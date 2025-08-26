Die CIA, der Mossad und Epstein: Die geheimdienstlichen Verbindungen der Familie Maxwell enthüllt

Von Alan Macleod

Angesichts der zunehmenden Spekulationen, dass Trump sie begnadigen könnte, stellt MintPress die Familie der verurteilten Sexhändlerin Ghislaine Maxwell vor. Von ihrem Vater, einem Medienmagnaten, der als hochrangiger Spion für Israel tätig war, über ihre Schwester, die sich für die Interessen Tel Avivs im Silicon Valley einsetzt, bis hin zu ihren Brüdern, die einen dubiosen, aber äußerst einflussreichen Think Tank gegen islamischen Extremismus gegründet haben, und ihren Neffen, die einflussreiche Positionen im Außenministerium und im Weißen Haus bekleiden, verfügt der Maxwell-Clan über weitreichende Verbindungen zur Machtelite der USA und Israels. Dies ist ihre Geschichte.

Ghislaine freilassen, die Epstein-Akten begraben

Es gibt immer mehr Spekulationen, dass Ghislaine Maxwell bald freikommen könnte. Obwohl Trump im Wahlkampf versprochen hatte, die Epstein-Akten freizugeben, gibt es immer mehr Anzeichen dafür, dass die Trump-Regierung erwägt, die berüchtigtste verurteilte Sexhändlerin der Welt zu begnadigen.

Im vergangenen Monat lehnte Trump (der diese Idee bereits in seiner ersten Amtszeit in Betracht gezogen hatte) wiederholt eine Begnadigung ab und erklärte gegenüber Journalisten: „Ich darf das tun.“ Nur wenige Tage später wurde Maxwell in eine Haftanstalt mit minimalen Sicherheitsvorkehrungen in Bryan, Texas, verlegt – eine höchst ungewöhnliche Maßnahme. Weder Frauen, die wegen Sexualdelikten verurteilt wurden, noch Frauen, die noch mehr als zehn Jahre ihrer Haftstrafe verbüßen müssen, dürfen in der Regel in solche Einrichtungen verlegt werden. Der Umzug löste ebenso viele Spekulationen wie Empörung aus.

Die Entscheidung, Maxwell zu verlegen, fiel, nachdem jemand – möglicherweise eine Quelle aus ihrem eigenen Team – belastende und peinliche Beweise veröffentlicht hatte, die Trump mit Epstein in Verbindung brachten. Dazu gehörte eine Geburtstagskarte, die Trump Epstein geschickt hatte und auf der eine handgezeichnete nackte Frau zu sehen war, begleitet von dem Text: „Happy Birthday – und möge jeder Tag ein weiteres wundervolles Geheimnis sein.“

Jahrelang half Maxwell ihrem Partner Jeffrey Epstein beim Handel und der Vergewaltigung von Mädchen und jungen Frauen und baute dabei einen riesigen Sex-Verbrecherring auf. Zu Epsteins Komplizen gehörten Milliardäre, Wissenschaftler, Prominente und Politiker, darunter auch Präsident Trump, den er als seinen „engsten Freund“ bezeichnete.

Im Jahr 2021, zwei Jahre nach Epsteins mysteriösem Tod in einem Gefängnis in Manhattan, wurde Maxwell wegen Kinderhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung für schuldig befunden und anschließend zu 20 Jahren Haft verurteilt.

Die Nachricht, dass Trump eine so berüchtigte Kriminelle bald freilassen könnte, löste in seiner Anhängerschaft Schockwellen aus und führte zu Vorwürfen der offensichtlichen Korruption seitens der Medien. „Gibt es einen Grund, Ghislaine Maxwell zu begnadigen, außer um ihr Schweigen zu kaufen?“, lautete die Überschrift eines Artikels in The Hill. Unterdessen prangerte Tim Hogan, hochrangiger Berater des Demokratischen Nationalkomitees, an, was er als „Echtzeit-Vertuschung durch die Regierung“ bezeichnete. „Donald Trumps FBI, geleitet vom Loyalisten Kash Patel, hat Trumps Namen aus den Epstein-Akten gestrichen – die immer noch nicht veröffentlicht wurden“, sagte er.

Robert Maxwell: Medienmogul und israelischer Agent

Während viele der Verbrechen von Ghislaine Maxwell ans Licht gekommen sind, sind die unzähligen Verbindungen ihrer Familie sowohl zum US-amerikanischen als auch zum israelischen Staatssicherheitsapparat weniger bekannt. Zu den wichtigsten zählen die ihres Vaters, dem in Ungnade gefallenen Medienmagnaten und frühen Technologieunternehmer Robert Maxwell.

Als jüdischer Flüchtling, der vor Hitlers Besetzung seiner Heimat Tschechoslowakei floh, kämpfte Maxwell für Großbritannien gegen Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte er seine tschechischen Verbindungen, um Waffen in den neu gegründeten Staat Israel zu schmuggeln, die diesem halfen, den Krieg von 1948 zu gewinnen und die Nakba, die ethnische Säuberung von fast 800.000 Palästinensern, durchzuführen.

Maxwells Biografen Gordon Thomas und Martin Dillon schreiben, dass er in den 1960er Jahren vom israelischen Geheimdienst rekrutiert wurde und begann, israelische Technologieunternehmen aufzukaufen. Israel nutzte diese Unternehmen und ihre Software, um weltweit Spionage und andere geheime Operationen durchzuführen.

Maxwell baute ein riesiges Geschäftsimperium mit 350 Unternehmen und 16.000 Mitarbeitern auf. Er besaß eine Reihe von Zeitungen, darunter die New York Daily News, den britischen Daily Mirror und die israelische Zeitung Maariv, sowie einige der einflussreichsten Buch- und Wissenschaftsverlage der Welt.

Mit der wirtschaftlichen Macht kam auch die politische Macht. Er wurde 1964 ins britische Parlament gewählt und zählte US-Außenminister Henry Kissinger und den sowjetischen Premierminister Michail Gorbatschow zu seinen engsten Freunden.

Er nutzte seinen Einfluss, um die Interessen Israels zu fördern, und verkaufte israelische Software zur Informationsbeschaffung an Russland, die USA, Großbritannien und viele andere Länder. Diese Software enthielt eine geheime israelische Hintertür, die es dem israelischen Geheimdienst Mossad ermöglichte, auf geheime Informationen von Regierungen und Geheimdiensten auf der ganzen Welt zuzugreifen.

Ariel Sharon (rechts) trifft Robert Maxwell am 20. Februar 1990 in Jerusalem. Foto | AP

Gleichzeitig baute Israel seine Spionagefähigkeiten aus und entwickelte ein geheimes Atomwaffenprogramm. Dieses Projekt wurde vom israelischen Friedensaktivisten Mordechai Vanunu aufgedeckt, der 1986 Beweise an die britische Presse weitergab. Maxwell – einer der mächtigsten Pressebaronen Großbritanniens – spionierte Vanunu aus und gab Fotos und andere Informationen an die israelische Botschaft weiter – Informationen, die zu Vanunus internationaler Entführung durch den Mossad und seiner anschließenden Inhaftierung führten.

Sein Tod war ebenfalls von Kontroversen umgeben, ähnlich wie der von Epstein. 1991 wurde seine Leiche im Meer gefunden, was von den Behörden als bizarrer Unfall eingestuft wurde, bei dem der Tycoon von seiner Luxusyacht gestürzt sei. Bis heute sind seine Kinder geteilter Meinung darüber, ob er ermordet wurde.

Die Gerüchte, dass Maxwell jahrzehntelang als israelischer „Superspion” tätig war, wurden durch das pompöse Staatsbegräbnis, das ihm in Jerusalem zuteilwurde, so gut wie bestätigt. Seine Leiche wurde auf dem Ölberg beigesetzt, einer der heiligsten Stätten des Judentums, von wo aus Jesus angeblich in den Himmel aufgefahren ist.

Nahezu die gesamte israelische Elite – sowohl die Regierung als auch die Opposition – nahm an der Trauerfeier teil, darunter nicht weniger als sechs lebende Leiter israelischer Geheimdienste. Präsident Chaim Herzog hielt die Trauerrede. Auch Premierminister Yitzhak Shamir hielt eine Rede und erklärte, dass „Robert Maxwell mehr für Israel getan hat, als heute gesagt werden kann“.

In Großbritannien wird er jedoch weniger wohlwollend in Erinnerung behalten. Maxwell, ein Mann mit furchterregendem Ruf, führte sein Medienimperium mit eiserner Faust, ähnlich wie Rupert Murdoch (ein weiterer Mann mit extrem engen Verbindungen zu Israel). Nach seinem Tod stellte sich heraus, dass er mehr als 500 Millionen Dollar aus der Pensionskasse seiner Mitarbeiter gestohlen hatte, um andere insolvente Unternehmen seines Imperiums zu retten, wodurch die Altersvorsorge vieler seiner Mitarbeiter zunichte gemacht wurde. Wie die Zeitung The Scotsman zehn Jahre später, im Jahr 2001, bemerkte:

„Wenn [Maxwell] zu Lebzeiten verachtet wurde, so wurde er nach seinem Tod regelrecht gehasst, als bekannt wurde, dass er 440 Millionen [Pfund] aus der Pensionskasse der Mirror Group Newspapers gestohlen hatte. Er war offiziell der größte Dieb in der britischen Kriminalgeschichte.“

Isabel Maxwell: Israels Frau im Silicon Valley

Noch bevor das Buch veröffentlicht wurde, gelang es Isabel Maxwell – Roberts Tochter und Ghislaine ältere Schwester – ein Exemplar der Biografie von Thomas und Dillon zu bekommen. Sie flog sofort nach Israel, wie die Times of London berichtete, wo sie es einem „Familienfreund” und stellvertretenden Direktor des Mossad, David Kimche, zeigte. Diese Maßnahmen konnten jedoch wenig gegen die zentrale Behauptung des Buches ausrichten, dass ihr Vater tatsächlich ein hochrangiger israelischer „Superspion” gewesen sei.

Isabel blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere in der Technologiebranche zurück. 1992 gründete sie zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Christine ein Unternehmen, das eine der ersten Suchmaschinen im Internet entwickelte.

Nach dem Rentenskandal konzentrierten sie und ihre Geschwister sich jedoch darauf, das zusammengebrochene Geschäftsimperium ihres Vaters wieder aufzubauen. Die Schwestern verkauften die Suchmaschine und erzielten damit enorme Gewinne.

Wie die israelische Zeitung Haaretz berichtete, beschloss Isabel 2001, ihr Leben der Förderung der Interessen des jüdischen Staates zu widmen und schwor, „nur an Dingen zu arbeiten, die Israel betreffen“, da sie „an Israel glaubt“. Von der ehemaligen MintPress-Journalistin und Investigativreporterin Whitney Webb als „Israels Hintertür zum Silicon Valley“ bezeichnet, hat sie sich zu einer wichtigen Botschafterin des Landes in der Tech-Welt entwickelt.

Isabel Maxwell vor dem Bundesgericht, wo Ghislaine Maxwell vor Gericht steht, am 21. Dezember 2021 in New York. Foto | AP

„Maxwell hat sich in der Tech-Branche eine einzigartige Nische geschaffen, indem sie als Vermittlerin zwischen israelischen Unternehmen in der Anfangsphase ihrer Entwicklung und privaten Angel-Investoren in den USA fungiert. Gleichzeitig unterstützt sie US-Unternehmen, die daran interessiert sind, Entwicklungszentren in Israel zu eröffnen“, schrieb die lokale Wirtschaftszeitung Globes. „Sie lebt ein intensives Leben, das unzählige Flüge zwischen Tel Aviv und San Francisco umfasst“, fügte sie hinzu.

Israel ist bekannt als Quelle vieler der weltweit umstrittensten Spionagesoftware und Hacking-Tools, die von repressiven Regierungen auf der ganzen Welt eingesetzt werden, um politische Gegner zu überwachen, zu schikanieren und sogar zu töten. Dazu gehört auch die berüchtigte Pegasus-Software, mit der die saudische Regierung den Journalisten Jamal Khashoggi von der Washington Post verfolgt hat, bevor er in der Türkei ermordet wurde.

Isabel baute auf den politischen Verbindungen ihres Vaters auf. „Mein Vater hatte den größten Einfluss auf mein Leben. Er war ein sehr erfolgreicher Mann und hat viele seiner Ziele im Leben erreicht. Ich habe sehr viel von ihm gelernt und viele seiner Verhaltensweisen übernommen“, sagte sie. Dazu gehörte auch der Aufbau enger Beziehungen zu einer Vielzahl israelischer Politiker, darunter Ehud Olmert und Ehud Barak, einer der engsten Vertrauten von Jeffrey Epstein.

In den 2000er Jahren nahm sie regelmäßig an der Herzliya-Konferenz teil, einem jährlichen Treffen der höchsten politischen, Sicherheits- und Geheimdienstvertreter des Westens hinter verschlossenen Türen, und war außerdem „Technologiepionierin“ beim Weltwirtschaftsforum.

Außerdem wurde sie in den Vorstand des von der israelischen Regierung finanzierten Shimon Peres Center for Peace and Innovation und der American Friends of the Yitzhak Rabin Center for Israel Studies berufen, zwei Organisationen, die eng mit den ehemaligen israelischen Premierministern verbunden sind.

Im Jahr 2001 wurde sie CEO von iCognito und nahm diese Position nach eigenen Angaben an, „weil [das Unternehmen] in Israel ansässig ist und wegen seiner Technologie”. Die betreffende Technologie diente der Sicherheit von Kindern im Internet – was angesichts der Tatsache, dass ihre Schwester während dieser Zeit aktiv Minderjährige gehandelt und missbraucht hatte, höchst ironisch ist.

Isabel war eine viel ernsthaftere und erfolgreichere Person als Ghislaine. Wie Haaretz feststellte:

„Während ihre jüngere Schwester Ghislaine nach dem Frühstück mit Bill Clinton oder wegen ihrer Verbindungen zu einem anderen engen Freund, dem britischen Prinzen Andrew, in den Klatschspalten landet, möchte Isabel Fotos von sich mit dem Großmufti von Ägypten, mit Beduinen in einem Zelt oder von Besuchen in einem Flüchtlingslager im Gazastreifen zeigen.“

1997 wurde Isabel zur Präsidentin des israelischen Technologie-Sicherheitsunternehmens Commtouch ernannt. Dank ihrer Verbindungen konnte Commtouch Investitionen von vielen der prominentesten Akteure im Silicon Valley sichern, darunter Bill Gates, ein enger Vertrauter sowohl der Familie Maxwell als auch von Jeffrey Epstein selbst.

Christine Maxwell: Von Israel finanziert?

Isabels Zwillingsschwester Christine ist nicht weniger erfolgreich. Als Veteranin der Verlags- und Technologiebranche war sie Mitbegründerin des Datenanalyseunternehmens Chiliad. Als CEO war sie an der Erstellung einer riesigen „Anti-Terror“-Datenbank beteiligt, die das Unternehmen auf dem Höhepunkt des Krieges gegen den Terror an das FBI verkaufte. Die Software half der Bush-Regierung, nach dem 11. September und dem PATRIOT Act gegen muslimische Amerikaner vorzugehen und die bürgerlichen Freiheiten im Inland einzuschränken. Heute ist sie Leiterin und Mitbegründerin eines weiteren Big-Data-Unternehmens, Techtonic Insight.

Wie ihre Schwester und ihr Vater hat Christine eine enge Beziehung zum Staat Israel. Derzeit ist sie Fellow am Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy (ISGAP), wo laut ihrer Biografie

„Sie setzt sich für die Förderung innovativer akademischer Forschung ein, die sich auf wegweisende Technologien stützt, um ein proaktives Verständnis zu fördern, den großen Gefahren des zeitgenössischen Antisemitismus entgegenzuwirken und die anhaltende Relevanz des Holocaust für das 21. Jahrhundert und darüber hinaus zu stärken.“

Der Vorstand von ISGAP ist ein Who’s Who der israelischen nationalen Sicherheitsbeamten. Dazu gehören Natan Sharansky, ehemaliger Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident Israels, sowie Brigadegeneral Sima Vaknin-Gil, ehemalige Chefzensurin der IDF und Generaldirektorin des Ministeriums für strategische Angelegenheiten und Diplomatie. Ebenfalls im Vorstand ist Jeffrey Epsteins Anwalt Alan Dershowitz.

Christine Maxwell verlässt das Gericht am 28. Juni 2022 in New York nach der Urteilsverkündung gegen Ghislaine. Foto | AP

Der Think Tank spielte eine Schlüsselrolle bei der Entscheidung der US-Regierung, die Gaza-Proteste 2024 an Universitäten im ganzen Land zu unterdrücken. Die Gruppe verfasste Berichte, in denen sie Studentenführer mit ausländischen Terrororganisationen in Verbindung brachte, und verbreitete zweifelhafte Behauptungen über eine Welle des Antisemitismus an amerikanischen Hochschulen. Sie traf sich regelmäßig mit führenden Politikern der Demokraten und Republikaner und drängte sie, die Anführer der Demonstrationen zu „untersuchen” (d. h. zu unterdrücken).

ISGAP hat immer wieder vor ausländischem Einfluss auf amerikanischen Universitäten gewarnt, Berichte verfasst und Seminare abgehalten, in denen Katars angebliche Kontrolle über das US-Hochschulsystem detailliert beschrieben und mit der wachsenden antiisraelischen Stimmung unter amerikanischen Jugendlichen in Verbindung gebracht wurde.

Wenn ISGAP jedoch andere Einflussnahmen ausländischer Regierungen untersuchen wollte, müsste es nicht lange suchen, da seine eigenen Mittel überwiegend aus einer einzigen Quelle stammen: dem israelischen Staat. Im Jahr 2018 ergab eine Untersuchung, dass das israelische Ministerium für strategische Angelegenheiten (damals unter der Leitung von Brigadegeneralin Vaknin-Gil selbst) 445.000 Dollar an ISGAP überwiesen hatte, was fast 80 % der gesamten Einnahmen der Organisation in diesem Jahr ausmachte. ISGAP versäumte es, diese Informationen weder der Öffentlichkeit noch der Bundesregierung offenzulegen.

Auf dem Höhepunkt der Besorgnis über ausländische Einmischung in die amerikanische Politik fand diese Nachricht kaum Beachtung. Seitdem hat die israelische Regierung die Gruppe weiterhin mit Millionenbeträgen finanziert. So genehmigte sie beispielsweise 2019 eine Zuwendung von über 1,3 Millionen Dollar an ISGAP. In ihrer Funktion als Fellow der Organisation ist Christine Maxwell somit direkte Nutznießerin von Geldern der israelischen Regierung.

Die Maxwells in der dritten Generation: Arbeit in der US-Regierung

Während Robert Maxwells Töchter der Staatsmacht nahestanden, haben einige Mitglieder der dritten Generation der Familie Positionen innerhalb der US-Regierung selbst übernommen. Kurz nach seinem College-Abschluss wurde Alex Djerassi (Isabel Maxwells einziger Sohn) von Hillary Clinton für ihre Präsidentschaftskampagne 2007-2008 eingestellt. Djerassi verfasste Memos, Briefings und Strategiepapiere für das Clinton-Team und half ihr bei der Vorbereitung von mehr als 20 Debatten.

Die Familien Clinton und Maxwell sind eng miteinander verbunden. Ghislaine verbrachte ihren Urlaub mit Hillarys Tochter Chelsea und war bei deren Hochzeit prominent vertreten. Sowohl sie als auch Jeffrey Epstein wurden mehrfach in das Weiße Haus der Clintons eingeladen. Lange nach Epsteins Inhaftierung lud Präsident Bill Clinton Ghislaine zu einem intimen Abendessen in einem exklusiven Restaurant in Los Angeles ein.

Obwohl sie bei ihrer Kandidatur für das Weiße Haus scheiterte, ernannte Präsident Obama Hillary Clinton zu seiner Außenministerin, und eine ihrer ersten Amtshandlungen war die Berufung von Djerassi in ihr Team. Er stieg schnell in der Hierarchie auf und wurde Stabschef im Büro des Staatssekretärs für Nahost-Angelegenheiten. In dieser Funktion spezialisierte er sich auf die Entwicklung der Politik der Vereinigten Staaten gegenüber Israel und dem Iran, arbeitete aber auch an der US-Besetzung des Irak mit und begleitete Clinton auf Besuchen in Israel und der arabischen Welt.

Während seiner Zeit im Außenministerium war er als Vertreter der US-Regierung bei den Konferenzen der „Freunde Libyens“ und der „Freunde des syrischen Volkes“ tätig. Dabei handelte es sich um zwei Organisationen von Hardlinern und Falken, die sich für den Sturz dieser beiden Regierungen und deren Ersatz durch US-freundliche Regime einsetzten. Washington bekam, was es wollte. Im Jahr 2011 wurde der libysche Staatschef Muammar al-Gaddafi gestürzt, getötet und durch islamistische Kriegsherren ersetzt. Und im vergangenen Dezember floh der langjährige syrische Präsident Bashar al-Assad nach Russland und wurde durch den Gründer der Al-Qaida in Syrien, Abu Mohammad al-Jolani, ersetzt.

Djerassi wurde später zum Mitarbeiter des von der US-Regierung finanzierten Thinktanks Carnegie Endowment for Peace ernannt. Dort spezialisierte er sich erneut auf Nahostpolitik. In seiner Biografie heißt es, er habe „an Fragen der Demokratisierung und der Zivilgesellschaft in der arabischen Welt, den arabischen Aufständen und dem israelisch-palästinensischen Friedensprozess gearbeitet“. Heute arbeitet er im Silicon Valley.

Während Djerassis Schicksal mit der Clinton-Fraktion der Demokratischen Partei verbunden war, setzte sein Cousin Xavier Malina (der älteste Sohn von Christine Maxwell) auf das richtige Pferd und arbeitete an der Präsidentschaftskampagne von Obama-Biden 2008 mit.

Für seine gute Arbeit wurde er mit einer Position im Weißen Haus selbst belohnt, wo er Mitarbeiter im Stab des Präsidenten wurde. Wie sein Cousin sicherte sich auch Malina nach Ablauf seiner Amtszeit eine Position bei der Carnegie Endowment for Peace, bevor er eine Karriere in der Tech-Welt einschlug und viele Jahre bei Google in der Bay Area arbeitete. Derzeit ist er für Disney tätig.

Zwar sollten die Handlungen von Eltern und Großeltern nicht die Karriere späterer Generationen bestimmen, doch die Tatsache, dass zwei Personen, die aus einer generationenübergreifenden Familie von unverbesserlichen Spionen und Agenten einer ausländischen Macht stammen, Positionen im Zentrum des US-Staates erhielten, ist zumindest bemerkenswert.

Die Maxwell-Brüder: Vom Bankrott zur Terrorismusbekämpfung

Ein Großteil des Maxwell-Clans ist in der amerikanischen und israelischen Politik sehr einflussreich. Die Brüder Ian und Kevin haben jedoch auch in ihrer Heimat Großbritannien erheblichen Einfluss auf das Geschehen. Obwohl sie von den Vorwürfen freigesprochen wurden, ihrem Vater Robert dabei geholfen zu haben, über 160 Millionen Dollar aus der Pensionskasse seiner Mitarbeiter zu veruntreuen, hielten sich die Brüder viele Jahre lang bedeckt. Insbesondere Kevin war vor allem als größter Bankrotteur Großbritanniens mit Schulden von über einer halben Milliarde Dollar bekannt.

Im Jahr 2018 gründeten sie jedoch Combating Jihadist Terrorism and Extremism (CoJiT), einen umstrittenen Think Tank, der sich für einen weitaus invasiveren und härteren Vorgehen der Regierung gegen den radikalen Islam einsetzt.

In dem Buch seiner Organisation „Jihadist Terror: New Threats, New Responses“ schreibt Ian, dass CoJiT gegründet wurde, um „eine katalysierende Rolle in der nationalen Debatte“ zu spielen und „schwierige Fragen“ zu beantworten, die sich aus diesem Thema ergeben. Dem Inhalt des restlichen Buches nach zu urteilen, bedeutet dies, dass eine noch umfassendere Überwachung muslimischer Gemeinschaften gefordert wird.

In Großbritannien war CoJiT eine sehr einflussreiche Organisation. Ihr Redaktionsbeirat und ihre Mitwirkenden sind ein Who’s Who hochrangiger Staatsbeamter. Zu den Teilnehmern der Gründungskonferenz 2018 in London gehörten Sara Khan, die Regierungsbeauftragte für Extremismusbekämpfung, und Jonathan Evans, der ehemalige Generaldirektor des MI5, des britischen Inlandsgeheimdienstes.

Wie so viele Projekte von Maxwell scheint auch CoJiT seine Aktivitäten eingestellt zu haben. Die Organisation hat seit 2022 weder ihre Website aktualisiert noch etwas in ihren sozialen Medien gepostet.

Fairerweise muss man sagen, dass die Brüder in den letzten Jahren andere Prioritäten hatten: Sie führten die Kampagne zur Freilassung ihrer Schwester Ghislaine aus dem Gefängnis und beharrten darauf, dass sie völlig unschuldig sei. In einer Weise, die an Robert Maxwell erinnert, scheint Kevin jedoch die Zahlung der Verteidigungskosten versäumt zu haben; 2022 verklagten Maxwells Anwälte ihn auf Zahlung von fast 900.000 Dollar.

Der berüchtigte Mr. Epstein

Jahrelang betrieben Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein einen Sexhandelsring, der Hunderte von Mädchen und jungen Frauen ausbeutete. Sie hatten auch Verbindungen zu einem riesigen Netzwerk der globalen Elite, darunter milliardenschwere Unternehmer, Königshäuser, renommierte Akademiker und ausländische Staatschefs, die zu ihren engsten Bekannten zählten, was zu intensiven Spekulationen über das Ausmaß ihrer Verwicklung in die zahlreichen Verbrechen führte.

Es ist noch unklar, wann Epstein die Maxwells zum ersten Mal traf. Einige behaupten, er sei von Robert Maxwell für den israelischen Geheimdienst rekrutiert worden. Andere behaupten, die Beziehung habe erst nach Roberts Tod begonnen, als er die Familie nach ihren finanziellen Problemen vor dem Ruin rettete.

Nur einen Monat nach seiner Verhaftung im Jahr 2019 wurde Epstein tot in seiner Gefängniszelle in New York City aufgefunden. Sein Tod wurde offiziell als Selbstmord eingestuft, obwohl seine Familie diese Interpretation zurückgewiesen hat.

Die beiden mächtigsten Personen in Epsteins Vertrautenkreis waren wohl die Präsidenten Bill Clinton und Donald Trump. Clinton, der bereits wegen zahlreicher Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens berüchtigt war, soll mindestens 17 Mal mit Epsteins Privatjet, dem sogenannten „Lolita Express“, geflogen sein und wurde von Epsteins Opfer Virginia Giuffre beschuldigt, Little St. James Island, die private Karibikresidenz des Multimillionärs, besucht zu haben, wo viele seiner schlimmsten Verbrechen stattfanden.

Trump stand dem in Ungnade gefallenen Finanzier wohl noch näher. „Ich kenne Jeff seit fünfzehn Jahren. Ein toller Kerl”, sagte er 2002. „Es macht viel Spaß, mit ihm zusammen zu sein. Man sagt sogar, dass er schöne Frauen genauso mag wie ich, und viele davon sind eher jünger. Daran besteht kein Zweifel.” Wie Clinton flog auch Trump mit dem Lolita Express. Epstein nahm 1993 an seiner Hochzeit mit Marla Maples teil und behauptete, ihm seine dritte Frau Melania vorgestellt zu haben.

Leider werden Epsteins Verbindungen, obwohl sie das gesamte politische Spektrum belasten, in der Berichterstattung oft als parteipolitisches Thema dargestellt. Eine über einjährige Untersuchung von MintPress zur Berichterstattung über Epstein auf MSNBC und Fox News ergab, dass beide Sender seine Verbindungen zu ihrem bevorzugten Präsidenten heruntergespielt und stattdessen die Verbindungen zum Vorsitzenden der anderen großen Partei hervorgehoben und betont haben. Infolgedessen sehen viele Menschen in den Vereinigten Staaten die Affäre eher als Anklage gegen ihre politischen Rivalen denn als Anklage gegen das politische System insgesamt.

Es bleibt auch die Frage nach Epsteins Verbindungen zum Geheimdienst, über die in den Medien seit Jahrzehnten offen spekuliert wird, sogar schon Jahre bevor Anschuldigungen gegen ihn öffentlich wurden. Wie Epsteins Biografin Julie K. Brown feststellte, prahlte er in den 1990er Jahren offen damit, sowohl für die CIA als auch für den Mossad zu arbeiten, obwohl die Richtigkeit seiner Behauptungen zweifelhaft bleibt. Die britische Zeitung Sunday Times schrieb im Jahr 2000: „Er ist Mr. Rätselhaft. Niemand weiß, ob er Konzertpianist, Immobilienentwickler, CIA-Agent, Mathematiklehrer oder Mitglied des Mossad ist.“ Es ist möglich, dass zumindest ein Körnchen Wahrheit in all diesen Identitäten steckt.

Epstein traf sich 2014 dreimal mit dem stellvertretenden US-Außenminister William Burns. Burns wurde später zum Direktor der CIA ernannt. Die Nähe von Burns zu Epstein verblasst jedoch im Vergleich zu der des ehemaligen israelischen Premierministers, Außenministers und Verteidigungsministers Ehud Barak. Allein zwischen 2013 und 2017 reiste Barak bekanntermaßen mindestens 30 Mal nach New York City und traf sich dort mit dem verurteilten Straftäter, wobei er manchmal inkognito oder mit einer Maske ankam, um seine Identität zu verbergen.

Zahlreiche Quellen haben sich zu Epsteins Verbindungen zum israelischen Geheimdienst geäußert. Eine ehemalige Freundin und Opfer von ihm, die in Gerichtsunterlagen als Jane Doe 200 bezeichnet wird, um ihre Identität zu schützen, sagte aus, dass Epstein damit geprahlt habe, ein Mossad-Agent zu sein, und dass sie nach seiner Vergewaltigung nicht zur Polizei gehen konnte, weil sie aufgrund seiner Position als Spion um ihr Leben fürchtete.

„Doe glaubte aufrichtig, dass jede Meldung der Vergewaltigung durch einen Mann, den sie für einen Mossad-Agenten mit einigen der einzigartigsten Verbindungen der Welt hielt, zu erheblichen körperlichen Schäden oder sogar zum Tod führen würde“, heißt es in den Gerichtsunterlagen.

Ari Ben-Menashe, ein ehemaliger hochrangiger Beamter des israelischen Militärgeheimdienstes, behauptete, Epstein sei ein Spion gewesen und habe zusammen mit Ghislaine Maxwell im Auftrag Israels eine Honigfalle gestellt. Vier (anonyme) Quellen berichteten Rolling Stone, dass Epstein direkt mit der israelischen Regierung zusammengearbeitet habe.

Im Gegensatz zu einem Großteil der Familie Maxwell basieren seine Verbindungen zu Israel und zum Geheimdienst jedoch größtenteils auf Zeugenaussagen und unbestätigten Berichten. Seine einzige bekannte Reise in das Land fand im April 2008 statt, kurz vor seiner Verurteilung, was Befürchtungen weckte, er könnte dort Zuflucht suchen.

Dennoch gab es intensive Spekulationen in der Öffentlichkeit, dass er für Tel Aviv gearbeitet haben könnte. Auf dem Turning Points USA Student Action Summit 2025 erklärte der ehemalige Fox-News-Moderator Tucker Carlson, dass es nichts Falsches, Hasserfülltes oder Antisemitisches daran sei, Fragen zu Epsteins Verbindungen ins Ausland zu stellen. „Niemand darf sagen, dass es sich bei der ausländischen Regierung um Israel handelt, weil wir irgendwie dazu gebracht wurden, zu glauben, dass das unanständig ist“, sagte er, bevor er seine Verärgerung über das Schweigen der Medien zu diesem Thema zum Ausdruck brachte.

„Was zum Teufel ist hier los? Sie haben den ehemaligen israelischen Premierminister in Ihrem Haus wohnen, Sie hatten all diese Kontakte zu einer ausländischen Regierung – haben Sie für den Mossad gearbeitet? Haben Sie im Auftrag einer ausländischen Regierung Erpressungen durchgeführt?“

Carlsons Äußerungen wurden vom ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett scharf verurteilt. „Die Anschuldigung, Jeffrey Epstein habe in irgendeiner Weise für Israel oder den Mossad gearbeitet und einen Erpressungsring betrieben, ist kategorisch und völlig falsch. Epsteins Verhalten, sowohl das kriminelle als auch das schlichtweg verabscheuungswürdige, hatte nichts mit dem Mossad oder dem Staat Israel zu tun“, schrieb er.

„Diese Anschuldigung ist eine Lüge, die von prominenten Online-Persönlichkeiten wie Tucker Carlson verbreitet wird, die so tun, als wüssten sie Dinge, die sie nicht wissen“, fügte er hinzu und kam zu dem Schluss, dass Israel einer „bösartigen Welle von Verleumdungen und Lügen“ ausgesetzt sei.

Was auch immer die Wahrheit über Epstein sein mag, es ist unbestreitbar, dass die mächtige Familie Maxwell weitreichende Verbindungen zur Staatsmacht der USA, Großbritanniens und Israels unterhält. Es steht auch außer Zweifel, dass die vollständige Aufdeckung ihrer Aktivitäten eine bedeutende Anzahl der mächtigsten Menschen und Organisationen der Welt belasten würde. Vielleicht ist das der Grund, warum Trump innerhalb kurzer Zeit von der Versprechung, die Epstein-Akten zu veröffentlichen, dazu übergegangen ist, möglicherweise seinen Komplizen freizulassen.