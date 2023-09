„Eine neue Ära des Goldes“: Geschätzte offizielle Weltgoldreserven erreichen Rekordniveau

Meine Schätzung der weltweiten offiziellen Goldreserven erreicht im zweiten Quartal 2023 38.764 Tonnen und bricht damit den bisherigen Rekord aus dem Jahr 1965. Der neue Höchststand bestätigt, dass die Welt in eine neue Ära des Goldes eingetreten ist. Die Zentralbanken werden weiterhin Gold anhäufen, und die Rolle des Metalls im internationalen Währungssystem wird zulasten des US-Dollars zunehmen.

Analysten verwenden häufig die Berechnungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) für die gesamten offiziellen Goldbestände, ohne zu berücksichtigen, dass es sich dabei um eine Schätzung des Fonds handelt. Wie in meinem früheren Artikel über die offiziellen Goldreserven Chinas erwähnt, sind nicht alle Zentralbanken hinsichtlich ihrer Goldbestände transparent. Die chinesische Zentralbank (PBoC) gibt an, 2.113 Tonnen zu besitzen, während es in der Goldbranche ein offenes Geheimnis ist, dass die PBoC viel mehr besitzt – nach meiner Analyse etwa 5.000 Tonnen. Ein weiteres Beispiel: Die Zentralbank von Syrien hat 2011 aufgehört, ihre Goldbestände zu melden. Der IWF nimmt für seine Berechnung der weltweiten Bestände den letzten bekannten Datenpunkt und geht davon aus, dass Syrien noch 26 Tonnen besitzt.

Meine persönliche Schätzung der weltweiten offiziellen Goldreserven basiert weitgehend auf der Art und Weise, wie der IWF seine weltweiten Daten zusammenstellt, wobei der Hauptunterschied in den „nicht gemeldeten Käufen“ liegt, die von Brancheninsidern zurückverfolgt werden und die ich in meine Daten einbeziehe. Mein Ansatz:

Die Basis bilden die zuletzt gemeldeten Volumina aller Zentralbanken und Währungsbehörden, einschließlich derer, die seit Jahren nicht mehr berichten.

Für China verwende ich meine eigenen Zahlen, die bis 1995 zurückreichen.

Hinzu kommen die nicht gemeldeten Käufe anderer Zentralbanken als der PBoC, gemessen an der Differenz zwischen den geschätzten Gesamtkäufen des World Gold Council auf Basis von Feldstudien und den gemeldeten Veränderungen aller Zentralbanken zusammen.

Bekannte Reserven von Staatsfonds sind enthalten*.

Gold im Besitz internationaler Finanzinstitutionen wie der Europäischen Zentralbank und der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion wird ebenfalls berücksichtigt.

Swaps in den Bilanzen der türkischen Zentralbank und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) werden abgezogen.

Nach meiner Methode werden die offiziellen Goldbestände der Welt im Juni 2023 mehr als 38.764 Tonnen erreichen, rund 400 Tonnen mehr als der bisherige Höchststand von 38.347 Tonnen im Jahr 1965.

Der neue Rekord spiegelt den Wunsch der Zentralbanken weltweit wider, sich vom US-Dollar abzuwenden, dessen Gegenparteirisiken immer offensichtlicher werden. Der Wendepunkt bei den Goldbeständen der Zentralbanken kam kurz nach der großen Finanzkrise von 2008, seitdem haben sie mehr als 7.000 Tonnen gekauft.

Der Wert der weltweiten Goldreserven stieg seither um 66%, während die Devisenreserven um 30% zunahmen. Der Anteil des Goldes an den Weltwährungsreserven (Gold und Devisen) steigt damit von einem historischen Tiefstand im Jahr 2015 wieder an.

Sollte sich der Goldanteil an den Gesamtreserven (derzeit 17%) jemals wieder seinem langfristigen Durchschnitt (58%) annähern, wäre für den Goldpreis noch viel Luft nach oben. In einem früheren Artikel habe ich spekuliert, dass der Goldpreis in den nächsten zehn Jahren auf 8.000 Dollar steigen könnte.

Vor dem Hintergrund zunehmender geopolitischer Spannungen, eines starken Dollars und einer weltweit hohen Verschuldung (die historisch gesehen durch Inflation abgefedert wird) werden die Zentralbanken auf absehbare Zeit weiterhin Gold kaufen.

Der neue Rekord bei den Goldreserven ist vorwiegend ein symbolischer Meilenstein. Die von mir beschriebenen Trends werden durch den neuen Rekord nicht verändert, sondern nur bestätigt.

Ausländische Zentralbanken halten vorwiegend US-Staatsanleihen (Treasuries) als Dollaraktiva. Während ihre Goldreserven steigen, sind ihre nominalen Bestände an Staatsanleihen in den vergangenen zehn Jahren in etwa gleich geblieben. Während also die US-Staatsverschuldung Jahr für Jahr massiv zunimmt, nimmt der Anteil der ausländischen Zentralbanken, die diese Schulden halten, stetig ab. Diese Dynamik könnte zu einer Finanzierungskrise in den USA führen und die Attraktivität des Dollars als Reservewährung weiter untergraben.

*Es ist nicht bekannt, wie der IWF seine globalen Zahlen genau berechnet, aber ich vermute, dass sie das Gold im Besitz von Staatsfonds nicht einschließen. In meinen Zahlen sind etwa 100 Tonnen für diese Fonds enthalten.