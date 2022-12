Wissenschaftler auf der ganzen Welt diskutieren über die Entdeckung von Nanotechnologie in COVID-Impfstoffen und seltsamen Strukturen im Blut der Geimpften

Vor etwas mehr als einer Woche veranstaltete das International Crimes Investigative Committee („ICIC“) unter der Leitung von Dr. Reiner Fuellmich und Dr. Mike Yeadon eine Diskussion mit vier Experten über Nanotechnologie und selbstorganisierende Strukturen in mRNA-Injektionen. Die Expertenrunde bestand aus Dr. David Nixon, Dr. Ana Maria Mihalcea, Karen Kingston und Shimon Yanowitz.

Gestern veranstaltete ICIC Dr. Fuellmich eine zweite Diskussion, die an die erste anknüpfte, um mit Holger Reißner und Klaus Retzlaff zu diskutieren, was es mit den beobachteten Phänomenen und Strukturen im Blut von Menschen auf sich hat, die eine mRNA-Injektion erhalten haben.

Wie den meisten bekannt sein dürfte, kam es vor ein paar Wochen zu einer Spaltung des Corona-Untersuchungsausschusses. Es ist nicht unser Ziel, hier auf Einzelheiten einzugehen. Wenn Sie die Ereignisse nicht verfolgt haben, können Sie mit den Einzelheiten beginnen, die HIER dokumentiert sind. Als Reaktion auf die „bösartigen und verräterischen Angriffe“ gegen ihn hat Dr. Fuellmich den Kampf aufgenommen und das ICIC gegründet. Sie können dem ICIC auf seinem Telegram-Kanal HIER oder seinem Videokanal HIER folgen.

Nanotechnologie: Selbstorganisationsstrukturen bei mRNA-Injektionen

Mithilfe der Dunkelfeldmikroskopie hat Dr. Nixon Blutproben von Menschen untersucht, denen mRNA-basierte Substanzen injiziert wurden, und erklärt die Ergebnisse mit entsprechenden Bildern. Es zeigen sich kristalline, unnatürliche Strukturen, die sich bei weiterer Betrachtung verändern und Merkmale einer Art Nano- oder Mikrotechnologie aufweisen.

Dr. Mihalcea beschäftigt sich intensiv mit den Inhaltsstoffen der Covid mRNA-Substanzen. Insbesondere auch mit dem so genannten „Shedding-Effekt“, von dem man annimmt, dass schädliche Ausscheidungen von „geimpften“ Menschen auf „ungeimpfte“ übertragen werden können.

Kingston, dessen Forschungsinteressen neben der Toxikologie und der Analyse klinischer Daten auch die Inhaltsstoffe der covid mRNA-Substanzen umfassen, beklagt, dass alle Maßnahmen für ein funktionierendes Qualitätssicherungsmanagement bei der Verabreichung einer sogenannten neuartigen „Impfung“ an Milliarden von Menschen weltweit versagt haben und nach der ohnehin schlechten Datenlage immer noch nicht umgesetzt werden.

Für den Elektroingenieur Shimon Yanowitz haben die Ergebnisse seiner Forschung gezeigt, dass es sich um eine Art Mikrotechnologie handelt, da sich die injizierten Substanzen im menschlichen Körper seltsam verändern und Eigenschaften elektronischer Schaltkreise aufweisen. Beunruhigend ist auch, dass die in den Substanzen gefundenen Lipid-Nanopartikel als „technische Geräte“ zugelassen wurden, wie Karen Kingston berichtet.

Nachfolgend finden Sie eine Liste einschlägiger Artikel, die wir bereits zu diesen Themen veröffentlicht haben, um den Hintergrund zu verdeutlichen:

Dies war die erste ICIC-Folge über selbstorganisierende Strukturen bei mRNA-Injektionen. Hier finden Sie einen 20-minütigen Ausschnitt aus der 2 Stunden 30 Minuten dauernden Sitzung. Sie können die gesamte Sitzung auf dem Videokanal des ICIC HIER oder auf Rumble HIER ansehen.

Selbstorganisationsstrukturen in mRNA-Injektionen: natürlich oder doch erschaffen

Nach der ersten Folge über selbstorganisierende Strukturen in mRNA-Injektionen geht es im zweiten Teil u.a. um die Frage, ob diese selbstorganisierenden Strukturen natürlichen Ursprungs sind oder doch geschaffen werden könnten. Handelt es sich möglicherweise um eine biologische Waffe oder um eine Kombination im Rahmen der sogenannten gain-of-function-Forschung?

In dieser zweiten Folge berichten Holger Reißner, Europäischer Wirtschaftsingenieur für Forschung und Entwicklung und Klaus Retzlaff, Doktor der Physik und Therapeut, Sprecher des Arbeitskreises der Impfexperten, über ihre Forschungsergebnisse. Sie zeigen anhand von Bild- und Videomaterial, was es mit den beobachteten Phänomenen und Strukturen im Blut von Menschen auf sich hat, die eine mRNA-Injektion erhalten haben.

Gibt es Graphenoxid und andere Verunreinigungen in den mRNA-Substanzen? Was hat es mit den Kortisolkristallen und den toxischen Nanolipiden auf sich, die man nachweisen kann? Kann unsere DNA durch sie verändert werden? Was sind die bekannten Nebenwirkungen von mRNA-Injektionen? In welchen Zeitfenstern treten sie auf, und welche Schlüsse lassen sich aus den verfügbaren statistischen Daten ziehen? Wie ist der Wissensstand über Zusammenhänge zwischen mRNA-Injektionen und äußeren Einflüssen, wie Funkwellen, 5G und anderen elektromagnetischen Einflüssen? Was können Betroffene tun, um gesundheitliche Schäden zu minimieren und wo können sie Unterstützung finden?

Viele Fragen dieser Art und weitere Erkenntnisse wurden diskutiert. Auch Wege aus der Angst und hin zur Eigenverantwortung wurden diskutiert.

Sie können diese Folge unten oder auf dem ICIC-Videokanal HIER ansehen.