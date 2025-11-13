Warum Trump die Veröffentlichung der Epstein-Akten fürchtete – neue E-Mails werfen explosive Fragen auf

Die erneut veröffentlichten E-Mails aus dem US-Repräsentantenhaus schlagen Wellen: Sie legen nahe, dass Donald Trump deutlich tiefer in Jeffrey Epsteins Umfeld verstrickt war, als er öffentlich zugab. Und: Dass Epstein aktiv darüber nachdachte, den damaligen Präsidentschaftskandidaten unter Druck zu setzen – bis hin zur Erpressung.

Was bislang als Spekulation galt, wird durch neue Dokumente und aktuelle Analysevideos zunehmend zu einem politischen Pulverfass.

Demokraten veröffentlichen belastende E-Mails

Das House Oversight Committee veröffentlichte drei E-Mails aus den Jahren 2011, 2015 und 2019. Zwei davon wurden an den Autor Michael Wolff geschickt, eine an Ghislaine Maxwell. Laut Kommentatorin im Video sind diese E-Mails „genau das, was Trump nicht sehen wollte“ – ein direkter Hinweis darauf, warum er sich laut Kritikern gegen die Veröffentlichung der vollständigen Epstein-Akten stemmte.

In einer der zentralen E-Mails (Dezember 2015), als Trump gerade seine Kandidatur angekündigt hatte, schreibt Michael Wolff an Epstein:

„Ich habe gehört, dass CNN heute Abend nach deiner Beziehung zu Trump fragen wird.“

Epstein antwortet und schlägt vor, eine Antwort „für Trump auszuarbeiten“. Wolff erwidert, Epstein solle Trump „hängen lassen“ – falls Trump behaupten sollte, nie in Epsteins Flugzeug gewesen zu sein.

Der entscheidende Satz:

„Wenn er lügt, ist das für dich wertvolles PR- und politisches Kapital.“

Mit anderen Worten: Epstein wusste von Trumps Aufenthalten im Haus und im Flugzeug – und konnte diese Information als Druckmittel einsetzen.

🚨🇺🇸Neue E-Mails zeigen, warum Trump die Epstein-Akten unbedingt zurückhalten wollte: Er taucht selbst darin auf – und zwar in einem Kontext möglicher Erpressung.



Die Korrespondenz belegt, dass Epstein über Trumps Aufenthalte im Haus und im Jet Bescheid wusste und dies als… pic.twitter.com/m4RWPFn6Y1 — Don (@Donuncutschweiz) November 13, 2025

„Trump ist darin verwickelt“ – Elon Musk hatte es bereits angedeutet

Im Video wird wiederholt darauf hingewiesen, dass Elon Musk schon früher behauptet habe, Trump sei in den Epstein-Akten „enthalten“.

Nun bestätigen die E-Mails genau das: Trump taucht darin auf – und zwar nicht beiläufig, sondern im Kontext möglicher politischer Erpressbarkeit.

Die Kommentatorin im Video sagt:

„Das ist der Grund, warum Trump nicht wollte, dass die Files veröffentlicht werden. Er ist darin verwickelt. Genau wie Elon Musk gesagt hat.“

Keine Verschwörungstheorie mehr: Epstein und der Mossad

Ein zweiter Strang des Videos ist nicht weniger explosiv: Die Bezugnahme auf mehrere investigative Artikel von Drop Site News, die detailliert Epsteins mutmaßliche Verbindung zu israelischen Geheimdiensten darlegen.

Die Kommentatorin im Video sagt:

„Das ist keine Verschwörungstheorie mehr. Epstein arbeitete für die Israelis.“

Zu den Recherchen gehören:

Ein israelischer Spion wohnte wochenlang bei Epstein in Manhattan. Artikel hier.

Epstein vermittelte ein israelisches Sicherheitsabkommen mit der Mongolei.

Epstein half beim Verkauf eines israelischen Überwachungsstaates an die Elfenbeinküste.

Offenbar war Epstein offiziell „Financier“ – tatsächlich aber Teil eines geheimdienstlichen Netzwerks.

Die Kommentatorin formuliert es kompromisslos:

„Jeffrey Epstein war Mossad. Oder zumindest Mossad-Agent. Was auch immer genau – aber offensichtlich war er es.“

Das geopolitische Motiv: Warum Israel in dieser Geschichte immer wieder auftaucht

Im Video wird zudem eine direkte geopolitische Linie gezogen: Wenn Epstein als Geheimdienst-Asset fungierte und gleichzeitig belastende Informationen über US-Eliten anhäufte, erklärt das, warum amerikanische Politiker – darunter auch Trump – sich extrem israel-freundlich verhielten.

Wörtlich heißt es:

„Und deshalb tun wir alles, was Israel verlangt. Trump also erst recht.

Er war der pro-israelischste Präsident in der Geschichte der USA.“

Damit verbindet die Kommentatorin mehrere Punkte:

Epstein sammelte kompromittierendes Material über globale Eliten. Teile dieses Materials könnten im Interesse Israels genutzt worden sein. Trumps enorme politische Loyalität gegenüber Israel habe damit strukturell zu tun.

Offene, aber brisante Schlussfolgerung

Die im Video dokumentierten Aussagen führen zu einer zentralen These:

Epstein war nicht nur Sexualstraftäter, sondern politischer Einflussagent – und Trump wusste mehr darüber, als er zugab.

Darum, so die Kommentatorin, habe Trump größte Angst vor der vollständigen Offenlegung der Akten.

Und darum werde in Washington alles getan, um die tiefste Ebene dieser Beziehungen nicht ans Licht kommen zu lassen.

