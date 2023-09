John Kerry sagt im Wesentlichen: „Hungersnot ist in Ordnung, solange wir das Klima retten können.“

John Kerry, Sondergesandter von US-Präsident Joe Biden für Klimafragen, sagte auf einem Klimagipfel in Washington D.C. dass die Landwirtschaft für 26 bis 33 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich sei.

„Wir können die Netto-Null nicht erreichen, wenn die Landwirtschaft nicht Teil der Lösung ist“, sagte Kerry.

Er wies darauf hin, dass die Weltbevölkerung inzwischen die Acht-Milliarden-Marke überschritten habe. Allein die Emissionen aus dem Ernährungssystem würden bis Mitte des Jahrhunderts zu einer Erwärmung um einen halben Grad führen, wenn sich nichts ändere, so der ehemalige Minister.

Climate grifter extraordinaire, John Kerry: The farming industry must be destroyed in order to achieve Net Zero.



"Agriculture contributes about 33% of all the emissions of the world. And we can't get to Net Zero—we don't get this job done—unless agriculture is front and centre… pic.twitter.com/wyGGOhYny0