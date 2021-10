Wirken die COVID-Impfungen? Delta-Ausbruch: 96% der vollständig geimpften im israelischen Krankenhaus

In einem kürzlich erschienenen Bericht wird über einen SARS-CoV-2-Delta-Ausbruch in einem israelischen Krankenhaus berichtet, bei dem 238 von 248 (96 %) der exponierten Patienten und des Personals vollständig mit dem mRNA-Impfstoff von Pfizer geimpft worden waren

Von den 238 vollständig geimpften Personen waren 39 (16 %) infiziert, ebenso wie drei der 10 ungeimpften Personen, die dem Virus ausgesetzt waren.

Während sich alle erkrankten Mitarbeiter erholten, starben fünf infizierte Patienten und neun wurden zu schweren oder kritischen Fällen. Alle Verstorbenen und schweren/kritischen Fälle waren vollständig geimpft. Zwei nicht geimpfte Patienten, die sich infiziert hatten, waren nur leicht erkrankt.

Dieser Ausbruch zeigt uns, dass die COVID-Impfung keine Herdenimmunität erzeugen kann. Es deutet auch darauf hin, dass geimpfte Personen möglicherweise anfälliger für schwere und tödliche Infektionen sind als ungeimpfte

Von 41 552 Krankenhauspatienten in den USA erhielten 73 % der ungeimpften, 71 % der teilweise geimpften und 72 % der vollständig geimpften Patienten zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 22. Juni 2021 die Diagnose einer COVID-ähnlichen Erkrankung (CLI)

Monat der COVID-Injektionen an, was können wir über ihre Wirksamkeit sagen? Wirken sie? Den Daten aus Israel zufolge – die dank des Engagements der Israelis bei der Datenerfassung und der Transparenz zu diesem Zeitpunkt die besten der Welt sind – scheinen die Nachrichten alles andere als gut zu sein, und das ist eine schwerwiegende Untertreibung.

In einem Substack-Artikel vom 3. Oktober 20211 nimmt Alex Berenson einen aktuellen Eurosurveillance-Bericht über einen SARS-CoV-2-Delta-Ausbruch in einer israelischen Dialysestation auseinander. Eurosurveillance ist eine Zeitschrift, die von den Europäischen Zentren für Seuchenkontrolle herausgegeben wird.

Krankenhausausbruch offenbart die Unwirksamkeit von COVID-Impfungen

Ein nicht identifizierter Dialysepatient kam mit Fieber und Husten zu einer geplanten Behandlung. Im Laufe mehrerer Tage verschlechterte sich sein Zustand weiter, doch er blieb in der Dialyseabteilung des Meir Medical Center.

Zu den COVID-Maßnahmen des Krankenhauses gehört das routinemäßige Tragen der vollständigen Schutzausrüstung durch das gesamte Personal der COVID-Einheit, einschließlich N-95-Maske, Gesichtsschutz, Kittel, Handschuhe und Haarschutz. Auch die Patienten tragen chirurgische Masken, wenn sie sich im selben Raum wie ein anderer Patient aufhalten.

Als der kranke Patient getestet und mit COVID-19 diagnostiziert wurde, hatte er eine PCR-Zyklusschwelle (CT) von 13,6, was bedeutet, dass seine Viruslast etwa eine Million Mal höher war als bei einer Person mit leichter Infektion.

Diese Mitteilung … stellt die Annahme infrage, dass hohe allgemeine Impfraten zu einer Herdenimmunität führen und COVID-19-Ausbrüche verhindern … Bei dem hier beschriebenen Ausbruch waren 96,2 % der exponierten Bevölkerung geimpft. ~ Eurosurveillance 3. Oktober 2021

Die Infektion breitete sich rasch unter Patienten und Personal aus und griff von der Dialysestation auf die COVID-19-Station und andere Stationen über. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs waren 238 von 248 (96 %) der exponierten Patienten und Mitarbeiter vollständig mit dem mRNA-Impfstoff von Pfizer geimpft worden. Von den 238 vollständig geimpften Personen waren 39 (16 %) infiziert, ebenso wie drei der 10 ungeimpften Personen, die dem Virus ausgesetzt waren.

Nahezu maximale Impfrate, aber keine Herdenimmunität

Während sich alle erkrankten Mitarbeiter erholten, starben fünf infizierte Patienten und neun wurden zu schweren oder kritischen Fällen. Alle Verstorbenen und schweren/kritischen Fälle waren vollständig geimpft. Zwei ungeimpfte Patienten, die sich infiziert hatten, waren nur leicht erkrankt. Wie die Autoren feststellen:

Die berechnete Ansteckungsrate unter allen exponierten Patienten und Mitarbeitern betrug 10,6 % (16/151) für das Personal und 23,7 % (23/97) für die Patienten in einer Population mit einer Impfrate von 96,2 % (238 geimpfte/248 exponierte Personen). Darüber hinaus fanden wahrscheinlich mehrere Übertragungen zwischen zwei Personen statt, die beide eine chirurgische Maske trugen und in einem Fall eine vollständige PSA mit N-95-Maske, Gesichtsschutz, Kittel und Handschuhen verwendeten

Dieser nosokomiale Ausbruch ist ein Beispiel für die hohe Übertragbarkeit der SARS-CoV-2-Delta-Variante bei doppelt geimpften und maskierten Personen. Dies deutet auf ein gewisses Nachlassen der Immunität hin, auch wenn sie bei Personen ohne Komorbiditäten immer noch Schutz bietet … Diese Mitteilung … stellt die Annahme infrage, dass hohe allgemeine Impfraten zu einer Herdenimmunität führen und COVID-19-Ausbrüche verhindern …

Bei dem hier beschriebenen Ausbruch waren 96,2 % der exponierten Bevölkerung geimpft. Die Infektion schritt schnell voran (viele Fälle wurden innerhalb von 2 Tagen nach der Exposition symptomatisch), und die Viruslast war hoch. Eine weitere akzeptierte Ansicht ist, dass bei einer möglichen Fehlanpassung zwischen der SARS-CoV-2-Variante und dem Impfstoff oder bei nachlassender Immunität die Kombination aus Impfstoff und Gesichtsmaske den notwendigen Schutz bieten sollte.

Obwohl einige Übertragungen zwischen Personalmitgliedern ohne Masken stattgefunden haben könnten, fanden alle Übertragungen zwischen Patienten und Personal zwischen maskierten und geimpften Personen statt, wie es bei einem Ausbruch in Finnland der Fall war.

Dieser Fall zeigt uns einige wichtige Dinge. Erstens, dass es selbst in einer Bevölkerung, in der mehr als 96 % vollständig geimpft sind, zu Ausbrüchen kommt. Das bedeutet, dass die Impfungen nicht einmal im Entferntesten irgendeine Art von Herdenimmunität erzeugen. Tatsächlich gab es sogar Ausbrüche in Populationen, in denen die Impfrate 100 % betrug.

Zweitens erkrankten die Ungeimpften nur leicht, während die vollständig Geimpften alle eine schwere Infektion erlitten. Die Ungeimpften erholten sich ohne Probleme, während mehrere der vollständig geimpften Patienten starben.

Drittens erfahren wir, dass Masken, Gesichtsschutz und Handschuhe nur ein falsches Gefühl der Sicherheit vermitteln. Alles in allem ist dieser Bericht ein Beweis dafür, dass alles, was wir derzeit tun, Unsinn ist.

COVID-ähnliche Erkrankungen unter Geimpften

In den USA sind die Daten noch viel stärker manipuliert, wie der nächste Abschnitt zeigen wird. Die fragliche Studie mit dem Titel „Effectiveness of COVID-19 Vaccines in Ambulatory and Inpatient Care Settings“ (Wirksamkeit von COVID-19-Impfstoffen im ambulanten und stationären Bereich) wurde am 8. September 2021 im New England Journal of Medicine veröffentlicht.

Die Forscher ermittelten insgesamt 103.199 Krankenhausaufenthalte zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 22. Juni 2021. Davon erfüllten 41.552 die Kriterien für den Einschluss in die Studie (die tatsächliche Zahl ist 41.159, da es sich um einen mathematischen Fehler handelt). Die eingeschlossenen Patienten waren 50 Jahre oder älter und hatten eine „COVID-ähnliche Erkrankung“ (CLI), definiert als COVID-Symptome und einen positiven PCR-Test.

Ausgeschlossen wurden Patienten, die die Kriterien der Studie nicht erfüllten: Patienten, die jünger als 50 Jahre waren, Patienten ohne Impfpass, Wiederholungseinweisungen, Patienten, die keine COVID-Testergebnisse hatten, und Patienten, die ihre zweite Dosis der mRNA-Injektion (oder die erste und einzige erforderliche Dosis des Janssen-Impfstoffs) innerhalb der letzten 14 Tage erhalten hatten und daher nicht als vollständig geimpft galten.

Der Ausschluss von Personen, die die Impfung innerhalb der letzten 14 Tage vor ihrem Krankenhausaufenthalt erhalten haben, ist mehr als bedauerlich und dient dazu, echte Fehlinformationen und betrügerische Ergebnisse zu Gunsten der Impfung zu erzeugen. Forscher haben festgestellt, dass in den ersten 14 Tagen ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht, weil die Antikörper noch nicht ausreichend ausgebildet sind.

Eine schwedische Studie, die am 21. April 2021 veröffentlicht wurde, stellte fest: „Die geschätzte Wirksamkeit des Impfstoffs bei der Verhinderung von Infektionen ≥7 Tage nach der zweiten Dosis betrug 86 %, aber nur 42 % ≥14 Tage nach einer Einzeldosis.“ Die maximale Wirksamkeit wird zwar erst nach 14 Tagen erreicht, aber warum sollten Krankenhausaufenthalte, die innerhalb dieses Zwei-Wochen-Fensters stattfinden, nicht zählen?

Laut dem Bericht des New England Journal of Medicine lag die Wirksamkeit der mRNA-Impfung gegen eine im Labor bestätigte SARS-CoV-2-Infektion 14 oder mehr Tage nach der Injektion bei durchschnittlich 89 %. Bei 85-Jährigen und Älteren, bei Menschen mit chronischen Erkrankungen sowie bei schwarzen und hispanischen Erwachsenen lag die Wirksamkeit zwischen 81 % und 95 %.

Die Wirksamkeit des Janssen-„Impfstoffs“ gegen eine im Labor bestätigte Infektion, die zu einem Krankenhausaufenthalt führte, lag bei 68 % und gegen eine Infektion, die eine Notfallversorgung erforderte, bei 73 %. Das klingt ziemlich gut, sagt aber nicht alles aus.

Weiterer Einblick in die Daten

In einem Twitter-Thread überprüfte Ben M. die Wirksamkeit des Impfstoffs und berechnete sie neu, wobei er alle CLI-Aufnahmen berücksichtigte, nicht nur diejenigen, bei denen der Patient mindestens 14 Tage zuvor geimpft worden war. Als er die zuvor ausgeschlossenen Patienten wieder hinzufügte, kam Ben M. auf eine Wirksamkeitsrate des Impfstoffs von 13 %.

Er fand auch heraus, dass, wenn man sich ansieht, wie viele der 41 552 eingeschlossenen Patienten tatsächlich einen klinischen Diagnosecode für CLI hatten, die Diagnoserate zwischen den ungeimpften, den teilweise geimpften und den vollständig geimpften Patienten fast identisch war: 73 % bei den ungeimpften, 71 % bei den teilweise geimpften und 72 % bei den vollständig geimpften.

Jetzt wird es interessant. Wenn man die Rate der CLI betrachtet und die Rate der positiven PCR-Tests hinzunimmt, werden die Unterschiede zwischen den Gruppen plötzlich deutlich. Nur 2 % der vollständig Geimpften hatten einen positiven PCR-Test, verglichen mit 6 % der teilweise Geimpften und 18 % der Ungeimpften.

Ben M. vermutet, dass geimpfte Patienten vielleicht weniger routinemäßig getestet werden (12,5 % weniger häufig, um genau zu sein), oder dass ungeimpfte Patienten routinemäßiger getestet werden (11 % häufiger als die Geimpften). Es könnte aber auch eine andere Erklärung geben. Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention haben zwei verschiedene Testkriterien, die vom Impfstatus des Patienten abhängen.

Vollständig geimpfte Personen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich mit COVID-19 angesteckt haben, müssen mit einem CT von 28 oder weniger getestet werden, während ungeimpfte Patienten mit einem CT von 40 getestet werden müssen.

Es hat sich gezeigt, dass jeder Wert über 35 CTs zu 97 % falsch-positiven Ergebnissen führt, so dass diese voreingenommene Testanleitung praktisch garantiert, dass geimpfte Patienten mit größerer Wahrscheinlichkeit negativ getestet werden, während ungeimpfte Patienten mit größerer Wahrscheinlichkeit ein falsch-positives Ergebnis erhalten.

Teilweise Geimpfte zeigen die meisten Symptome für CLI

Als Ben M. die Symptome allein betrachtete, stellte er außerdem fest, dass die teilweise Geimpften die meisten Symptome für CLI aufweisen (29,2 %), gefolgt von den vollständig Geimpften (28,1 %) und den Ungeimpften (27,4 %).

Als er dann die Wirksamkeit des Impfstoffs auf der Grundlage der symptomatischen CLI allein (d. h. mit oder ohne positiven Test) neu berechnete, fiel das Ergebnis erneut negativ aus: -6 % bei den teilweise Geimpften und -3 % bei den vollständig Geimpften. Wie Ben M. feststellt, „bedeutet dies, dass die Menschen trotz COVID-19-Impfung anscheinend genauso krank werden und ins Krankenhaus müssen (wenn nicht sogar noch mehr!) wie vorher?!“

In seinem Twitter-Thread stellt er eine ganze Reihe hilfreicher Grafiken zur Verfügung. Um sich ein genaueres Bild zu machen, empfehle ich, ihn durchzulesen und alle Grafiken zu betrachten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ben M. Folgendes herausgefunden hat:

Die Rate der CLI-Aufnahmen, Diagnosen und Symptome sind bei den Ungeimpften und Geimpften nahezu identisch, sodass es keinen Hinweis darauf gibt, dass die COVID-Impfung die CLI verringert.

Ausschlüsse aus der Stichprobe verzerren die Daten und lassen die COVID-Impfung wirksamer erscheinen.

Von den eingeschlossenen Krankenhausaufenthalten wegen CLI waren 53 % entweder teilweise oder vollständig geimpft, verglichen mit 47 % Ungeimpften.

Am 15. Juni 2021 waren 48,7 % der Amerikaner vollständig geimpft, sodass die Verteilung von ungeimpften und vollständig geimpften Personen, die in ein Krankenhaus eingeliefert wurden, am 22. Juni 2021, dem Stichtag dieser Studie, annähernd 50/50 betragen haben dürfte.

Der Anteil der teilweise Geimpften ist tendenziell um etwa 8 bis 10 % höher, sodass das Verhältnis zwischen Geimpften und Ungeimpften bei etwa 60:40 liegen würde. Wenn man davon ausgeht, dass die Zahl der geimpften Personen über 50 Jahren der Zahl der nicht geimpften Personen entspricht oder nur geringfügig höher ist, lässt die Tatsache, dass 53 % der CLI-Fälle geimpft und 47 % nicht geimpft waren, darauf schließen, dass die CLI-Rate unabhängig vom Impfstatus nahezu identisch ist.

Am 15. Juni 2021 waren 48,7 % der Amerikaner vollständig geimpft, sodass die Verteilung von ungeimpften und vollständig geimpften Personen, die in ein Krankenhaus eingeliefert wurden, am 22. Juni 2021, dem Stichtag dieser Studie, annähernd 50/50 betragen haben dürfte. Der Anteil der teilweise Geimpften ist tendenziell um etwa 8 bis 10 % höher, sodass das Verhältnis zwischen Geimpften und Ungeimpften bei etwa 60:40 liegen würde. Wenn man davon ausgeht, dass die Zahl der geimpften Personen über 50 Jahren der Zahl der nicht geimpften Personen entspricht oder nur geringfügig höher ist, lässt die Tatsache, dass 53 % der CLI-Fälle geimpft und 47 % nicht geimpft waren, darauf schließen, dass die CLI-Rate unabhängig vom Impfstatus nahezu identisch ist. Um herauszufinden, warum geimpfte Menschen in gleichem Maße an CLI erkranken wie ungeimpfte, benötigen wir Daten über Krankenhausaufenthalte und Todesfälle nach Impfstatus, aber obwohl die CDC Ben M. bestätigt hat, dass sie über diese Daten verfügt, hat sie seine Anfrage nach dem Freedom of Information Act abgelehnt.

Keine Korrelation zwischen Impfraten und COVID-Fällen

In diesem Zusammenhang berichtete Blaze Media kürzlich über die Ergebnisse von Harvard-Forschern, die „absolut keine Korrelation zwischen den Impfquoten und den COVID-Fällen weltweit“ festgestellt haben. Der Titel der Studie sagt so ziemlich alles aus, was man wissen muss: „Increases in COVID-19 Are Unrelated to Levels of Vaccination Across 68 Countries and 2,947 Counties in the United States (Anstieg von COVID-19 steht in keinem Zusammenhang mit der Impfquote in 68 Ländern und 2.947 Bezirken in den Vereinigten Staaten), so die Autoren:

… es wird behauptet, dass die anhaltende Welle neuer Fälle in den Vereinigten Staaten (USA) auf Gebiete mit niedrigen Impfraten zurückzuführen ist. Ein ähnliches Phänomen wurde auch in Ländern beobachtet … Wir haben für die länderübergreifende Analyse COVID-19-Daten verwendet, die von Our World in Data zur Verfügung gestellt wurden und ab dem 3. September 2021 verfügbar waren … Wir haben 68 Länder einbezogen, die die folgenden Kriterien erfüllten: Es waren Daten zur zweiten Impfdosis verfügbar; es waren COVID-19-Falldaten verfügbar; es waren Bevölkerungsdaten verfügbar; und die letzte Aktualisierung der Daten erfolgte innerhalb von drei Tagen vor oder am 3. September 2021.

Für die 7 Tage vor dem 3. September 2021 berechneten wir für jedes Land die COVID-19-Fälle pro 1 Million Menschen sowie den Prozentsatz der Bevölkerung, der vollständig geimpft ist … Der prozentuale Anstieg der COVID-19-Fälle wurde auf der Grundlage der Differenz der Fälle der letzten 7 Tage und der 7 Tage davor berechnet … Auf Länderebene scheint es keinen erkennbaren Zusammenhang zwischen dem Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung und den neuen COVID-19-Fällen in den letzten 7 Tagen zu geben. Vielmehr deutet die Trendlinie auf einen geringfügig positiven Zusammenhang hin, sodass Länder mit einem höheren Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung mehr COVID-19-Fälle pro 1 Million Einwohner aufweisen.

Bemerkenswert ist, dass Israel mit einem Anteil von über 60 % der Bevölkerung, die vollständig geimpft sind, in den letzten 7 Tagen die meisten COVID-19-Fälle pro 1 Million Einwohner aufwies. Das Fehlen eines aussagekräftigen Zusammenhangs zwischen dem prozentualen Anteil der vollständig geimpften Bevölkerung und den neuen COVID-19-Fällen wird beispielsweise durch einen Vergleich zwischen Island und Portugal verdeutlicht. In beiden Ländern sind über 75 % der Bevölkerung vollständig geimpft und es treten mehr COVID-19-Fälle pro 1 Million Einwohner auf als in Ländern wie Vietnam und Südafrika, in denen etwa 10 % der Bevölkerung vollständig geimpft sind.

Auch in den US-Bezirken ist der Median der neuen COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen in den verschiedenen Kategorien des prozentualen Anteils der vollständig geimpften Bevölkerung weitgehend ähnlich … Es scheint auch keine signifikanten Anzeichen dafür zu geben, dass die COVID-19-Fälle mit einem höheren Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung abnehmen … Das alleinige Vertrauen auf die Impfung als primäre Strategie zur Eindämmung von COVID-19 und seiner negativen Folgen muss überdacht werden … Möglicherweise müssen neben der Erhöhung der Impfraten auch andere pharmakologische und nicht-pharmakologische Interventionen ergriffen werden.

Eine solche Kurskorrektur, vor allem in Bezug auf die politische Argumentation, wird angesichts der neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse über die tatsächliche Wirksamkeit der Impfstoffe von größter Bedeutung. Einem Bericht des israelischen Gesundheitsministeriums zufolge liegt die Wirksamkeit von zwei Dosen des Impfstoffs BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) zur Vorbeugung von COVID-19-Infektionen bei 39 % und damit deutlich unter der in der Studie ermittelten Wirksamkeit von 96 %.

Es zeichnet sich auch ab, dass die durch den Impfstoff von Pfizer-BioNTech erzeugte Immunität möglicherweise nicht so stark ist wie die Immunität, die durch die Wiederherstellung des COVID-19-Virus erworben wurde. Es wurde auch berichtet, dass die Immunität aus mRNA-Impfstoffen 6 Monate nach der Immunisierung deutlich abnimmt. Obwohl die Impfung einen Schutz vor schweren Krankenhauseinweisungen und Todesfällen bietet, meldete die CDC einen Anstieg der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle von 0,01 auf 9 % bzw. von 0 auf 15,1 % (zwischen Januar und Mai 2021) bei den vollständig Geimpften.

