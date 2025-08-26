Kit Klarenberg

Am 7. August veröffentlichte der US-amerikanische Meinungsforschungsriese Gallup die bemerkenswerten Ergebnisse einer Umfrage unter Ukrainern. Die öffentliche Unterstützung für Kiews „Kampf bis zum Sieg” ist „in allen Bevölkerungsschichten”, „unabhängig von Region oder demografischer Gruppe”, auf ein Rekordtief gesunken. In einer „fast vollständigen Umkehrung der öffentlichen Meinung von 2022“ befürworten 69 % der Bürger „eine möglichst rasche Beendigung des Krieges durch Verhandlungen“. Nur 24 % möchten weiterkämpfen. Allerdings glauben nur verschwindend wenige, dass der Stellvertreterkrieg bald enden wird.

Die Gründe für den Pessimismus der Ukrainer in dieser Frage werden nicht genannt, aber eine naheliegende Erklärung ist die Unnachgiebigkeit von Präsident Wolodymyr Selenskyj, der von seinen ausländischen Unterstützern – insbesondere Großbritannien – ermutigt wird. Londons Traum, Russland in leicht ausbeutbare Teile zu zerlegen, reicht Jahrhunderte zurück und wurde nach dem Maidan-Putsch im Februar 2014 noch verstärkt. Im Juli desselben Jahres veröffentlichte das Institute for Statecraft, eine von dem erfahrenen britischen Militärgeheimdienstler Chris Donnelly gegründete NATO/MI6-Organisation, einen genauen Plan für den aktuellen Stellvertreterkrieg.

Als Reaktion auf den Bürgerkrieg im Donbass empfahl Statecraft, Moskau mit einer Reihe von „antisubversiven Maßnahmen“ zu bekämpfen. Dazu gehörten „Wirtschaftsboykott, Abbruch der diplomatischen Beziehungen“ sowie „Propaganda und Gegenpropaganda, Druck auf neutrale Staaten“. Das Ziel war es, einen „bewaffneten Konflikt alter Art“ mit Russland herbeizuführen, den „Großbritannien und der Westen gewinnen könnten“. Während wir nun in Echtzeit miterleben, wie Donnellys monströser Plan brutal auffliegt, reichen die angloamerikanischen Pläne, die Ukraine als Brückenkopf für einen totalen Krieg mit Moskau zu nutzen, weit zurück.

Cia Rdp81 01043r002300220007 1 – 33.1MB ∙ PDF file Download

Im August 1957 entwarf die CIA heimlich ausgeklügelte Pläne für eine Invasion der Ukraine durch US-Spezialeinheiten. Man hoffte, dass antikommunistische Agitatoren aus der Nachbarschaft als Fußsoldaten mobilisiert werden könnten, um diese Bemühungen zu unterstützen. Ein detaillierter 200-seitiger Bericht mit dem Titel „Resistance Factors and Special Forces Areas“ (Widerstandsfaktoren und Spezialkräftebereiche) legte die demografischen, wirtschaftlichen, geografischen, historischen und politischen Faktoren in der damaligen Sozialistischen Sowjetrepublik dar, die Washingtons Bestreben, einen lokalen Aufstand zu entfachen und damit den endgültigen Zusammenbruch der UdSSR herbeizuführen, erleichtern oder behindern könnten.

Die Mission wurde als heikler und schwieriger Balanceakt eingeschätzt, da ein Großteil der ukrainischen Bevölkerung „kaum Vorbehalte” gegenüber Russen oder der kommunistischen Herrschaft hatte, die für die Anstiftung zu einem bewaffneten Aufstand ausgenutzt werden konnten. Ebenso problematisch war, dass „die lange Geschichte der Union zwischen Russland und der Ukraine, die sich fast ununterbrochen von 1654 bis heute erstreckt”, dazu geführt hatte, dass „viele Ukrainer” die „russische Lebensweise übernommen” hatten. Problematisch war daher, dass es in der Bevölkerung einen ausgeprägten Mangel an „Widerstand gegen die Sowjetherrschaft” gab.

Der „große Einfluss“ der russischen Kultur auf die Ukrainer, „viele einflussreiche Positionen“ in der lokalen Regierung, die „von Russen oder Ukrainern mit Sympathien für die [kommunistische] Herrschaft“ besetzt waren, und die „relative Ähnlichkeit“ ihrer „Sprachen, Bräuche und Hintergründe“ bedeuteten, dass es „weniger Konfliktpunkte zwischen den Ukrainern und Russen“ gab als in den Ländern des Warschauer Pakts. In all diesen Satellitenstaaten hatte die CIA bereits mit unterschiedlichem Erfolg geheime Netzwerke von „Freiheitskämpfern“ als antikommunistische Fünfte Kolonne rekrutiert. Dennoch war die Agentur weiterhin daran interessiert, potenzielle „Widerstandskämpfer“ in der Ukraine zu identifizieren:

„Einige Ukrainer sind sich offenbar nur wenig der Unterschiede bewusst, die sie von den Russen unterscheiden, und empfinden kaum nationalen Antagonismus. Dennoch gibt es wichtige Missstände, und unter anderen Ukrainern gibt es Widerstand gegen die sowjetische Herrschaft, der oft nationalistische Formen annimmt. Unter günstigen Bedingungen könnte man erwarten, dass diese Menschen die amerikanischen Spezialeinheiten im Kampf gegen das Regime unterstützen.“

„Nationalistische Aktivitäten“

Eine Karte der CIA unterteilte die Ukraine in zwölf separate Zonen, die nach ihrem „Widerstandspotenzial“ und der „positiven Einstellung der Bevölkerung gegenüber dem Sowjetregime“ eingestuft wurden. Die südlichen und östlichen Regionen, insbesondere die Krim und der Donbass, wurden schlecht bewertet. Ihre Bevölkerung wurde als „stark loyal“ gegenüber Moskau eingeschätzt, da sie nie „nationalistische Gefühle gezeigt oder Feindseligkeit gegenüber dem Regime bekundet“ habe, sondern sich selbst als „russische Insel im ukrainischen Meer“ betrachte. Tatsächlich, wie die Studie festhielt, während und nach dem Ersten Weltkrieg, als Deutschland einen faschistischen Marionettenstaat in der Ukraine schuf:

„Die Bewohner des Donbass leisteten den ukrainischen Nationalisten starken Widerstand und gründeten sogar eine eigene Republik, die vom Rest der Ukraine unabhängig war. In den folgenden Jahren verteidigten sie die sowjetische Herrschaft und die russischen Interessen und griffen die ukrainischen Nationalisten oft mit größerem Eifer an als die russischen Führer selbst. Während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg gab es keinen einzigen dokumentierten Fall von Unterstützung für die ukrainischen Nationalisten oder Deutschen.“

Dennoch wurde die Invasion und Besetzung der Krim als äußerst wichtig erachtet. Neben ihrer strategischen Bedeutung wurde die Landschaft der Halbinsel als ideal für Guerillakrieg angesehen. Das Gelände bot „hervorragende Möglichkeiten zur Tarnung und Flucht“, wie es in dem CIA-Bericht hieß. Zwar mussten „die in diesen Sektoren operierenden Truppen speziell ausgebildet und ausgerüstet werden“, doch wurde prognostiziert, dass die lokale tatarische Bevölkerung, die im Zweiten Weltkrieg „so erbittert“ gegen die Sowjets gekämpft hatte, „wahrscheinlich bereit sein würde, den einfallenden US-Streitkräften zu helfen“.

Gebiete im Westen der Ukraine, darunter ehemalige Regionen Polens wie Lemberg, Riwne, Transkarpatien und Wolhynien, die während des Zweiten Weltkriegs stark unter der Kontrolle „ukrainischer Aufständischer“ – Anhänger des vom MI6 unterstützten Stepan Bandera – standen, wurden als besonders fruchtbare Ausgangspunkte für den „Widerstand“ angesehen. Dort waren „nationalistische Aktivitäten während des Zweiten Weltkriegs weit verbreitet“, wobei bewaffnete Milizen „pro-sowjetischen Partisanen mit einigem Erfolg“ Widerstand leisteten. Praktischerweise bedeutete die Massenvernichtung von Juden, Polen und Russen durch die Banderiten in diesen Regionen, dass es praktisch keine nicht-ukrainische Bevölkerung mehr gab.

Darüber hinaus hatte sich in der Nachkriegszeit der „Widerstand gegen die sowjetische Herrschaft“ in der Westukraine „in großem Umfang manifestiert“. Trotz „umfangreicher Deportationen“ lebten „viele Nationalisten“ in Lemberg und anderen Städten, und „nationalistische Zellen“, die von Banderas „Task Forces“ gegründet worden waren, waren über die gesamte Republik verstreut. So hatten sich beispielsweise antikommunistische „Partisanengruppen” in den Karpaten niedergelassen. Die Überprüfung kam zu dem Schluss, dass „die [US-]Spezialeinheiten in dieser Region mit beträchtlicher Unterstützung durch die lokale ukrainische Bevölkerung rechnen könnten, einschließlich der aktiven Beteiligung an Maßnahmen gegen das Sowjetregime”.

Die CIA stellte außerdem fest, dass die „ukrainisch-nationalistische, antisowjetische Stimmung“ in Kiew „offenbar mäßig stark“ war und dass Teile der Bevölkerung „voraussichtlich aktive Unterstützung für die Spezialeinheiten leisten würden“. Die „große ukrainische Bevölkerung“ der Hauptstadt sei „kaum vom russischen Einfluss betroffen“ gewesen und habe während der Russischen Revolution „die ukrainischen, nationalistischen, antisowjetischen Kräfte stärker unterstützt als jede andere Region“. Infolgedessen veranlasste „die Unsicherheit über die Haltung der lokalen Bevölkerung“ Moskau dazu, Charkow zur Hauptstadt der Ukrainischen SSR zu ernennen, was bis 1934 so blieb.

Das Dokument enthielt außerdem sehr detaillierte Bewertungen des ukrainischen Territoriums hinsichtlich seiner Eignung für Kriegshandlungen. So wurde beispielsweise festgestellt, dass das „im Allgemeinen unwirtliche“ Polesien – in der Nähe von Belarus – im Frühjahr „fast unmöglich“ zu durchqueren sei. Umgekehrt bot der Winter „je nach Tiefe der Bodenfrostschicht die günstigsten Bedingungen für Bewegungen“. Insgesamt hatte sich das Gebiet „in der Vergangenheit durch die Unterstützung groß angelegter Guerilla-Aktivitäten als ausgezeichnetes Zufluchts- und Fluchtgebiet bewährt“. Von besonderem Interesse waren unterdessen „die sumpfigen Täler der Flüsse Dnjepr und Desna“:

„Der nordwestliche Teil des Gebiets ist dicht bewaldet und bietet hervorragende Möglichkeiten zur Tarnung und Manövrierung … Es gibt ausgedehnte Sümpfe, durchsetzt mit Waldstücken, die ebenfalls gute Verstecke für die Spezialeinheiten bieten. Die Bedingungen im Wolhynien-Podolskaja-Hochland sind weniger geeignet, obwohl kleine Gruppen in den lichten Wäldern vorübergehend Schutz finden können.”

„Stark antinationalistisch“

Der Invasionsplan der CIA wurde nie offiziell umgesetzt. Dennoch waren genau die Gebiete der Ukraine, die laut Prognosen der CIA am meisten für die US-Spezialeinheiten empfänglich sein würden, diejenigen, in denen die Unterstützung für den Maidan-Putsch am größten war. Darüber hinaus wurden in einem weitgehend unbekannten Kapitel der Maidan-Saga faschistische Militante des Rechten Sektors vor der Eroberung der Halbinsel durch Moskau massenhaft mit Bussen auf die Krim gebracht. Wäre es ihnen gelungen, das Gebiet zu überrennen, hätte der Rechte Sektor das Ziel der CIA erfüllt, wie es in „Resistance Factors and Special Forces Areas“ dargelegt ist.

Eine zivile Verteidigungsbarrikade, die errichtet wurde, um den Rechten Sektor am Eindringen in die Krim zu hindern, Februar 2014

Angesichts der Ereignisse, die sich nach Februar 2014 in anderen Teilen der Ukraine abspielten, nehmen andere Abschnitte des CIA-Berichts einen deutlich unheimlichen Charakter an. So warnte die Behörde beispielsweise trotz der strategisch günstigen Lage am Schwarzen Meer davor, in Odessa einen antisowjetischen Aufstand anzuzetteln. Die Behörde stellte fest, dass die Stadt „das kosmopolitischste Gebiet der Ukraine mit einer heterogenen Bevölkerung ist, zu der neben Russen und Juden auch eine bedeutende Anzahl von Griechen, Moldauern und Bulgaren gehört“. Daher

„hat Odessa … einen weniger nationalistischen Charakter entwickelt. Historisch gesehen wurde es eher als russisches denn als ukrainisches Territorium betrachtet. Während des Zweiten Weltkriegs gab es hier kaum Anzeichen für nationalistische oder antirussische Stimmung, und die Stadt … wurde [während des Konflikts] tatsächlich von einer stark antinationalistischen lokalen Verwaltung kontrolliert.”

Odessa wurde zu einem wichtigen Schauplatz der Kämpfe zwischen Pro- und Anti-Maidan-Kräften, seitdem im November 2013 die Proteste ausbrachen. Im März des folgenden Jahres hatten russischsprachige Ukrainer den historischen Kulykove-Pole-Platz der Stadt besetzt und forderten ein Referendum über die Gründung einer „Autonomen Republik Odessa“. Die Spannungen spitzten sich am 2. Mai zu, als faschistische Fußball-Ultras – die später das Asow-Bataillon gründeten – Odessa stürmten und Dutzende Anti-Maidan-Aktivisten in das Gewerkschaftshaus zwangen, bevor sie es in Brand setzten.

Insgesamt wurden 42 Menschen getötet und Hunderte verletzt, während die Anti-Maidan-Bewegung in Odessa vollständig neutralisiert wurde. Im März dieses Jahres fällte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ein vernichtendes Urteil gegen Kiew wegen des Massakers. Er kam zu dem Schluss, dass die örtliche Polizei und Feuerwehr „absichtlich” nicht angemessen auf das Inferno reagiert hatten und dass die Behörden die schuldigen Beamten und Täter trotz eindeutiger Beweise vor einer Strafverfolgung geschützt hatten. Die tödliche „Fahrlässigkeit” der Beamten an diesem Tag und auch danach ging weit „über einen Fehler in der Beurteilung oder Nachlässigkeit” hinaus.

Der EGMR war offenbar nicht bereit, die Verbrennung von Anti-Maidan-Aktivisten als vorsätzlichen und geplanten Massenmord zu betrachten, der von der von den USA eingesetzten faschistischen Regierung in Kiew geplant und geleitet wurde. Die Ergebnisse einer ukrainischen Parlamentskommission deuten jedoch unausweichlich auf diese Schlussfolgerung hin. Ob das Massaker von Odessa wiederum darauf abzielte, eine russische Intervention in der Ukraine auszulösen und damit einen „bewaffneten Konflikt alter Art“ mit Moskau herbeizuführen, den „Großbritannien und der Westen gewinnen könnten“, ist Gegenstand von Spekulationen – obwohl das Institute for Statecraft zu diesem Zeitpunkt im Land präsent war.