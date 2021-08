Proteste gegen den Impfpass brachte in Frankreich mehr als 380.000 Menschen auf die Straße (Videos)

Nach Angaben des Innenministeriums demonstrierten am 14. August in zahlreichen französischen Städten insgesamt 214.845 Menschen gegen den Gesundheitspass, das fünfte Wochenende in Folge, was einen Rückgang der Mobilisierung im Vergleich zum 7. August bedeutet. Diese Zahlen werden jedoch von den Mitgliedern der „Gelb Westen“ bestritten, für die diese Zahl weit unter der Realität liegt. Nach einer ersten Zählung, die am Abend dieses neuen Mobilisierungstages durchgeführt wurde und die am 15. August endgültig aktualisiert werden soll, nahmen 384.090 Demonstranten an den Demonstrationen teil, die in mehr als 200 Städten Frankreichs von Paris bis Marseille und von Brest bis Straßburg stattfanden.

Abgesehen von Paris – wo Le Nombre Jaune insgesamt 58.258 Teilnehmer zählte, gegenüber 13.900 die laut Innenministerium gezählt wurden – fanden die größten Demonstrationen im Süden des Landes statt, insbesondere in Toulon (19.000 Demonstranten laut Le Nombre Jaune), Nizza (13.690), Marseille (12.128), Montpellier (11.000) und Valencia (9.500). Es folgen Saint-Denis de la Réunion am Nachmittag des 13. August (8.320 Teilnehmer) und Straßburg (7.140).

Die „Gelb Westen“ ist ein Kollektiv, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein alternatives Zählwerk zu sein, das ursprünglich gegründet wurde, um die Teilnehmer an den Mobilisierungen der Bewegung der „Gelben Westen“ zu zählen, und das seinen Dienst im Juli anlässlich der Demonstrationen gegen den Gesundheitspass wieder aufgenommen hat, wie Le Figaro berichtet. Auf seiner Facebook-Seite beschreibt Le Nombre Jaune seine Daseinsberechtigung wie folgt: „Die Gruppe entstand aus einer ganz einfachen Beobachtung: Die vom Innenministerium angegebenen Zahlen sind zu niedrig. Die Mainstream-Medien geben diese Zahlen weiter, ohne sie zu überprüfen oder zu diskutieren, obwohl Videos und Fotos unserer Mitbürger dies belegen. Dieselben Medien geben zu, dass sie nur diese Zahlen des Innenministeriums zu übermitteln haben“.

Die „Gelb Westen“ begann am 24. Juli erneut mit der Zählung der Menschen die an den Demonstrationen teilnahmen. An diesem Samstag schätzte die Gruppe die Zahl der Demonstranten gegen die Gesundheitspolitik der Regierung aaufuf mindestens 321.267 und nicht wie von der Regierung angekündigt auf 161.000. Am 31. Juli zählte die Gruppe 373.540 Demonstranten, gegenüber 204.090 nach Angaben des Innenministeriums. Am 7. August zählte sie 415.061 Demonstranten in ganz Frankreich, während die offiziellen Zahlen nur 237.000 angaben.