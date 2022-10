Wissenschaftler schlagen Alarm: Gates und WEF fördern Gen-Editierungstechnologie für alles, von gefälschtem Fleisch bis zu Designer-Babys

Bill Gates und das Weltwirtschaftsforum gehören zu den größten Befürwortern von CRISPR, einer kürzlich entwickelten Gen-Editierungstechnologie, aber Wissenschaftler, die von The Defender interviewt wurden, warnten vor den Mängeln und Risiken der Technologie.

CRISPR, eine kürzlich entwickelte Gen-Editierungstechnologie, wird als potenzielle Lösung für zahlreiche Krankheiten, die Ernährungssicherheit und den Klimawandel angepriesen – und sogar als Möglichkeit, „Designer-Babys“ zu gebären und ausgestorbene Säugetiere wieder zum Leben zu erwecken.

Die Technologie hat erhebliche Investitionen und die Aufmerksamkeit von Akteuren wie Bill Gates und dem Weltwirtschaftsforum (WEF) auf sich gezogen.

Viele Wissenschaftler äußern jedoch Bedenken über die möglichen schädlichen Auswirkungen der Technologie.

In Interviews mit The Defender gaben Dr. Michael Antoniou, Leiter der Gene Expression and Therapy Group am King’s College London, und Claire Robinson, geschäftsführende Redakteurin von GMWatch, Einblicke in die Schwächen dieser Technologie, ihre möglichen Folgen und die Risiken, die mit einer unzureichenden Regulierung verbunden sind.

Was ist CRISPR?

CRISPR – die Abkürzung steht für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats – funktioniert wie eine „präzise molekulare Schere, die eine Ziel-DNA-Sequenz unter der Anleitung eines anpassbaren Leitfadens schneiden kann“.

Anders ausgedrückt, diese Technologie ermöglicht es Wissenschaftlern, Abschnitte der DNA zu bearbeiten, indem sie bestimmte Teile davon „abschneiden“ und durch neue Segmente ersetzen. Die Genbearbeitung ist kein neues Konzept, aber die CRISPR-Technologie gilt als kostengünstiger und genauer.

Dies ist auf die 2012 gemachte Entdeckung zurückzuführen, dass RNA eine Cas-Protein-Nuklease zu jeder beliebigen DNA-Zielsequenz leiten kann, und zwar (theoretisch) nur zu dieser einen spezifischen Sequenz. Deswegen wird die CRISPR-Technologie auch oft als CRISPR-Cas9 bezeichnet.

Die Medien und viele Wissenschaftler haben sich optimistisch über diese Technologie geäußert.

Auf Medlineplus.gov heißt es beispielsweise, dass CRISPR „in der wissenschaftlichen Gemeinschaft für viel Aufregung gesorgt hat, weil es schneller, billiger, genauer und effizienter ist als andere Genom-Editierungsmethoden.“

Wired beschrieb CRISPR im Jahr 2015 als „revolutionär“ und schrieb, dass es „bereits Mutationen rückgängig gemacht hat, die zu Blindheit führen, Krebszellen an der Vermehrung hindert und Zellen für den AIDS-Virus unempfindlich macht.“

Die Technologie machte auch Weizen „unverwundbar gegen Killerpilze“ und veränderte die DNA von Hefe, „sodass sie Pflanzenmaterial verzehrt und Ethanol ausscheidet“, so Wired.

Im selben Artikel schrieb Wired: „Abgesehen von den technischen Details macht CRISPR-Cas9 es einfach, billig und schnell, Gene zu verändern – beliebige Gene, in jedem Lebewesen, von Bakterien bis zu Menschen.“

Ein in dem Artikel zitierter Wissenschaftler fügte hinzu: „Dies sind monumentale Momente in der Geschichte der biomedizinischen Forschung.“

Bloomberg sagte 2016, CRISPR werde „die Welt verändern“, und zitierte den Wissenschaftler Andrew May von Caribou Biosciences, der CRISPR als „potenziell billige und schnelle Möglichkeit, etwas an einem genetischen Code zu korrigieren“ und „fast so grundlegend wie der Transistor“ beschrieb.

Die Entdeckung der CRISPR-Anwendungen für die Genbearbeitung wurde als so bedeutsam angesehen, dass zwei Wissenschaftler, Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna, 2020 den Nobelpreis für Chemie erhielten, auch wenn ein Patentstreit zwischen Doudna und einem anderen Wissenschaftler, Feng Zhang – der ebenfalls als maßgeblich an der Entwicklung von CRISPR beteiligt angesehen wird – bis heute andauert.

Andere Wissenschaftler teilen jedoch nicht den gleichen Optimismus in Bezug auf CRISPR.

Ein „Verfahren zur genetischen Veränderung“, das „nicht präzise“ und „nicht züchterisch“ ist

Robinson erklärte gegenüber The Defender, dass CRISPR „ganz allgemein ein Gen-Editing-Werkzeug“ sei, das „die DNA quer durch den Doppelstrang schneidet“ und „auf eine präzise Sequenz im Genom“ ausgerichtet werden könne.

Laut Robinson kann CRISPR für drei potenzielle Ziele eingesetzt werden: Unterbrechung der Funktion eines Gens, Modifizierung der Funktion eines Gens oder Einfügung völlig neuer Gene.

Laut Antoniou gibt es die Genbearbeitung … schon viel länger als das CRISPR-Cas9-System. Es gibt es schon seit Jahrzehnten.“

Antoniou beschrieb Gene Editing als:

„Eine DNA-Manipulationsmethode oder -methoden, deren Ziel es ist, eine sehr gezielte Veränderung im genetischen Material des Organismus vorzunehmen, wobei es sich um ein Bakterium, eine Pflanze, ein Tier oder einen Menschen handeln kann.

„Gen-Editierung, ich denke, das entscheidende Wort ist hier Editierung, was eine sehr präzise, gezielte Veränderung bedeutet. Man versucht, eine sehr spezifische Veränderung im genetischen Material des Zielorganismus vorzunehmen.

Robinson sagte, dass CRISPR zwar ortsspezifisch sein soll, in Wirklichkeit aber „sequenzspezifisch … es sucht nach dieser bestimmten Sequenz und schneidet die DNA an dieser Stelle.“ Dies hat viele dazu veranlasst, die Fähigkeit von CRISPR zur „Präzisionszucht“ zu preisen.

Antoniou meint jedoch: „Es handelt sich eindeutig um ein Verfahren zur genetischen Veränderung. Es ist nicht präzise und es ist keine Züchtung.“

Gen-Editierung wird oft mit Gentherapie verwechselt, aber Antoniou sagt, dass es sich um zwei verschiedene Dinge handelt. Bei der Gentherapie werde eine „normal funktionierende Kopie“ eines Gens in vorhandene Zellen eingefügt, sagte er.

Er fügte jedoch hinzu: „Bei der Genbearbeitung fügt man kein weiteres Gen hinzu. Man versucht, ein Gen zu verändern, das bereits in der DNA vorhanden ist, um entweder das defekte Gen direkt zu korrigieren oder eine andere Genfunktion zu verändern, die die defekte Genfunktion bei den Patienten ausgleicht.

Designer-Menschen „keine Science-Fiction mehr

In einem TED-Vortrag aus dem Jahr 2015 bezeichnete Doudna die Gentechnik als die „Zukunft“ der menschlichen Evolution und pries sogar die potenziellen Anwendungen von CRISPR bei der Schaffung „verbesserter“ oder „Designer“-Menschen an und erklärte, dies sei keine Science-Fiction mehr.

Sie sagte:

Viele Wissenschaftler glauben, dass die Gentechnik die Zukunft unserer Evolution ist. Sie ermöglicht uns, uns mit beliebigen Merkmalen auszustatten, z. B. mit Muskelmasse oder Augenfarbe.

Stellen Sie sich vor, wir könnten versuchen, Menschen mit verbesserten Eigenschaften wie stärkeren Knochen oder einer geringeren Anfälligkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu züchten, oder sogar mit Eigenschaften, die wir vielleicht für wünschenswert halten, wie eine andere Augenfarbe oder eine höhere Körpergröße … Designer-Menschen, wenn Sie so wollen. Geotechnisch veränderte Menschen gibt es noch nicht. Aber das ist keine Science-Fiction mehr.

Andere Wissenschaftler äußerten sich ähnlich techno-utopisch. So schrieb Wired, dass CRISPR alles von Designerbabys bis zu artspezifischen Biowaffen ermöglichen könnte.

Im Jahr 2018 gab beispielsweise ein chinesischer Biophysiker bekannt, dass er und sein Team die weltweit ersten genmanipulierten Babys geschaffen haben.

Einem Artikel in The Intercept vom letzten Monat zufolge hat die CIA – zusammen mit Peter Thiel, Paris Hilton und Tony Robbins – in ein Biotechnologie-Startup, Colossal Biosciences, investiert, das mithilfe der CRISPR-Technologie den „Herzschlag der Natur wieder in Gang bringen“ will, indem es ausgestorbene Säugetiere wiederbelebt, sogar das Wollhaarmammut.

Und die Financial Times berichtete, dass ein anderes Biotech-Unternehmen ein Projekt unterstützt, mit dem der Tasmanische Tiger vor dem Aussterben bewahrt werden soll.

Antoniou meint: „Der Grund, warum CRISPR die Fantasie der Wissenschaftler beflügelt hat, ist seine Einfachheit im Vergleich zu den anderen [Gen-Editierungs-]Werkzeugen, die ich erwähnt habe. Es ist sehr einfach zu konstruieren und in die Zellen des Zielorganismus einzubringen, um die gewünschte Genveränderung herbeizuführen.“

Ein Bereich, in dem CRISPR gefördert wird, ist die Medizin und die Behandlung von Krankheiten. Für Wired liegt „das wahre Geld in der Humantherapie“, einschließlich der „direkten Bekämpfung von HIV“.

Laut Synthego, einem Unternehmen, das Plattformen für die Genom-Editierung herstellt, ist CRISPR in der Lage, die Medizin zu revolutionieren, da es das Potenzial hat, eine Reihe von genetischen Krankheiten zu heilen, darunter neurodegenerative Erkrankungen, Blutkrankheiten, Krebs und Augenkrankheiten“.

Livescience.com schreibt, dass „CRISPR in frühen klinischen Versuchen getestet wurde, z. B. als Krebstherapie und als Behandlung für eine Erbkrankheit, die zur Erblindung führt“, und als „Strategie zur Verhinderung der Ausbreitung von Borreliose und Malaria“, während Medlineplus.gov „Mukoviszidose, Hämophilie und Sichelzellenanämie“ auf die Liste setzt.

Und Bloomberg berichtet in einem Artikel aus dem Jahr 2016, dass „CRISPR als Möglichkeit angesehen wird, Krebsmedikamente wirksamer zu machen, eine bessere Klasse von Virostatika zur Bekämpfung von HIV zu entwickeln und Schweineorgane so zu verändern, dass sie besser als Transplantate für Menschen geeignet sind.“

CRISPR wird als Lösung für Landwirtschaft und Nahrungsmittelknappheit angepriesen

Wissenschaftler und Medien propagieren CRISPR auch als mögliche Lösung für Probleme in der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion.

Business Insider zitiert Bill Gates mit den Worten: „Forscher untersuchen Möglichkeiten, die Gene von Nutztieren zu verändern, damit sie mehr Milch produzieren wie Milchkühe“ und „Milchkühe bei heißem Wetter widerstandsfähiger machen“.

In einem anderen Bericht heißt es, dass CRISPR eingesetzt werden kann, um die Haltbarkeit von verderblichen Lebensmitteln zu verlängern und „Pflanzen zu züchten, die krankheits- und dürreresistent sind“, wobei das Beispiel einer Partnerschaft zwischen Mars, Inc., dem Innovative Genomics Institute und der Universität Berkeley angeführt wird, „um krankheitsresistente Kakaopflanzen zu züchten“.

Laut der Fachzeitschrift Science kann CRISPR zur Erzeugung von Gene Drives eingesetzt werden – eine gentechnische Technik, die die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein bestimmtes Merkmal von den Eltern an die Nachkommen weitergegeben wird“.

Zu den möglichen Anwendungen gehören die „Ausrottung invasiver Arten“ und die „Umkehrung von Pestizid- und Herbizidresistenzen bei Nutzpflanzen“.

Livescience.com fügt hinzu, dass „die CRISPR-Technologie auch in der Lebensmittel- und Agrarindustrie eingesetzt wird, um probiotische Kulturen zu entwickeln und industrielle Kulturen … gegen Viren zu impfen“, wobei Joghurt als Beispiel genannt wird. Sie wird auch „bei Nutzpflanzen eingesetzt, um den Ertrag, die Dürretoleranz und die Nährwerteigenschaften zu verbessern“.

In einem Artikel in der Fachzeitschrift Nature vom Februar 2022 wurde berichtet, dass China neue Richtlinien für die Entwicklung gentechnisch veränderter Nutzpflanzen unter Verwendung von Technologien wie CRISPR verabschiedet hat, wodurch die Genehmigungszeit für die biologische Sicherheit dieser Nutzpflanzen erheblich verkürzt wurde.

Es wird behauptet, dass diese Pflanzen „höhere Erträge, eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel und eine bessere Reaktion auf Düngemittel“ haben, außerdem „Reis, der besonders aromatisch ist, und [eine] Sojabohne, die einen hohen Gehalt an Ölfettsäuren hat“.

Bloomberg berichtete 2016, dass „DuPont bereits mit Caribou [Biosciences] an Pilzen arbeitet, die nach dem Schneiden weiß bleiben“ und an „25 CRISPR-bezogenen Produkten [die] in der Pipeline sind, darunter Mais, Sojabohnen, Weizen und Reis.“

Und im September 2021 kam die sizilianische Tomate Rouge High GABA auf den Markt, das erste CRISPR-editierte Lebensmittel weltweit.

CRISPR wird auch für die COVID-Diagnostik eingesetzt und als Waffe gegen Pandemien angepriesen

CRISPR wurde auch als eine Technologie beworben, die für die Entwicklung von Diagnosetests nützlich ist – und als Waffe gegen potenzielle neue Pandemien.

Während der COVID-19-Pandemie wurde CRISPR beispielsweise als therapeutisches und diagnostisches Werkzeug für das Coronavirus eingesetzt, und zwar über das Sherlock CRISPR SARS-CoV-2-Testkit, das von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) eine Notfallzulassung erhielt.

Sherlock Biosciences hat 2021 auch einen tragbaren COVID-Test entwickelt.

DETECTR und andere COVID-Diagnosemethoden wurden ebenfalls in diesem Zeitraum entwickelt, während „ähnliche Diagnosemethoden, die die Suchfunktion von Cas9 nutzen, auch zur Identifizierung anderer Krankheiten, sowohl infektiöser als auch genetischer Art, entwickelt wurden.“

Feng Zhang – der in den Patentstreit mit Doudna verwickelt ist – schrieb im Jahr 2020, dass CRISPR „von Wissenschaftlern als Forschungsinstrument eingesetzt wird, die daran arbeiten, besser zu verstehen, wie SARS-CoV-2 in menschliche Zellen eindringt und mehr über die Biologie seiner Pathogenese zu erfahren.“

Zhang, der ein neues mRNA-Transportsystem namens SEND entwickelt hat, das die CRISPR-Technologie nutzt, fügte hinzu, dass Wissenschaftler „daran arbeiten, CRISPR als natürliche virale Abwehrkraft zu nutzen, um ein neuartiges antivirales Mittel zu entwickeln, das gegen COVID-19 wirksam ist.“

Die Messenger-RNA (mRNA)-Technologie, die in den COVID-19-Impfstoffen von Pfizer und Moderna zum Einsatz kommt, wurde auch dazu verwendet, „eine CRISPR-Genveränderungstechnologie bereitzustellen, mit der eine seltene genetische Krankheit [Transthyretin-Amyloidose] beim Menschen dauerhaft behandelt werden könnte“.

Dr. John Leonard, Präsident und CEO von Intellia Therapeutics, beschrieb die mRNA als „eine Möglichkeit, die CRISPR-Genbearbeitung zum Leben zu erwecken“ und fügte hinzu, dass „CRISPR das Arbeitspferd ist; die mRNA kodiert es.“

Bereits 2015 kündigte der Pharmariese (und spätere Hersteller des Impfstoffs COVID-19) AstraZeneca die Zusammenarbeit mit vier Biotechnologieunternehmen an, „um die CRISPR-Technologie für die Genom-Editierung in seiner gesamten Plattform zur Arzneimittelentdeckung zu nutzen.“

Novartis, ein weiterer Pharmariese, kündigte im selben Jahr ähnliche Kooperationen an.

Um die potenzielle Rolle von CRISPR für die Diagnostik weiter hervorzuheben, erklärte das WEF 2020, dass die Technologie dazu beitragen kann, eine „Zukunft des Gesundheitswesens“ zu schaffen, die „in dezentralisierten Tests liegt“, was zu einer „beschleunigten Einführung von wertorientierten Versorgungsmodellen anstelle der kostenpflichtigen Versorgung wie in den Vereinigten Staaten“ führt.

Gates, NIH an der Entwicklung der CRISPR-Technologie und von im Labor gezüchtetem Fleisch beteiligt

Einer der enthusiastischsten Befürworter der CRISPR-Technologie ist Bill Gates, sowohl persönlich als auch über die Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF).

Gates hat wiederholt seine Begeisterung für CRISPR zum Ausdruck gebracht. Am 8. Juli tweetete er:

Herzlichen Glückwunsch zum 10. Geburtstag von CRISPR, einer der wichtigsten Erfindungen in Medizin, Biologie und Landwirtschaft.

Happy 10th birthday to CRISPR, one of the most important inventions in medicine, biology, and agriculture. https://t.co/t0B0ctWPos — Bill Gates (@BillGates) July 7, 2022

Ein Video von Gates aus dem Jahr 2021 trug den Titel „Wie CRISPR Leben retten und Krankheiten beenden könnte“.

Ebenfalls 2021 schrieb Gates in seinem Blog, dass seine „Begeisterung für CRISPR seit 2016 von „super high“ auf „off the charts“ gestiegen sei, während er 2020 sagte, er sei „sehr aufgeregt“ über die „Möglichkeit, mit dem Fortschritt von Werkzeugen wie künstlicher Intelligenz und genbasierten Editierungstechnologien diese neue Generation von Gesundheitslösungen aufzubauen“.

Und in einem Artikel in Foreign Affairs aus dem Jahr 2018 schrieb Gates, dass „letztlich die Beseitigung der hartnäckigsten Krankheiten und Armutsursachen wissenschaftliche Entdeckungen und technologische Innovationen [einschließlich] CRISPR und andere Technologien zur Genbearbeitung erfordern wird“, die „der Menschheit helfen könnten, einige der größten und hartnäckigsten Herausforderungen im Bereich der globalen Gesundheit und Entwicklung zu überwinden.“

Im selben Artikel zählte Gates einige der Möglichkeiten auf, die er für CRISPR sieht, darunter „Gen-Editierung, um Nutzpflanzen reichhaltiger und widerstandsfähiger zu machen“, und erklärte, dass es „ein Lebensretter in großem Maßstab sein könnte“.

Er fügte hinzu, dass „eine der vielversprechendsten kurzfristigen Anwendungen des Gene Editing die Erforschung von Malaria ist“.

Gates, der seit Langem die Malariaforschung fördert, warb auch für die möglichen Anwendungen von CRISPR zur Behandlung von Sichelzellkrankheit, Mukoviszidose, Beta-Thalassämie und Malaria.

Im Jahr 2018 schrieb Gates: „Es wäre eine Tragödie, sich die Gelegenheit entgehen zu lassen“, CRISPR-Genantriebe als potenzielles Mittel zur Unterbindung der Übertragung von Malaria einzusetzen.

Wie The Defender kürzlich berichtete, ist Sanaria, ein vom BMGF finanziertes Unternehmen, eng mit den jüngsten Versuchen eines Malaria-„Impfstoffs“ mit lebenden Moskitos verbunden.

Das BMGF finanzierte auch Oxitec, ein Unternehmen, das Versuche mit der Freisetzung von genetisch veränderten Moskitos in Florida, Kalifornien und Brasilien durchführt.

Gates, das BMGF und die National Institutes of Health (NIH) arbeiten 2019 gemeinsam an einem 200 Millionen Dollar teuren Vierjahresprojekt, um klinische Versuche zur Erforschung von „gentechnischen Heilmethoden für HIV und Sichelzellenanämie“ in Afrika durchzuführen – einschließlich CRISPR.

Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIH), hob das Potenzial hervor, „Hunderte von Milliarden Dollar an Gesundheitskosten einzusparen“, wenn durch dieses Projekt letztlich ein HIV-Heilmittel gefunden wird.

Gates schrieb in seinem Blog, dass „CRISPR mein Denken darüber, was möglich ist, um die Gesundheit und Ernährung von Familien in armen Ländern zu verbessern – und wie schnell – grundlegend verändert hat“, und fügte hinzu, dass die BMGF in CRISPR-bezogene Projekte investiert, darunter:

Pflanzensorten, die den Auswirkungen des Klimawandels standhalten können.

Programmierbare medizinische Therapien, die die Entwicklung von Behandlungen für neue Viren erheblich beschleunigen und künftige Pandemien verhindern könnten.

Schnelle, kostengünstige Methoden zur Diagnose von Krankheiten in armen Ländern.

Monoklonale Antikörper, die auf die Erreger von Malaria und AIDS abzielen und diese abtöten.

Gates‘ Investitionen in CRISPR gehen über sein gemeinsames Projekt mit den NIH hinaus. So war er beispielsweise ein früher Investor in Editas Medicine – laut Business Insider eines der ersten Unternehmen, das versucht hat, die CRISPR-Technologie zur Behandlung und Beseitigung menschlicher Krankheiten einzusetzen – und das „führend bei der Verwendung von CRISPR zur Behandlung seltener genetischer Augenkrankheiten“ ist, zusätzlich zu Versuchen im Zusammenhang mit der Sichelzellenkrankheit.

Das WEF ernannte Editas zu einem Technologiepionier 2015. Laut Forbes ist einer der Hauptinvestoren des Unternehmens bng0, eine ausgewählte Gruppe von Family Offices unter der Leitung von Boris Nikolic, der früher wissenschaftlicher Berater von Bill Gates war und auch als Testamentsvollstrecker für den Nachlass des verstorbenen Jeffrey Epstein genannt wird. Gates ist einer der Geldgeber von bng0. Google Ventures ist ein weiterer.

Gates arbeitete auch mit Intellia zusammen, um „ein einfacheres Gen-Editing-Verfahren zu entwickeln, das keine Chemotherapie, keinen Krankenhausaufenthalt und keine Veränderung von Zellen außerhalb des Körpers erfordert“, sondern CRISPR „innerhalb des Körpers zur Veränderung der Blutstammzellen einer Person“ einsetzt.

Das BMGF hat seinerseits Zuschüsse für andere CRISPR-bezogene Biotechnologieunternehmen bereitgestellt, darunter CRISPR Therapeutics und Edge Animal Health, sowie für ein Unternehmen namens Acceligen, das „kleinen Milchproduzenten in Afrika südlich der Sahara Zugang zu hochproduktiven und gut angepassten Kühen verschafft, um ihr Einkommen zu steigern“.

Anfang dieses Jahres erhielt Accligen die FDA-Zulassung für sein genmanipuliertes Rindfleisch, angeblich auf der Grundlage eines Versuchs mit zwei Kühen.

CRISPR Therapeutics wurde kürzlich von fool.com als „die am weitesten fortgeschrittene Pipeline unter den CRISPR-fokussierten Biotech-Aktien“ beschrieben und strebt noch in diesem Jahr die Zulassung für CTX001 zur Behandlung von Beta-Thalassämie und Sichelzellenanämie an, zusätzlich zu den Arbeiten an experimentellen Krebs-, Tumor- und Diabetes-Therapien.

Eine weitere Investition von Gates im Zusammenhang mit CRISPR betrifft jedoch sowohl CRISPR als auch im Labor gezüchtetes Fleisch. Memphis Meats, das von futurism.com als „ein Unternehmen für im Labor gezüchtetes Fleisch“ beschrieben wird, hat von Gates und Richard Branson Mittel erhalten, um „echtes Hühner- und Rindergewebe zu erzeugen“ – und hat zu diesem Zweck ein Patent erhalten.

WEF preist das „Potenzial von CRISPR“ an, zum „Streben nach menschlicher Perfektion“ beizutragen

2015 beschrieb ein WEF-Artikel, wie CRISPR „die Genforschung verändert hat“, während ein Artikel auf der WEF-Website 2016 die Frage stellte, ob wir für gentechnisch veränderte Tiere bereit sind, und ein Artikel aus dem Jahr 2019 das „Potenzial von CRISPR“ mit der „vierten industriellen Revolution“ – und dem „Streben nach menschlicher Perfektion“ – in Verbindung brachte.

Ein WEF-Artikel aus dem Jahr 2020 listete „5 Dinge auf, die man über CRISPR und Gen-Editierung in der COVID-Ära wissen sollte“, beschrieb CRISPR als „die Suchmaschine für die Biologie“ und fügte hinzu, dass „die Präzisionsmedizin eine Schlüsselrolle beim Verständnis von COVID-19 spielt“ und dass „CRISPR-basierte Diagnostik dabei helfen wird, ein breites Spektrum von Krankheiten schnell und genau zu diagnostizieren.“

Im selben Artikel heißt es, dass „Biotechnologie für viele Regierungen zu einer strategischen Priorität werden wird, da die Fähigkeit, eine Pandemie zu verhindern und abzuschwächen, einen enormen politischen und wirtschaftlichen Vorteil darstellt“, und dass „der Fokus auf Infektionskrankheiten auch nach der Pandemie weiter bestehen wird“.

In einem Bericht des WEF Intelligence Monitor aus dem Jahr 2021 wird CRISPR als „revolutionär“ bezeichnet: „Eines Tages könnte damit alles möglich sein, von der Wiederbelebung ausgestorbener Arten bis zur Entwicklung von Heilmitteln für chronische Krankheiten.“

In einem weiteren Artikel des WEF aus dem Jahr 2021 wurde die Fähigkeit von CRISPR erörtert, „schlechte Sehkraft zu verbessern“.

Und in einem Artikel von 2022 auf der WEF-Website werden CRISPR und andere Gen-Editing-Methoden als eine der „fünf Schlüsseltechnologien, die unser Leben verändern werden“ genannt.

Das WEF ist auch eine Partnerschaft mit einem der wichtigsten Biotechnologieunternehmen eingegangen, das sich mit der CRISPR-Technologie befasst, Mammoth Biosciences, und behauptet: „Durch die Entdeckung und Entwicklung neuartiger CRISPR-Systeme ermöglicht das Unternehmen das volle Potenzial seiner Plattform, den Code des Lebens zu lesen und zu schreiben.“

Das WEF scheint auch mit Gates‘ angeblichen Bemühungen zur Ausrottung von Malaria durch den Einsatz von Gentechnik und CRISPR-Technologie in Verbindung zu stehen. Bei einem TED-Vortrag 2017 sagte Fredros Okumu, ein WEF Young Global Leader aus Tansania, der für das von Gates finanzierte Ifakara Health Institute in diesem Land arbeitet:

Es gibt bereits einen prinzipiellen Beweis dafür, dass Gen-Editing-Techniken wie CRISPR effektiv eingesetzt werden können, um Moskitos so zu verändern, dass sie entweder keine Malaria übertragen – wir nennen das Populationsveränderung – oder dass sie nicht mehr existieren – Populationsunterdrückung.

Es gibt sogar Beweise dafür, dass man kurzfristig eine Eliminierung erreichen kann, wenn man nur eine kleine Anzahl von genetisch veränderten Moskitos freisetzt.

Auch Doudna ist Teil des WEF und sprach auf der Jahrestagung des WEF in Davos, Schweiz, im Jahr 2018.