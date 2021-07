Wissenschaftler des MIT: Die Covid-Impfstoffe werden in 10 bis 15 Jahren die Hauptursache von Krankheiten sein

Stephanie Seneff ist Senior Research Scientist am Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory des Massachusetts Institute of Technology.

„Wir werden eine große Überraschung erleben“, prognostiziert Dr. Stephanie Seneff.

Einige der wichtigsten Punkte des Exklusivinterviews das hier Google-übersetzt zu finden ist:

Dr. Seneff „geht davon aus, dass es zu Langzeitschäden kommen wird, die nicht sofort mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht werden. Entwicklungen, wie eine Zunahme von Autoimmun- und neurodegenerativen Erkrankungen, die 10 bis 15 Jahre dauern können, bevor sie sich manifestieren.“ „Wir werden auf der Straße eine große Überraschung erleben“, prognostiziert sie.