Schalten die USA die Stromzufuhr nach Europa ab?

War es Russland? Die Ukraine? Oder könnten es die USA gewesen sein? Bislang wissen wir nur, dass die beiden russischen Pipelines, Nord Stream 1 und Nord Stream 2, am 26. September 2022 absichtlich beschädigt wurden.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Am 26. September 2022 wurden massive „Lecks“ in zwei russischen Pipelines, Nord Stream 1 und Nord Stream 2, entdeckt, die Erdgas von Russland nach Europa unter der Ostsee hindurch transportieren.

Innerhalb weniger Tage waren sich mehrere Länder, darunter auch Russland, einig, dass die Lecks das Ergebnis vorsätzlicher Sabotage oder, um den Fox-News-Moderator Tucker Carlson (oben) zu zitieren, „eines Akts des industriellen Terrorismus“ waren. Offensichtliche Fragen sind: Wer hat es getan? Und warum? Und warum gerade jetzt?

Übrigens wurde nur einen Tag nach dem Nord Stream-Sabotageakt eine neue polnische Pipeline eingeweiht. Wie das Pipeline Technology Journal berichtet, wird die Baltic Pipe „Polen und Europa helfen, ihre langjährige Abhängigkeit von russischem Erdgas zu verringern“, indem sie Gas von Norwegen über Dänemark nach Polen und in die Nachbarländer transportiert.

Militärische Bereitschaft eskaliert

Nach Angaben von Naval News haben die nordischen Länder als Reaktion auf die Sabotage ihre militärische Bereitschaft erhöht:

„Die Explosionen ereigneten sich in der schwedischen und dänischen ausschließlichen Wirtschaftszone, und die dänische Marine entsandte umgehend See- und Lufteinheiten zur Untersuchung, während auf schwedischer Seite die Küstenwache zuständig ist und die Marine bereitsteht, um bei Bedarf Unterstützung zu leisten …

Finnland, das sich näher am anderen Ende der Pipeline befindet, hat es abgelehnt, sich zu der Frage zu äußern, ob die Bereitschaft nach den Lecks in der Nordstream-Pipeline gestiegen ist, was einer langjährigen Politik der Unklarheit entspricht …

Ein Land, das seine erhöhte Bereitschaft offen gezeigt hat, ist Norwegen. Die europäische Öl- und Gasmacht hatte bereits vor den Vorfällen über nicht identifizierte Drohnenaktivitäten in der Nähe ihrer Energieinfrastruktur in der Nordsee berichtet, und nach dem Vorfall hat die norwegische Regierung erhöhte Sicherheitsvorkehrungen für die norwegische Öl- und Gasinfrastruktur beschlossen …

Der [norwegische] Premierminister Jonas Gahr Støre hat Hilfsangebote aus Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich angenommen, um die Sicherheit der Öl- und Gasinfrastruktur in der Nordsee zu erhöhen.“

Deutschland hat angekündigt, dass es mit Dänemark und Schweden zusammenarbeiten wird, um die Sabotage mit Hilfe der Marine, der Polizei und der Nachrichtendienste der drei Länder zu untersuchen.

Wer wird beschuldigt?

Mehrere Länder haben den dreisten Angriff auf die zivile Infrastruktur offiziell verurteilt, darunter das britische Verteidigungsministerium4 und das NATO-Bündnis als Ganzes. In einer Erklärung vom 29. September 2022 erklärte die NATO, dass Angriffe auf kritische Infrastrukturen der Verbündeten mit einer „vereinten und entschlossenen Reaktion“ beantwortet werden.

Fatih Birol, Leiter der in Paris ansässigen Internationalen Energieagentur, die energiepolitische Empfehlungen, Analysen und Daten für 42 Länder bereitstellt, sagte, es sei „sehr offensichtlich“, wer hinter den Sabotageakten stecke, nannte aber nicht, wer das sein könnte.

Westliche Beamte und Medien haben im Großen und Ganzen Russland selbst beschuldigt. Die Washington Post behauptete, dass der russische Präsident Wladimir Putin die Nord Stream-Pipelines „voll und ganz als Waffe einsetzt“. Bob Rae, Kanadas Botschafter bei den Vereinten Nationen, beschuldigte Russland, „die Umweltverschmutzung als Kriegshandlung einzusetzen“.

Das Center for Strategic & International Studies räumte ein, dass die Motive Russlands für die Angriffe auf seine eigenen Pipelines unklar sind, dass es aber „Europa und dem Westen signalisieren könnte, dass es bereit ist, zivile Infrastrukturen anzugreifen“. Putin hat solche Anschuldigungen als „dumm“ abgetan und schiebt die Schuld auf den Westen, insbesondere die USA. Wie Yahoo News berichtet:

„Russische Beamte sagten, Washington habe ein Motiv, da es mehr Flüssigerdgas (LNG) nach Europa verkaufen wolle. Präsident Wladimir Putin sagte, … die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten hätten Nord Stream in die Luft gejagt. Die Sanktionen waren den Angelsachsen nicht genug: Sie sind zur Sabotage übergegangen“, sagte er … [Das] Weiße Haus hat den Vorwurf zurückgewiesen, es sei verantwortlich …

[Wenn] es sich um einen Sabotageakt handelte, wurden Pipelines beschädigt, die von der vom Kreml kontrollierten Gazprom und ihren europäischen Partnern mit einem Kostenaufwand von mehreren Milliarden Dollar gebaut wurden.

Der Schaden bedeutet auch, dass Russland ein Element des Einflusses verliert, den es noch gegenüber Europa hatte, das sich um andere Gaslieferungen für den Winter bemüht hat, auch wenn die Nord Stream-Pipelines kein Gas pumpten, als die Lecks entdeckt wurden, sagen Analysten.

Wer oder was auch immer die Schuldigen sind, die Ukraine könnte auch ein Nutznießer sein. Kiew fordert seit langem, dass Europa alle Käufe von russischem Treibstoff stoppt – auch wenn ein Teil des Gases noch immer über sein Territorium nach Europa fließt. Die Unterbrechung von Nord Stream bringt Kiews Forderung nach einem vollständigen russischen Treibstoffembargo näher an die Realität.

Europäische Sicherheitsbeamte behaupten, dass russische Marineschiffe und U-Boote in der Nähe der Lecks beobachtet wurden. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow entgegnete, dass sich auch eine „viel größere“ NATO-Präsenz in dem Gebiet befand. Wie bereits erwähnt, haben norwegische Behörden auch „nicht identifizierte Drohnenaktivitäten“ in der Nähe anderer Energieinfrastrukturen in der Nordsee gemeldet.

Tucker Carlson: „Haben die USA das getan?

In seiner Sendung vom 27. September 2022 schob Carlson die Schuld auf die Regierung Biden. Wie Carlson feststellte, hat Russland kein vernünftiges Motiv, seine eigenen milliardenschweren Pipelines in die Luft zu jagen. Diese Pipelines sind Teil der Macht, des Reichtums und des Druckmittels Russlands gegenüber Europa, das russische Energie zum Überleben braucht, sowohl wirtschaftlich als auch physisch.

Um Carlson zu zitieren, müsste Putin „ein selbstmörderischer Idiot“ sein, um dieses Druckmittel zu verschwenden, egal aus welchem Grund. Wenn er Europa lahmlegen wollte, indem er das Gas abstellt, könnte er das tun, ohne die Anlagen zu zerstören. Genau das hat er ja bereits getan.

Andere Länder könnten jedoch von der Zerstörung dieser Pipelines profitieren, und mindestens zwei US-Beamte haben sich offen dafür ausgesprochen.

Carlson zeigte Aufnahmen von einer Pressekonferenz im Weißen Haus im Februar 2022, auf der Präsident Biden warnte, dass die USA Nord Stream 2 ein Ende setzen würden, falls Russland in die Ukraine einmarschiere. Auf die Frage: „Aber wie wollen Sie das genau machen, da das Projekt unter deutscher Kontrolle steht?“ antwortete Biden: „Ich verspreche Ihnen, dass wir in der Lage sein werden, das zu tun.

Victoria Nuland, Staatssekretärin für politische Angelegenheiten im US-Außenministerium, machte im Januar 2022 ähnliche Versprechungen, als sie erklärte: „Wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, wird Nord Stream 2 auf die eine oder andere Weise nicht vorankommen.“

Jeffrey Sachs: „Die USA waren es wahrscheinlich“

Eine weitere Person, die die USA für verantwortlich hält, ist der Professor der Columbia University, Jeffrey Sachs, ein Wirtschaftswissenschaftler, Politologe, Direktor des Zentrums für Nachhaltige Entwicklung und Vorsitzender der Lancet-Kommission, der übrigens auch offen seinen Verdacht geäußert hat, dass SARS-CoV-2 aus einem von den USA unterstützten Forschungsprogramm in China hervorgegangen ist.

In einem kürzlich geführten Bloomberg-Interview deutete Sachs an, dass die Pipelines von den USA angegriffen wurden, um die russische Wirtschaft zu schädigen, was mit den Sanktionen nicht erreicht werden konnte. Bloomberg-Moderator Tom Keene warf schnell ein: „Jeff, wir müssen hier aufhören … Welche Beweise haben Sie dafür?“ Sachs antwortete:

„Nun, erstens gibt es direkte Radarbeweise, dass US-Militärhubschrauber, die normalerweise in Danzig stationiert sind, über diesem Gebiet kreisten. Wir hatten auch die Drohung von … [Nuland] Anfang des Jahres, dass ‚wir Nord Stream auf die eine oder andere Weise beenden werden‘.

Bemerkenswert war auch die Erklärung von Außenminister [Antony] Blinken am vergangenen Freitag in einer Pressekonferenz, in der er sagte: „Dies ist auch eine enorme Chance“. Das ist eine seltsame Art zu reden, wenn man sich Sorgen über Piraterie auf internationale Infrastrukturen von lebenswichtiger Bedeutung macht.

Ich weiß, das widerspricht unserem Narrativ; im Westen darf man so etwas nicht sagen. Aber Tatsache ist, dass überall auf der Welt, wenn ich mit Menschen spreche, sie denken, dass die USA es getan haben. Sogar Reporter unserer Zeitungen, die daran beteiligt sind, sagen mir ’natürlich‘ (die USA haben es getan), aber in unseren Medien taucht das nicht auf.“

Ein Akt des Umweltterrorismus

Carlson wies auch auf die Umweltauswirkungen dieser Sabotage hin. Enorme Mengen an Erdgas strömen in die Ostsee, was verheerende Auswirkungen auf die Meeressäuger in diesem Gebiet haben kann.

„Die Leute, die Sie über Ihren Geländewagen belehren, haben möglicherweise eine Erdgaspipeline in die Luft gesprengt und damit eine der größten Umweltkatastrophen unserer Zeit ausgelöst. Wenn sie das getan haben, wäre das das Verrückteste und Zerstörerischste, was eine amerikanische Regierung JEMALS getan hat.“ ~ Tucker Carlson

Erdgas besteht außerdem zu 90 % aus Methan, das angeblich einer der Hauptfaktoren für die vom Menschen verursachte globale Erwärmung ist, die nach Ansicht von Klimawandel-Aktivisten eine akute und tödliche Bedrohung für die gesamte Menschheit darstellt.

„Wenn Sie sich also Sorgen um den Klimawandel machen, ist das, was gerade mit den Nord Stream-Pipelines passiert ist, so nah an der Apokalypse wie nie zuvor“, sagt Carlson.

Biden hat den Klimawandel zum dringlichsten Notfall in der Geschichte der Welt erklärt. Wenn seine Regierung für die Sprengung dieser Pipelines verantwortlich ist, dann ist sie auch für die massive Verschlechterung des Klimawandels verantwortlich, da das von diesen Pipelines emittierte Methan bei weitem das von Kühen freigesetzte Methan übertrifft, das die Grüne Agenda so gerne beseitigen möchte, um „den Planeten zu retten“. Wie von Carlson angemerkt:

„Die Leute, die Sie über Ihren SUV belehren, haben möglicherweise eine Erdgaspipeline in die Luft gesprengt und damit eine der größten Umweltkatastrophen unserer Zeit verursacht. Wenn sie das getan haben, wäre das das Verrückteste und Zerstörerischste, was eine amerikanische Regierung je getan hat.

Aber es wäre auch völlig im Einklang mit dem, was sie tun … Sie zerstören. Diese Leute bauen nichts auf. Nicht eine Sache. Stattdessen reißen sie alles nieder und entweihen es – von historischen Statuen über die Verfassung bis hin zur Energieinfrastruktur.

Und niemand im Kongress versucht, etwas davon zu verhindern. Sie bereiten sich nur auf den unvermeidlichen Fallout vor. Heute Abend hat der Senat einen Gesetzesentwurf mit 35 Millionen Dollar für das Energieministerium vorbereitet, um sich auf mögliche radiologische Vorfälle in der Ukraine vorzubereiten und darauf zu reagieren.“

Mit diesem Gesetzentwurf erhöhen sich die Ausgaben der USA für die Ukraine – für ihre Kriegsanstrengungen und die Finanzierung ihrer Regierung und ihrer Energieversorgung – auf 67 Milliarden Dollar. Carlson zufolge ist das mehr als der gesamte russische Militärhaushalt für 2021.

Was wird als nächstes passieren?

Eine weitere offensichtliche Frage, die noch zu beantworten ist, lautet: Wie geht es weiter? Wie Carlson betont, sind wir, wenn die USA für die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines verantwortlich sind, im Grunde in einen direkten Krieg mit Russland, einer der größten Atommächte der Welt, eingetreten.

Und man kann durchaus davon ausgehen, dass diese Art von Industrieterrorismus, diese vorsätzliche Sabotage, Konsequenzen haben wird. Abgesehen von einer nuklearen Reaktion könnte Russland möglicherweise mit dem Durchtrennen von Unterwasser-Strom- und Datenkabeln reagieren, was die westlichen Nationen sofort lahmlegen würde.

In seinem Bloomberg-Interview äußerte Sachs seine große Sorge darüber, wohin wir uns bewegen. Er wies zu Recht darauf hin, dass sich die Welt in einer Zeit beispielloser Instabilität befindet, in der ein Atomkrieg droht, während wir gleichzeitig unter Hyperinflation, Energieknappheit und anderen Problemen leiden.

Schlimmer noch, es gibt keine Bemühungen, eines dieser Probleme anzugehen. Stattdessen handeln die Staats- und Regierungschefs der Welt in einer Weise, die die Situation eskalieren und verschlimmern lässt. „So viele Provokationen inmitten einer enormen Instabilität!“ sagte Sachs.

Wie bitte?

Wer würde also tatsächlich von der Zerstörung der beiden Nord Stream-Pipelines profitieren, von denen eine übrigens noch nicht einmal in Betrieb genommen wurde (Nord Stream 2). Die USA scheinen sicherlich sowohl ein Motiv als auch die Absicht zu haben. US-Beamte haben öffentlich erklärt, dass sie Nord Stream 2 „auf die eine oder andere Weise“ beseitigen würden, wenn Russland beschließen würde, in die Ukraine einzumarschieren, was es natürlich auch tat.

Durch die Sabotage der Pipelines profitieren die USA finanziell, indem sie ihre eigenen Erdgasexporte steigern, und sie profitieren, indem sie Russlands Einkommenspotenzial und Einfluss auf Europa schwächen. Der Verlust der Pipelines kommt auch den USA zugute, da er Europa in eine Situation bringt, in der es nicht in Versuchung kommen kann, sich gegen Russland auf die Seite Amerikas zu schlagen. Wie The American Conservative feststellte:

„Der Winter steht in Europa vor der Tür. Wenn die Menschen in Europa es leid sind, zu frieren und/oder ein Vermögen für die Heizung zu zahlen, könnten sie auf die Straße gehen und von ihren Regierungen verlangen, dass sie sich für Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine einsetzen, damit die russischen Gaslieferungen wieder aufgenommen werden können. Aber jetzt, da die Nord Stream-Pipelines schwer beschädigt sind, ist diese Möglichkeit ausgeschlossen …“

Auch Polen könnte davon profitieren, da es gerade seine eigene Pipeline eröffnet hat, ebenso wie Israel, das Verhandlungen mit der Europäischen Union über Erdgaslieferungen aufgenommen hat, als Russland die Lieferungen einstellte (siehe Video oben).

Russland hingegen hat gerade eine milliardenschwere Investition, ein langfristiges Wohlstandspotenzial und damit geopolitische Macht sowie ein aktuelles Druckmittel gegen die NATO-Sanktionen verloren.

Abgesehen von der „Botschaft“, dass es bereit ist, zivile Infrastrukturen zu zerstören, hat es nichts davon, seine eigenen Pipelines zu sabotieren, und eine solche Botschaft wäre viel klarer und vernünftiger gewesen, wenn es die Infrastruktur eines anderen Landes und nicht die eigene angegriffen hätte.

Die Antwort auf die Frage, wer die Nord Stream-Pipelines in die Luft gesprengt hat, bleibt vorerst offen. Wir können wohl nur die Ergebnisse der Ermittlungen der deutsch-nordischen Allianz abwarten und hoffen, dass sich kühlere Köpfe durchsetzen.

