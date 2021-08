Wissenschaft, Erlösung und Ketzer: Von Monsanto bis Pfizer ist es das gleiche alte Schema

Die „gefestigte Wissenschaft“ hinter GVOs kann uns wertvolle Lektionen über die Einführung von Covid19-„Impfstoffen“ lehren

warum stellen zahlreiche „unabhängige alternative“ Medien und Autoren die Einführung des Impfstoffs COVID-19 nicht in Frage? Wenn überhaupt, dann fördern sie ihn, ohne die ernsthaften Bedenken zu berücksichtigen, die von führenden Wissenschaftlern geäußert werden.

Wenn Experten wie der Kardiologe und Epidemiologe Professor Peter McCullough, Dr. Robert Malone (dem die Erfindung der mRNA-Impfstofftechnologie zugeschrieben wird), der ehemalige Vizepräsident von Pfizer Pharmaceuticals, Dr. Michael Yeadon, der Impfstoffforscher und Immunologe Dr. Byram Bridle, der weltbekannte Mikrobiologe Dr. Sucharit Bhakti und Hunderte anderer angesehener Wissenschaftler, Immunologen und Virologen ernsthafte Bedenken äußern oder sogar einen Stopp der Markteinführung fordern, muss ihren Ansichten sicherlich Raum gegeben werden.

Diese selbsternannten „Anti-Establishment“-Plattformen und Journalisten haben sich jedoch von Anfang an der offiziellen COVID-19-Darstellung angeschlossen.

Sie unterstützen nun die Einführung der Impfstoffe und damit die Organisationen, die diese Impfstoffe vorantreiben – Regierungen, Mainstream-Medien, die Gates- und Rockefeller-Stiftung, Big Pharma und Silicon Valley sowie deren Verbündete, das US-Militär.

In der Tat wurde das gesamte Gewicht des Establishments in die Waagschale geworfen, um das COVID-Narrativ und die Impfstoffe voranzutreiben. Genau das Establishment, das diese „unabhängigen“ Medien zuvor wegen der verheerenden „humanitären“ Konflikte in Libyen, Irak, Afghanistan oder Syrien in Frage gestellt haben.

Eine derartige Verachtung für menschliches Leben (zivile „Kollateralschäden“) durch geopolitische und ressourcenraubende Kriege, die unter dem Deckmantel des „Kriegs gegen den Terror“ oder der „humanitären Intervention“ verkauft werden, dann aber das Bedürfnis verspüren, die Menschheit vor dem „tödlichen“ Virus zu retten, muss einige der Befürworter der offiziellen COVID-Linie ein wenig misstrauisch gegenüber ihren Motiven machen.

Wie der Intensivmediziner Dr. Pascal Sacre kürzlich schrieb:

Wenn die Menschen vertrauenswürdige Regierende und ehrliche Politiker wollen, sollten sie Regierende, Finanzeliten und Politiker immer nach ihren Taten und nicht nach ihren Worten beurteilen.

Indem sie Spitzenwissenschaftlern auf dem Gebiet der Impfstofftechnologie, der Immunologie oder der Virologie, die große Bedenken äußern, keinen Raum geben, üben diese Medien ebenso Zensur aus wie die Mainstream-Medien, Facebook, Twitter, Google und YouTube.

Zur Wissenschaft gehören offene Debatten und Transparenz, nicht Zensur.

Dasselbe alte Spielbuch

Die Frage der gentechnisch veränderten Organismen (GVO) in der Landwirtschaft und die COVID-„Pandemie“ weisen große Ähnlichkeiten auf, was das Framing der Debatten in beiden Bereichen angeht: eine Art „die Wissenschaft ist entschieden“-Mentalität und eine Verleumdung von Kritikern in dem Versuch, die Debatte zu dämonisieren und zu unterbinden.

Vor einigen Jahren fragte Robert T. Fraley, der frühere Vizepräsident und Chief Technology Officer von Monsanto, auf Twitter:

Warum zweifeln die Leute an der Wissenschaft?“

Begleitet wurde seine Frage von einem Link zu einem Artikel, der andeutete, dass Menschen, die Impfstoffen, GVO, dem Klimawandel oder fluoridiertem Wasser misstrauen, verwirrt sind, „Verschwörungstheorien“ anhängen, ideologisch motiviert sind oder einfach falsch informiert sind.

Aber die Wissenschaft ist nicht der Geber der „absoluten Wahrheit“. Schon allein deshalb sollten wir ihr gegenüber eine gesunde Skepsis entwickeln. Wissenschaftliches Wissen steht auf wackeligen Beinen, die auf schwankenden Fundamenten ruhen.

Der Wissenschaftshistoriker Thomas Kuhn schrieb über die revolutionären Paradigmenwechsel im wissenschaftlichen Denken, bei denen etablierte theoretische Perspektiven die vorherrschenden Paradigmen verstärken und als Hindernis für den Wissensfortschritt dienen können, bis das Gewicht der Beweise und der Druck von Befürwortern einer neuen theoretischen Perspektive überwältigend ist.

Der alte Glaube weicht dann und die neue „Wahrheit“ ändert sich.

Die Herstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse ist ein Prozess, der von verschiedenen soziologischen, methodologischen und erkenntnistheoretischen Konflikten und Kompromissen angetrieben wird, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Labors.

Warum zweifeln Menschen an der Wissenschaft?

Nicht, weil sie schlecht informiert sind oder Kuhn oder irgendeine Soziologiezeitschrift gelesen haben, sondern weil sie sehen können, wie die Wissenschaft von mächtigen Unternehmen und Regierungen benutzt, korrumpiert und manipuliert wird, um ihren eigenen Zielen zu dienen.

Nehmen Sie zum Beispiel den US-Landwirtschaftsminister Tom Vilsack. Er forderte einmal „solide Wissenschaft“, um den Handel mit Lebensmitteln, die GVO enthalten, zu untermauern. Entgegen dem, was Vilsack uns glauben machen will – dass es keine Bedenken gegen GVO gibt – zeigen viele Studien, dass sie Risiken für die menschliche Gesundheit bergen und ernste ökologische, soziale und wirtschaftliche Folgen haben.

„Fundierte Wissenschaft“ und der GVO-Agrarsektor sind sich allzu oft völlig fremd. Die Industrie führt unzureichende, kurzfristige Studien durch und verheimlicht die Daten ihrer Forschung unter dem Deckmantel der „kommerziellen Vertraulichkeit“, während unabhängige Untersuchungen die Gefahren ihrer Produkte aufzeigen.

Sie hat sich in der Vergangenheit auch an Fälschungen in Indien, an Bestechung in Indonesien und an Verleumdungen und Einschüchterungen gegen diejenigen beteiligt, die ihre Interessen in Frage stellen, sowie an der Verzerrung und Zensur wissenschaftlicher Erkenntnisse, die ihrer Agenda zuwiderlaufen.

In den USA haben die politischen Entscheidungsträger gentechnisch veränderte Lebensmittel ohne ordnungsgemäße Langzeittests auf den Markt gebracht, mit der Begründung, dass sie „im Wesentlichen gleichwertig“ mit herkömmlichen Lebensmitteln sind. Es werden jedoch fremde Gene in die Organismen eingebracht, die sie Studien zufolge im Wesentlichen nicht gleichwertig machen.

Die „substanzielle Gleichwertigkeit“ ist eine Handelsstrategie des GVO-Sektors, die dazu dient, die Wissenschaft zu umgehen, indem die GVO der Prüfung entzogen werden, die normalerweise bei potenziell giftigen oder schädlichen Substanzen durchgeführt wird.

Letztlich ist es nicht die Wissenschaft selbst, an der die Menschen zweifeln, sondern die „Wissenschaft“, die in den Dienst von immens mächtigen Privatunternehmen und Regulierungsbehörden gestellt wird, die effektiv kooptiert sind und bei Studien und Produkten nach dem Motto „Wer nicht hinschaut, wird nicht gefunden“ verfahren.

Es besteht die Tendenz, jeden, der sich gegen GVO ausspricht, als wissenschaftsfeindlich abzustempeln, nicht zuletzt, weil er gegen einen angeblichen „wissenschaftlichen Konsens“ zugunsten von GVO argumentiert. Dieser „Konsens“ ist jedoch nichts anderes als eine Fiktion der kollektiven Vorstellungskraft der GVO-Befürworter-Lobby.

Die erste Regel beim Eingehen von Risiken lautet, nicht mit verbundenen Augen über die Straße zu gehen, was die GVO- und COVID-19-Impfstofflobbys von uns allen erwarten, auch wenn diese Technologien mit ernsthaften Risiken verbunden sind.

Aus der Arbeit des US-Anwalts Steven Druker geht außerdem hervor, dass die Verfahren, mit denen die GVO-Pflanzentechnologie auf den Markt gebracht wurde, betrügerisch waren und dass es keine einzige unabhängige epidemiologische Langzeitstudie über GVO gibt. Da die klinischen Versuche noch nicht abgeschlossen sind, bestehen ähnliche Bedenken hinsichtlich der „Notstandsgenehmigung“ für die COVID-19-Versuchsimpfstoffe.

Das Argument der „technologischen Rettung“, das zugunsten der Impfstoffe vorgebracht wird, gilt auch für GVO: Die Technologie wird benötigt, um „die Hungernden zu ernähren“ oder „sterbende Kinder zu retten“. Wenn ein Argument nicht durch eine rationale Debatte und Wissenschaft gewonnen werden kann, wird in der Regel auf emotionale Erpressung zurückgegriffen und die Kritiker werden ad hominin angegriffen.

Ob es sich nun um GVO-Pflanzentechnologie oder COVID-Impfstoffe handelt, wir erleben ein riesiges unwissenschaftliches Experiment, bei dem Menschen als Versuchskaninchen benutzt werden, um riesige Gewinne zu erzielen.

Im Falle der Impfstoffe geht es auch um eine umfassendere Agenda, die eine „große Neuordnung“ der Wirtschaft und der Beziehungen der Arbeitnehmer zu einem zunehmend autoritären Staat vorsieht, dessen Aufgabe es ist, die Bedingungen zu schaffen, die die normalen Menschen dem vom Privatkapital geforderten „neuen Normalzustand“ unterordnen: Massenüberwachung, Arbeitslosigkeit und die Abschaffung der bürgerlichen und politischen Rechte zugunsten einer technokratischen Herrschaft. Tatsächlich sind gentechnisch veränderte Lebensmittel und Nutzpflanzen ein integraler Bestandteil dieser Umstellung.

Ein Teil der Einführung von Impfstoffen besteht darin, Kritiker und Ungeimpfte als unverantwortliche und gefährliche Angstmacher zu beschuldigen. Es gibt eine große Medienkampagne der Regierung, um diejenigen, die die Impfstoffe in Frage stellen oder sich aufgrund berechtigter Bedenken weigern, sie zu nehmen, an den Rand zu drängen und zu dämonisieren.

Statt Verleumdungskampagnen und Zensur zu betreiben, sollte die Gesellschaft eine offene Debatte fördern und die Aussagen der Kritiker sehr ernst nehmen. Wenn Menschen sich auf Ersteres einlassen und vor Letzterem davonlaufen, zeigt dies, dass ihre Argumente einer Überprüfung nicht standhalten.

Impfstoff-Milliardäre

Kommen wir zum Schluss noch einmal auf die Welt von Robert T. Fraley und Monsanto und die Art von „Wissenschaft“ zurück, die er propagiert. Bayer, das Monsanto 2018 übernahm, hat gerade eine weitere Entscheidung des Berufungsgerichts in den USA in Bezug auf sein glyphosatbasiertes Herbizid Roundup verloren, das häufig in Verbindung mit GVO-„Roundup Ready“-Saatgut verwendet wird und somit eine Schlüsselkomponente der GVO-Agenda darstellt. Das Unternehmen ist mit Zehntausenden von Klagen konfrontiert, in denen behauptet wird, dass dieses Herbizid Krebs verursacht.

In einer kürzlich ergangenen Entscheidung eines Berufungsgerichts in Kalifornien heißt es dazu:

Monsantos Verhalten zeugt von einer rücksichtslosen Missachtung der Gesundheit und Sicherheit der vielen ahnungslosen Verbraucher, die es im Unklaren ließ. Dabei handelte es sich nicht um einen Einzelfall; Monsantos Verhalten umfasste Handlungen über einen Zeitraum von vielen Jahren, die durch den Wunsch nach Umsatz und Gewinn motiviert waren.

Es gibt hier eine klare Lektion in Bezug auf die Einführung des Impfstoffs COVID-19. Im Gegensatz zu Monsanto haben Pfizer und die anderen Impfstoffhersteller jedoch eine Entschädigung für die Kosten der Entschädigung für unerwünschte Wirkungen erhalten, die von ihren COVID-Impfstoffen herrühren könnten.

Ein kluger Schachzug, wenn man die Vorstrafenliste von Pfizer bedenkt, die das Vertrauen in das Unternehmen nicht gerade fördert. Die Bilanz des Unternehmens umfasst Produktsicherheit, Preisgestaltung, Werbung und Marketing, Umwelt, Menschenrechte, Arbeitsrecht, Arbeitnehmerschutz sowie Steuer- und Subventionsvergehen und -skandale.

Das im Vereinigten Königreich ansässige Bureau of Investigative Journalism behauptet außerdem, dass Pfizer Regierungen dazu gedrängt hat, staatliche Bankreserven, Botschaftsgebäude oder Militärstützpunkte als Garantie für die Kosten künftiger Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit den unerwünschten Wirkungen seines Impfstoffs COVID-19 bereitzustellen. Dies würde bedeuten, dass die Regierungen und nicht das Unternehmen die Prozesskosten tragen würden.

Angesichts der steigenden Zahl von Todesfällen und schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen könnten die Impfstoffhersteller eher früher als später vor dem Bankrott stehen. Die neuen Impfstoffmilliardäre, zu denen Moderna-CEO Stéphane Bancel und Ugur Sahin, der CEO von BioNTech, das gemeinsam mit Pfizer einen Impfstoff produziert hat, gehören, werden ihre Beute behalten können.

Auch wenn nichts diejenigen zurückbringen wird, die den tödlichen Auswirkungen von Glyphosat zum Opfer gefallen sind, so sitzt doch zumindest Monsanto (über Bayer) nun auf der Anklagebank und musste bereits Hunderte von Millionen Dollar an seine Opfer oder deren Familien zahlen.

Diese Rechtsfälle im Zusammenhang mit Glyphosat haben deutlich gemacht, wie mächtige Konzerne die „Wissenschaft“ für ihre eigenen Zwecke korrumpieren können – und dies auch tun.

Robert F. Kennedy Jr., einer der Anwälte, die vor den US-Gerichten gegen Bayer-Monsanto kämpfen, hat erklärt, dass Monsanto vier Jahrzehnte lang versucht hat, die Karzinogenität von Roundup zu verschleiern.

Er sagt auch, dass Monsanto mit einer Kaskade wissenschaftlicher Beweise konfrontiert ist, die Glyphosat mit einer Konstellation anderer Schäden in Verbindung bringen, die seit seiner Einführung weit verbreitet sind, darunter Fettleibigkeit, Depressionen, Alzheimer, ADHS, Autismus, Multiple Sklerose, Parkinson, Nierenerkrankungen, entzündliche Darmerkrankungen, Hirn-, Brust- und Prostatakrebs, Fehlgeburten, Geburtsfehler und abnehmende Spermienzahlen.

Das ist es, wozu die Verleumdung und das Ignorieren von Kritikern, das Fehlverhalten in öffentlichen Ämtern, die Vereinnahmung von Aufsichtsbehörden und wissenschaftlicher Betrug führen.

Es ist interessant, dass Regierungen und Beamte die Einführung von Glyphosat und anderen giftigen Agrochemikalien tatenlos hingenommen haben und zusahen, wie eine große Krise der öffentlichen Gesundheit außer Kontrolle geriet.

Sie stellten die Bedürfnisse der Agrochemie-Branche über die öffentliche Gesundheit und ignorierten wissenschaftliche Erkenntnisse, die die schädlichen Auswirkungen ihrer Produkte in Frage stellten.

Doch nun zeigen sich die Regierungen plötzlich sehr besorgt um das Wohlergehen aller Menschen, indem sie sie abriegeln, eine Angstkampagne führen und die Menschen zu riskanten Impfungen mit zweifelhafter Wirksamkeit überreden und bestechen, die wohl gar nicht nötig sind. Wessen Bedürfnisse stehen also dieses Mal im Vordergrund?

Obwohl die Einführung des COVID-19-Impfstoffs noch in den Kinderschuhen steckt, mehren sich die beunruhigenden Hinweise auf die tatsächlichen Schäden, die von diesen schlecht getesteten Impfstoffen ausgehen, und auf die potenziellen Risiken (Unfruchtbarkeit, kognitive Störungen, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen usw.), die damit verbunden sind.

Dr. J. Patrick Whelan, ein Kinderrheumatologe, warnte Ende 2020 die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA, dass mRNA-Impfstoffe mikrovaskuläre Schädigungen des Gehirns, des Herzens, der Leber und der Nieren verursachen könnten, die in den Sicherheitsstudien nicht untersucht wurden.

Dies ist äußerst besorgniserregend.

Aber nicht für einige. Nicht zuletzt für die neun neuen Impfstoff-Milliardäre, die dank der COVID-19-Impfstoffe, die größtenteils mit Milliarden von Dollar aus öffentlichen Mitteln finanziert wurden, zusammen 19,3 Milliarden Dollar wert sind.