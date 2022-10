USA erweitert die Kontrolle seiner Bürger und erlaubt das Ausspionieren, um „politische Instabilität“ und „Klimabedrohungen“ zu bewerten

Die Verordnung bietet eine Art legale „Hintertür“ für die Überwachung von Amerikanern unter extrem weit gefassten Vorwänden.

Präsident Joe Biden erließ eine Durchführungsverordnung (Executive Order, EO), die es der Regierung erlaubt, Amerikaner aus weit gefassten Gründen auszuspionieren, u. a. um „Risiken für die öffentliche Gesundheit“, „politische Instabilität“ und die „Bedrohung“ durch den Klimawandel zu erkennen.

Der Erlass vom 7. Oktober soll angeblich die „Sicherheitsvorkehrungen“ für „United States Signals Intelligence Activities“ verbessern, d. h. das Sammeln von Informationen durch das Abfangen von Signalen, einschließlich der Kommunikation, z. B. über Mobiltelefone, oder von Signalen, die nicht zur Kommunikation verwendet werden.

In einem begleitenden Informationsblatt wird erklärt, dass der Erlass dazu beitragen soll, „die Verpflichtungen der USA aus dem Datenschutzrahmen zwischen der Europäischen Union und den USA (EU-U.S. Data Privacy Framework – EU-U.S. DPF) umzusetzen“, um „Vertrauen und Stabilität“ im transatlantischen Datenverkehr wiederherzustellen. Somit fallen sowohl Europäer als auch Amerikaner unter die Bestimmungen des EO.

Die EO versucht, Bedenken hinsichtlich der bürgerlichen Freiheiten zu zerstreuen, indem sie die Sammlung von Signalen zum Zweck der „Unterdrückung oder Belastung von Kritik oder abweichenden Meinungen“ ausdrücklich verbietet. Die erklärten „legitimen Ziele“ einer solchen Sammlung von Signalen öffnen jedoch die Tür zu einer extrem breiten Palette zulässiger Gründe für das Abhören – mit anderen Worten, das Spionieren – durch die US-Regierung.

Neben der Erlaubnis, die Fähigkeiten ausländischer Organisationen auszuspionieren, erlaubt das EO die Sammlung von Signalen, um „grenzüberschreitende Bedrohungen zu verstehen oder zu bewerten, die sich auf die globale Sicherheit auswirken, einschließlich des Klimas und anderer ökologischer Veränderungen, Risiken für die öffentliche Gesundheit, humanitärer Bedrohungen, politischer Instabilität und geografischer Rivalität“.

Da das Dokument keine näheren Angaben zu diesen sogenannten „transnationalen Bedrohungen“ enthält, stellt sich die Frage nach dem wahren Umfang der Aktivitäten, die nun offiziell von der US-Regierung ausspioniert werden dürfen.

Die Bewertung der „Bedrohung“ durch den Klimawandel könnte unter anderem theoretisch das Sammeln von Satellitensignalen beinhalten, um die Autofahrten von Amerikanern und Europäern zu verfolgen, da Autoemissionen von Klimaaktivisten als eine der Hauptquellen für Treibhausgase angesehen werden.

Der Wortlaut des Dokuments wirft auch die Frage auf, welche Art von Aktivitäten als Bedrohung für die „politische Stabilität“ angesehen werden, da Biden erklärt hat, dass „MAGA-Republikaner“ „Extremismus und eine Bedrohung für die Grundlagen unserer Republik darstellen“ und behauptet, dass sie „die Rechtsstaatlichkeit nicht respektieren“.

Er deutete an, dass ein solcher „Extremismus“ durch den konservativen Glauben an das Recht auf Leben ab dem Zeitpunkt der Empfängnis und an die traditionelle Ehe gebildet wird, und erklärte, dass „MAGA-Kräfte entschlossen sind, dieses Land zurück zu führen … zu einem Amerika, in dem es kein Recht auf Wahlfreiheit gibt … kein Recht, den zu heiraten, den man liebt.“

Das „Verstehen und Bewerten“ eines „öffentlichen Gesundheitsrisikos“ könnte auch die Verfolgung eines breiten Spektrums von Informationen nach sich ziehen, einschließlich des Reiseverhaltens und sozialer Aktivitäten, Einkaufsgewohnheiten und genetischer Informationen, wie sie vom DNA-Testdienst 23andMe offengelegt werden.

Während die EO für Signalaufklärung strengere Beschränkungen für die „Massenerfassung“ von Signalaufklärung im Gegensatz zur „gezielten“ Erfassung vorsieht, sind keine Leitlinien für die gezielte Erfassung von Signalaufklärung vorgesehen, was weitere Fragen zum Schutz der Privatsphäre aufwirft, insbesondere im Hinblick auf die oben erwähnten umfassenden politischen, gesundheits- und klimabezogenen Regierungsziele.

Das EO ist wohl ein legales „Hintertürchen“ für die Überwachung von Amerikanern, denn nach Abschnitt 702 des 2008 verabschiedeten Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) ist die National Security Agency (NSA), die innerhalb der Vereinigten Staaten operiert, befugt, die Kommunikation von Ausländern im Ausland zu Zwecken der Auslandsaufklärung“ ohne Durchsuchungsbefehl zu erfassen, „weil die Gerichte entschieden haben, dass Ausländer keine Rechte nach dem Vierten Verfassungszusatz haben“, so Elizabeth Goitein.

„Obwohl die Überwachung nach Abschnitt 702 vorgeblich auf Ausländer abzielt, werden unweigerlich riesige Mengen an Kommunikation von Amerikanern erfasst“, so Goitein weiter.

In Anerkennung der Auswirkungen auf die Privatsphäre der Amerikaner forderte der Kongress die NSA auf, die Weitergabe, Speicherung und Verwendung dieser „zufällig“ gesammelten Daten von US-Bürgern zu minimieren. Aber die Regierung und das FISA-Gericht haben sich eine Interpretation von ‚minimieren‘ zu eigen gemacht, die bemerkenswert … maximal ist.“

„Die NSA gibt die Rohdaten an mehrere andere Behörden weiter – darunter das FBI und die CIA -, und alle diese Behörden bewahren die Daten für ein funktionales Minimum von fünf Jahren auf. Ferner durchkämmt das FBI routinemäßig die Daten auf der Suche nach der Kommunikation von Amerikanern, um sie in rein innerstaatlichen Fällen zu verwenden, selbst in Situationen, in denen dem FBI ein faktisches Prädikat fehlt, um eine vollständige Untersuchung einzuleiten“, so Goitein weiter.

Befürworter des Datenschutzes warnen seit über zwei Jahrzehnten, dass der Patriot Act, der nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 erlassen wurde, der Regierung die Befugnis erteilt, „normale Amerikaner“ und ihre Telefon- und E-Mail-Kommunikation, Bank- und Kreditauskünfte sowie Internetaktivitäten auszuspionieren – alles im Namen der nationalen Sicherheit.

Ein konservativer Treehouse-Leitartikel ging kürzlich so weit zu behaupten, dass „die Überwachung der inländischen Kommunikation, einschließlich der Überwachung aller Social-Media-Plattformen, jetzt die Hauptaufgabe des Department of Homeland Security (DHS) ist“, und dass diese Informationen „von sozialen Medien gesammelt, in das DHS-Netzwerk geleitet … und dann an Beamte des DOJ-NSD (Department of Justice – National Security Division) und des Federal Bureau of Investigation (FBI) sowie an das Office of the Director of National Intelligence verteilt werden.

Der Autor argumentiert, dass die Regierung den Vierten Verfassungszusatz, der einen Durchsuchungsbefehl für elektronische Durchsuchungen vorschreibt, durch private Partnerschaften umgeht, z. B. mit Big Tech, die eine Datenbank bereitstellen können, „die der Geheimdienst ausnutzen kann.“

Im Jahr 2013 ließ der Whistleblower Edward Snowden – der als Auftragnehmer für die CIA arbeitete – streng geheime Regierungsdokumente der NSA durchsickern, aus denen hervorging, wie die Bundesregierung „Metadaten von Millionen von Amerikanern ohne Verbindung zum Terrorismus übermäßig sammelte.“

Andere Whistleblower bestätigten damals, dass diese Bundesbehörden „alles sammeln“, dass „keine digitale Kommunikation sicher ist“ und dass diese Fähigkeiten es den Behörden erlauben, „jeden im Land ins Visier zu nehmen“, den sie wollen.

Es wurden bereits Versuche unternommen, solche Überwachungsinformationen politisch zu instrumentalisieren, so prominente Stimmen wie Tucker Carlson, der im Jahr 2021 sagte, ein „Whistleblower innerhalb der US-Regierung“ habe sich gemeldet, „um uns zu warnen, dass die NSA unsere elektronische Kommunikation überwacht und plant, sie zu veröffentlichen, um zu versuchen, diese Sendung abzusetzen“.