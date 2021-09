Geoengineering ist keine Geheimverschwörung mehr

Mercola.com

Die Vereinten Nationen erwägen eine umstrittene Form des Geoengineering, bei der Sulfataerosole in die Stratosphäre der Erde gesprüht werden, um das Klima zu verändern – mit unbekannten und möglicherweise katastrophalen Auswirkungen

Während Geo-Engineering den beabsichtigten Effekt haben könnte, das Klima zu verändern, einschließlich der Senkung der globalen Temperaturen, könnten die unbeabsichtigten Folgen, wie z.B. veränderte Niederschläge und die Unfähigkeit einiger Regionen der Erde, Lebensmittel anzubauen, dauerhaft und katastrophal sein.

Bill Gates investiert stark in Technologien zur Veränderung des Klimas, die nicht nur das Klimasystem der Erde weiter destabilisieren werden, sondern auch als Waffe gegen die Menschen eingesetzt werden können, indem sie Niederschläge und Dürren kontrollieren und als Methode zur sozialen Kontrolle eingesetzt werden

Der Klimawandel könnte den Punkt erreicht haben, an dem es kein Zurück mehr gibt. Hitzewellen, Wirbelstürme und andere Wetterextreme werden sich wahrscheinlich verschlimmern, da die globale Erwärmung außer Kontrolle gerät, so die Warnung des Zwischenstaatlichen Ausschusses der Vereinten Nationen für Klimaänderungen (IPCC) im August 2021.

Als Reaktion darauf erwägt die UNO nun eine umstrittene Form des Geoengineering, bei der Sulfataerosole in die Stratosphäre der Erde gesprüht werden, um das Klima zu verändern – mit unbekannten und möglicherweise katastrophalen Auswirkungen.

Wetterbeeinflussung und Klimakontrolle wurden lange Zeit als Science-Fiction-Fantasie oder Verschwörungstheorie abgetan, doch die groß angelegte Manipulation des Erdklimas, das sogenannte Geo-Engineering, wird immer mehr zum Mainstream.

Während Geo-Engineering den beabsichtigten Effekt der Klimaveränderung haben könnte, einschließlich der Senkung der globalen Temperaturen, könnten die unbeabsichtigten Folgen, zu denen die Veränderung der Niederschläge und die Unfähigkeit einiger Regionen der Erde, Nahrungsmittel anzubauen, gehören, dauerhaft und katastrophal sein.

UN erwägt Versprühen von Sulfat-Aerosolen

Eine der umstrittenen Geo-Engineering-Techniken, die von den Vereinten Nationen in Erwägung gezogen werden, beinhaltet das Versprühen von Sulfataerosolen in einer Höhe von 12 bis 16 Meilen über der Erdoberfläche. Die winzigen reflektierenden Partikel würden als Reflektoren fungieren und das Sonnenlicht ins All zurückwerfen, anstatt auf die Erdoberfläche zu treffen.

Das Klima der Erde wird weitgehend dadurch gesteuert, wie viel Sonnenstrahlung die Erde erreicht und wie viel davon von der Oberfläche absorbiert oder ins All zurückgestrahlt wird. Wolkenbedeckung und Treibhausgase sind Beispiele für Faktoren, die die Reflexion der Sonnenstrahlung beeinflussen.

„Wenn Geo-Engineering-Vorschläge das globale Klima in irgendeiner sinnvollen Weise beeinflussen sollen, müssen sie den relativen Einfluss eines dieser Kontrollmechanismen absichtlich verändern“, erklärt Britannica.

Der UN-Bericht nennt die Steuerung der Sonneneinstrahlung und die Beseitigung von Treibhausgasen als Formen des Geo-Engineering. Sulfataerosole fallen in die Kategorie der Steuerung der Sonneneinstrahlung. Indem sie mehr Sonnenstrahlung in den Weltraum zurück reflektieren, senken sie die globalen Temperaturen, haben aber auch einen schwerwiegenden „Nebeneffekt“ – sie verringern die durchschnittlichen Niederschläge.

Infolgedessen wären zusätzliche Geoengineering-Techniken – wie das Ausdünnen von Zirruswolken in der oberen Atmosphäre – erforderlich, um dem Niederschlagsrückgang entgegenzuwirken. Was könnte da schief gehen?

Mit Hilfe von Supercomputern wurden Modelle erstellt, die vorhersagen, wie sich die Steuerung der Sonneneinstrahlung auf verschiedene Teile der Erde auswirken könnte, und zwar nicht nur in Bezug auf die Temperatur, sondern auch auf die Niederschlagsmenge und den Schneefall. Der Autor des Berichts, Govindasamy Bala vom Indian Institute of Science, sagte: „Die Wissenschaft ist da“, aber sie ist weit davon entfernt, exakt zu sein.

„Ich denke, die nächste große Frage“, so Bala gegenüber Reuters, „ist, ob man es machen will… Das beinhaltet Ungewissheit, moralische Fragen, ethische Fragen und Governance“. Reuters berichtete: „Das liegt daran, dass jede Region anders betroffen wäre.

Während einige Regionen von einer künstlich kühleren Welt profitieren könnten, könnten andere darunter leiden, weil sie zum Beispiel keine Bedingungen mehr für den Anbau von Nutzpflanzen hätten. Paulo Artaxo, Umweltphysiker an der Universität von Sao Paulo und ein weiterer Autor des Berichts, fügte hinzu:

Im Grunde genommen ist die Botschaft mehr oder weniger dieselbe wie im vorherigen Bericht: Die Wissenschaft ist nicht ausgereift genug. Die Nebenwirkungen der bekannten Geo-Engineering-Techniken können sehr groß sein … Die Gesellschaft muss abwägen, ob diese Nebenwirkungen zu groß sind, um irgendeine Strategie auszuprobieren.

Geoengineering in Arbeit seit Mitte des 20. Jahrhunderts

Mitte des 20. Jahrhunderts wurde das Geoengineering erstmals entwickelt, wobei Technologien aus dem Zweiten Weltkrieg zum Einsatz kamen. Cloud Seeding beispielsweise wird seit Jahrzehnten eingesetzt und beinhaltet das „Impfen“ von Wolken mit Silberjodid oder festem Kohlendioxid, um Regen und Schnee zu fördern oder tropische Stürme zu schwächen. Mindestens acht westliche US-Bundesstaaten und Dutzende von Ländern nutzen Cloud Seeding, um Niederschläge zu verstärken.

„Darüber hinaus schlug das US-Militär vor, dass Atomwaffen als Mittel zur Veränderung des regionalen Klimas eingesetzt werden könnten, um bestimmte Gebiete der Welt für die menschliche Besiedlung günstiger zu machen. Dieser Vorschlag wurde jedoch nicht getestet“, berichtet Britannica.

Andere Ideen zur Veränderung des Erdklimas wurden ebenfalls diskutiert. Zu den vorgeschlagenen Methoden, um mehr Sonnenlicht zu reflektieren und so die globale Erwärmung zu verringern, gehören das Schwimmenlassen von Milliarden von Golfbällen in den Ozeanen, die Entsendung eines riesigen Spiegels in die Erdumlaufbahn, die Beseitigung von Zirruswolken, die Anpflanzung glänzenderer Pflanzen und Gebäude sowie die Freisetzung von Mikroblasen, um die Meeresoberfläche reflektierender zu machen.

Sogar die Möglichkeit, riesige Raumschiffe über der Erde schweben zu lassen, um das Sonnenlicht zu reflektieren, wurde in Betracht gezogen.

Bill Gates finanziert Bemühungen zur Verbesserung der Klimakontrolle

Im Jahr 2010 finanzierte Bill Gates Forschungsarbeiten zur Entwicklung von Maschinen, die Meerwasser in die Wolken sprühen, um die Fähigkeit zur Reflexion des Sonnenlichts in den Weltraum zu erhöhen und damit die globale Erwärmung zu verringern. Die ETC Group forderte daraufhin ein weltweites Verbot von Geoengineering-Experimenten und der damalige Co-Geschäftsführer Jim Thomas kommentierte dies folgendermaßen:

„Wir wussten, dass Microsoft Cloud-Anwendungen für Computer entwickelt, aber das haben wir nicht erwartet. Bill Gates und seine wolkenverschlingenden Kumpane haben kein Recht, unsere Meere und den Himmel auf diese Weise einseitig zu verändern.“

Darüber hinaus hat Gates seit mindestens 2012 die Lobbyarbeit von Klimawissenschaftlern finanziert, die Geoengineering vorantreiben, um das globale Klima zu manipulieren.

Die Wissenschaftler argumentierten, dass das Versprühen von reflektierenden Schwefeldioxidpartikeln 30 Meilen über der Erde notwendig wäre, um einen katastrophalen Klimawandel zu verhindern, aber Kritiker argumentierten, dass die Technologien als Waffe eingesetzt werden könnten oder um reiche Gesellschaften zum Nachteil der ärmeren Länder zu fördern. Damals berichtete The Guardian:

Jetzt wächst die Besorgnis, dass die kleine, aber einflussreiche Gruppe von Wissenschaftlern und ihre Unterstützer einen unverhältnismäßigen Einfluss auf wichtige Entscheidungen über Geoengineering-Forschung und -Politik haben könnten. Wir müssen uns vor Eigeninteressen schützen [und] sicher sein, dass Entscheidungen nicht von Parteien beeinflusst werden, die durch die Entscheidung, das Klima zu verändern, beträchtliche Geldsummen verdienen könnten, insbesondere durch den Einsatz von urheberrechtlich geschütztem geistigem Eigentum, sagte Jane Long, Direktorin des Lawrence Livermore National Laboratory in den USA, in einem Vortrag auf einer … Geoengineering-Konferenz über Ethik.

Es steht sehr viel auf dem Spiel, und Wissenschaftler sind nicht die besten Leute, um sich mit den sozialen, ethischen oder politischen Fragen zu befassen, die das Geoengineering aufwirft“, sagte Doug Parr, leitender Wissenschaftler bei Greenpeace. Die Vorstellung, dass eine selbstgewählte Gruppe so viel Einfluss haben soll, ist bizarr.

Im Jahr 2018 erklärte sich Gates erneut bereit, Experimente für Harvard-Wissenschaftler zu finanzieren, die vorschlugen, die Stratosphäre mit Kalziumchlorid zu besprühen, um die Erwärmung der Erde zu verlangsamen, indem sie die Sonne abblocken.

Ist Geoengineering eine weitere Form der sozialen Kontrolle?

Die 2012 geäußerten Bedenken sind nur noch größer geworden, da Gates nach wie vor stark in Technologien zur Veränderung des Klimas investiert, die nicht nur das Klimasystem der Erde weiter destabilisieren, sondern auch als Waffe gegen die Menschen eingesetzt werden können, indem sie Regenfälle und Dürren kontrollieren. In einem früheren Interview, das ich mit Vandana Shiva, Ph.D., führte, erklärte sie:

Das Unternehmen, das Patente auf gentechnisch veränderte Organismen sammelt, sowohl im Gesundheitsbereich als auch in der Landwirtschaft, ist Editas, gegründet von einem der Hauptfinanziers der Gates-Stiftung. Gates ist auch ein großer Investor in Editas. Hier ist also ein Unternehmen namens Editas, das die Welt wie ein Word-Programm bearbeitet. Die beiden Wissenschaftler, die dieses Jahr den Nobelpreis erhalten haben, wurden beide von Gates in ihrer Forschung unterstützt. Ich musste daran denken, wie Rockefeller die Forschung finanzierte, den Nobelpreis erhielt und dann das Geld verdiente.

Sie finanzieren also die Forschung. Dann finanziert man die öffentlichen Einrichtungen, ob sie nun national oder international sind. Sie investieren und zwingen sie dazu, nur das zu nutzen, was Ihr patentiertes geistiges Eigentum ist. Und wie er in einem Interview sagte, waren seine klügsten Investitionen Impfstoffe, weil sie eine Rendite von 1 zu 20 bringen. Wer 1 Dollar investiert, macht 20 Dollar. Wie viele Milliarden Dollar wurden bereits investiert? Sie können sich vorstellen, wie viele Billionen dabei herauskommen werden. Und woher kommen die Lebensmittel letztendlich? Sie kommt aus dem Saatgut. Er will es kontrollieren. Sie kommt vom Land. Er kontrolliert es. Er ist der größte Ackerlandbesitzer [in den USA] geworden. Aber man braucht Wetter [Kontrolle]. Man braucht ein stabiles Klima.

Was könnte also eine Waffe zur Kontrolle der Landwirtschaft sein? Wetterveränderung. Er nennt es Geoengineering. Das ist die Beeinflussung des Klimas. Wiederum lässt er es so aussehen, als würde er die globale Erwärmung durch eine globale Abkühlung lösen.

Klimakrise als Alibi für soziale Kontrolle

Eines der langfristigen Ziele von Gates scheint darin zu bestehen, die Kontrolle über die weltweite Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion zu erlangen. Diese Strategie begann mit seiner Unterstützung von GVO im Jahr 1994 und hat sich mit „Lösungen“ fortgesetzt, die den Hunger mit Hilfe von Technologie, Chemikalien und Industriepartnern bekämpfen.

Jetzt ist er als größter Besitzer von Ackerland in den USA in einer einzigartigen Position, um vom gezielten Einsatz von Geoengineering-Praktiken stark zu profitieren. Robert F. Kennedy, Jr. schrieb in The Defender: „Für einen Mann, der von Monopolkontrolle besessen ist, muss die Möglichkeit, auch die Nahrungsmittelproduktion zu beherrschen, unwiderstehlich erscheinen.“ Er fuhr fort:

Seine Investitionsgeschichte deutet darauf hin, dass die Klimakrise für Gates und seine Kumpane nicht mehr als ein Alibi für aufdringliche soziale Kontrolle, Überwachung im Maßstab des „Great Reset“ und massiven Science-Fiction-Geoengineering-Unfug ist, dazu gehören seine wahnwitzigen und erschreckenden Eitelkeitsprojekte, die Stratosphäre mit Kalziumchlorid oder Meerwasser zu besprühen, um die Erwärmung zu verlangsamen, riesige Ballons aufsteigen zu lassen, um unsere Atmosphäre mit reflektierenden Partikeln zu sättigen und so die Sonne auszublenden, oder sein gefährlicher Plan, Millionen von genetisch veränderten Moskitos in Südflorida freizusetzen. Wenn wir diese alptraumhaften Pläne im Zusammenhang mit der Batterie von experimentellen Impfstoffen sehen, die er jährlich 161 Millionen afrikanischen Kindern aufzwingt, ist es ziemlich klar, dass Gates uns alle als seine Laborratten betrachtet.

Sozialistische Ideologie, nicht Klimawissenschaft

Zuzana Janosova-Den Boer erlebte die kommunistische Herrschaft in der Tschechoslowakei, bevor sie nach Kanada zog. In ihrem Artikel „I Survived Communism – Are You Ready for Your Turn?“ (Ich habe den Kommunismus überlebt – sind Sie bereit für Ihre Wende?) beschreibt sie die „allzu vertrauten Anzeichen der gleichen Propaganda“, die ihre Wahlheimat zu durchdringen begann.

In Bezug auf Geoengineering weist sie darauf hin, dass der Kommunismus die Umweltbewegung seit den 1970er Jahren unterwandert hat, als der damalige Vorsitzende der Kommunistischen Partei der USA, Gus Hall, ein Buch mit dem Titel „Ökologie“ veröffentlichte, in dem er erklärte:

Die menschliche Gesellschaft kann die Zerstörung der Umwelt im Kapitalismus nicht grundsätzlich aufhalten. Der Sozialismus ist die einzige Struktur, die dies möglich macht … Wir müssen die Organisatoren, die Führer dieser Bewegungen sein.

Den Boer schreibt:

Diese Idee wurde 1989 (im selben Jahr, in dem der sowjetische Kommunismus zusammenbrach) in das Programm der US-Grünen Partei aufgenommen, in dem die fiktiven Bedrohungen der ‚globalen Erwärmung‘ und des ‚Klimawandels‘ benutzt werden, um der Öffentlichkeit Angst einzujagen, damit sie glaubt, die Menschheit müsse ‚den Planeten retten‘: Diese Dringlichkeit, zusammen mit anderen grünen Themen und Themen, die damit zusammenhängen, macht die Konfrontation mit dem Treibhauseffekt zu einem mächtigen Organisationsinstrument … Überleben ist sehr motivierend und kann uns helfen, eine Massenbewegung aufzubauen, die in sehr kurzer Zeit zu einem groß angelegten politischen und gesellschaftlichen Wandel führen wird …

Zuallererst [müssen] wir die Öffentlichkeit darüber informieren, dass die Krise unmittelbarer und schwerwiegender ist, als [sie] gesagt wird, [dass] ihre Auswirkungen zu groß sind, um auf die universelle wissenschaftliche Bestätigung zu warten, die nur eine Öko-Katastrophe schaffen würde.

Der IPCC, so Den Boer, fördere nicht die Klimawissenschaft, sondern eine sozialistische Ideologie und führt als Beweis die Äußerungen von Ottmar Georg Edenhofer, dem ehemaligen Ko-Vorsitzenden der IPCC-Arbeitsgruppe III, an, der 2010 in einem Interview erklärte, dass es bei Klimafragen um Wirtschaft gehe und dass:

„Wir müssen uns von der Illusion befreien, dass die internationale Klimapolitik Umweltpolitik ist, … Wir müssen klar sagen, dass wir die Klimapolitik de facto dazu nutzen, den Reichtum der Welt umzuverteilen.“

Auch ohne Berücksichtigung der sozialen Kontrolle sind die praktischen Risiken des Geoengineering nicht zu übersehen. So wird beispielsweise die Versauerung der Ozeane und der Anstieg des Kohlendioxidgehalts nicht aufgehalten. Und wenn die Chemikalien, die zur „Beschattung“ der Erde eingesetzt werden, aus irgendeinem Grund gestoppt werden, ist ein „Abbruchschock“ wahrscheinlich, der zu einer raschen Erwärmung des Planeten führen würde, was wahrscheinlich ein „Massensterben“ zur Folge hätte.

Es ist auch unwahrscheinlich, dass die kühlende Wirkung gleichmäßig verteilt wäre. Während einige Teile des Planeten davon profitieren würden, könnten andere Teile durch Dürren oder Überschwemmungen negativ beeinflusst werden. Die Risiken und Unbekannten sind immens.

Selbst Christopher Field, Vorsitzender des Ausschusses für solares Geoengineering der Nationalen Akademie, der sich für weitere Forschungen zum Management der Sonneneinstrahlung ausspricht, sagte gegenüber Yale Climate Connections: „Wenn man nicht weiß, ob eine Bombe funktioniert oder nicht, bis man sie zündet, ist das ein wirklich guter Grund, die Bombe nicht zu bauen.

