Beispielloses Versagen der russischen Führung

Warum hat Putin russische Verluste, Provokationen und Demütigungen Russlands sowie die Missachtung russischer roter Linien maximiert, indem er einen Krieg vier Jahre lang am Laufen hält, der in einer Woche hätte gewonnen werden müssen?

Die gedankenlosen Beschränkungen, die Putin dem russischen Militär auferlegt hat, sind im Kontext eines Krieges unerklärlich. Warum haben der russische Generalstab und das russische Volk sie toleriert?

Es beginnen erste Rumblings aufzutauchen. Hier ist eines, berichtet von John Helmer:

Eine Quelle, die in der Lage ist, es zu wissen, sagt, dass die Beschränkungen des elektrischen Krieges politischer Natur gewesen seien, nicht militärischer, und dass Putin sie für den Moment offenbar aufgehoben hat.

„Ich tue mich schwer zu glauben, dass der Generalstab nicht über die nachrichtendienstlichen Informationen, geschweige denn über die Waffenpräzision und Überlebensfähigkeit verfügte, die notwendig gewesen wären, um den elektrischen Krieg von Anfang an zu führen“, kommentiert die Quelle. „Erstens, da der Großteil des ukrainischen Stromnetzes, insbesondere das 750-kV-Rückgrat, damals wie heute mehr als fünfzig Jahre alt war — Ausrüstung aus der Sowjetzeit. Informationen über die ukrainische Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung waren und sind leicht in offenen Quellen verfügbar. Es gibt keinen Weg, dass die elektrischen oder zivilen Ingenieure, die beim Generalstab beschäftigt sind, nicht hätten wissen können, was anzugreifen ist und welche Feuerkraft notwendig wäre. Was die Waffen betrifft, hatten die russischen Streitkräfte damals wie heute Bestände an Marschflugkörpern, ballistischen Waffen und anderen abgeworfenen Waffen, ganz zu schweigen von Sabotagefähigkeiten, um die kritischen ukrainischen Stromknoten zu zerstören. Es gibt etwa 35 große ukrainische Umspannwerke — also ist auch hier die verfügbare Zielinformation eine offene Quelle. Betrachtet man die in diesen Quellen bereitgestellten Daten, hatte der Generalstab mehr als genug Munition, um sie alle auszuschalten. Das haben sie nicht getan. Von dieser Denklinie ausgehend, frage ich mich, warum ukrainische elektrische Laydowns [Lagerbereiche] und Servicefahrzeuge nicht ins Visier genommen wurden. Sollen wir annehmen, dass diese nicht gesehen werden konnten? Das widerspricht einem rudimentären Verständnis der feindlichen Logistik- und Reparaturfähigkeiten. Offensichtlich war die Verzögerung bis heute beim Erreichen des vollständigen Zusammenbruchs des ukrainischen Netzes das Produkt politischer Entscheidungsfindung, nicht eines Mangels an Fähigkeit seitens des russischen Militärs.“

Hier ist ein russischer Kommentar zu einem aktuellen Podcast von Gilbert Doctorow:

Russland ist des Krieges müde, das ist die Wahrheit! Müde von einer so langwierigen und klebrigen Seltsamen Militärischen Operation, bei der die strategische Militärluftfahrt auf Flugplätzen schläft oder Schießstände bombardiert. Ja, natürlich, Russland ist Putins seltsamer Unzurechnungsfähigkeit (oder Verrat!??) in dieser…. Seltsamen Militärischen Operation müde. Sogar die Aktionen in Syrien waren entschlossener und effektiver…. Russland ist müde von den kleingeistigen Belousovs, Nabibulins, Gerasimovs, Shoigunutsy, Lawrows und einer Reihe anderer willenloser Unterstützer seines Oberbefehlshabers, die ihn bei der ersten Gelegenheit verleugnen und verkaufen werden (die Frage ist der Preis). Russland ist nicht des Krieges müde — des Krieges für sich selbst — sondern von dieser seltsamen und langsamen und irgendwie abwartenden „Krieg.“

Was erklärt Putins seltsame Zurückhaltung, den Konflikt zu gewinnen und ihn zu beenden, bevor er außer Kontrolle gerät? Es scheint, dass Putin beabsichtigt, den Konflikt so lange am Laufen zu halten, bis der Westen ihn zu einem größeren Konflikt ausweiten kann, der uns alle dem Untergang weihen könnte.