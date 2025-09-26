Von Kit Klarenberg

Am 19. September hat der UN-Sicherheitsrat beschlossen, wegen des Atomprogramms des Iran erneut strenge Wirtschaftssanktionen gegen das Land zu verhängen. In den letzten Monaten haben europäische Staats- und Regierungschefs Teheran wiederholt vorgeworfen, sich nicht an die Bedingungen des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans von 2015 zu halten. Eine zentrale, immer wieder vorgebrachte Behauptung lautet, dass die Islamische Republik Uranvorräte angehäuft habe, die das im Rahmen des Abkommens zulässige Niveau um das 40-Fache überschreiten. Für diese Anschuldigung wurden jedoch keine Belege vorgelegt, und die Quelle dieser Informationen ist unklar.

Es könnte dennoch von großer Bedeutung sein, dass London die Führung bei der Forderung nach der Wiedereinführung von Sanktionen übernommen hat, unabhängig Strafmaßnahmen gegen iranische Personen und Unternehmen verhängt hat und unerbittlich eine kriegerische Rhetorik über die angeblichen Verstöße der Islamischen Republik gegen ihre JCPOA-Verpflichtungen verwendet hat. Im August erklärte der damalige Außenminister David Lammy, Teheran habe „es immer wieder versäumt, glaubwürdige Zusicherungen über die Art seines Atomprogramms zu geben“. Nach der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat erklärte die britische Botschafterin Barbara Woodward: „Wir fordern [den Iran] dringend auf, jetzt zu handeln.“

Wie dieser Journalist bereits zuvor aufgedeckt hat, war das JCPOA das Ergebnis einer langjährigen schwarzen Propagandakampagne des MI6, um die Islamische Republik fälschlicherweise als einen Staat darzustellen, der nach Atomwaffen strebt, wenn nicht sogar bereits über solche verfügt. Gemäß den Bestimmungen des Abkommens erhielt Teheran Sanktionserleichterungen als Gegenleistung dafür, dass es der Internationalen Atomenergiebehörde nahezu ungehinderten Zugang zu seinen geheimen Nuklearkomplexen gewährte. Obwohl die IAEO wiederholt bestätigte, dass der Iran die Vereinbarung einhält, hat die Trump-Regierung das Abkommen im Mai 2018 aufgekündigt und eine Kampagne des „maximalen Drucks“ gestartet, um das Land zu schwächen.

Die von der IAEO im Rahmen des Abkommens gesammelten Informationen scheinen Israels kriminellen 12-tägigen Krieg im Juni unterstützt zu haben, was die offensichtliche Frage aufwirft, ob das Abkommen von Anfang an als Spionageoperation gedacht war, um einen zukünftigen Konflikt mit Teheran vorzubereiten. Diese Interpretation wird durch durchgesickerte Dokumente reichlich untermauert, aus denen hervorgeht, dass die IAEO zionistischen Stellen Informationen über Namen iranischer Atomwissenschaftler geliefert hat, die anschließend ermordet wurden. Gleichzeitig zeigen die Dokumente, dass IAEO-Chef Rafael Grossi enge, geheime Beziehungen zu Beamten in Tel Aviv unterhält.

Diese Enthüllungen veranlassten verständlicherweise iranische Gesetzgeber und Präsident Masoud Pezeshkian dazu, jegliche Zusammenarbeit mit der Agentur einzustellen. Die durch das JCPOA gelockerten Sanktionen sind das Ergebnis einer schwarzen Propagandaaktion des MI6, mit der der Westen und seine Verbündeten und Marionetten in Übersee fälschlicherweise davon überzeugt werden sollten, dass Teheran eine globale Bedrohung durch Atomwaffen darstellt. Dies liefert der Republik einen noch dringenderen Grund, die Bedingungen des Abkommens zu ignorieren. Die Gründe des Iran für die Ablehnung jeglicher Einigung mit denselben Ländern, die nun Sanktionen gegen ihn verhängen wollen, sind unbestreitbar.

„Unterstützende Beziehungen”

Im Zentrum der schwarzen Propagandakampagne des MI6 gegen den Iran stand der langjährige britische Geheimdienstoffizier Nicholas Langman, ein erfahrener Spezialist für dunkle Künste, der wiederholt öffentlich bloßgestellt wurde, weil er für Londons Auslandsgeheimdienst weltweit die schmutzigsten Taten begangen hatte, die man sich vorstellen kann. So war er beispielsweise eng in den Beitrag Großbritanniens zum globalen Folterprogramm der CIA nach dem 11. September 2001 verwickelt. Anstatt jedoch für seine Taten und seine Entlarvung bestraft oder entlassen zu werden, scheint er reich belohnt worden zu sein und hat sich konsequent nach oben gearbeitet.

Ein durchgesickerter Lebenslauf zeigt, dass Langman von 2006 bis 2008 die Iran-Abteilung des MI6 leitete. Dort beaufsichtigte er ein Team, das sich um ein „besseres Verständnis“ des iranischen „Atomprogramms“ bemühte. Von 2010 bis 2012 leitete er dann eine „behördenübergreifende” Initiative zur Infiltration der IAEO, während er „hochwirksame und sich gegenseitig unterstützende Beziehungen innerhalb der Regierung und zu hochrangigen Kollegen in den USA, Europa, dem Nahen und Fernen Osten für eine Strategie aufbaute, die einen großen diplomatischen Erfolg [sic] des iranischen Atom- und Sanktionsabkommens ermöglichte”.

Nicholas Langmans durchgesickerter Lebenslauf

In dieser späteren Phase wurden die Einstellungen der Öffentlichkeit und der Regierungen im gesamten Westen – und in den Vasallenstaaten – gegenüber der Islamischen Republik äußerst feindselig und negativ. Nacheinander verhängten Regierungen und internationale Organisationen – darunter die EU und die UNO – verheerende Sanktionen gegen Teheran, die dessen Wirtschaft, Einfluss und Ansehen zerstörten. MI6-Mitarbeiter Langman triumphierte mit seiner Mission, eine konzertierte globale Feindseligkeit gegen den Iran zu schüren, basierend auf dem falschen Schreckgespenst einer nuklearen Bedrohung durch das Land.

Die Frage, ob die britischen „Geheimdienstinformationen” über das iranische Atomprogramm das Ergebnis von Folter waren, ist offen und offensichtlich. Langman wechselte direkt von der Leitung der Agentur in Athen, Griechenland, zur Leitung der Iran-Abteilung des MI6. Dort wurde er Ende 2005 von den lokalen Medien bloßgestellt, weil er eine Operation beaufsichtigt hatte, bei der 28 pakistanische Gastarbeiter entführt und brutal misshandelt wurden, die zu Unrecht verdächtigt wurden, Kontakt zu Personen gehabt zu haben, die beschuldigt wurden, die Bombenanschläge vom 7. Juli desselben Jahres in London verübt zu haben.

Dass Langman wegen dieses Vorfalls nicht gerügt wurde, lässt stark vermuten, dass er einen hohen Schutz genoss und London seine brutalen Methoden der Informationsbeschaffung billigte – von denen bekannt ist, dass sie unweigerlich zu falschen Aussagen der Inhaftierten führen. Der MI6 war nicht nur ein begeisterter Mitwirkender am globalen Programm der CIA zur außerordentlichen Überstellung von Gefangenen, sondern leitete auch eigene Operationen. Bemerkenswert ist, dass die Briten in mindestens einem Fall versuchten, die CIA auszuschalten und sich den exklusiven Zugang zu „Geheimdienstinformationen” von einem Häftling zu sichern, an dem auch Langley interessiert war.

Die Obama-Regierung hatte sich in ihrem ersten Amtsjahr formell dazu verpflichtet, sich nicht in die Angelegenheiten der Islamischen Republik einzumischen, sodass der Beamte des Außenministeriums Jared Cohen fast entlassen wurde, weil er öffentlich gefordert hatte, Twitter solle seine für Juni 2009 geplanten Wartungsarbeiten während der Proteste im Iran aussetzen, damit die Demonstranten weiterhin Beiträge posten konnten. Es ist daher nicht bekannt, ob Washington in die Iran-Atomwaffen-Affäre des MI6 involviert war. Wenn nicht, wäre es nicht das erste Mal, dass der britische Geheimdienst die internationale Gemeinschaft in die Irre geführt hat, mit katastrophalen Folgen.

„Mögliche Manipulation”

Im Juli 2004 veröffentlichte der Geheimdienstausschuss des Senats einen vernichtenden Bericht über „die Geheimdienstbewertungen der US-Geheimdienste zum Irak vor dem Krieg”. Besonders verächtlich äußerte er sich darüber, dass die CIA und andere „sich zu stark auf ausländische Geheimdienste und Berichte Dritter verlassen hatten, wodurch das Potenzial für Manipulationen der US-Politik durch ausländische Interessen [Hervorhebung hinzugefügt] erhöht wurde”. Dies war ein Hinweis auf die zentrale Rolle des MI6 bei der Sammlung – oder Erfindung – von Geheimdienstinformationen über die angeblichen Massenvernichtungswaffen Bagdads:

„Aufgrund des Mangels an einseitigen Quellen zu den Verbindungen des Irak zu Terroristengruppen wie Al-Qaida [redigiert] stützte sich die [US-]Geheimdienstgemeinschaft (IC) zu stark auf Berichte ausländischer Regierungsstellen und Quellen, zu denen sie keinen direkten Zugang hatte, um die Beziehungen zwischen dem Irak und [redigiert] Terroristengruppen zu bestimmen… Die IC setzte sich der Gefahr einer möglichen Manipulation durch ausländische Regierungen und andere Parteien aus, die daran interessiert waren, die US-Politik zu beeinflussen.“

Bereits Ende der 1990er Jahre übernahm der britische Auslandsgeheimdienst die Führung bei der Beschaffung falscher „Geheimdienstinformationen“, um Zustimmung für Maßnahmen gegen Bagdad zu erzeugen. Unter dem Deckmantel einer psychologischen Kriegsführung namens „Operation Mass Appeal“ verbreiteten Spezialisten für schwarze Propaganda des MI6 falsche Informationen an ausländische Redakteure und Reporter, die auf ihrer Gehaltsliste standen, „um die öffentliche Meinung über den Irak und die Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen zu beeinflussen“, die dann von westlichen Politikern und Nachrichtenagenturen wiederverwertet wurden, um ihre Glaubwürdigkeit zu untermauern.

Im September 2002 wandte sich der damalige MI6-Chef Richard Dearlove persönlich an den britischen Premierminister Tony Blair und behauptete, sein Dienst habe eine Quelle innerhalb des Irak mit „phänomenalem Zugang“ aufgebaut, die den „Schlüssel zur Entschlüsselung“ des angeblichen Massenvernichtungswaffenprogramms des Irak liefern könne. Ihre verschiedenen Behauptungen bildeten anschließend die Grundlage für ein Dossier, das eine Reihe von wilden Anschuldigungen über die chemischen und biologischen Waffenfähigkeiten Bagdads enthielt. Eine viel beachtete Behauptung war, dass der Irak innerhalb von nur 45 Minuten Massenvernichtungswaffen gegen westliche Länder einsetzen könnte. Die Quelle dafür war ein irakischer Taxifahrer.

Diese Behauptung wurde in einer Radioansprache von George W. Bush im selben Monat wiederholt. Im Januar des folgenden Jahres, als die Invasion des Irak immer näher rückte, erklärte der Präsident in seiner Rede zur Lage der Nation: „Die britische Regierung hat erfahren, dass Saddam Hussein kürzlich versucht hat, bedeutende Mengen Uran aus Afrika zu beschaffen.“ Im Dezember desselben Jahres gab der damalige CIA-Chef George Tenet zu, dass diese Behauptung völlig falsch war und „diese 16 Worte niemals in den für den Präsidenten verfassten Text hätten aufgenommen werden dürfen“.

Die zionistische Entität rechtfertigte ihren unprovozierten Angriff auf den Iran im Juni größtenteils mit einem Geheimdienstdossier, das zu dem Schluss kam, dass die Islamische Republik beim Erwerb von Atomwaffen den „Punkt ohne Wiederkehr“ erreicht habe. Die Ergebnisse stützten sich stark auf einen Bericht der IAEO vom Mai, der keine neuen Informationen enthielt, aber zu dem Schluss kam, dass Teheran angeblich bis Anfang der 2000er Jahre „nicht deklariertes Nuklearmaterial“ besessen habe. Obwohl sie einen Regimewechsel auslösen sollte, endete die Breitseite Tel Avivs trotz umfangreicher ausländischer Unterstützung, einschließlich US-Luftangriffen, prompt in einem peinlichen Misserfolg.

Unbeeindruckt von diesem Fiasko bleibt Benjamin Netanjahu entschlossen, die „iranische Achse“ zu zerschlagen, während Trump erklärt hat, er würde Teheran „ohne Frage“ bombardieren, als Reaktion auf Hinweise, dass die Islamische Republik Uran über die vereinbarten Werte hinaus angereichert hat. Wir könnten am Rande eines weiteren Krieges stehen. Wie bei der Irak-Invasion könnte der gefährliche Weg, der uns an diesen kritischen Punkt gebracht hat, zurück nach London führen. Wieder einmal könnte der MI6 die Führung bei der Erfindung von „Geheimdienstinformationen“ übernommen haben, um weitere Aggressionen der USA und Israels gegen die Islamische Republik zu rechtfertigen.