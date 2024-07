Wissenschaftler fordern Geoengineering von Gletschern im Kampf gegen den Klimawandel

Laut einem neuen wissenschaftlichen Weißbuch sollte die wissenschaftliche Gemeinschaft dringend die Erforschung des Geo-Engineering von Gletschern vorantreiben.

Dem Weißbuch zufolge muss die Erforschung des Geo-Engineering von Eisschilden in der Arktis und Antarktis jetzt beginnen, bevor die Menschheit mit einem katastrophalen Anstieg des Meeresspiegels konfrontiert wird, der zu panikartigen Entscheidungen führen könnte, um ihn zu stoppen.

“Jeder Wissenschaftler hofft, dass wir diese Forschung nicht durchführen müssen”, sagt Douglas MacAyeal, Professor für Geophysik und Mitautor der Studie.

“Aber wir wissen auch, dass wir, wenn wir nicht darüber nachdenken, eine Chance verpassen könnten, der Welt in Zukunft zu helfen”.

Das Weißbuch ist das Ergebnis zweier Konferenzen zum Thema Geo-Engineering – dem gezielten Eingriff in das Weltklima – an den Universitäten Chicago und Stanford. Die Konferenzen wurden von der neu gegründeten Climate Systems Engineering-Initiative an der UChicago organisiert, die “versucht, die Vorteile, Risiken und das Management von Technologien zu verstehen, die die Auswirkungen der angesammelten Treibhausgase reduzieren könnten”, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Wissenschaftler, die an den Konferenzen teilnahmen, sprachen sich für die Untersuchung von zwei Hauptarten des Geoengineering aus. Die Erste besteht aus “Vorhängen”, die am Meeresboden verankert werden, um zu verhindern, dass warmes Wasser die Eisschilde unterspült. Nicht warme Luft, sondern warmes Wasser ist die größte Bedrohung für die Eisschilde,

Die zweite Art umfasst Versuche, den Abfluss von Schmelzwasserströmen, die von den Eisschilden abfließen, zu verringern. Dies könnte z.B. durch tiefe Bohrungen in Gletscher erreicht werden, um entweder das Wasser vom Gletscherbett abzuleiten und zu verhindern, dass es den Gletscher schädigt, oder um zu versuchen, das Gletscherbett künstlich einzufrieren.

Der Bericht stellt fest, dass beide Ansätze völlig unerprobt sind und ihre Vor- und Nachteile, einschließlich möglicher Umweltschäden, unklar sind.

Der Bericht fordert, dass jede Untersuchung von Geo-Engineering-Lösungen auf faire Weise und unter Beteiligung aller Länder der Welt durchgeführt wird. Dies würde “eine starke Beteiligung von Soziologen, Geisteswissenschaftlern, Ökologen, führenden Vertretern von Gemeinschaften, wissenschaftlichen und technischen Gremien, internationalen Vertragsorganisationen und anderen relevanten Interessengruppen an der Leitung der Forschung” bedeuten.

Geoengineering ist in den vergangenen Monaten immer mehr in die Schlagzeilen geraten, aus guten und aus schlechten Gründen.

Das Gute zuerst. Erfreulicherweise hat Tennessee als erster US-Bundesstaat Geoengineering verboten. Darunter fallen Versuche, die Sonneneinstrahlung auf die Erde zu verändern, sei es durch physische Barrieren in der oberen Atmosphäre, durch das Aufbringen reflektierender Chemikalien auf den Himmel oder durch Praktiken wie Cloud Seeding, mit denen die Niederschlagsmenge in einem bestimmten Gebiet erhöht werden soll.

Und nun die schlechte Nachricht. Es ist offensichtlich, dass sich in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und in der Regierung ein Wandel vollzieht, da die Gefahren des Geoengineering angesichts der angeblichen “Unvermeidbarkeit” eines katastrophalen Klimawandels neu überdacht werden. Viele einflussreiche Persönlichkeiten sind inzwischen überzeugt, dass die massiven Risiken des Geoengineering es wert sind, in Kauf genommen zu werden, selbst wenn dadurch nur etwas mehr Zeit für noch weitreichendere Veränderungen des globalen Systems zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen gewonnen werden kann.

Im Februar veröffentlichte das Wall Street Journal einen ausführlichen Bericht über drei laufende Geoengineering-Projekte, die weltweit mit einer Mischung aus staatlicher und privater Finanzierung durchgeführt werden.

In Australien lassen Forscher der Southern Cross University eine Solemischung in den Himmel aufsteigen, um größere, hellere Wolken zu erzeugen, die mehr Sonnenlicht reflektieren und die lokalen Temperaturen senken. Das Projekt wird von der australischen Regierung, Universitäten und Naturschutzorganisationen finanziert.

In Israel testet Stardust Solutions ein System, mit dem reflektierende Partikel in großer Höhe verteilt werden können, um die Sonneneinstrahlung zu verringern. Das Start-up-Unternehmen testet das System derzeit in Innenräumen, wird aber in den “kommenden Monaten” zu Tests im Freien übergehen.

Und in den USA plant das Woods Hole Oceanographic Institute, 6.000 Gallonen Natronlauge ins Meer vor Martha’s Vineyard zu leiten. Damit soll eine “Kohlenstoffsenke” geschaffen werden, die Kohlendioxid aus der Atmosphäre ins Meer zieht und dort speichert. Die US-Regierung und private Geldgeber finanzieren das Projekt. Das Einleiten der Chemikalie muss noch von der Umweltschutzbehörde genehmigt werden.

Noch beunruhigender ist die Tatsache, dass private Unternehmen und Einzelpersonen ohne staatliche Unterstützung oder Genehmigung mit Geoengineering experimentieren. Im Januar 2023 gab ein kalifornisches Start-up-Unternehmen namens Make Sunsets zu, in Mexiko Testballons mit Schwefeldioxid gestartet zu haben, einer Chemikalie, die für Geo-Engineers von großem Interesse ist, da sie die Sonnenstrahlung in der Atmosphäre reflektiert.

Obwohl die Teststarts von der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der mexikanischen Regierung mit Verärgerung aufgenommen wurden, zeigte sich der Geschäftsführer von Make Sunsets, Luke Eisen, unerbittlich und erklärte, dass sein Unternehmen bald damit beginnen werde, so viel Schwefel in die Atmosphäre zu entlassen, “wie wir Kunden dazu bringen können, uns dafür zu bezahlen”. Das Startup bietet auf seiner Website ein “Cooling Credit”-System an, bei dem Kunden 10 Dollar für ein Gramm Schwefeldioxid in der Nutzlast eines Ballons bezahlen können.