, angeblich um den Planeten vor den Folgen ungeplanten Industrialismus und „Zersiedelung“ zu retten. Laut ihrer Gründungsorganisation, der Brundtland-Kommission, wurde nachhaltige Entwicklung wie folgt definiert:

„Entwicklung, die den Bedürfnissen der Gegenwart gerecht wird, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu beeinträchtigen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.”

So begann ein Plan zur Katalogisierung, Überwachung der Nutzung und Kontrolle aller natürlichen (und menschlichen) Ressourcen, das Programm, das ursprünglich Agenda 21 hieß und heute Agenda 2030 heißt. Durch diese Programme überlebte die Technokratie bis in die 2000er Jahre.

Sie ist auch heute noch sehr präsent und mächtiger denn je!

Gehen wir zurück in die 1930er Jahre. Ein Chiropraktiker namens Joshua Haldeman mit Sitz in Regina, Saskatchewan, hatte die Aufgabe übernommen, die kanadische Niederlassung von Technocracy Inc. zu leiten. Die kanadische Regierung betrachtete diese Bemühungen, die letztendlich darauf abzielten, Kanada und die USA (sowie Mexiko und Grönland) zu einem nordamerikanischen Technate zu vereinen, als subversiv. Haldeman wurde dafür zur Rechenschaft gezogen. Er floh nach Südafrika, heiratete und bekam Kinder, darunter Maye Haldeman, die Errol Musk heiratete – der wiederum der Vater von niemand Geringerem als Elon Musk wurde, der in einem technokratischen Haushalt aufwuchs, zum reichsten Mann der Welt wurde und sagt, er „baue die Zukunft“.

Die heutige Milliardärsklasse, die vom Silicon Valley und anderen Orten an der Westküste aus operiert, hat eine technokratische Denkweise. Denken Sie an die globalen Bemühungen von Bill Gates in Zusammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum, wo Klaus Schwab den Begriff „Vierte Industrielle Revolution“ prägte, der Technologie, Genetik und Neurowissenschaften, die Sichtweise des Menschen als menschliche „Ressource“ (oder „Kapital“) und die „Neuerfindung“ der Regierung, die während der Clinton-Jahre zu einem Schlagwort geworden war, miteinander verband.

Peter Thiel, Alex Karp, Reid Hoffman, „Mencius Moldbug“ (Curtis Yarvin), Nick Land und unzählige andere in diesem Umfeld entwickelten konkrete Vorschläge (wie Yarvins Neocameralismus und Lands Dark Enlightenment), wie die Gesellschaft nach technokratischen Gesichtspunkten neu geordnet werden sollte – unabhängig davon, ob sie diesen Begriff verwenden oder nicht.

Schnellvorlauf ins Jahr 2024. Musk kaufte Twitter, änderte seinen Namen in X und verwandelte es in eine Trump-freundliche Plattform. Er spendete mindestens 250 Millionen Dollar für Donald Trumps Wahlkampf zur Rückeroberung des Weißen Hauses. Thiel unterrichtete J.D. Vance, was möglicherweise dazu führte, dass Vance sich von einem Anti-Trump-Anhänger, der Hillbilly Elegy verfasste, zu einem Pro-Trump-Anhänger wandelte, der Vizepräsident wurde. Dies geschah nach der Gründung von Palantir, dem heute führenden Unternehmensgiganten, der den Überwachungs- und Kontrollstaat mit Technologien wie KI unterstützt.

Beachten Sie, wie Trump, selbst ein Milliardär, der den Großteil seines Vermögens geerbt hat, seit jeher von Milliardären umgeben ist – und heute mehr denn je, da Jeff Bezos und Mark Zuckerberg trotz ihrer Ablehnung seiner Wiederwahl im Jahr 2020 mit an Bord sind. Was hat sich geändert? Die Erkenntnis der Technokraten, dass sie diese Regierung kapern könnten; und wie ich bereits zuvor argumentiert habe, haben sie das auch getan.

Als Nächstes beachten Sie Trumps Gesten, Kanada zum „51.“ Staat zu machen, Grönland von Dänemark zu übernehmen (notfalls mit Gewalt) und den Panamakanal zurückzufordern: alles Ziele der Technocracy Inc. aus den 1930er Jahren. Damals hatten sie keine Ahnung, wie sie das anstellen sollten. Mit der technologischen und wirtschaftlichen Integration hat sich das grundlegend geändert.

Beachten Sie schließlich die von mir eingangs beschriebene Dysfunktion, die wahrscheinlich zum Großteil geplant ist (diese Leute sind schließlich nicht dumm!), die Erkenntnis, dass die Massen früher oder später ein Ende fordern und sich denen zuwenden werden, die eine Lösung versprechen, und dass dann die Technokraten offen auftreten werden.

Wir kommen zur Frage der Stunde: Ist Technokratie unsere Zukunft – die nächste erste Wende oder der Höhepunkt, der die gegenwärtigen Krisen zur Zufriedenheit der dominierenden Akteure löst?

Würde eine dysfunktionale Gesellschaft sich bereitwillig in die Hände einer „wissenschaftlichen” Elite begeben, die Erlösung verspricht? Die Bewegung hat Schwung, wird von der sich rasch entwickelnden KI unterstützt, verfügt über Milliarden von Dollar und entwickelt digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) sowie die Möglichkeit eines universellen Grundeinkommens (UBI) als „Heilmittel” für die durch KI verursachte technologische Arbeitslosigkeit.

Darüber hinaus hat die amerikanische Technokratie ein Vorbild, dem sie nacheifern kann.

Der Fall China

Ende letzten Monats tauchte in einem meiner Feeds ein Artikel auf der linksgerichteten Website Vox.com auf: „Why China Can Build So Quickly and America Can’t” (Warum China so schnell bauen kann und Amerika nicht) von Sean Illing, in dem er ein neues Buch rezensiert, das ich nicht gelesen habe: „Breakneck: China’s Quest to Engineer the Future” (Halsbrecherisch: Chinas Streben, die Zukunft zu gestalten) von Dan Wang, und dessen Autor interviewt.

So sehr wir auch über China herziehen mögen – oder feststellen, dass China dank der dummen Handelspolitik des Westens zu dem geworden ist, was es heute ist –, unterm Strich bleibt: China hat in wenigen Jahrzehnten eine enorm effiziente nationale Infrastruktur aufgebaut, während die Infrastruktur Amerikas zerfällt. Die Chinesen können Dinge erledigen. Wir können das nicht. Warum nicht?

Illing liefert Dan Wangs Antwort:

… einer der wichtigsten Unterschiede zwischen den USA und China besteht darin, dass die USA eine von Juristen geführte Gesellschaft sind, während China eine von Ingenieuren geführte Gesellschaft ist …

China … ist ein Ingenieursstaat. Zeitweise bestand das gesamte Ständige Komitee des Politbüros, die oberste Führung des Landes, aus ausgebildeten Ingenieuren. Hu Jintao beispielsweise war Wasserbauingenieur und leitete den Bau eines Staudamms. Sein Premierminister Wen Jiabao war Geologe. Sie betrachteten die Gesellschaft als ein riesiges technisches Problem, das wie ein Hydrauliksystem oder eine mathematische Gleichung gelöst werden musste.

Das ist Technokratie in Kurzform! Fügen Sie nur noch die Idee hinzu, dass die Bevölkerung auf die gleiche Weise behandelt werden kann, wobei der Staat Anreize und Abschreckungsmaßnahmen als strukturelle Zwangsmaßnahmen einsetzt, um wünschenswerte Formen des Massenverhaltens sicherzustellen, und Sie haben die Grundlage für Chinas Sozialkreditsystem.

Wang fährt fort:

Im Gegensatz dazu begann Amerika als eine von Juristen geprägte Gesellschaft. Die Unabhängigkeitserklärung liest sich wie ein Rechtsfall. Viele der Gründerväter waren Juristen, ebenso wie die überwiegende Mehrheit der Präsidenten bis hin zu Lincoln. Auch heute noch sind Juristen in Politik und Wirtschaft dramatisch überrepräsentiert. Das Weiße Haus unter Biden war berühmt für seine Yale-Absolventen der Rechtswissenschaften….

Die anglophone Welt hat im Allgemeinen diese Tradition: Geschickte Debattierer steigen in die politische Macht auf. Anwälte dominieren nicht nur die Politik, sondern auch die Unternehmensführung. Selbst Präsident Donald Trump, obwohl kein Anwalt, regierte auf juristische Weise – er verklagte ständig Menschen und nutzte Anschuldigungen vor dem Gericht der öffentlichen Meinung. Sein Vizepräsident, J.D. Vance, ist ebenfalls ein Absolvent der Yale Law School.

Dieser Unterschied ist entscheidend für das Verständnis dessen, was passieren wird, wenn eine Übernahme der englischsprachigen Welt – und Europas – durch Technokraten das nächste First Turning oder High charakterisiert.

Die chinesischen Behörden können ein großes Projekt wie eine Brücke, einen Flughafen, ein Hochgeschwindigkeitsbahnsystem oder eine ganze Stadt in Auftrag geben. Peking wird dann Geld in das Projekt stecken, und es wird realisiert. Keine Diskussion, keine Debatte, keine Beratung. Nur Anweisungen und Maßnahmen von oben. „Das ist es, was der Ingenieursstaat tut“, sagt Wang.

Im Westen haben wir so nicht gehandelt – oder zumindest versucht, es nicht zu tun. Es war klar, dass diese Methoden zwar effizient sein mögen, die Ergebnisse aber letztendlich unmenschlich sind. Das westliche Ethos, das auf der christlichen Weltanschauung basiert, besagt, dass Menschen als Geschöpfe Gottes einen inneren Wert haben und alle einen einzigartigen Zweck erfüllen, indem sie ihm dienen. Das ist die moralische Grundlage unseres vermeintlichen Rechts, unser Leben selbst zu bestimmen und anderen dasselbe Recht zuzugestehen.

Seit Mao ist China offiziell atheistisch – nominell christliche Kirchen sind erlaubt, aber nur, wenn sie sich an die strengen Vorschriften der KPCh halten. Das Ergebnis ist, dass Menschen keinen inneren Wert haben, sondern dem Staat gehören. Wang erklärt:

… Peking … behandelt die Bevölkerung so, als könne man sie wie Werte in einem hydraulischen System verwalten. Ethnische Minderheiten in Tibet und Xinjiang sind mit Internierungslagern und Zwangsassimilation konfrontiert. Für die Mehrheit der Bevölkerung hat das Hukou-System seit langem die Bewegungsfreiheit eingeschränkt.

Und dann ist da noch die Ein-Kind-Politik … 1980 ermächtigte Deng Xiaoping Ingenieure, die Politik mitzugestalten, und ein brillanter Mathematiker aus der Raketenindustrie überzeugte ihn davon, dass Bevölkerungsentwicklungen wie Raketenflugbahnen gesteuert werden könnten. Das Ergebnis waren jahrzehntelange Zwangssterilisationen und Abtreibungen.

Die offizielle Zahl liegt bei über 300 Millionen Abtreibungen während der Ein-Kind-Ära, was der gesamten Bevölkerung der USA entspricht. Frauen auf dem Land wurden terrorisiert. Kinder wurden ihren Müttern weggenommen oder aus ihnen herausgeschlagen. Es war eine idiotische Politik, die mit erschreckender Brutalität verfolgt wurde.

In China trieb die KPCh die Technokratie voran, und zwar umso mehr, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen war und klar wurde: Der Kommunismus, wie er sich selbst zuvor verstanden hatte, war tot.

In den USA sind milliardenschwere Unternehmen wie Google und Palantir Vorreiter auf dem Weg zu einem Totalinformations- bzw. Totalüberwachungsstaat. Soziale Medien sind Teil davon. Nutzer geben freiwillig ihre persönlichen Daten, ihren beruflichen Werdegang und ihre täglichen Aktivitäten preis – oft einschließlich ihrer politischen Aktivitäten. All dies wird in riesigen Rechenzentren gesammelt, die sich noch im Aufbau befinden, wobei KI in der Lage ist, Informationen millionenfach schneller zu organisieren als jeder Mensch.

Eine amerikanische Variante des Sozialkredits würde die Einführung programmierbarer CBDCs beinhalten – die wahrscheinlichste Reaktion auf die nächste schuldenbedingte Finanzkrise –, vor der bereits vielfach gewarnt wurde (von mir und anderen). Dazu könnte auch das BGE gehören, die logischste Reaktion auf Massenentlassungen, die durch den massiven Einsatz von KI durch Unternehmen im Namen höherer Gewinne ausgelöst werden. Geld und der Bedarf daran sind bereits grundlegend ein System der sozialen Kontrolle. Die Technokratie hebt dies auf die nächste Stufe.

Wir haben bereits eine Massenüberwachung mit Gesichtserkennungstechnologien. Unternehmen könnten KI auf eine Weise einsetzen, die wir noch nicht kennen, während sich der digitale Käfig über eine weitgehend ahnungslose Bevölkerung senkt. Die Tatsache, dass einsame und isolierte Menschen süchtig nach ChatGPT-Chatbots geworden sind, die so programmiert sind, dass sie Empathie simulieren, birgt einige starke Möglichkeiten, wie KI eingesetzt werden könnte, um Menschen freiwillig zu kontrollieren, genauso wie Menschen ihre Informationen freiwillig an Social-Media-Plattformen weitergeben.

Würden wir das also wirklich als den nächsten Höhepunkt bezeichnen? Der letzte Höhepunkt – die 1950er Jahre – war insgesamt eine Zeit großen Optimismus. Ein Teil dieses Optimismus hielt bis in die 1960er Jahre an. Was wir hier beschrieben haben, ist sicherlich eine Dystopie!

Es ist jedoch nicht unmöglich, dass eine vollständige Technokratie eine Welle der Produktivität auslösen könnte, die viel mehr Wohlstand schaffen würde, als wir derzeit haben. Diejenigen, die sich für eine Zusammenarbeit entscheiden, könnten ihre Probleme als gelöst betrachten. Sie hätten vielleicht nicht viele Berufswahlmöglichkeiten, da Roboter die ganze Arbeit erledigen, aber sie hätten Essen auf dem Tisch, ein Dach über dem Kopf, bezahlte Nebenkosten und zweifellos jede Menge Streaming-Unterhaltung. Sie würden „nichts besitzen, keine Privatsphäre haben, aber das Leben wäre nie besser gewesen“.

Erinnern wir uns daran, was ein High auszeichnet: gestärkte Institutionen, geschwächter Individualismus, mit einer starken Loyalität gegenüber „dem System“ und seinen Grundwerten. Dazu gehören Forderungen nach Konformität und Unterwerfung unter das digitale Kontrollnetz, ähnlich wie es heute in China existiert. Alle Ihre Online-Aktivitäten würden aufgezeichnet, und wenn Sie Meinungen äußern, die den genehmigten Narrativen zuwiderlaufen, könnte Ihr CBDC / UBI einfach abgeschaltet werden. Sie könnten legal keine Lebensmittel kaufen, keine Rechnungen bezahlen und keine Abonnement-Sendungen streamen.

Es gäbe jedoch wahrscheinlich Außenseiter: eine Untergrundbewegung von Unberührbaren. So wie die Standardbeschreibung des High der 1950er Jahre beispielsweise die Beat Generation (Jack Kerouac, William Ginsberg, William S. Burroughs usw.) nicht einschließt, würde man auch über sie nur hinter vorgehaltener Hand sprechen. Natürlich gab es in den 1950er Jahren keinen digitalen Käfig. Aber ich bezweifle, dass irgendein System in der Lage sein wird, jeden zu kontrollieren. Ich kann mir vorstellen, dass diejenigen, die nach der neuen Ordnung wegen Gedankenverbrechen angeklagt werden, an isolierte Orte geschickt werden und sich dort selbst versorgen müssen/dürfen, ähnlich wie Mr. Savage in Huxleys Brave New World.

Eine solche Person zu sein, während sich die nächste erste Wende in Richtung Technokratie vollzieht, würde ein Leben in Unsicherheit und Gefahr bedeuten. Denken Sie an die Figuren in Neal Stevensons beängstigendem Cyberpunk-Roman „Snow Crash“.

Ist die Technokratie aufzuhalten?

Technokratie ist die logischste und wahrscheinlichste Folge einer Zivilisation, die Fortschritte gemacht hat, sowohl moralisch als auch wissenschaftlich und technologisch, aber dabei ihren moralischen Kompass verloren hat.

Das Ergebnis: Der Fortschritt ging weiter, aber bestenfalls inmitten von Unklarheiten und schlimmstenfalls inmitten von totalem Subjektivismus. Dies begann, wie solche Dinge typischerweise beginnen, in den intellektuellen Zentren. Es verbreitete sich über die Künste, die Literatur, die Sozialwissenschaften, das öffentliche Bildungswesen und schließlich über die Massenmedien und die Unterhaltungsbranche in alle Bereiche der Gesellschaft. Moralischer Subjektivismus ermöglicht und fördert oft durch zahlreiche Beispiele (Prominente) hedonistische und destruktive Lebensweisen und Subkulturen, in denen man sein eigenes Ding macht und sich auf seine eigene Weise verwirklicht, während Christen als rückständig, intolerant und grausam dargestellt werden, weil sie an moralischen Absolutheiten festhalten.

Einige Varianten dieses Themas, wie z. B. der Voluntaryismus (ähnlich dem Libertarismus), betonen als quasi-absolutes Prinzip, dass alle menschlichen Interaktionen freiwillig und ohne Zwang erfolgen sollten. Aber solche Gebote haben keine Durchschlagskraft und sind unrealistisch. Die Psychopathen in unserer Mitte wissen, wie sie diese ausnutzen können, um ihre Ziele zu erreichen. Der Libertarismus, das wurde mir vor einiger Zeit klar, ähnelt dem Neoliberalismus darin, dass er die gesellschaftliche Kontrolle vom Staat auf Unternehmen verlagert und diejenigen von uns, die nicht über enorme Geldsummen verfügen, schlechter stellt als jetzt. Ungebundene Märkte verteilen den Reichtum nach oben und konsolidieren ihn. Das ist strukturell bedingt. Man bekommt eine Milliardärsklasse, die tut, was sie will, deren Mitglieder nur sich selbst Rechenschaft ablegen, weil sie es können. Dazu gehört auch, die politische Klasse zu kaufen und Präsidentschaften zu kapern. Geld und Macht sind wie Götter in einem System, das ohne Gott und ohne jedes Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Transzendenten aufgebaut ist.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stellte Auguste Comte, Begründer der Soziologie und der als Positivismus bekannten philosophischen Ideologie, sein Gesetz der drei Stufen auf: Die erste Stufe oder der erste Zustand der Zivilisation ist der „religiöse oder fiktive“. Die zweite ist der „metaphysische und abstrakte“. Die dritte ist die „wissenschaftliche und positive”: empirisch, technologisch, utilitaristisch. Comte glaubte nicht, dass er mit der Verbannung Gottes in die Asche der ersten Stufe auch die Moral, wie sie seit 2.500 Jahren verstanden wurde, über Bord warf. Es gibt keine „wissenschaftliche Methode”, um die Wahrheit oder Falschheit oder sogar die Sinnhaftigkeit moralischer Behauptungen zu bestimmen. Nietzsche war noch nicht da, um Comte über die Folgen des positivistisch begründeten Materialismus aufzuklären. Comte und seine intellektuellen Erben – Wilhelm Wundt, Edward Thorndyke, John Dewey, Edward Louis Bernays und B.F. Skinner kommen mir alle als Ur-Technokraten in den Sinn – legten den Grundstein für das Social-Engineering-Programm, das die Technokratie formalisieren würde. Diese Menschen sahen den Menschen als hochentwickeltes Tier – wie Rinder oder Schafe –, das sich in seiner Komplexität, aber nicht in seiner Art vom Rest des Tierreichs unterscheidet. Daher gab es keine moralischen Bedenken, sie zu katalogisieren, zu hüten und als Werkzeuge („Humanressourcen“) für diejenigen zu nutzen, die über die richtigen Techniken verfügten.

Und sie waren entbehrlich, wenn sie unbequem waren.

Die einzige Möglichkeit, diese Art von Hochtouristik zu verhindern und die Technokratie zu vereiteln, besteht in diesem Fall darin, die materialistische/atheistische/positivistische Achse und Weltanschauung abzulehnen, denn die Technokratie – die „Wissenschaft der Sozialtechnik”, d. h. der „wissenschaftliche” Totalitarismus – ist das Telos einer solchen Weltanschauung, die der Ausübung von Macht durch eine amoralische Minderheit, die in der Lage ist, diese auszuüben, keine inneren oder äußeren Grenzen setzt. Diese Ablehnung kann nicht nur intellektuell sein. Sie muss kulturell und organisch sein, in neue Institutionen eingebettet und nicht einfach didaktisch präsentiert werden, wie ich es hier tun musste.

Das ist eine große Herausforderung. Da ich ein mittelloser Niemand bin, der kostenlos auf Substack schreibt – ohne institutionelle Zugehörigkeit, ohne Geld, ohne nennenswerte Verbindungen –, bin ich offen für Vorschläge, wie dies am besten zu bewerkstelligen ist, denn eines ist sicher: Uns läuft schnell die Zeit davon!