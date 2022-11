Europaabgeordnete Mislav Kolakusic im Europäischen Parlament: Wer regiert die Welt und löst Kriege und Pandemien aus?

Wer regiert die Welt? Wer beginnt Kriege und Pandemien? Ist es Biden? Ist es Putin? Zu glauben, dass die Pharmaindustrie gesunde Bürger will, ist dasselbe wie zu glauben, dass die Militärindustrie den Weltfrieden anstrebt, sagte der Europaabgeordnete Mislav Kolakusic im Europäischen Parlament.

BlackRock, Vanguard und State Street – Investmentfonds, von denen die meisten Menschen noch nie etwas gehört haben – verwalten ein Vermögen von über 15 Billionen Dollar. Diese Vermögensverwalter sind an allen großen Pharmaunternehmen, Medien, Transportunternehmen, Waffenherstellern und Banken beteiligt.

Sie sind u. a. die größten Aktionäre von Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson. Sie halten Mehrheitsbeteiligungen an sechs der 10 größten Pharmariesen. Sie halten Mehrheitsbeteiligungen an allen Unternehmen, die Covid-Impfstoffe hergestellt haben.

Die himmelhohe Inflation, von der die Bürger am meisten betroffen sind, ist kein wirtschaftliches Phänomen, sondern das Ergebnis der unersättlichen Gier der Eigentümer dieser Vermögensverwalter, die die Preise festlegen, so Kolakusic.

Sie haben auch die Rüstungsindustrie im Sack. BlackRock, Vanguard und State Street besitzen die größten Waffenhersteller, darunter Lockheed Martin, Boeing und Northrop Grumman.

Es ist völlig klar, wer die Welt regiert und alle wichtigen Entscheidungen trifft, ob es sich um Kriege oder Pandemien handelt, sagt Kolakusic.

