Wissenschaftler entdecken, dass die Verabreichung des Covid-Impfstoffs ein „trojanisches Pferd“ ist, das zu einer schweren neurologischen Störung führen kann

Ein britisches medizinisches Forschungsinstitut hat herausgefunden, dass der von AstraZeneca in Oxford entwickelte Impfstoff, der ein „trojanisches Pferd“ verwendet, das auf einem geschwächten Virusstamm basiert, möglicherweise mit einem Anstieg der schweren neurologischen Erkrankung Guillain-Barré-Syndrom (GBS) in Verbindung steht.

„Wie bei vielen Impfstoffen wird auch bei der Oxford-Impfung ein abgeschwächtes Adenovirus verwendet, um das Coronavirus-Spike-Protein in den Körper einzuschleusen, und Wissenschaftler spekulieren, dass eine Reaktion auf das Adenovirus für den Anstieg der Fälle verantwortlich sein könnte“, berichtet der Telegraph. „Adenoviren verursachen in der Regel Erkältungen, aber Wissenschaftler gehen davon aus, dass sie auch menschliche Zellen ähnlich wie [der Gastroenteritis-Erreger] Campylobacter imitieren und das Immunsystem so verwirren können, dass es den Körper angreift.

Der Hauptautor der Studie, Professor Michael Lunn vom UCL Queen Square Institute of Neurology, merkte an: „Im Moment wissen wir nicht, warum ein Impfstoff diesen sehr geringen Anstieg von GBS verursachen kann. Es könnte sein, dass eine unspezifische Immunaktivierung bei empfänglichen Personen auftritt, aber wenn das der Fall wäre, könnten ähnliche Risiken für alle Impfstofftypen gelten“.

„Es ist daher logisch anzunehmen, dass der Affen-Adenovirus-Vektor, der häufig für die Entwicklung von Impfstoffen, einschließlich des Impfstoffs von AstraZeneca, verwendet wird, für das erhöhte Risiko verantwortlich sein könnte“, fügte er hinzu.

„GBS ist eine seltene Erkrankung, die Taubheitsgefühle und Schmerzen in den Muskeln verursacht und die Bewegung, das Gehen, das Schlucken und manchmal sogar das Atmen behindern kann“, heißt es in dem Bericht weiter.

Der Impfstoff von AstraZeneca, der in den Vereinigten Staaten nicht zugelassen ist, ist nicht der einzige Covid-19-Impfstoff, bei dem in letzter Zeit schwerwiegende Nebenwirkungen festgestellt wurden.

Anfang Mai erließ die Food and Drug Administration (FDA) Beschränkungen für den Covid-Einmalimpfstoff von Johnson & Johnson wegen des möglichen Risikos von Blutgerinnseln.

„Die FDA sagte, ihre Analyse habe ergeben, dass das Risiko einer Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom nach der Verabreichung der Spritze eine Einschränkung der Zulassung rechtfertigt“, berichtete CNBC.

„Wir erkennen an, dass der COVID-19-Impfstoff von Janssen nach wie vor eine Rolle bei der aktuellen Pandemiebekämpfung in den Vereinigten Staaten und in der gesamten Weltgemeinschaft spielt“, sagte Peter Marks, Direktor des FDA-Zentrums für Biologics Evaluation and Research. „Unsere Maßnahme spiegelt unsere aktualisierte Analyse des Risikos von TTS nach der Verabreichung dieses Impfstoffs wider und schränkt die Verwendung des Impfstoffs auf bestimmte Personen ein“.

Die Impfungen von Johnson & Johnson sind nun auf Erwachsene ab 18 Jahren beschränkt oder auf Personen, für die andere COVID-19-Impfstoffe als nicht zugänglich oder klinisch nicht geeignet gelten.

Im April stellte eine MIT-Studie fest, dass bei 16- bis 39-Jährigen in Israel ein erhöhtes Risiko für Herzentzündungen besteht.

Die COVID-19-Impfung war „signifikant assoziiert“ mit einem 25-prozentigen Anstieg der Notarzteinsätze wegen Herzproblemen bei 16- bis 39-Jährigen in Israel, dessen Impfrate zu den höchsten der Welt gehört, so eine von Experten begutachtete Studie von MIT-Forschern“, berichtete Just the News.

„Auch wenn keine kausalen Zusammenhänge festgestellt werden können, geben die Ergebnisse Anlass zur Besorgnis über unerkannte schwere kardiovaskuläre Nebenwirkungen von Impfstoffen und unterstreichen den bereits festgestellten kausalen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Myokarditis, einer häufigen Ursache für unerwarteten Herzstillstand bei jungen Menschen“, heißt es in der Studie.

Im Oktober 2021 setzten einige europäische Länder die Zulassung von Moderna-Impfstoffen wegen des erhöhten Risikos von Herzentzündungen bei jungen Menschen aus.

Ein Ende April veröffentlichte Studie, die auf der randomisierten Kontrollstudie für den Impfstoff von Moderna basiert, ergab, dass die Impfung die langfristige Entwicklung und Speicherung von Antikörpern gegen Covid beeinträchtigen kann.

Die komplexe Studie mit dem Titel „Anti-nucleocapsid-Antikörper nach einer SARS-CoV-2-Infektion in der verblindeten Phase der klinischen Studie zur Wirksamkeit des mRNA-1273-Impfstoffs Covid-19“ zeigt, dass geimpfte Personen im Vergleich zu ungeimpften Personen, die jedoch über eine natürliche Immunität aus früheren Infektionen verfügten, weniger in der Lage waren, bestimmte Arten von Covid-relevanten Antikörpern zu bilden.

„Diese Daten zeigen, dass unter den Teilnehmern mit PCR-bestätigter Covid-19-Erkrankung eine Anti-N-Ab-Seropositivität [eine bestimmte Art von Antikörpern] im Median 53 Tage nach der Diagnose bei 40 % der mRNA-1273-Impfstoffempfänger gegenüber 93 % der Placeboempfänger auftrat“, heißt es in der Studie.

Geimpfte Personen wiesen also weniger als die Hälfte der Seropositivitätsrate auf als ungeimpfte Personen mit natürlicher Immunität, heißt es in der Studie. Der von den Autoren beschriebene Effekt wird durch die „Serokonversion“ verursacht, d. h. die Übertragung der Infektion auf den Antikörperschutz im Immunsystem.

„Während eine Zunahme der Seroreversion nicht ausgeschlossen werden kann, ist angesichts des kurzen Zeitrahmens eine durch den Impfstoff verursachte Verringerung der Serokonversion die wahrscheinlichere Erklärung“, so die Autoren. Die medizinische Studie muss zwar noch von Fachkollegen geprüft werden, doch die Testergebnisse werden mit Sicherheit die Kontroverse um die Auffrischungsimpfung weiter anheizen.

Ende März sagte die Direktorin der Centers for Disease Control and Prevention, Rochelle Walensky, aus, dass 95 % der Amerikaner einen gewissen Schutz gegen Covid-19 haben.

„Wir wissen auch, dass in diesem Land aufgrund der Impfungen, der Auffrischungsimpfungen und des Schutzes vor früheren Krankheiten, der infektionsinduzierten Immunität (natürliche Immunität) etwa 95 % der Menschen in diesem Land einen gewissen Schutz haben“, sagte sie.