Die Bekanntgabe der amtierenden Kabinettsminister der neuen geschäftsführenden Regierung des Islamischen Emirats Afghanistan durch Taliban-Sprecher Zahibullah Mudschahid in Kabul hat bereits für einen Paukenschlag gesorgt: Sie hat sowohl den wachen NATO-Staat als auch den tiefen Staat der USA erzürnt.

Es handelt sich um ein rein männliches, überwiegend paschtunisches Kabinett (es gibt einen Usbeken und einen Tadschiken), das im Wesentlichen die alte Taliban-Garde belohnt. Alle 33 ernannten Personen sind Taliban-Mitglieder.

Mohammad Hasan Akhund – seit 20 Jahren Vorsitzender des Taliban-Führungsrates Rehbari Shura – wird amtierender Premierminister sein. In der Praxis wird Akhund von der UNO und der EU als Terrorist gebrandmarkt und vom UN-Sicherheitsrat mit Sanktionen belegt. Es ist kein Geheimnis, dass Washington einige Taliban-Gruppierungen als ausländische terroristische Organisationen einstuft und die gesamte Taliban als „Specially Designated Global Terrorist“-Organisation sanktioniert.

Es ist wichtig zu betonen, dass Himatullah Akhundzada, der Oberste Führer der Taliban seit 2016, Amir al-Momineen („Befehlshaber der Gläubigen“) ist. Er kann kein Premierminister sein; seine Rolle ist die eines obersten geistlichen Führers, der die Leitlinien für das Islamische Emirat festlegt und Streitigkeiten – auch politische – schlichtet.

Akhunzada hat eine Erklärung veröffentlicht, in der er feststellt, dass die neue Regierung „hart daran arbeiten wird, die islamischen Regeln und die Scharia im Land aufrechtzuerhalten“ und „dauerhaften Frieden, Wohlstand und Entwicklung“ gewährleisten wird. Er fügte hinzu, „die Menschen sollten nicht versuchen, das Land zu verlassen“.

Sprecher Mujahid betonte, dass dieses neue Kabinett nur eine „amtierende“ Regierung sei. Dies bedeutet, dass einer der nächsten großen Schritte die Ausarbeitung einer neuen Verfassung sein wird. Die Taliban werden „versuchen, Leute aus anderen Teilen des Landes zu holen“ – was bedeutet, dass Positionen für Frauen und Schiiten zwar noch offen sind, aber nicht auf höchster Ebene.

Der Taliban-Mitbegründer Abdul Ghani Baradar, der bisher als Leiter des politischen Büros in Doha diplomatisch sehr aktiv war, wird stellvertretender Premierminister sein. Er war 1994 ein Mitbegründer der Taliban und ein enger Freund von Mullah Omar, der ihn von Anfang an „Baradar“ („Bruder“) nannte.

Die Ernennung von Sirajuddin Haqqani zum amtierenden Innenminister löste eine vorhersehbare Welle der Hysterie aus. Schließlich ist auf den Sohn des Haqqani-Gründers Jalaluddin, einen der drei stellvertretenden Emire und militärischen Befehlshaber der Taliban, ein Kopfgeld in Höhe von 5 Millionen Dollar vom FBI ausgesetzt. Seine FBI-Fahndungsseite ist nicht gerade ein Wunderwerk an Informationen: Sie wissen nicht, wann und wo er geboren wurde und dass er Paschtu und Arabisch spricht.

Dies könnte die größte Herausforderung für die neue Regierung sein: Sirajuddin und seine wilden Jungs daran zu hindern, in nicht-paschtunischen Gebieten Afghanistans mittelalterlich zu agieren, und vor allem dafür zu sorgen, dass die Haqqanis jegliche Verbindungen zu dschihadistischen Gruppen unterbinden. Dies ist eine unabdingbare Voraussetzung für die politische, diplomatische und wirtschaftliche Entwicklungshilfe, die im Rahmen der strategischen Partnerschaft zwischen China und Russland vereinbart wurde.

Die Außenpolitik wird sehr viel entgegenkommender sein. Amir Khan Muttaqi, ebenfalls Mitglied des politischen Büros in Doha, wird amtierender Außenminister, und sein Stellvertreter wird Abas Stanikzai sein, der sich für freundschaftliche Beziehungen zu Washington und die Rechte der religiösen Minderheiten in Afghanistan einsetzt.

Mullah Mohammad Yaqoob, der Sohn von Mullah Omar, wird das Amt des Verteidigungsministers übernehmen.

Bisher sind die einzigen Nicht-Paschtunen Abdul Salam Hanafi, ein Usbeke, der zum zweiten Stellvertreter des Premierministers ernannt wurde, und Qari Muhammad Hanif, ein Tadschike, der amtierender Wirtschaftsminister ist, ein sehr wichtiger Posten.

Das Tao des Geduldigbleibens

Die Taliban-Revolution hat bereits die Mauern von Kabul erreicht, die in kurzer Zeit mit kufischen Buchstaben weiß gestrichen werden. Eine davon lautet: „Für ein islamisches System und die Unabhängigkeit muss man durch Prüfungen gehen und geduldig bleiben.“

Das ist eine ziemlich taoistische Aussage: das Streben nach Gleichgewicht auf dem Weg zu einem echten „islamischen System“. Sie gibt einen entscheidenden Hinweis darauf, worauf die Taliban-Führung möglicherweise abzielt: Da die islamische Theorie eine Entwicklung zulässt, wird das neue afghanische System zwangsläufig einzigartig sein und sich von demjenigen Katars oder Irans unterscheiden.

In der islamischen Rechtstradition, der die Herrscher der türkisch-persischen Staaten jahrhundertelang direkt oder indirekt folgten, ist die Rebellion gegen einen muslimischen Herrscher unzulässig, weil sie fitna (Aufruhr, Konflikt) erzeugt. Dies war bereits der Grund für die Zerschlagung des vorgetäuschten „Widerstands“ im Panjshir – angeführt vom ehemaligen Vizepräsidenten und CIA-Agenten Amrullah Saleh. Die Taliban versuchten sogar, ernsthafte Verhandlungen zu führen, indem sie eine Delegation von 40 islamischen Gelehrten in den Panjshir schickten.

Doch dann stellte der Taliban-Geheimdienst fest, dass Ahmad Masoud – Sohn des legendären Löwen des Panjshir, der zwei Tage vor dem 11. September ermordet wurde – auf Anweisung des französischen und israelischen Geheimdienstes handelte. Und damit war sein Schicksal besiegelt: Er war nicht nur ein Fitna-Erzeuger, sondern auch ein ausländischer Agent. Sein Partner Saleh, der De-facto-Führer des „Widerstands“, floh mit einem Hubschrauber nach Tadschikistan.

Es ist faszinierend, eine Parallele zwischen der islamischen Rechtstradition und Hobbes‘ Leviathan festzustellen, der absolute Herrscher rechtfertigt. Die Hobbes’schen Taliban: ein interessantes Forschungsthema für US Think Tankland.

Auch die Taliban folgen der Regel, dass ein Kriegssieg – und nichts ist spektakulärer als ein Sieg über eine geballte NATO-Macht – eine unangefochtene politische Macht ermöglicht, was jedoch strategische Bündnisse nicht ausschließt. Wir haben bereits gesehen, wie die gemäßigten, in Doha ansässigen politischen Taliban den Haqqanis entgegenkommen – eine äußerst heikle Angelegenheit.

Abdul Haqqani wird amtierender Minister für Hochschulbildung, Najibullah Haqqani wird Minister für Kommunikation, und Khalil Haqqani, der bisher als Interimschef für die Sicherheit in Kabul sehr aktiv war, wird Minister für Flüchtlinge.

Der nächste Schritt wird viel schwieriger sein: die städtische, gebildete Bevölkerung in den großen Städten – Kabul, Herat, Mazar-i-Sharif – nicht nur von ihrer an der Front erworbenen Legitimität zu überzeugen, sondern auch davon, dass sie die korrupte städtische Elite, die das Land in den letzten 20 Jahren ausgeplündert hat, vernichten werden. All dies, während sie gleichzeitig einen glaubwürdigen, im nationalen Interesse liegenden Prozess zur Verbesserung des Lebens der Durchschnittsafghanen unter einem neuen islamischen System in Gang setzen. Es wird entscheidend sein zu beobachten, welche Art von praktischer und finanzieller Hilfe der Emir von Katar anbieten wird.

Das neue Kabinett weist Elemente einer paschtunischen Jirga (Stammesversammlung) auf. Ich habe schon an einigen teilgenommen, und es ist faszinierend zu sehen, wie sie funktioniert. Jeder sitzt in einem Kreis, um eine Hierarchie zu vermeiden – auch wenn sie symbolisch ist. Jeder ist berechtigt, seine Meinung zu äußern. Das führt zwangsläufig dazu, dass Allianzen geschmiedet werden.

Die Verhandlungen zur Bildung einer Regierung wurden in Kabul vom ehemaligen Präsidenten Hamid Karzai – einem Paschtunen aus einem kleinen Durrani-Clan, den Popalzai – und Abdullah Abdullah, einem Tadschiken und ehemaligen Vorsitzenden des Rates für nationale Aussöhnung, geführt. Die Taliban hörten zwar auf sie, aber am Ende entschieden sie de facto, was ihre eigene Jirga beschlossen hatte.

Die Paschtunen sind äußerst kämpferisch, wenn es darum geht, ihr islamisches Bekenntnis zu verteidigen. Sie glauben, dass ihr legendärer Stammvater, Qais Abdul Rasheed, noch zu Lebzeiten des Propheten Mohammed zum Islam konvertierte und die Paschtunen daraufhin zu den stärksten Verteidigern des Glaubens überhaupt wurden.

Doch so hat sich die Geschichte nicht abgespielt. Vom 7. Jahrhundert an war der Islam nur von Herat im Westen bis zum legendären Balkh im Norden bis nach Zentralasien und im Süden zwischen Sistan und Kandahar vorherrschend. Die Berge des Hindukusch und der Korridor von Kabul bis Peshawar widerstanden dem Islam jahrhundertelang. Kabul war noch im 11. Jahrhundert ein Hindu-Königreich. Jahrhundert ein Hindu-Königreich. Es dauerte bis zu fünf Jahrhunderte, bis die paschtunischen Kerngebiete zum Islam konvertierten.

Der Islam mit afghanischen Merkmalen

Um es kurz zu machen: Die Taliban entstanden 1994 an der – künstlichen – Grenze zwischen Afghanistan und dem pakistanischen Belutschistan als eine Bewegung von Paschtunen, die in Deobandi-Madrassas in Pakistan studiert hatten.

Alle afghanischen Taliban-Führer hatten sehr enge Verbindungen zu pakistanischen religiösen Parteien. Während des Dschihad gegen die UdSSR in den 1980er Jahren arbeiteten viele dieser Taliban („Studenten“) in mehreren Madrassas Seite an Seite mit den Mudschaheddin, um den Islam in Afghanistan gegen die Ungläubigen zu verteidigen. Der gesamte Prozess wurde durch das politische Establishment in Peschawar gesteuert: unter der Aufsicht des pakistanischen ISI, mit enormer Unterstützung der CIA und einem Tsunami von Geld und Möchtegern-Dschihadisten, die aus Saudi-Arabien und der weiteren arabischen Welt kamen.

Als sie schließlich 1994 in Kandahar und 1996 in Kabul die Macht übernahmen, entpuppten sich die Taliban als ein bunt zusammengewürfelter Haufen unbedeutender Kleriker und Flüchtlinge, die in eine Art verrückter afghanischer Reformation – religiöser und kultureller Art – investierten, während sie das errichteten, was sie als ein rein salafistisches islamisches Emirat betrachteten.

Ich habe vor Ort gesehen, wie das funktionierte, und so verrückt es auch war, es war eine neue politische Kraft in Afghanistan. Die Taliban waren im Süden sehr beliebt, weil sie nach dem blutigen Bürgerkrieg von 1992-1995 Sicherheit versprachen. Die völlig radikale islamistische Ideologie kam erst später – mit katastrophalen Folgen, vor allem in den großen Städten. Aber nicht auf dem Lande, wo die Subsistenzlandwirtschaft betrieben wird, denn die soziale Einstellung der Taliban spiegelte lediglich die ländliche afghanische Praxis wider.

Die Taliban installierten einen salafistischen Islam im Stil des 7. Jahrhunderts, der mit dem paschtunischen Kodex durchsetzt war. Ein großer Fehler war ihre Abneigung gegen den Sufismus und die Verehrung von Heiligtümern – etwas, das im islamischen Afghanistan seit Jahrhunderten sehr beliebt ist.

Es ist noch zu früh, um zu sagen, wie sich die Taliban 2.0 auf dem schwindelerregend komplexen, neu entstehenden eurasischen Integrationsschachbrett schlagen werden. Aber intern scheinen sich die weiseren, reiselustigeren und mit den sozialen Medien vertrauten Taliban bewusst zu sein, dass sie die schlimmen Fehler der Jahre 1996-2001 nicht wiederholen dürfen.

Deng Xiaoping legte den Rahmen für den Sozialismus mit chinesischen Merkmalen fest. Eine der größten geopolitischen Herausforderungen der Zukunft wird sein, ob die Taliban 2.0 in der Lage sind, einen Islam der nachhaltigen Entwicklung mit afghanischen Merkmalen zu gestalten.