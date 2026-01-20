Wirtschaftswachstum? Deutschland erhofft sich neue Impulse durch EU-Mercosur-Abkommen

Nach über zwei Jahrzehnten Verhandlungen gibt es endlich eine Einigung über die Freihandelszone zwischen der EU und Mercosur. Dies macht vor allem der krisengeplagten deutschen Wirtschaft Hoffnung.

Alex Männer

Mehr als 26 Jahre nach Beginn der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen haben die Europäische Union und die Mitglieder der südamerikanischen Wirtschaftsgemeinschaft „Mercosur“ nun eine Einigung erreicht und am Samstag einen Vertrag über eine gemeinsame Freihandelszone unterzeichnet. Diese Partnerschaft umfasst mehr als 700 Millionen Menschen und deckt etwa 25 Prozent der Weltwirtschaft sowie mehr als 30 Prozent der globalen Warenexporte ab. Somit ist es die größte Freihandelszone der Welt.

Mercosur, das sich von „Mercado Común del Sur“ (spanisch: „Gemeinsamer Markt des Südens“) ableitet