Wissenschaftler „schockiert“ und „alarmiert“ über den Inhalt der mRNA-Injektionen, die 18- bis 70-mal mehr DNA-Kontamination aufweist als Grenzwerte es erlauben

Anfang 2023 machte der Genomforscher Kevin McKernan eine zufällige Entdeckung. Während eines Experiments in seinem Labor in Boston verwendete McKernan einige Fläschchen mit mRNA-Impfstoffen von Pfizer und Moderna Covid als Kontrollen. Er war „schockiert“, als er feststellte, dass sie mit winzigen Fragmenten von Plasmid-DNA verunreinigt waren.

McKernan, der über 25 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet verfügt, wiederholte das Experiment und bestätigte, dass die Fläschchen bis zu 18- bis 70-mal mehr DNA-Kontamination enthielten als die von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) und der Food and Drug Administration (FDA) erlaubten Grenzwerte.

Besonders beunruhigt war McKernan über das Vorhandensein eines SV40-Promotors in den Impfstofffläschchen von Pfizer. Dabei handelt es sich um eine Sequenz, die vorwiegend bei Gentherapien dazu dient, DNA in den Zellkern einzuschleusen“, erklärt McKernan. Die Zulassungsbehörden in aller Welt haben ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dies bei mRNA-Impfstoffen nicht möglich ist.

McKernan wusste, dass die Hersteller die Verunreinigung während des Zulassungsverfahrens nicht offengelegt hatten, und schlug Alarm, indem er seine Ergebnisse auf Twitter (heute X) und Substack veröffentlichte und andere Wissenschaftler aufforderte, seine Ergebnisse zu wiederholen.

Andere Wissenschaftler bestätigten McKernans Ergebnisse bald, obwohl die Menge der DNA-Kontamination unterschiedlich war, was auf eine Inkonsistenz des Fläschcheninhalts je nach Charge hindeutete. Einer dieser Wissenschaftler war der Krebsgenomiker Dr. Phillip Buckhaults, ein Befürworter der mRNA-Plattform, der selbst den Pfizer-Impfstoff Covid erhalten hat.

Im September dieses Jahres teilte Dr. Buckhaults seine Erkenntnisse bei einer Senatsanhörung in South Carolina mit. Ich bin sehr besorgt über diese DNA im Impfstoff – sie unterscheidet sich von RNA, weil sie dauerhaft sein kann“, sagte er den Anwesenden.

Es besteht ein sehr reales Risiko“, sagte er, dass sich die kontaminierten DNA-Fragmente in das Genom einer Person integrieren und zu einem „integralen Bestandteil der Zelle“ werden, was bei einigen Geimpften zu Autoimmunproblemen und Krebs führen könnte. Er wies auch darauf hin, dass diese genomischen Veränderungen „über Generationen hinweg bestehen bleiben können“.

Dr. Buckhaults behauptet, dass das Vorhandensein großer Mengen verunreinigter DNA in mRNA-Impfstoffen „einige der seltenen, aber ernsten Nebenwirkungen verursachen könnte, wie Tod durch Herzstillstand“. Er fügte hinzu: „Ich halte dies für ein wirklich schwerwiegendes regulatorisches Versäumnis auf Bundesebene.

Dr. Buckhaults Bedenken werden von McKernan geteilt, der seine Ergebnisse im Juni der FDA vorlegte. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts hatte McKernan noch keine Antwort von der FDA erhalten. Dr. Buckhaults sagte bei der Senatsanhörung, er habe seine Ergebnisse per E-Mail an die FDA geschickt, aber ebenfalls keine Antwort erhalten.

In Australien behauptet die Therapeutic Goods Administration (TGA), dass Covidien-Impfstoffe die menschliche DNA nicht verändern können. Ein Sprecher der TGA erklärte: „Die mRNA in den Impfstoffen gelangt nicht in den Zellkern und wird nicht in das menschliche Genom integriert. Daher verursacht die mRNA keine genetischen Schäden und wirkt sich auch nicht auf die Nachkommen der geimpften Personen aus“.

Weiter heißt es: „Alle Chargen von Covid-Impfstoffen, die an Australier verteilt wurden, sind auf Verunreinigungen, einschließlich Restmengen von DNA-Templates, getestet worden.

In einer im Juli dieses Jahres beim australischen Bundesgericht eingereichten Klage wird jedoch behauptet, dass die TGA nicht die geeignete Aufsichtsbehörde für die mRNA-Impfstoffe von Covid sei, da es sich bei der DNA-Kontamination um einen gentechnisch veränderten Organismus (GVO) im Sinne des Gentechnikgesetzes (2000) handele.

Der Kläger, ein Arzt und Apotheker aus Victoria, Dr. Julian Fidge, beantragte eine einstweilige Verfügung, um Pfizer und Moderna daran zu hindern, ihre mRNA-Impfstoffe von Covid zu vermarkten, da sie nie eine Lizenz vom Office of the Gene Technology Regulator (OGTR), der Behörde, die alle GVO-Produkte überwacht, erhalten haben.

Die OGTR verlangte keine Tests auf Genotoxizität oder Karzinogenität, bevor sie die vorläufige Zulassung und schließlich die vollständige Registrierung der Covid-Impfstoffe von Moderna und Pfizer erteilte. Die OGTR-Leitlinien empfehlen nachdrücklich, dass solche Tests durchgeführt werden sollten, wenn ein Risiko für die menschliche Gesundheit besteht.

McKernan, der in diesem Fall als Sachverständiger beratend tätig war, stimmt zu, dass die DNA-Verunreinigung in den mRNA-Impfstoffen der australischen gesetzlichen Definition eines GVO entspricht. Es gibt jedoch einen zweiten Bestandteil der mRNA-Impfstoffe, der die Definition erfüllt.

Dabei handelt es sich um die mRNA selbst, eine modifizierte RNA, die von Lipid-Nanopartikeln (LNP) umhüllt ist. In der Klageschrift wird argumentiert, dass dieser „LNP-mod-RNA-Komplex“ unter die rechtliche Definition eines GVO fällt und wie die DNA-Kontamination die Fähigkeit besitzt, in den Zellkern einzudringen und sich in das menschliche Genom zu integrieren.

Es gibt bereits mindestens eine von Experten begutachtete wissenschaftliche Arbeit, die zeigt, dass die mRNA des Impfstoffs Covid von Pfizer in menschliche Leberzelllinien eindringen und in vitro (d.h. in einer Laborschale) in DNA umgeschrieben werden kann.

Andere Studien, die in den Unterlagen zitiert werden, zeigen das Vorhandensein von Spike-Protein-mRNA im Zellkern menschlicher Zellen und den Nachweis, dass die erworbenen Immuneigenschaften an die Nachkommen von Mäusen weitergegeben werden, die der Covid-Impfstoff-mRNA-LNP-Plattform ausgesetzt waren. Dies deutet darauf hin, dass die mRNA des Impfstoffs, sobald sie sich im Zellkern befindet, transferiert und in die chromosomale DNA integriert werden kann.

In Anbetracht der LNP-mod-RNA-Komplexe und der kürzlich entdeckten DNA-Verunreinigung in den mRNA-Impfstoffen von Covid sagte die stellvertretende Anwältin Katie Ashby Koppens: „Jede einzelne Person, der diese Produkte injiziert wurden, hat einen GVO erhalten, der in diesem Land nicht den fachkundigen Regulierungsprozess durchlaufen hat. Sie fügt hinzu: „Das menschliche Genom könnte dauerhaft verändert worden sein, und niemand wurde darüber informiert.

McKernan, Dr. Buckhaults und andere Wissenschaftler fordern nun, dass dringend erforscht werden muss, ob die DNA-Kontamination in den Zellen der mit mRNA geimpften Menschen verbleibt und ob das menschliche Genom tatsächlich durch mRNA-Covid-Impfstoffe verändert wurde.