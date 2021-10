Wissenschaftler appellieren: Lasst die Kernkraftwerke am Netz

25 führende, sowohl ausländische, als auch deutsche Umweltschützer, Journalisten und Wissenschaftler appellieren in einem offenen Brief an die deutsche Gesellschaft mit dem Aufruf „Lasst die Kernkraftwerke am Netz“ die Laufzeit der verbliebenen deutschen Atomkraftwerke zu verlängern.

Deutschlands Atomausstieg wird ansonsten dazu führen, dass das Land sein CO2-Emissionsziel für 2030 deutlich verfehlt. Damit bestätigen die Verfasser, dass man mit den Atomkraftwerken den CO2-Ausstoß verringern kann, wie wir bereits in unserem Artikel „Atomkraftwerke könnten CO2 sparen“ berichtet haben.