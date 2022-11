Neue US-Daten zeigen, dass ein zehnjähriger Junge 7 Tagen nach der Moderna-Spritze an Herzstillstand starb und steigende Todesfälle nach dem Boostern

childrenshealthdefense.org: Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 4. November 2022 insgesamt 1.458.322 Meldungen über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden.

VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassen insgesamt 31.961 Berichte über Todesfälle und 265.274 schwere Verletzungen, einschließlich Todesfälle, während des gleichen Zeitraums.

Bis zum 4. November 2022 gab es insgesamt 7 783 Berichte über unerwünschte Ereignisse nach dem neuen bivalenten COVID-19-Booster, wobei 45 % auf den Booster von Moderna und 55 % auf den Booster von Pfizer/BioNTech zurückzuführen waren. Die Daten umfassten insgesamt 61 Todesfälle und 434 schwere Verletzungen.

Bis zum 10. November haben 31,4 Millionen Menschen die aktualisierte bivalente Auffrischungsdosis erhalten.

Von den 31.961 gemeldeten Todesfällen werden 20.381 Fälle dem Impfstoff COVID-19 von Pfizer zugeschrieben, 8.696 Fälle Moderna, 2.773 Fälle Johnson & Johnson (J&J), und für Novavax wurden noch keine Fälle gemeldet.

Ohne die „ausländischen Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 4. November 2022 894.850 unerwünschte Ereignisse gemeldet, darunter 15.096 Todesfälle und 93.362 schwere Verletzungen.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes Ereignis beschreibt, das nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführt ist, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 4. November gemeldeten 15.096 Todesfällen traten 7 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung und 15 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auf.

In den USA waren bis zum 2. November 640 Millionen COVID-19-Impfdosen verabreicht worden, davon 381 Millionen Dosen von Pfizer, 241 Millionen Dosen von Moderna und 19 Millionen Dosen von J&J.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 4. November 2022 für 6 Monate bis 5 Jahre alte Kinder zeigen:

4.760 unerwünschte Ereignisse, darunter 196 als schwerwiegend eingestufte Fälle und acht gemeldete Todesfälle.

5 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung). Die CDC verwendet eine eingeschränkte Falldefinition von „Myokarditis“, die Fälle von Herzstillstand, ischämischen Schlaganfällen und Todesfällen aufgrund von Herzproblemen ausschließt, die auftreten, bevor jemand die Möglichkeit hat, die Notaufnahme aufzusuchen.

28 Berichte über Blutgerinnungsstörungen.

48 Berichte über Krampfanfälle.

VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 4. November 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

15.492 unerwünschte Ereignisse, darunter 711 als schwerwiegend eingestufte und 31 gemeldete Todesfälle.

48 Berichte über Myokarditis und Perikarditis.

72 Berichte über Blutgerinnungsstörungen.

186 Berichte über Beschlagnahmungen.

Der letzte gemeldete Todesfall in dieser Altersgruppe war der eines zehnjährigen Jungen, der sechs Tage nach der Verabreichung einer dritten Dosis des COVID-19-Impfstoffs von Moderna plötzlich starb. In dem Bericht heißt es: „Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde“.

In der Stellungnahme des Unternehmens (Moderna), die dem Bericht beigefügt ist, heißt es: „Als Todesursache wurde ein kardiorespiratorischer Stillstand angegeben. Informationen über die klinische Bewertung, diagnostische Tests, durchgeführte Behandlungen oder Autopsieberichte wurden nicht bekannt gegeben.“

VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 4. November 2022 für 12- bis 17-Jährige zeigen:

40.268 unerwünschte Ereignisse, darunter 4.395 als schwerwiegend eingestufte und 131 gemeldete Todesfälle. Nach Angaben der CDC „umfassen die der Öffentlichkeit zugänglichen VAERS-Daten nur die Daten der Erstmeldung an VAERS. Aktualisierte Daten, die Daten aus medizinischen Aufzeichnungen und Korrekturen, die während der Nachuntersuchung gemeldet wurden, enthalten, werden von der Regierung für die Analyse verwendet. Aus zahlreichen Gründen, einschließlich der Datenkonsistenz, sind diese geänderten Daten jedoch nicht öffentlich zugänglich.“

269 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

1.336 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, von denen 1.167 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückzuführen sind.

303 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei 279 Fälle Pfizer zugeschrieben werden.

27 Fälle des posturalen orthostatischen Tachykardiesyndroms (POTS), wobei alle Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

Das zeigen VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 4. November 2022 für alle Altersgruppen zusammen:

16 % der Todesfälle waren auf Herzkrankheiten zurückzuführen.

53 % der Verstorbenen waren männlich, 42 % weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das durchschnittliche Sterbealter lag bei 72 Jahren.

Bis zum 4. November meldeten 8.665 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen, darunter 5.051 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 16.634 gemeldeten Fällen von Bellscher Lähmung wurden 73 % auf Impfungen von Pfizer zurückgeführt, 22 % auf Moderna und 5 % auf J&J.

3.066 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom.

10.127 Berichte über Anaphylaxie, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

4.878 Meldungen von Herzinfarkten.

43.929 Berichte über Blutgerinnungsstörungen. Davon wurden 30.110 Berichte Pfizer, 9.915 Berichte Moderna und 3.836 Berichte J&J zugeschrieben.

24.608 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 18.514 Fälle Pfizer, 5.485 Fälle Moderna und 423 Fälle J&J zugeschrieben werden.

70 Fälle von Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, von denen 57 Fälle auf Pfizer, 12 Fälle auf Moderna und 1 Fall auf J&J zurückzuführen sind.

571 Fälle von POTS, wobei 421 Fälle Pfizer, 129 Fälle Moderna und 21 Fälle J&J zugeschrieben werden.

Pfizer und Moderna entwickeln kombinierten mRNA Omicron-Grippeimpfstoff

Pfizer und Moderna entwickeln eine kombinierte COVID-19- und Grippeimpfung unter Verwendung von mRNA, die für die BA4/BA5 Omicron-Subvariante kodiert, und neuer mRNA, die für im Grippevirus enthaltene Antigene kodiert.

Da die COVID-19-Komponente, für die eine Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) vorliegt, in Tierversuchen versagt hat und keine Versuche am Menschen bekannt sind, sollte diese Komponente laut Dr. Peter A. McCullough von vornherein vom Tisch sein.

Die Kombination des genetischen Codes sowohl für das SARS-CoV-2-Spike-Protein als auch für konservierte Proteine der Influenza A und B würde bedeuten, dass der genetische Code für mehrere Fremdproteine dauerhaft im menschlichen Körper installiert wird.

Die Produktion dieser Proteine wird eine anhaltende, vielschichtige Immunreaktion auslösen, die zu verstärkten Nebenwirkungen führen könnte. mRNA, die für Influenza kodiert, wäre ein neues biologisches Produkt, das nicht unter die EUA fällt und den vollen fünfjährigen Entwicklungszyklus für genetische biologische Produkte durchlaufen müsste.

Es sieht jedoch so aus, als ob die Impfstoffhersteller versuchen, diesen Entwicklungszyklus abzukürzen, indem sie die Grippeimpfung, die nicht unter die EUA fällt, mit dem EUA-Impfstoff COVID-19 kombinieren.

Pfizer-Pressemitteilung über neuen bivalenten Booster wirft Fragen auf

Am 4. November verkündete Pfizer, was einige Medien als „gute Nachrichten“ über seinen bivalenten COVID-19-Booster bezeichneten, für den die FDA im August auf der Grundlage von Tests an acht Mäusen die EUA erteilt hatte.

In einer Pressemitteilung fasste Pfizer die aktualisierten Daten seiner klinischen Phase-2/3-Studie mit dem bivalenten COVID-19-Impfstoff Pfizer-BioNTech Omikron BA.4/BA.5-Adaptation zusammen.

Vereinfacht ausgedrückt, erhöhte der bivalente Booster die Antikörper gegen die Omikron-Sublinien um den Faktor 13,2, während der ursprüngliche Booster sie nur um den Faktor 2,9 erhöhte. Dieser Anstieg war nur bei Personen über 55 Jahren zu beobachten.

Obwohl der neue Booster in der jüngeren Altersgruppe (18-55 Jahre) einen bescheideneren Anstieg (9,5fach) der Antikörper bewirkte, gab Pfizer nicht an, wie die altersgleiche Gruppe, die den ursprünglichen Booster erhalten hatte, reagiert hatte.

Pfizer hat weder in der Pressemitteilung vom 4. November noch in einer früheren Pfizer-Pressemitteilung, in der die vorläufigen Daten zusammengefasst wurden, vergleichbare Ergebnisse für die Gruppe der 18- bis 55-Jährigen und keine Unterschiede bei den klinischen Ergebnissen in Bezug auf COVID-19-Infektionen angegeben.

Ab welchem Punkt bietet eine „Zunahme der neutralisierenden Antikörperreaktion“ einen „stärkeren Schutz“?

Weder BioNTech, der Co-Produzent des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer/BioNTech, noch die FDA wissen das – obwohl sie darauf bestehen, dass die Behörde genug Gründe hat, diejenigen, die bei einem früheren COVID-19-Angriff SARS-CoV-2-Antikörper erworben haben, zu einer Impfung zu bewegen.

Rutgers kündigt COVID-Impfstoffstudie mit Pfizer an, während CHD-Klage gegen Rutgers voranschreitet

CHD reichte am 7. November eine Zusammenfassung seiner Berufung in einem Rechtsstreit gegen die Rutgers-Universität wegen des COVID-19-Impfstoffmandats der Universität ein.

Der Anwalt, der CHD und 13 Studenten der Rutgers University in der Klage vertritt, sagte, dass das Bezirksgericht von New Jersey nicht dem rechtlichen Standard folgte, als es den Fall von CHD abwies.

In einem Interview mit The Defender sagte Julio C. Gomez von Gomez LLC, dem führenden Anwalt in diesem Fall, dass die Argumentation des US-Bezirksrichters Zahid N. Quraishi für die Abweisung des Antrags der Universität „nicht die Tatsachen, wie sie in der Klage der Kläger behauptet wurden, als wahr akzeptiert“, wie es der rechtliche Standard für einen Antrag auf Abweisung verlangt.

CHD legte am 19. Oktober Berufung gegen die Entscheidung ein und reichte am 7. November eine Zusammenfassung der Berufung ein.

Gomez sprach mit The Defender auch über die Ankündigung von Rutgers vom 4. November, gemeinsam mit Pfizer eine neue klinische Studie durchzuführen, um die Sicherheit und Wirksamkeit des bivalenten Impfstoffs COVID-19 bei Kindern unter 5 Jahren zu untersuchen.

Die neue klinische Studie ist der jüngste Beweis für Rutgers‘ Interessenkonflikte im Kontext seiner COVID-19-Impfstoffpolitik, sagte Gomez.