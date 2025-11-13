Wo man sich in einer Krise besser nicht aufhält

Von Jeff Thomas – International Man

Seit vielen Jahren gibt es Menschen, die eine große Wirtschaftskrise voraussagen – nicht einfach eine Rezession von ein oder zwei Jahren, sondern eine ausgewachsene Große Depression, die alles übertrifft, was wir in unserem Leben gesehen haben.

Das mag übertrieben klingen, doch historisch gesehen ist es normal, dass etwa alle achtzig Jahre eine Phase großer Umwälzungen eintritt. Und obwohl einige von uns die kommende Krise schon vor Jahren analysierten und kommentierten, ist inzwischen klar, dass wir uns nun am Beginn dieser Epoche befinden.

Alle klassischen Warnzeichen sind da – und obwohl sich Technologie über die Jahrtausende verändert hat, hat sich das menschliche Verhalten nicht. Wir erleben dieselben Symptome, die auch in früheren Zusammenbrüchen auftraten – bis hin zum Untergang des Römischen Reiches.

Wir sehen also nicht nur die Anfangsphase eines ökonomischen Kollapses, sondern begleitende Erscheinungen wie Korruption des politischen Systems, Bewegung in Richtung Totalitarismus, Währungszerstörung und Verlust des Vertrauens in die Führung. Gleichzeitig erleben wir einen Verfall von Logik, Moral und Menschlichkeit.

Das alles ist schwer zu verdauen – und leider befinden wir uns erst am Anfang des Niedergangs. Es wird deutlich schlimmer, bevor es wieder besser wird.

Die psychologische Kaskade des Zusammenbruchs

Wenn die Wirtschaft ernsthaft zusammenbricht, wird die Bevölkerung nicht in der Lage sein, sich schnell an die neuen Umstände anzupassen. Auf jede Erschütterung folgen drei Reaktionen:

Schock – die Unfähigkeit, das Undenkbare zu begreifen. Angst – Verwirrung und Überforderung angesichts rasanter Veränderungen. Wut – die gefährlichste Phase, in der die am stärksten Betroffenen begreifen, dass sie keine Kontrolle mehr haben.

Und wenn sie die eigentlichen Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft ziehen können, entlädt sich ihre Wut gegen jene in ihrer unmittelbaren Nähe – gegeneinander.

Wo die Gefahr am größten ist

Basierend auf historischen Parallelen lassen sich drei Hauptfaktoren nennen, die über das Risiko in einer Krise entscheiden:

1. Industrieländer

Seit 1945 haben die westlichen Staaten – USA, Großbritannien, EU, Japan, Kanada, Australien, Neuseeland – die Weltwirtschaft dominiert. Doch sie sind zugleich die Quelle der heutigen Fäulnis: Überbürokratisierung, Verschuldung, Korruption und Machtmissbrauch.

Diese Länder werden den stärksten politischen und wirtschaftlichen Absturz erleben – und zu den unsichersten Orten der Welt werden.

Attraktiver werden jene Staaten sein, die in den letzten Jahrzehnten stabil, unambitioniert und weniger abhängig vom globalen System geblieben sind. Dort wird sich der Wandel am wenigsten dramatisch auswirken.

2. Kalte Klimazonen

Je kälter ein Ort, desto härter wird das Leben in einer Krise. Wenn Regierungen pleitegehen, fallen zuerst die Basisdienste weg: Heizung, Schneeräumung, Energieversorgung.

Politiker werden sich selbst versorgen, bevor sie die Bevölkerung schützen. Und ohne funktionierende Energieversorgung drohen wochenlange Kälteperioden.

Auch die Nahrungsmittelproduktion ist in kalten Regionen schwieriger – ein Küchengarten im Winter ist unmöglich.

3. Städte

Das mit Abstand größte Risiko. Je dichter die Bevölkerung, desto gefährlicher.

Fällt Strom, Wasser oder Heizung aus, gibt es kaum Alternativen. In Städten herrscht Anonymität statt Gemeinschaft, Hilfe ist rar. In einer Krise können Nachbarn zur Bedrohung werden.

Am schlimmsten: Unterbrochene Lebensmittelversorgung. Schon wenige Tage ohne Nachschub können Panik auslösen.

Isaac Asimov formulierte es treffend: „Nach neun ausgelassenen Mahlzeiten tötet ein Mensch für Essen.“

Selbst wer noch Brot im Laden findet, könnte es nicht heil nach Hause bringen. Wenn die Verteilungsketten stocken, wird ein Laib Brot lebensgefährlich wertvoll.

Und auch in wohlhabenden Vierteln sind ärmere Nachbarschaften nie weit entfernt – Hunger überwindet jede soziale Distanz.

Solche Zusammenbrüche geschehen langsam, dann plötzlich. Eine kleine Eskalation genügt, und ganze Städte verwandeln sich in Kriegszonen. Geschichte zeigt: Diese Szenarien wiederholen sich immer, wenn eine Gesellschaft kollabiert.

Fazit: Wohin fliehen?

Der Leser sollte sein persönliches Risiko einschätzen. Ideal ist ein Ort mit milderem Klima, stabiler Wirtschaft und geringer Bevölkerungsdichte, wo Gemeinschaft und gegenseitige Hilfe noch funktionieren.

Wer weitsichtig handelt, sucht autarke, landwirtschaftlich produktive Regionen, fern von urbanen Ballungsräumen.

Denn das eigene Überleben – und das der Familie – könnte schon bald davon abhängen, wo man sich in dieser Krise befindet.