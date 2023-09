Während nur wenige davon wussten, einigten sich die Vereinten Nationen auf die Beschleunigung des Abkommen, das die Umsetzung einer einzigen globalen Agenda zum Ziel hat.

Michael Snyder

Haben Sie schon von der Vereinbarung gehört, die die Staats- und Regierungschefs letzte Woche bei den Vereinten Nationen auf dem „SDG 2023 Summit“ getroffen haben? Am Montag und Dienstag trafen sich Verantwortliche aus aller Welt in New York, um ihre Nationen auf die vollständige Umsetzung der Agenda 2030 und der Ziele für nachhaltige Entwicklung in den nächsten sieben Jahren zu verpflichten.

Wenn Sie mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung nicht vertraut sind, können Sie sie hier nachlesen. Sie sind im Wesentlichen eine Blaupause dafür, wie die Globalisten die Welt regieren wollen. Nahezu jeder Bereich menschlichen Handelns wird von den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung abgedeckt, und es wären in den nächsten 7 Jahren extreme Maßnahmen erforderlich, um sie alle bis zum Ablauf der Frist zu erreichen.

Doch genau darum ging es beim „SDG 2023 Summit“.

Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt kamen zusammen und verpflichteten sich, alles Notwendige zu tun, um die Ziele rechtzeitig zu erreichen.

Sie sprechen von einer „neuen Phase beschleunigten Fortschritts“. Der folgende Text stammt direkt von der offiziellen UN-Website zum Gipfel…

Der SDG 2023 Gipfel fand am 18. und 19. September 2023 in New York statt. Er markierte den Beginn einer neuen Phase beschleunigten Fortschritts bei der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung mit hochrangigen politischen Leitlinien für transformative und beschleunigte Maßnahmen bis 2030. Der Gipfel, der vom Präsidenten der Generalversammlung einberufen wurde, markierte die Halbzeit der Frist für die Umsetzung der Agenda 2030 und der Ziele für nachhaltige Entwicklung. Er stand im Mittelpunkt der hochrangigen Woche der Generalversammlung. Er war eine Antwort auf die Auswirkungen der vielfältigen und miteinander verknüpften Krisen, mit denen die Welt konfrontiert ist, und sollte ein neues Gefühl der Hoffnung, des Optimismus und der Begeisterung für die Agenda 2030 wecken.

Die Globalisten sind fest entschlossen, die Agenda 2030 und die Ziele für nachhaltige Entwicklung bis zur Generalversammlung der Vereinten Nationen im September 2030 umzusetzen.

Das sind nur noch sieben Jahre, die Uhr tickt.

Auf dem „SDG 2023 Gipfel“ haben die Staats- und Regierungschefs der Welt „eine weitreichende politische Erklärung“ verabschiedet, in der sie sich verpflichten, die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung innerhalb der nächsten 7 Jahre zu erreichen…

Zum Auftakt der zweiten Halbzeit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung haben die Staats- und Regierungschefs der Welt heute auf dem SDG-Gipfel 2023 eine umfassende politische Erklärung verabschiedet, in der sie ihr gemeinsames Engagement bekräftigen, Armut und Hunger in allen Teilen der Welt zu beenden, Ungleichheiten innerhalb und zwischen Ländern zu bekämpfen und friedliche Gesellschaften aufzubauen, die niemanden zurücklassen. Die Verabschiedung des zehnseitigen Dokuments durch die Staats- und Regierungschefs und hochrangigen Vertreter am Sitz der Vereinten Nationen in New York erfolgte zu einem kritischen Zeitpunkt, da globale Krisen – darunter bewaffnete Konflikte, negative Klimaauswirkungen und die anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie – die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) bis 2030 gefährden.

Die „Politische Erklärung“ ist zehn Seiten lang und kann hier gelesen werden.

Auf der fünften Seite des Dokuments heißt es: „Es ist dringend notwendig, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um den Rückgang umzukehren und den Fortschritt zu beschleunigen, damit die Agenda 2030 erreicht und die SDGs umgesetzt werden können.

Wie wird es aussehen, wenn wir den Fortschritt in Richtung dieser Ziele „beschleunigen“?

Nun, wie Paul Joseph Watson berichtet, wird in jeder Wohnstraße in Wales ein Tempolimit von 20 km/h eingeführt…

Wie würden Sie sich fühlen, wenn auf jeder Straße in Ihrer Gemeinde ein Tempolimit von 20 km/h gelten würde?

Leider werden solche extremen Maßnahmen bald überall auf der Welt eingeführt.

Die Globalisten sind fest entschlossen, ihre Klimaziele zu erreichen, und der Rest von uns wird darunter leiden.

Auf der zehnten Seite des Dokuments, das die Staats- und Regierungschefs der UNO gerade verabschiedet haben, wird auf den „Zukunftsgipfel 2024“ verwiesen…

Wir sehen dem Zukunftsgipfel 2024 als wichtige Gelegenheit entgegen, um unter anderem die Umsetzung der Agenda 2030 und ihrer SDGs zu beschleunigen.

Dieses bedeutungsvolle Treffen wird nur zwei Monate vor den nächsten Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten stattfinden.

Es wird erwartet, dass die UN-Mitgliedstaaten bei diesem Treffen einen „Pakt für die Zukunft“ verabschieden.

Mehr über den „Zukunftsgipfel“ und den „Pakt für die Zukunft“ erfahren Sie auf der offiziellen Website der Vereinten Nationen hier.

Auf dieser Seite geben die Vereinten Nationen offen zu, dass eines der Ziele des „Zukunftsgipfels“ darin besteht, „eine stärkere internationale Reaktion auf komplexe globale Schocks zu schaffen, indem die Einberufungsbefugnisse des Generalsekretärs in Form einer Notfallplattform optimal genutzt werden“.

Über diese vorgeschlagene „Notfallplattform“ habe ich schon früher geschrieben.

Im Wesentlichen geht es darum, dass die Vereinten Nationen im Falle eines größeren „globalen Schocks“ die Befugnis erhalten, „eine kohärente globale Reaktion auf die Krise sicherzustellen“.

Welche Art von „globalem Schock“ würde diese Notfallbefugnisse auslösen?

In einem kürzlich veröffentlichten Strategiepapier der Vereinten Nationen heißt es, dass eine künftige Pandemie, ein „bedeutendes Ereignis im Weltraum“ oder auch „unvorhergesehene Risiken“ infrage kämen.

Letztlich könnte so gut wie jede Krise dazu dienen, die Aktivierung dieser neuen „Notfallplattform“ zu rechtfertigen.

Und einmal aktiviert, können die UN-Beamten die ihnen übertragenen Notstandsbefugnisse auf unbestimmte Zeit ausdehnen.

Unnötig zu sagen, dass dies ein äußerst beunruhigender Vorschlag ist.

Wir wollen auf keinen Fall, dass die UNO überall auf der Welt Notstandsbefugnisse hat, die unbegrenzt verlängert werden können.

Leider steht die Biden-Administration voll hinter diesem Plan.

Und im kommenden September werden die USA dem „Pakt für die Zukunft“ zustimmen.

Das ist natürlich der Grund, warum sie es so eilig haben.

Mit Biden im Weißen Haus können die Globalisten ihre Agenda deutlich vorantreiben.

Aber sobald er das Haus verlässt, wird es viel schwieriger.

Die Zeit drängt.

Ich wünschte, mehr Amerikaner würden verstehen, was die Globalisten vorhaben, aber bedauerlicherweise berichten die Mainstream-Medien kaum darüber.

Wir leben in so gefährlichen Zeiten, und diejenigen, die unsere Freiheiten untergraben wollen, sind absolut unerbittlich.