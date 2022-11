„Wissenschaft zum Mieten“, eine Gary Null Produktion

Schlimmer noch, sie wird durch eine Regulierungsstruktur ermöglicht, die nicht darauf ausgelegt ist, uns zu schützen, sondern vielmehr die Pharmaindustrie.

Der von Gary Null produzierte Film „Science for Hire“ befasst sich mit einigen der kritischsten wissenschaftlichen Fragen, die die Gesundheit und das Wohlergehen der amerikanischen Bevölkerung bedrohen.

Die seit langem bestehende systembedingte Korruption in medizinischen Organisationen und Schulen, staatlichen Aufsichtsbehörden und akademischen Fachzeitschriften hat zu einer Welt geführt, in der Pseudowissenschaft und Fehlinformationen regieren.

Gewählte Beamte und die Medien werden vom Meistbietenden vereinnahmt, und diejenigen, die es wagen, sich gegen das Establishment auszusprechen, werden angegriffen und ihre Karrieren dabei oft zerstört.

Der Film deckt ein breites Spektrum an Themen ab – von der Korruption am National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) von Dr. Anthony Fauci – einem Zweig der National Institutes of Health – bis zur Opioid-Epidemie

Nehmen Sie sich zwei Stunden Zeit, um den Film in seiner Gesamtheit zu sehen, und werfen Sie einen augenöffnenden Blick auf die dunkle Seite des wissenschaftlichen, pharmazeutischen und militärischen Industriekomplexes.

Im Jahr 2003 war Dr. Gary Null Mitverfasser des bahnbrechenden Artikels „Death by Medicine“ (Tod durch Medizin), in dem beschrieben wurde, wie das konventionelle amerikanische Medizinsystem zur führenden Todes- und Verletzungsursache in den USA geworden ist und jährlich fast 783.936 Menschen das Leben kostet. Jetzt ist Null der ausführende Produzent von „Science for Hire“, einem Film, der einige der kritischsten wissenschaftlichen Themen aufgreift, die die Gesundheit und das Wohlergehen der amerikanischen Öffentlichkeit bedrohen.

Aufgrund der seit Langem bestehenden systembedingten Korruption in medizinischen Organisationen und medizinischen Fakultäten, Bundesaufsichtsbehörden und akademischen Zeitschriften „betreten wir eine Welt, in der Pseudowissenschaft und Fehlinformation regieren“. Gewählte Beamte und die Medien werden vom Meistbietenden gekapert, und diejenigen, die es wagen, sich gegen das Establishment auszusprechen, werden angegriffen und ihre Karrieren dabei oft zerstört.

Es gibt keine Trennung zwischen Regierungen und der pharmazeutischen Industrie, die, wie der Film feststellt, „im Gleichschritt … ein unreguliertes globales Regime errichten, einen ‚Großen Reset‘, der uns vorschreibt, was wir essen dürfen, welche medizinischen Eingriffe erlaubt und verboten sind und welche Belohnungen und Bestrafungen unsere Entscheidungen bestimmen“.

Der Film deckt ein breites Spektrum an Themen ab – von der Korruption im National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) von Anthony Fauci – einem Zweig der National Institutes of Health – bis hin zur Opioid-Epidemie. Ich empfehle Ihnen dringend, sich zwei Stunden Zeit zu nehmen, um den Film in seiner Gesamtheit anzuschauen und einen augenöffnenden Blick auf die dunkle Seite des wissenschaftlichen, pharmazeutischen und militärisch-industriellen Komplexes zu werfen.

Das US-Medizinsystem war von Anfang an in der Hand von Big Pharma

Viele der wirksamsten Gesundheitsstrategien kosten überhaupt nichts oder können sehr kostengünstig umgesetzt werden. Doch nicht nur, dass diese natürlichen Strategien nicht an konventionellen medizinischen Fakultäten gelehrt werden, sondern wenn man sich gegen die standardmäßigen, pharmazeutisch basierten Behandlungsmöglichkeiten wendet, kann man angefochten, gemaßregelt oder mit dem Entzug der ärztlichen Zulassung bestraft werden.

Dieser Prozess der Ächtung natürlicher Therapien begann 1910 mit der Veröffentlichung des Flexner-Berichts, der im Auftrag der Carnegie-Stiftung verfasst wurde. Der Flexner-Bericht eliminierte im Wesentlichen fast jede Form der Naturmedizin, weil sie eine Konkurrenz zu der aufkommenden Klasse von Pharmazeutika darstellte, die hauptsächlich aus Öl und Erdölprodukten gewonnen wurden und hinter denen John Rockefeller stand.

Die Unterwanderung der Regulierungsbehörden und des öffentlichen Gesundheitswesens durch Big Pharma reicht also mehr als 100 Jahre zurück bis zur Gründung der Rockefeller Foundation im Jahr 1913. Nur zwei Jahre zuvor war Rockefellers Standard Oil Company als unangemessenes Monopol eingestuft und in 34 Unternehmen aufgeteilt worden, aus denen Exxon, Mobil, Chevron, Amoco, Marathon und andere hervorgingen.

Die Aufspaltung diente jedoch nur dazu, Rockefellers Reichtum zu mehren, und die von ihm gegründete Stiftung wurde als „Bedrohung für das zukünftige politische und wirtschaftliche Wohlergehen der Nation“ angesehen.

In Zusammenarbeit mit Andrew Carnegie und dem Pädagogen Abraham Flexner machte sich die Stiftung daran, die medizinische Ausbildung in den USA zu zentralisieren und an der „Keimtheorie“ auszurichten, die besagt, dass allein die Keime für Krankheiten verantwortlich sind und der Einsatz von Arzneimitteln zur Bekämpfung dieser Keime erforderlich ist.

Mit diesem Narrativ in der Hand finanzierte Rockefeller die Kampagne zur Konsolidierung der Schulmedizin, zur Übernahme der Philosophien der wachsenden Pharmaindustrie und zur Ausschaltung ihrer Konkurrenz. Vielen ist nicht bewusst, dass den Rockefellers heute die Hälfte der Pharmaindustrie gehört.

Rockefellers Kreuzzug führte zur Schließung von mehr als der Hälfte der medizinischen Fakultäten in den USA, förderte die Verachtung von Homöopathie, Osteopathie, Chiropraktik, Ernährungsmedizin, ganzheitlicher, funktioneller, integrativer und natürlicher Medizin in der Öffentlichkeit und in der Presse und führte zur Inhaftierung vieler praktizierender Ärzte. Die vollständige Geschichte kann in Robert F. Kennedys Buch „The Real Anthony Fauci“ nachgelesen werden. Wie „Science for Hire“ feststellte:

„Vor etwa 100 Jahren begannen sich die Dinge in den Vereinigten Staaten wirklich zu ändern. Wir wandelten uns von einer Agrarwirtschaft zu einer industriellen Wirtschaft. Die Titanen der Industrie wollten das Weltfinanzsystem als Ganzes kontrollieren. Als die Rockefellers die allopathische Medizin übernahmen, gab es in den Vereinigten Staaten viele Arten der medizinischen Ausbildung. Es gab homöopathische Ärzte und naturheilkundliche Ärzte, die natürliche Arzneimittel zur Heilung einsetzten und sehr gute Ergebnisse erzielten. Als die Rockefellers das System übernahmen, schlossen sie diese anderen Schulen und förderten nur noch den Verkauf ihrer Medikamente. Sie förderten Operationen und Bestrahlungen. Die Rockefellers waren auch für die Ölindustrie und die chemische Industrie zuständig. Und sie schlossen auch eine Allianz mit einem großen deutschen Konzern namens IG Farben, der eine große chemische Industrie in Deutschland war und der größte Finanzier des Aufstiegs der Nazis zur Macht.“

„In den 1930er Jahren wurde die FDA zu einem Monster“

Zu der Zeit, als die Rockefeller Foundation an Fahrt aufnahm, gab es ernsthafte Bedenken gegen die Fleischverpackungsindustrie und die Lebensmittelindustrie im Allgemeinen. Unhygienische Bedingungen in den Fleischverarbeitungsbetrieben waren die Norm, während giftige Konservierungs- und Farbstoffe in Lebensmitteln weitverbreitet waren. Auch Medikamente machten falsche „Allheilmittel“-Ansprüche und enthielten oft giftige Inhaltsstoffe.

Die U.S. Food and Drug Administration wurde in den 1930er Jahren gegründet, um viele dieser Fallstricke zu beseitigen, und „wurde den Menschen in den Vereinigten Staaten als eine Behörde verkauft, die die Lebensmittel- und Arzneimittelversorgung schützen sollte“, so der Film.

„Es gab eine Menge Unfug in der Lebensmittelindustrie, und die FDA wurde gegründet, um dieses Problem zu korrigieren“, fügte William Faloon, Direktor der Life Extension Foundation, hinzu. „Sie entwickelte sich zur Regulierung von Medikamenten, medizinischen Geräten und heute regulieren sie so ziemlich alles, was in den menschlichen Körper gelangt. „

Aber 1938, so Jonathan Emord, Verfassungsrechtler und Autor von „Restore the Republic“, „wurde die FDA zu einem Monster. Und von da an wuchs sie sprunghaft an, bis sie in den 60er Jahren die Zuständigkeit für die Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln übernahm.“ 1938 wurde unter Franklin Roosevelt der Food, Drug, and Cosmetic Act verabschiedet, der der FDA die Befugnis gab, medizinische Geräte und Kosmetika zu regulieren und Standards für Lebensmittel festzulegen.

Im Grunde ernannte sich die FDA selbst zum Experten. Im Jahr 1962 wurde eine Änderung verabschiedet, die die Befugnisse der FDA nicht nur auf die Arzneimittelsicherheit, sondern auch auf die Wirksamkeit neuer Medikamente ausweitete. Emord weiter: „Zu diesem Zeitpunkt war die FDA weitgehend ein Gefangener der Industrie. Die FDA führt selbst keine klinischen Tests von Medikamenten durch. Sie verlässt sich ausschließlich auf die von den Arzneimittelherstellern eingereichten Unterlagen. Dies erscheint dem Durchschnittsbürger als ein grober Interessenkonflikt. Und in der Tat ist es das auch.“

Leemon McHenry, emeritierter Professor für Philosophie und Bioethik an der California State University, Northridge, erklärte:

„Wir brauchen unabhängige Tests, um die klinischen Versuche aus den Händen der Pharmaindustrie zu nehmen. Dafür müssen die Regierung und die Universitäten zuständig sein und nicht die Pharmaindustrie, die ihre eigenen Produkte testet. Es ist der sprichwörtliche Fuchs, der den Hühnerstall bewacht. Wir haben es hier mit einer Korruption des Systems zu tun. Und es ist besonders alarmierend, dass die Regulierungsbehörden der Regierung nichts dagegen unternehmen.“

AMA, WHO, NIH, CDC werden von Big Pharma kontrolliert

Die American Medical Association trägt nur zur Korruption des Gesundheitswesens bei, da sie Listen an die Pharmaindustrie verkauft, aus denen hervorgeht, welche Medikamente von bestimmten Ärzten verschrieben werden. Big Pharma kann dann Ärzte belohnen, die die teuersten Medikamente verschreiben. McHenry fuhr fort:

„Die Oligarchie der Konzerne hier hat im Grunde genommen die geschätzten Institutionen der Demokratie usurpiert, zu denen die Kontrolle und das Gleichgewicht im System, aber auch die wissenschaftliche Integrität gehören. Wer kümmert sich also um die wissenschaftliche Integrität?“

Dr. Paul Marik, ein Arzt für Intensivmedizin, der früher im Sentara Norfolk General Hospital in Ost-Virginia tätig war und für seine Arbeit an der Entwicklung des „Marik-Cocktails“ bekannt ist, mit dem die Sterblichkeitsrate bei Sepsis durch preiswerte, sichere und generische Medikamente erheblich gesenkt werden kann, wurde in dem Film interviewt. Er ging so weit, dass er forderte, Big Pharma ganz aus dem Spiel zu nehmen, um die öffentliche Gesundheit weltweit zu schützen:

„Die WHO sollte die Interessen der Menschen auf diesem Planeten vertreten. Das ist ihre Aufgabe. Aber leider stehen die WHO, die NIH und die CDC unter dem Einfluss von Big Pharma. Ich denke also, wir müssen uns so weit entwickeln, dass Big Pharma aus der Gleichung verschwindet. Big Pharma ist der größte Beitragszahler für Lobbyisten. Sie kontrollieren die Medien, sie kontrollieren die Presse. Sie haben also die Meinungsfreiheit, die wissenschaftliche Forschung und die wissenschaftliche Integrität im Würgegriff. Ich denke, COVID hat in dieser Hinsicht das Schlimmste hervorgebracht. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass sich diese Organisationen wieder auf ihr Ziel und ihre grundlegende Aufgabe besinnen, nämlich die beste Gesundheit für die Menschen auf diesem Planeten zu gewährleisten. Und das Profitstreben sollte nicht die treibende Kraft sein.“

Das Ergebnis ist, dass wissenschaftliche Freiheit und akademische Freiheit Mythen sind. „Die NIH gehen vertragliche Beziehungen mit Unternehmen ein, die, sobald sie ein Medikament patentieren, einen bestimmten Anteil der Einnahmen an die NIH abführen. Sie verdienen eine Menge Geld mit diesen patentierten Medikamenten und ihrer Entwicklung, einschließlich der Impfstoffe“, sagte Marik.

Laut Robert F. Kennedy Jr. erhält die FDA 45% ihres Jahresbudgets von der Pharmaindustrie, während die WHO etwa die Hälfte ihres Budgets aus privaten Quellen wie Big Pharma und deren Stiftungen bezieht. Darüber hinaus besitzt die CDC 56 Impfstoffpatente und kauft und verteilt jedes Jahr Impfstoffe im Wert von 4,6 Milliarden Dollar, was mehr als 40 % ihres Gesamtbudgets ausmacht. Wie können sie bei einem solchen Ausmaß der Vereinnahmung durch die Unternehmen die Interessen der Öffentlichkeit im Auge behalten?

Opioid-Epidemie enthüllt die wahren Motive der Pharmaindustrie

In den letzten zwei bis drei Jahrzehnten, insbesondere bei Blockbuster-Medikamenten, so McHenry, wurden viele Medikamente verkauft, bei denen „das Nutzen-Risiko-Verhältnis nicht für die Einnahme des Medikaments spricht“. In vielen Fällen hatten Menschen, die von vornherein keine Medikamente oder Impfstoffe hätten einnehmen sollen, schwere Nebenwirkungen, nachdem sie Medikamente eingenommen oder Impfungen wie die HPV-Impfung erhalten hatten, die sie eigentlich nicht brauchten.

Die Opioid-Epidemie ist ein perfektes Beispiel dafür. Weltweit haben 40,5 Millionen Menschen mit Opioidabhängigkeit zu kämpfen, was einer globalen Prävalenz von 510 Fällen pro 100.000 Menschen entspricht. Opioide haben eine sehr hohe Abhängigkeitsrate, da sie im Gehirn die Ausschüttung von Endorphinen auslösen, die nicht nur Schmerzen lindern, sondern auch Gefühle der Freude und des Wohlbefindens erzeugen.

Wenn die guten Gefühle nachlassen, kann das Verlangen, sie durch die Einnahme weiterer Tabletten wieder zu erzeugen, sehr stark sein, aber schon bald entwickelt sich eine Toleranz, und es wird eine noch höhere Dosis benötigt, um den gleichen Wohlfühlschub zu erhalten.

Der Konsum von Opioiden über einen Zeitraum von nur fünf Tagen erhöht das Risiko eines Langzeitkonsums, und viele Menschen, die die Medikamente zunächst gegen Rückenschmerzen oder andere chronische Schmerzen einnehmen, werden schließlich süchtig. Schätzungsweise 21 % bis 29 % der Menschen, denen Opioide gegen chronische Schmerzen verschrieben werden, missbrauchen sie und 8 % bis 12 % entwickeln eine Opioidkonsumstörung. Viele gehen auch zum Heroinkonsum über; schätzungsweise 80 % der Heroinkonsumenten haben zunächst verschreibungspflichtige Opioide missbraucht.

Leider werden Opioide weiterhin in Fällen verschrieben, in denen stattdessen weniger süchtig machende Medikamente verwendet werden könnten. Und die Patienten werden oft über das wahre Suchtpotenzial der Medikamente im Unklaren gelassen, in dem Glauben, sie seien sicher, weil sie von einem Arzt verschrieben wurden. Von Oktober 2019 bis Oktober 2020 gab es in den USA schätzungsweise 91.862 Todesfälle durch Überdosierung, was einem Anstieg von 30 % innerhalb von 12 Monaten entspricht.

Die meisten Todesfälle – 68.399 – entfielen auf Opioide, darunter Oxycodon, Hydrocodon und Morphin, gefolgt von synthetischen Opioiden wie Fentanyl und Tramadol. Purdue Pharma, der Hersteller von OxyContin, und seine Eigentümer, die Familie Sackler, werden im Rahmen eines Vergleichs mit 23 Bundesstaaten bis zu 12 Milliarden US-Dollar für ihre Verantwortung bei der Auslösung – und Aufrechterhaltung – der Opioidepidemie zahlen.

Dies ist nur ein Beispiel. Andere Blockbuster-Medikamente wie Vioxx und Statine wurden ebenfalls in unerwünschte Wirkungen, einschließlich Todesfälle, verwickelt und ihre Hersteller wegen betrügerischer Vermarktung verurteilt.

COVID-19 Pandemie: Der Höhepunkt von Zensur und Kontrolle

In der zweiten Hälfte des Films wird auf die weit verbreitete Zensur und Korruption während der COVID-19-Pandemie eingegangen. Während wirksame Behandlungen heruntergespielt und diejenigen, die sie anzuwenden versuchten, aus ihren Berufen geächtet wurden, wurden der Bevölkerung, einschließlich Kindern, COVID-19-Spritzen aufgezwungen – einer Bevölkerung, die nur ein geringes Risiko für das Virus und ein hohes Risiko für Schäden durch die Spritzen hatte.

Untersuchungen ergaben besorgniserregende Auswirkungen der COVID-19-Impfung, darunter Herzmuskelentzündungen, verminderte Fruchtbarkeit, das Risiko von Fehlgeburten und Veränderungen im Menstruationszyklus von Frauen. Der Pathologe Dr. Roger Hodkinson erklärte: „Wenn dies zu Fruchtbarkeitsstörungen führt, könnte dies der groteskeste Fehler in der Geschichte der Medizin sein“. Dr. Richard Fleming, ein Physiker, Nuklearkardiologe und Rechtsanwalt, erklärte ebenfalls:

„Die von unabhängigen Forschern durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Viren und diese Impfstoffe das Gehirn und andere Körperorgane schädigen, was als Prionenerkrankung bezeichnet wird. Man kann also Rinderwahnsinn im Gehirn haben oder Alzheimer im Gehirn oder die Amyloid-Krankheit im Herzen, die eine andere Art von Prionenerkrankung ist. Aber die Studien, die von Menschen durchgeführt wurden, die an den Tieren forschten, waren sehr eindeutig und sehr konsistent. Prionenkrankheiten, Entzündungen und Blutgerinnung … und echte Bedenken über Fehlgeburten und andere Gesundheitsprobleme und Todesfälle. Nichts davon wurde von Pfizer, Moderna, Janssen oder den anderen Unternehmen durchgeführt.“

Auch Krebs ist eine Möglichkeit, denn Ärzte berichten, dass ihre Patienten kurz nach der Impfung nach Jahren wieder in Remission gegangen sind. „Wir haben so viele grundlegende Fragen in der Biologie, die beantwortet werden müssen. Und dies geschieht nicht in einer Petrischale. Diese Produkte befinden sich jetzt in 5 Milliarden Menschen“, bemerkte Jessica Rose, Datenanalytikerin und promovierte Forscherin.

Den Weg für globale Kontrolle ebnen

Obwohl die WHO nicht in der Lage ist, globale Gesundheitsentscheidungen zu treffen, versucht sie derzeit, durch die Ausarbeitung eines neuen Pandemievertrags die Kontrolle über die globale Pandemieüberwachung und -bekämpfung zu übernehmen. Wie von Ben Swann von Truth in Media berichtet:

„Die WHO ist auf dem besten Weg, fast alle westlichen Länder zur Unterzeichnung dieses Abkommens über die Pandemievorsorge zu bewegen, das der WHO die absolute Macht über die globale Biosicherheit einräumen würde, z. B. die Befugnis, digitale Identitäten, Impfpässe, Pflichtimpfungen, weltweite Reisebeschränkungen, standardisierte medizinische Versorgung und vieles mehr einzuführen. Dieser Vertrag umfasst 190 Länder und wäre rechtsverbindlich. Wenn eine Pandemie ausgerufen wird, übernimmt die WHO das globale Gesundheitsmanagement der Pandemie. Mehr noch: Die WHO hätte die volle Kontrolle darüber, was als Pandemie bezeichnet wird. Sie kann diktieren, wie Ärzte reagieren können, welche Medikamente verwendet werden dürfen und welche nicht, oder welche Impfstoffe zugelassen werden. Und das gilt für den gesamten Globus, nicht nur für ein Land.“

Bill Gates baut auch ein Pandemie-Reaktionsteam für die WHO auf, das den Namen „Global Epidemic Response & Mobilization“ oder GERM-Team trägt. Dieses Team wird sich aus Tausenden von Krankheitsexperten zusammensetzen, die der WHO unterstellt sind, und es wird die Nationen überwachen und Entscheidungen darüber treffen, wann die bürgerlichen Freiheiten ausgesetzt werden müssen, um die Ausbreitung einer Krankheit zu verhindern.

Swann fuhr fort: „Bill Gates hat die Schaffung eines deutschen Pandemie-Teams angekündigt, das souveräne Nationen überwachen und entscheiden soll, wann sie die bürgerlichen Freiheiten aussetzen, die Menschen zum Tragen von Masken zwingen und Grenzen schließen müssen. Laut Gates wird das globale Team aus rund 3.000 Seuchenexperten bestehen, die der WHO unterstellt sind, und jährlich rund 1 Milliarde Dollar an Finanzmitteln erhalten.“

All diese Bemühungen – die Inszenierung von Gesundheitsbehörden, die von der Industrie gekapert werden, gewinnorientierte Forschung, Medienmanipulation, der Untergang der wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit, Propaganda und die Schaffung von Verträgen zur „Pandemievorsorge“ – sollen in einem gipfeln: der Ermöglichung globaler Macht. „Es handelt sich um ein neues Instrument zur Ausübung globaler wirtschaftlicher und politischer Macht“, heißt es in dem Film. „Das ist die Realität, die hinter all dem steckt, und wir müssen aufwachen“.

