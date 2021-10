Wirkt sich der PCR-Test auf die Zirbeldrüse aus? Menschen und „Transhumane“. Dr. Astrid Stuckelberger

globalresearch.ca

Von Peter Koenig: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt in der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Mitautor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis” (Clarity Press – November 1, 2020).

Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization.

Es gibt kaum einen Grenzübertritt ohne den obligatorischen PCR-Test – der übrigens (wie von der WHO am 20. Januar 2021 bestätigt) ungültig ist, um festzustellen, ob man mit dem Covid-Virus infiziert ist.

Er wurde nie für diesen Zweck erfunden und konzipiert. Hier direkt von Dr. Kary Mullis, dem Erfinder des PCR-Tests, der im August 2019, kurz vor dem Ausbruch von SARS-CoV-2, alias Covid-19, gestorben ist.

Dr. Astrid Stuckelberger, internationale Gesundheitswissenschaftlerin, klinische und epidemiologische Forscherin und Fakultätsmitglied der Universitäten Genf und Lausanne sowie ehemalige WHO-Insiderin, spricht in einem 18-minütigen Videoclip über „den Plan“, auf dessen Umsetzung die WHO und 193 UN-Mitgliedsstaaten drängen.

Astrid Stuckelberger gibt Einblicke in das Innenleben der WHO. Sie erklärt, wie das Vorgehen der WHO gegen ihre eigenen Vorschriften verstößt.

Sie sagt, dass die Pandemie international systemisch organisiert ist. „Schockierend ist“, sagt sie, „dass sie alle genau das Gleiche sagen, alle Medien, alle Zeitungen, alle Flughäfen – in allen UN-Ländern…“

Dr. Stuckelberger fährt fort – und ich paraphrasiere –, dass die verschiedenen Expertengruppen, die die Entscheidungsträger beraten, alle in einem Interessenkonflikt stehen, weil ihnen gesagt wurde, was sie zu beraten haben, dass sie seit Beginn der „Plandemie“ von echten Wissenschaftlern mehrmals demontiert wurden, aber diese echten Wissenschaftler, die echte Wissenschaft präsentieren, werden nicht veröffentlicht, weil alle Medien gekauft sind.

Sie spricht darüber, dass mRNA-„Impfstoffe“ Biowaffen sind und dass dahinter Eugenik und Entvölkerungspläne stehen. Sie erwähnt auch speziell den PCR-Test und wie dieser die Zirbeldrüse beeinflusst.

Die Zirbeldrüse wurde von René Descartes (französischer Philosoph des 17. Jahrhunderts) als „Sitz der Seele“ bezeichnet und befindet sich im Zentrum des Gehirns. Die Hauptfunktion der Zirbeldrüse besteht darin, Informationen über den Stand des Hell-Dunkel-Zyklus aus der Umwelt zu empfangen und diese Informationen an die Produktion und Ausschüttung des Hormons Melatonin weiterzuleiten, das dem Menschen Sinne und Empfindungen verleiht. Die Verringerung oder Beseitigung dieser einzigartigen Fähigkeiten macht uns Menschen anfällig für die „Roboterisierung“.

Sie behauptet, wenn hinter dem PCR-Test keine tieferen Absichten stünden, wäre es nicht nötig, einen Testtupfer tief in die Nebenhöhlen zu stecken, wo er eine dünne Membran berührt, die die Nebenhöhle vom Gehirn trennt. Eine Speichelprobe würde ausreichen. Die von Dr. Stuckelberger aufgeworfene Frage (die noch nicht vollständig bestätigt wurde) ist, ob sie eine giftige Substanz in Ihr Gehirn einbringen, die die Zirbeldrüse beeinflusst?

Dr. Stuckelberger erwähnt auch den Plan, dass Nano-Chips mit der mRNA-artigen Gentherapie implantiert werden.

Transhumane

In einem Interview des Schweizer Fernsehens RTS Genf aus dem Jahr 2016 mit Klaus Schwab, CEO und Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), spricht er wortwörtlich über die Verwandlung von Menschen in „Transhumane“ mit einem implantierten Nano-Chip, der direkt mit dem menschlichen Gehirn verbunden ist. Der Mensch kann dann in den Dienst der Künstlichen Intelligenz (KI) oder anderer elektronischer Befehle gestellt werden. Sie können nach dem Willen derjenigen manipuliert werden, die die globale Kontrolle innehaben, d. h. der sogenannten „Globalen Kabale“. Letzteres sind meine Worte. Klaus Schwab erklärt die Sklavenhaltung und die totale digitale Kontrolle auf eine viel sanftere Weise.

Bekanntlich ist Klaus Schwab auch der Förderer und Mitverfasser des Buches The Great Reset, in dem er am Ende – nach Abschluss der Agenda 2030 – sagt: „Sie werden nichts besitzen und glücklich sein“.

Er bezeichnet die derzeitige Covid-„Plandemie“ als einzigartige Gelegenheit, unsere Welt zu überdenken und umzugestalten, und zwar in eine – was er nicht sagt, aber in mehrfacher Hinsicht andeutet – Eine-Welt-Ordnung unter einer kleinen ultra-reichen Elite, in der die Eugeniker das Sagen haben.

Als er 2016 vom französischsprachigen Schweizer Fernsehsender (RTS) nach dem Zeitrahmen gefragt wurde, in dem diese Science-Fiction möglich sein wird, sagte er, dass dies in etwa 10 Jahren der Fall sein wird, also etwa 2026, plus/minus ein Jahr.

„Was wir sehen, ist eine Art Verschmelzung der physischen, digitalen und biologischen Welt“, sagte Klaus Schwab.

Er erklärte, dass die Menschen bald einen Chip erhalten werden, der in ihren Körper implantiert wird, um mit der digitalen Welt zu verschmelzen.

RTS: Wann wird das geschehen?

KS: Sicherlich in den nächsten zehn Jahren.

Wir können uns vorstellen, dass wir sie in unser Gehirn oder in unsere Haut implantieren werden.

Und dann können wir uns vorstellen, dass es eine direkte Kommunikation zwischen dem Gehirn und der digitalen Welt gibt.

Das Video unten enthält einen Auszug aus dem obigen Interview.

Video: Towards Digital Tyranny with Peter Koenig

Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden?

Wenn wir nicht sofort etwas gegen diese „Covid-Kabale“ unternehmen, könnte es zu spät sein. In einigen Schweizer Kantonen beginnen sie, Kinder zu testen – testen, testen, testen. Einige Kantonsregierungen ordnen an, dass die Grundschüler einmal pro Woche oder einmal pro Monat getestet werden. Sie können sich vorstellen, was das für diese Kinder bedeuten könnte? – Wenn sie die Schule verlassen, haben die PCR-Tests die Zirbeldrüse der Kinder möglicherweise zum Krüppel gemacht. Die Kinder könnten ihre Sensibilität verloren haben – und werden sie sozusagen „robotisiert“?

Jetzt erlaubt die EU, dass Kinder ab 12 Jahren geimpft werden – in einigen Ländern sogar ohne elterliche Zustimmung. Die fast einzig und allein erlaubte mRNA-Impfung wird von mehreren Wissenschaftlern als Biowaffe betrachtet und könnte, wenn sie nicht JETZT gestoppt wird, weltweit verheerende Folgen haben. Wussten Sie, dass ihr Ziel darin besteht, 70 % der Weltbevölkerung zu „impfen“ – oder besser gesagt, sie mit diesem potenziell tödlichen Toxin zu impfen? Sehen Sie sich das an.

In den USA hat die CDC gerade zugelassen, dass Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren mit dem geimpft werden, was Vaccine Impact ein „Massenausrottungsprogramm“ nennt, indem es eugenische Bevölkerungskontrollmaßnahmen durch COVID-19 Biowaffen“ durchführt.

All dies klingt wie ein Science-Fiction-Horrorfilm, der bald Wirklichkeit wird – tatsächlich ist es auf dem besten Weg dazu, denn Sie können selbst Zeuge des massiven „Impf-Treiber“ und des endlosen Testzwangs werden, wo immer Sie sich befinden.

Dies könnte bald durch ein obligatorisches Impf-Zertifikat verstärkt werden, zunächst als elektronische Karte, dann als implantierter Chip, ohne den Sie die meisten Dinge, die Sie bisher frei tun konnten, nicht tun können – bis Sie sich der Killer-Impfung unterziehen.

Darauf werden wir zusteuern, wenn wir das zulassen. Bisher ist es schwierig, die weltweite Bereitschaft zum Impfen einzuschätzen. Wenn Deutschland und die USA zumindest für den Westen ein Anhaltspunkt sind, könnte die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, bei bis zu zwei Dritteln liegen. Siehe hier und hier.

Im globalen Süden wird die Impfung möglicherweise langsamer durchgeführt, da sie nicht so stark vorangetrieben wird wie im globalen Norden.

Zur Erinnerung: Das weltweite Impf-Ziel liegt bei 70 %, die einzelnen Länder haben möglicherweise unterschiedliche Quoten zu erfüllen. Siehe hier. Unsere gewählten Führer, die wir mit unseren Steuern finanzieren und in die wir unser Vertrauen setzen, belügen und betrügen uns auf königliche Weise – um ihre Quote zu erfüllen. – Was wird ihre Belohnung sein? Vielleicht eine Placebo-Impfung, damit sie auch ihr Impf-Zertifikat bekommen.

Das muss nicht das Ende der Fahnenstange sein. Aber Sie sollten sich darüber im Klaren sein, was geplant ist und was die Ziele sind. Zu diesen Zielen gehört die „Entvölkerung“ von Mutter Erde.

Eines ist sicher – Sie werden es nach der Lektüre dieses Aufsatzes und den Hinweisen renommierter Virologen und Mediziner selbst erkennen: Wir Menschen müssen, bevor wir zu „Transhumanen“ werden, diesen Ansturm JETZT kollektiv und solidarisch stoppen.

Nur eine Welle von Menschen, die bereit sind, sich gegen die tyrannischen Behörden zu erhebn, für ihre verfassungsmäßigen und vor allem für ihre Menschenrechte einzutreten und Widerstand zu leisten, Widerstand gegen die endlosen PCR-Tests – auch wenn das bedeutet, eine Zeit lang nicht reisen zu können – bis wir, das Volk, diese Schlacht gewinnen und nicht mehr akzeptieren, mit der mRNA-Biowaffe geimpft zu werden, einfach ablehnen, sich nicht zu dieser falschen „Impfung“ verleiten lassen. – Kaum zu glauben, dass es in den USA Bundesstaaten gibt, die Ihnen für die Impfung eine ganze Reihe von Vergünstigungen anbieten.

Ein Gouverneur eines US-Bundesstaates ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Der Gouverneur von Ohio, Mike DeWine, ging noch einen Schritt weiter, indem er einen bombastischen Plan vorstellte, wonach geimpfte Personen an einer Lotterie über 1 Million Dollar teilnehmen können. Siehe hier im The Atlantic.

Sagt Ihnen das nichts, dass Impfen nichts mit dem Schutz der menschlichen Gesundheit zu tun hat, sondern mit der Unterwerfung der Menschheit unter eine Biowaffe, eine sogenannte „Impfung“?

Das Gute daran ist, dass der Oberste Gerichtshof der USA im Mai 2021 gegen eine allgemeine [Kovid]-Impfung gestimmt hat. Dies bedeutet auch eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA gegen Impfscheine in den USA. Siehe hier.

Was für die USA gilt, könnte auch in der Europäischen Union – und in anderen Ländern der Welt – Gesetz werden. Aber lassen Sie uns nicht das Pferd von hinten aufzäumen: Wir, das Volk, müssen aufstehen und unsere Rechte zurückfordern. Daran führt kein Weg vorbei. Aber wenn wir unseren ganzen Geist, unsere Energie und unsere Willenskraft in diesen Kampf stecken, werden wir diesen Kampf gegen das größte Verbrechen in der Geschichte der Menschheit gewinnen.

In Europa gibt es auch den Corona-Untersuchungsausschuss unter der Leitung von Rechtsanwalt Dr. Reiner Fullmich, der bereits mehrere Sammelklagen in den USA und in Kanada eingereicht sowie Klagen gegen Institutionen und Einzelpersonen vor allem in Europa eingereicht hat. Wenn wir solidarisch aufstehen, um diese Covid-Bestie, dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit, zu bekämpfen, indem wir den PCR-Test verweigern und uns dem Impf-Zwang widersetzen, werden wir gewinnen.