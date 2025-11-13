America First? Für den Sumpf in Washington gilt immer: „War First“

Diese Ideologen waren bereit, unsere Bürger zu opfern und Chaos zu säen – mit ihren wiederaufgewärmten Experimenten des Regimewechsels. Nächster Halt: Venezuela.

Senator Rand Paul

Die langjährige Kriegsführung der Washingtoner Elite gegen die Realität hat unser Land von einem desaströsen Auslandseinsatz in den nächsten geführt.

Von Afghanistan über den Irak, Libyen und Syrien bis nun womöglich Venezuela – die Formel ist stets dieselbe. Man erklärt uns, ein Land stelle eine Bedrohung für Amerika oder für „amerikanische demokratische Prinzipien“ dar. Daraus folge, so sagen sie, dass der Sturz einer ausländischen Regierung eine edle Mission sei – um die Sicherheit zu Hause zu schützen und Freiheit und Wohlstand in fremde Länder zu tragen. Die Kriegstreiber bestehen sogar darauf, dass es keine Wahl sei, sondern eine Pflicht, Krieg zu führen.

Diese „War First“-Ideologen in Washington haben ihre Regimewechsel-Experimente jahrzehntelang wiederholt – mit nichts als Instabilität, Chaos, Leid und Hass als Ergebnis. Doch ungeachtet ihrer ständigen Fehlschläge versprechen sie, dass der nächste Regimewechsel funktionieren werde – dass das nächste Land im Fadenkreuz bald ein „Leuchtfeuer menschlicher Freiheit“ sein werde. Wer dieses Narrativ in Frage stellt, wird mit einem hypothetischen „noch schlimmeren“ Szenario eingeschüchtert, das nie real ist. Ein geopolitisches Spiel: Kopf – sie gewinnen, Zahl – wir verlieren.

Uns wird versichert, nur Drogenschmuggler seien das Ziel der US-Operationen in der Karibik. Diese Zusicherungen stehen jedoch im Widerspruch zur Realität in der Region – es sei denn, die USA planen, kleine Drogenboote mit der Macht eines Flugzeugträgers anzugreifen. Das wäre, als würde man eine Fliege mit einer Dampfwalze töten. Doch mit über 10.000 US-Soldaten, acht Kriegsschiffen, einem U-Boot der Virginia-Klasse und einem Dutzend F-35-Kampfjets in der Karibik – und nun der Ankunft der USS Gerald Ford Strike Group – wird die Bühne eindeutig für etwas Größeres bereitet.

Es ist die Höhe der Arroganz, zu glauben, man könne die Diktatur in Venezuela gewaltsam stürzen und ein anderes Ergebnis erwarten als in der Geschichte zuvor. Freiheit lässt sich nicht an der Spitze eines ausländischen Bajonetts aufzwingen.

Ein Sturz Maduros würde mehr Instabilität schaffen, nicht weniger. Der Zusammenbruch staatlicher Autorität könnte ein Machtvakuum erzeugen, das selbst Drogenkartelle füllen. Eine Generation von Säuberungen innerhalb des venezolanischen Militärs macht dessen Verhalten im Kriegsfall unvorhersehbar – wir dürfen nicht annehmen, dass es sich kampflos einer von den USA bevorzugten Regierung unterordnet. Denken wir an die Anarchie nach unseren Kriegen im Nahen Osten – wollen wir wirklich ähnliche Zustände im eigenen Hinterhof riskieren?

Es wird angenommen, ein US-geführter Regimewechsel wäre ein schneller Sieg. Aber was, wenn Luftangriffe allein Maduro nicht stürzen? Was, wenn das Land zerfällt oder in einen Bürgerkrieg stürzt? Werden wir dann immer weiter eskalieren, bis Maduro fällt?

Jede militärische Operation bedeutet, dass amerikanische Soldaten ihr Leben riskieren. Wir schulden ihnen, sie nur dann in Gefahr zu bringen, wenn vitale amerikanische Interessen auf dem Spiel stehen. Den venezolanischen Staat zu stürzen – angeblich wegen angeblicher Verbindungen seines Führers zu Drogenhändlern – erfüllt diese Bedingung nicht.

Neben der Gefahr eines weiteren Regimewechselkrieges gibt es auch die verfassungsrechtliche Realität: Kein Präsident hat die Autorität, eigenmächtig Kriege zu beginnen. Die Gründer erkannten, dass die Exekutive am ehesten dazu neigt, Kriege zu suchen – deshalb verliehen sie dem Kongress das alleinige Recht, Krieg zu erklären. Der „War First“-Sumpf wird versuchen, die Zuständigkeit zu verschleiern, doch klar ist: Selbst „begrenzte Luftangriffe“ auf Venezuela sind ein Akt des Krieges. Eine geheime Sitzung mit dem Kongress ersetzt nicht die in der Verfassung festgelegte Genehmigungspflicht.

Ein wesentlicher Teil von Präsident Trumps Beliebtheit beruhte auf seiner Verachtung gegenüber den Neokonservativen rechts und den liberalen Internationalisten links, die stets nach dem nächsten Krieg suchen, den andere ausfechten sollen. Er kritisierte zu Recht jene in Washington, die Fantasien vom Nation-Building im Nahen Osten unterstützten. Seine Kritik an unseren gescheiterten Besatzungen war richtig, seine Friedensagenda wurde vom amerikanischen Volk bestätigt – und er sollte sich von der „War First“-Agenda des Washingtoner Sumpfs nicht davon abbringen lassen.

Es ist Zeit, dass der Kongress Amerika zuerst stellt. Der Kongress sollte – und muss – das letzte Wort darüber haben, ob ein Krieg gegen Venezuela geführt wird. Der Präsident mag Druck ausüben, doch die Entscheidung, Krieg zu führen, liegt ausschließlich beim Kongress.

Der Kongress wiederum sollte sich an die Prinzipien der Zurückhaltung halten – wie sie Trumps Friedensagenda und seine Versprechen an das amerikanische Volk verkörpern. Er muss die Amerikaner vor einem weiteren gefährlichen und unberechenbaren Regimewechselkrieg schützen.

Krieg ist das letzte Mittel – nicht der erste Zug in einem globalen Schachspiel.

Die Welt funktioniert selten so, wie man es sich in den Konferenzräumen des Washingtoner Sumpfs ausmalt. Kriege fordern Tote. Zivilisten werden vertrieben oder getötet. Unzählige unvorhergesehene Szenarien können eintreten. Solche Politik darf nicht leichtfertig verfolgt werden – und der Kongress muss seine Rolle erfüllen, um einen übereilten Krieg zu verhindern.