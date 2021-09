Wird Fauci für seine Lügen gegenüber dem Kongress zur Rechenschaft gezogen werden?

mercola.com

Paul Thacker, ein ehemaliger Ermittler des US-Senats, sagt, dass Dr. Anthony Fauci den Kongress belogen hat, als er behauptete, er habe nie Forschung mit Funktionsgewinn finanziert. Dies ist ein Bundesvergehen, das mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden kann, sofern die falschen Angaben sachlich relevant und wissentlich falsch sind.

Am 20. Juli 2021 kündigte US-Senator Rand Paul – der Fauci in zwei separaten Anhörungen im Jahr 2021 zu seiner Forschungsfinanzierung befragt hat – an, dass er das Justizministerium um eine Strafanzeige bitten werde, da er überzeugt ist, dass Fauci gegenüber dem Kongress falsche Angaben gemacht hat.

Ein „entscheidender Beweis“ ist ein Forschungsartikel, der von Wissenschaftlern des Wuhan Institute of Virology (WIV) verfasst wurde. In dem Artikel wird die Finanzierung durch das NIAID/NIH anerkannt, und die Forschung entspricht der Definition des Ministeriums für Gesundheit und Humandienstleistungen für „gain-of-function“-Forschung

Laut dem National Science Advisory Board for Biosecurity (Nationaler wissenschaftlicher Beirat für Biosicherheit) „wird der Begriff ‚Funktionsgewinn‘ im Allgemeinen für Veränderungen verwendet, die zum Erwerb neuer oder zur Verbesserung bestehender biologischer Phänotypen führen“.

In einem Aufsatz vom Juni 2021 beschrieb Professor Jeffrey Sachs, Leiter der Kommission von The Lancet, die mit der Untersuchung des Ursprungs von COVID beauftragt war, wie das NIAID die Funktionsgewinnforschung an der WIV finanziert hat, und erklärte, es sei „in der wissenschaftlichen Gemeinschaft der USA allgemein bekannt, dass das NIH … genetische rekombinante Forschung an SARS-ähnlichen Viren unterstützt hat, die viele Wissenschaftler als GOFROC [gain-of-function research of concern] bezeichnen“.

In einem Substack-Artikel vom 31. August 20211 prüft Paul Thacker, ein investigativer Reporter und ehemaliger Ermittler des US-Senats, Beweise, die seiner Meinung nach zeigen, dass Dr. Anthony Fauci den Kongress belogen hat, ein Vergehen, das mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden kann, vorausgesetzt, dass die falschen Aussagen sachlich relevant und wissentlich falsch sind.

„Eine neue investigative Dokumentation des britischen Senders Channel 42 enthält einige der bisher stärksten Beweise dafür, dass die COVID19-Pandemie möglicherweise von einem undichten Labor in Wuhan, China, ausging“, schreibt Thacker. „Zumindest machten die Interviews mit Experten und die Durchsicht von Dokumenten deutlich, wie China die Welt über seine Forschung mit gefährlichen Krankheitserregern getäuscht hat …

Der Dokumentarfilm klärte einen weiteren Punkt: Anthony Fauci hat vor dem Kongress und der amerikanischen Öffentlichkeit gelogen, als er bei einer Anhörung im Kongress behauptete, er habe die vom Wuhan Institute of Virology durchgeführte Gain-of-Function-Forschung nicht finanziert … Präsident Biden hat im Wahlkampf mit Ehrlichkeit und Anstand geworben. Die Frage, die sich Präsident Biden jetzt stellen muss, lautet: ‚Was werden Sie mit Fauci tun, nachdem er das Gesetz gebrochen und das öffentliche Vertrauen verletzt hat, indem er vor dem Kongress gelogen hat?'“

Fauci definiert wissenschaftliche Begriffe im Handumdrehen neu

In einem Versuch, sich von der Schuld an der COVID-Pandemie freizusprechen, leugnete Fauci – seit 1986 Direktor des National Institute for Allergy and Infectious Diseases (NIAID), einem Zweig der National Institutes for Health (NIH) – bei einer Befragung durch Mitglieder des Senatsausschusses für Gesundheit, Bildung, Arbeit und Pensionen im Mai 2021, jemals Gain-of-Function-Forschung am WIV oder anderswo finanziert zu haben.

Der Begriff „Funktionsgewinn (Gain-of-Function-Forschung)“ wird im Allgemeinen für Veränderungen verwendet, die zum Erwerb neuer oder zur Verstärkung bestehender biologischer Phänotypen führen. ~ Nationaler wissenschaftlicher Beirat für Biosicherheit

Laut Thacker widerlegen die Beweise dies eindeutig. Ein „entscheidender Beweis“ ist ein von WIV-Wissenschaftlern verfasster Forschungsartikel mit dem Titel „Discovery of a Rich Gene Pool of Bat SARS-Related Coronaviruses Provides New Insights Into the Origin of SARS Coronavirus“ (Entdeckung eines reichhaltigen Genpools von Fledermaus-SARS-verwandten Coronaviren bietet neue Einblicke in den Ursprung des SARS-Coronavirus). Diese Forschung wurde von den NIH finanziert und entspricht der Definition des Department of Health and Human Services (Ministerium für Gesundheit und menschliche Dienste) für „gain-of-function“-Forschung.

In der Channel 4-Dokumentation wurde dieses Papier angesprochen. Auf die Frage, ob das NIH jemals die Funktionsgewinnforschung an der WIV finanziert hat, antwortet David Relman, ein Forschungsarzt an der Stanford University: „Ja. Indirekt, aber ja. Woher wir das wissen? Auf der Titelseite des Papiers steht: ‚Unterstützt von NIAID, NIH'“. Der Clip mit Relman ist unten zu sehen.

Wie bereits in der National Review berichtet, weiß man, dass die WIV vom NIAID/NIH Mittel zur Schaffung neuartiger chimärer Coronaviren im Zusammenhang mit SARS erhalten hat, die sowohl menschliche Zellen als auch Labortiere infizieren können. „Chimäre Viren“ bezieht sich auf künstliche, von Menschenhand geschaffene Viren, hybride Organismen, die durch die Verbindung von zwei oder mehr verschiedenen Organismen entstehen.

Genau darum geht es bei der Gain-of-Function-Forschung. In einem Bericht des National Science Advisory Board for Biosecurity aus dem Jahr 2016 heißt es: „Der Begriff ‚gain-of-function‘ wird im Allgemeinen verwendet, um sich auf Veränderungen zu beziehen, die zum Erwerb neuer oder zur Verbesserung bestehender biologischer Phänotypen führen.“

Fauci möchte nun eine weitaus engere Definition der Funktionsgewinnforschung annehmen, die die vermeintliche Absicht hinter der Forschung berücksichtigt, aber das ergibt wirklich keinen Sinn. Nur weil Sie nicht die Absicht haben, Schaden anzurichten, heißt das nicht, dass Ihre Kreation keinen Schaden anrichten kann oder unbeabsichtigt Schaden verursachen könnte.

Die US-Finanzierung von Gain-of-Function-Forschung war allgemein bekannt

Laut Thacker „wusste Fauci mit Sicherheit, dass die WIV, die er mitfinanzierte, Gain-of-Function-Studien durchführte, da dies allgemein bekannt war. Ein Jahr bevor Fauci vom Kongress befragt wurde, berichtete Newsweek beispielsweise Folgendes:

Im Jahr 2019 stellten die National Institutes of Health mit Unterstützung des NIAID 3,7 Millionen Dollar über sechs Jahre für Forschungsarbeiten bereit, die einige Gain-of-Function-Studien beinhalteten. Das Programm folgte auf ein weiteres 5-Jahres-Projekt im Wert von 3,7 Millionen Dollar für die Sammlung und Untersuchung von Fledermaus-Coronaviren, das 2019 endete, sodass sich der Gesamtbetrag auf 7,4 Millionen Dollar belief … Die NIH-Forschung bestand aus zwei Teilen. Der erste Teil begann 2014 und umfasste die Überwachung von Fledermaus-Coronaviren … Das Programm finanzierte Shi Zheng-Li, einen Virologen im Labor in Wuhan … zur Untersuchung und Katalogisierung von Fledermaus-Coronaviren in der freien Natur. Dieser Teil des Projekts wurde im Jahr 2019 abgeschlossen.

Eine zweite Phase des Projekts, die im selben Jahr begann, umfasste … die Erforschung des Funktionsgewinns, um zu verstehen, wie Fledermaus-Coronaviren mutieren könnten, um Menschen anzugreifen. Das Projekt wurde von der EcoHealth Alliance … unter der Leitung von Präsident Peter Daszak durchgeführt … Das NIH hat das Projekt … am 24. April [2020] abgebrochen …

Viele Wissenschaftler haben die gain of function“-Forschung kritisiert, bei der Viren im Labor manipuliert werden, um ihr Potenzial für die Infektion von Menschen zu erforschen, weil dadurch die Gefahr besteht, dass durch eine versehentliche Freisetzung eine Pandemie ausgelöst wird.“

Etwa zur gleichen Zeit erklärte der ehemalige amtierende CIA-Direktor Michael Morell gegenüber Politico, dass „wenn das Virus aus einem Labor in Wuhan austritt, die USA einen Teil der Schuld tragen würden, da sie die Forschung in diesem Labor von 2014 bis 2019 durch staatliche Zuschüsse finanziert haben.“

Mitte Januar 2021 veröffentlichte das US-Außenministerium ein Informationsblatt, in dem die chinesische Regierung beschuldigt wurde, die Forschung am WIV obsessiv geheim zu halten und mit dem chinesischen Militär an geheimen Projekten zusammenzuarbeiten.

Das Merkblatt ist inzwischen von der Website des Außenministeriums entfernt worden, wurde aber seinerzeit von einer Reihe von Medien aufgegriffen. Darunter auch Life Site News, das schrieb:

In einem ‚Fact Sheet‘, das online veröffentlicht wurde … präsentierte das Außenministerium (DOS) drei verschiedene Elemente über den Ursprung des Virus, die ‚eine genauere Untersuchung verdienen‘ … Der erste der drei Punkte, die einer weiteren Untersuchung bedürfen, war der Ausbruch von Krankheiten innerhalb des Wuhan Institute of Virology (WIV). Die DOS teilte mit, sie habe „Grund zu der Annahme“, dass „mehrere Forscher im WIV im Herbst 2019, also vor dem ersten identifizierten Fall des Ausbruchs, an Symptomen erkrankten, die sowohl mit COVID-19 als auch mit üblichen saisonalen Krankheiten übereinstimmen“ …

Darüber hinaus stellte das DOS fest, dass Forscher in der WIV seit mindestens „2016“ Experimente mit „RaTG13, dem Fledermaus-Coronavirus, das von der WIV im Januar 2020 als die Probe identifiziert wurde, die SARS-CoV-2 am nächsten kommt (96,2 % Ähnlichkeit)“, durchgeführt hatten. Das Labor hat auch eine veröffentlichte Aufzeichnung der Durchführung von ‚gain-of-function‘-Forschung, um chimäre Viren zu entwickeln. Solche Forschung, gain-of-function research, ist eine Art, die ‚die Fähigkeit eines Erregers, Krankheiten zu verursachen, verbessert.

Weitere Berichte, die sich auf Gain-of-Function-Forschung berufen

Am 6. März 2021 veröffentlichte die Redaktion der Washington Post einen Artikel, in dem eine unabhängige Untersuchung des Ursprungs von SARS-CoV-2 gefordert wurde. In diesem Artikel wies die Redaktion darauf hin, dass:

… ein leitender Forscher am Wuhan Institute of Virology, Shi Zhengli, an ‚gain-of-function‘-Experimenten arbeitete, bei denen virale Genome verändert werden, um ihnen neue Eigenschaften zu verleihen, einschließlich der Fähigkeit, Lungenzellen von Labormäusen zu infizieren, die genetisch so verändert wurden, dass sie wie menschliche Atemwegszellen reagieren.

Der Ausschuss stellte auch fest, dass Shi „mit Fledermaus-Coronaviren arbeitete, die dem Virus, das die Pandemie verursachte, genetisch sehr ähnlich waren“. Einige Monate später, in einem Aufsatz vom 22. Juni 2021, beschrieb Professor Jeffrey Sachs, Leiter der Kommission von The Lancet, die mit der Untersuchung des Ursprungs von COVID beauftragt war, ebenfalls, wie das NIAID die Gain-of-Function-Forschung an der WIV finanziert hat:

Es ist in der Tat in der wissenschaftlichen Gemeinschaft der USA allgemein bekannt, dass das NIH genetische rekombinante Forschung an SARS-ähnlichen Viren unterstützt hat, die viele Wissenschaftler als GOFROC [gain-of-function research of concern] bezeichnen. In der von Fachleuten überprüften wissenschaftlichen Literatur wird über die Ergebnisse dieser von den NIH unterstützten rekombinanten genetischen Forschung an SARS-ähnlichen Viren berichtet. Insbesondere ist klar, dass die NIH Forschung an der WIV mitfinanziert haben, die unter der Hypothese einer laborbedingten Freisetzung des Virus untersucht werden sollte.

Faucis COVID-19-Verrat

Dr. Peter Breggin, ein in Harvard ausgebildeter Psychiater und ehemaliger Berater des National Institute of Mental Health, hat ein besonderes Interesse an Faucis möglicher Rolle in dieser Pandemie. Im Oktober 2020 veröffentlichte er den Bericht „Dr. Fauci’s COVID-19 Treachery“ (Dr. Faucis COVID-19 Verrat), in dem er Faucis Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und ihrem Militär detailliert aufzeigt.

Breggin ist überzeugt, dass Fauci „die treibende Kraft“ hinter den Forschungsaktivitäten war, die es der KPCh ermöglichten, tödliche SARS-Coronaviren herzustellen, was wiederum zur Freisetzung von SARS-CoV-2 aus der WIV führte – ob versehentlich oder nicht.

Er behauptet, Fauci habe der KPCh geholfen, „wertvolle US-Patente“ zu erhalten, und er habe in Zusammenarbeit mit der KPCh und der WHO zunächst die Wahrheit über die Ursprünge und Gefahren der Pandemie unterdrückt und damit die Ausbreitung des Virus von China auf den Rest der Welt ermöglicht.

Fauci hat die KPCh und sich selbst geschützt, indem er „den Ursprung von SARS-CoV-2 leugnete“ und „die weltweiten Versuche verzögerte und vereitelte, mit der Pandemie vernünftig umzugehen“, so Breggin.

In der Zusammenfassung des Berichts dokumentiert Breggin fragwürdige Aktivitäten, an denen Fauci beteiligt war, angefangen mit der Tatsache, dass er gefährliche Gain-of-Function-Forschungen an Fledermaus-Coronaviren finanziert hat, sowohl von einzelnen chinesischen Forschern als auch von der WIV in Zusammenarbeit mit amerikanischen Forschern. Diese Forschung, so Breggin, habe es der KPCh und ihrem Militär ermöglicht, ihre eigenen Biowaffen zu entwickeln, darunter SARS-CoV-2.

Wird Fauci zur Rechenschaft gezogen werden?

Laut Thacker ist es „offensichtlich“, dass Fauci „das Gesetz gebrochen und den Kongress getäuscht hat“. Er fügt hinzu:

Dies ist nicht meine persönliche Meinung; in den drei Jahren, in denen ich die Untersuchungen im Senat leitete, war ich verpflichtet, die einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes zu kennen und durchzusetzen. Bei zwei Gelegenheiten musste ich mich mit dem Rechtsberater des Senats beraten und dann die Leute davor warnen, den Kongress anzulügen … Fauci hat gelogen, als er vor dem Kongress aussagte. Fauci hat das amerikanische Volk belogen. Dies wird durch mehrere Beweise deutlich. Aber wenn man Fauci beim Lügen und beim Brechen des Gesetzes erwischt, nützt das wenig, denn das Justizministerium verfolgt Leute, die den Kongress anlügen, und das Justizministerium wird … von der Biden-Administration geleitet. Was also wird Präsident Biden in dieser Sache tun?“

Während eines Auftritts in der Hannity Show am 20. Juli 2021 kündigte US-Senator Rand Paul – der Fauci in zwei separaten Anhörungen in diesem Jahr zu seinen Forschungsgeldern befragt hat – an, er werde das Justizministerium tatsächlich um eine Strafanzeige bitten.

Paul bat das Justizministerium insbesondere darum, zu untersuchen, ob Fauci gegen § 100121 des 18 U.S. Code verstoßen hat, der es zu einem Bundesverbrechen macht, im Rahmen einer vom Kongress durchgeführten Untersuchung oder Überprüfung falsche, fiktive oder betrügerische Aussagen oder Darstellungen zu machen, oder gegen ein anderes Gesetz. Die Zeit wird zeigen, ob es sich um etwas handelt.

Gain-of-Function-Forschung ist die wahre Bedrohung

Unabhängig davon, was mit Fauci geschieht, muss letztlich die Frage geklärt werden, ob wir Forschungen zulassen sollten, die dazu führen, dass Krankheitserreger für den Menschen gefährlicher werden, und zwar unabhängig von der Absicht, die dahinter steht, oder der verwendeten Technologie.

Es ist schon mehrfach zu Lecks in Laboren gekommen, sodass es wirklich nur eine Frage der Zeit ist, bis etwas weitaus Verheerenderes als SARS-CoV-2 an die Öffentlichkeit gelangt. Die Staats- und Regierungschefs der Welt müssen erkennen, dass die Finanzierung der Funktionserweiterungsforschung die wahre Bedrohung darstellt, und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um eine weitere Pandemie zu verhindern. Solange es Forschern erlaubt ist, zu mutieren und synthetische Krankheitserreger zu schaffen, schaffen sie genau die Gefahr, die sie angeblich zu verhindern versuchen.

