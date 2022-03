Wladimir Putin hat mit seinem Einmarsch in die Ukraine das Gleichgewicht der Neuen Weltordnung von Schwab und Gates gestört

Wladimir Putin hat mit seinem Einmarsch in die Ukraine das Gleichgewicht der Neuen Weltordnung gestört. Das sagte der ehemalige Nationale Sicherheitsberater der USA, Michael Flynn, in der Thrivetime Show, einem von Clay Clark präsentierten Podcast.

Er fügte hinzu, er sei kein Putin-Apologet, aber er verstehe die zugrunde liegende Dynamik in der Ukraine. Flynn organisierte die Reawaken America Tour gemeinsam mit Clark.

Der ehemalige General behauptete ferner, das Weltwirtschaftsforum und Milliardäre wie Bill Gates seien nicht glücklich darüber, dass Putin in die Ukraine einmarschiert sei. „Was jetzt in Europa geschieht, stört das Gleichgewicht der Weltordnung, so wie sie es sich vorstellen“, sagte Flynn und bezog sich dabei auf Leute wie den Zukunftsforscher Yuval Noah Harari, Klaus Schwab und Bill Gates.

Flynn zufolge sind diese Menschen hochintelligent, verfügen über zahlreiche Ressourcen und haben eine bestimmte Strategie für die Entwicklung der Welt ausgearbeitet. „Gott und eine Seele sind nicht Teil dieser Strategie“, sagte er.

Michael Flynn said “Vladimir Putin has now upset” the plans of “New World Order” by “going into Ukraine,” but claimed he isn’t a “Putin apologist.” pic.twitter.com/U46EBDtJn4