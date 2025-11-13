Israelischer Spion hielt sich wochenlang bei Jeffrey Epstein in Manhattan auf

Von Ryan Grim und Murtaza Hussain

Durchgesickerte E-Mails zeigen, dass Epstein eine Überweisung an Ehud Baraks obersten Berater Yoni Koren vorbereitete, der regelmäßig in seiner Wohnung zu Gast war.

Mit dem bevorstehenden Ende des Shutdowns der US-Regierung aufgrund einer Einigung im Senat wird das Repräsentantenhaus bald Adelita Grijalva aus Arizona in ihr rechtmäßiges Amt vereidigen, nachdem es unter dem Vorsitz von Mike Johnson auf Anweisung von Präsident Donald Trump zu einer historischen Verzögerung gekommen war, um sie daran zu hindern, die letzte Unterschrift zu leisten, die erforderlich war, um eine Abstimmung über die Freigabe der Epstein-Akten zu erzwingen.

Mitte Oktober veröffentlichte der Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses ein Interview mit dem ehemaligen US-Staatsanwalt Alex Acosta, der dem Ausschuss mitteilte, dass er – entgegen der weit verbreiteten öffentlichen Berichterstattung – Steve Bannon niemals gesagt habe, dass Epstein „zum Geheimdienst gehörte”. Acosta bestritt, jemals mit Bannon über Epstein gesprochen zu haben, und behauptete, „keine Kenntnis darüber zu haben, ob er Mitglied des Geheimdienstes war oder nicht”.

Zusammen mit Acostas Interview veröffentlichte der Ausschuss des Repräsentantenhauses jedoch auch eine neue Reihe von Dokumenten aus Epsteins Nachlass, die direkte Beweise für Epsteins Verbindungen zum israelischen Geheimdienst enthalten: Epsteins persönliche Kalender zeigen, dass ein hochrangiger israelischer Geheimdienstmitarbeiter, der persönliche Verbindungen zum ehemaligen CIA-Direktor Leon Panetta hatte, zwischen 2013 und 2016 mehrfach in Epsteins Wohnung in Manhattan wohnte. In Verbindung mit E-Mails, die aus dem Posteingang des ehemaligen israelischen Premierministers Ehud Barak durchgesickert sind, ergibt sich ein Bild von Epstein als Dreh- und Angelpunkt hochrangiger Geheimdienstmitarbeiter sowohl in den USA als auch in Israel.

Dies ist der vierte Teil der fortlaufenden Serie von Drop Site über Jeffrey Epsteins Rolle als Vermittler von Geheimdienstgeschäften für Israel.

Im ersten Teil haben wir Epsteins Rolle bei der Vermittlung eines Sicherheitsabkommens zwischen Israel und der Mongolei aufgedeckt. Im zweiten Teil haben wir Epsteins Bemühungen um die Einrichtung eines Hintertürkanals zwischen Israel und Russland während des Bürgerkriegs in Syrien aufgezeigt. Im dritten Teil haben wir Epsteins Rolle als wichtiger Vermittler eines Sicherheitsabkommens zwischen Israel und der westafrikanischen Nation Côte d’Ivoire dargestellt.

Unterdessen fragen wir uns, warum die übrigen Medien, die sich bisher sehr für die Geschichte von Jeffrey Epstein interessiert haben, angesichts der Fülle öffentlich zugänglicher, berichtenswerter Dokumente plötzlich ihre Berichterstattung eingestellt haben. Eine Frage an die Redakteure, die diesen Newsletter lesen: Was macht ihr da?

Aus Sicht des Wettbewerbs sind wir froh, dass die Medien untätig bleiben, und wir sind stolz darauf, diese Serie von Artikeln veröffentlicht zu haben, die uns einen Einblick in eine Welt geben, die der Öffentlichkeit oft verborgen bleibt. Aber es ist auch ein Thema, das von der gemeinsamen Aufmerksamkeit unserer nationalen Medien profitieren würde. Wir hoffen, dass sich einige daran beteiligen werden.

So oder so, wir werden unsere Arbeit fortsetzen und sind dankbar für die Unterstützung unserer Leser, die dies ermöglichen.

Israelischer Spion hielt sich wochenlang bei Jeffrey Epstein in Manhattan auf

Ein israelischer Militärgeheimdienstoffizier hielt sich mindestens dreimal in Jeffrey Epsteins Wohnung in Manhattan auf – darunter einmal im Februar 2013, als er als leitender Berater des damaligen israelischen Verteidigungsministers Ehud Barak tätig war.

Yoni Koren machte seine Karriere im Geheimdienst, indem er an verdeckten Operationen zusammen mit dem Mossad arbeitete, und blieb nach seinem offiziellen Ausscheiden aus dem Geheimdienstdirektorat Oberstleutnant im Reservedienst. Im Oktober 2014 wohnte er erneut zwei Wochen lang in Epsteins Wohnung, und im September 2015 ein drittes Mal für weitere zehn Tage.

Drop Site sammelte Beweise für diese Aufenthalte aus Terminplänen, die letzten Monat vom House Oversight Committee veröffentlicht wurden, sowie aus gehackten E-Mails von Barak, die ursprünglich vom Hackerteam Handala veröffentlicht und später von Distributed Denial of Secrets weitergegeben wurden.

Bei allen drei Reisen schien Koren offizielle oder inoffizielle Geschäfte zu tätigen. Ein Artikel der Times of Israel von Ende Januar 2013, wenige Wochen vor Korens erstem dokumentierten Aufenthalt, identifiziert ihn als noch aktiv diensthabend als „Büroleiter” des israelischen Verteidigungsministeriums in diesem Monat.

Epsteins persönlicher Kalender, 21.02.2013. Quelle: House Oversight Committee (Ausschuss für Aufsicht des Repräsentantenhauses)

Nach Baraks Rücktritt aus der Regierung fungierte Koren weiterhin als informeller Vermittler zwischen den amerikanischen und israelischen Geheimdiensten, wobei Barak als sein Kontaktmann fungierte. E-Mail-Aufzeichnungen zeigen, dass Barak Koren als Vermittler nutzte, um Informationen mit AMAN, dem israelischen Militärgeheimdienst, auszutauschen. Koren war auch aktiv an den Bemühungen von Epstein und Barak beteiligt, Cybersicherheits-Startups aus den Technologieforschungseinheiten von AMAN zu gewinnen, was zeigt, wie sehr er weiterhin in israelische Spionagenetzwerke verstrickt war.

Im Februar 2015 zeigen durchgesickerte E-Mails, dass Barak Epstein Bankdaten für die Überweisung von Geldern auf Korens Citibank-Konto schickte. Der Zweck der Überweisung ist nicht bekannt. Drop Site konnte nicht bestätigen, ob die Gelder erfolgreich überwiesen wurden. Auf die Überweisungsinformationen folgte jedoch eine ungewöhnlich kryptische Kommunikation zwischen Barak und Koren bezüglich der Übergabe einer physischen Bankkarte.

Koren half dabei, eine private Führung durch das Weiße Haus und das Pentagon für Barak und seine Enkelkinder zu organisieren, die einige Tage später stattfand. Die Pentagon-Reise wurde von Jeremy Bash koordiniert, dem ehemaligen Stabschef der Central Intelligence Agency und des Verteidigungsministeriums (sowie dem Ex-Ehemann der CNN-Moderatorin Dana Bash). Koren und Bash halfen dabei, Nachrichten auszutauschen und Treffen zwischen ihren jeweiligen Chefs – Barak und Leon Panetta, dem ehemaligen CIA-Direktor und Verteidigungsminister – zu arrangieren.

„Behalte die Karte”

Am 14. Februar 2015 schickte Barak eine Nachricht an Epstein. „Hallo Jeff, bist du nächste Woche in New York?”, schrieb Barak. Epstein antwortete: „Ich fliege am Dienstag zurück nach New York, um mich mit dir zu treffen.” Epsteins persönliche Kalender, die letzten Monat vom Aufsichtsausschuss des US-Repräsentantenhauses veröffentlicht wurden, zeigen, dass sie sich schließlich am 19. Februar um 17 Uhr trafen.

Die beiden Männer hatten jedoch ein zweites, kurzfristig anberaumtes Treffen, das in den vom Kongress veröffentlichten Kalendern nicht vermerkt war. Laut gehackten E-Mails vereinbarte Barak am 20. Februar einen dringenden Termin mit Epstein und schrieb: „Bist du noch in der Stadt? Können wir uns heute oder morgen für 30 Minuten treffen?“ Epsteins Termine hatten sich am Vorabend verzögert, sodass er seinen Flug nach Paris bereits verpasst hatte – dennoch willigte er in das Treffen ein.

Drei Tage später, am 23. Februar, schickte Barak Epstein eine E-Mail mit dem Titel „Yoni acc. Info“, die die Überweisungsdaten für ein Citibank-Konto namens „Itzhak Koren“ enthielt.

Barak sendet Epstein die Bankverbindung von Koren. 23. Februar 2015

Der Zweck der Überweisung geht aus den E-Mail-Aufzeichnungen nicht hervor. An diesem Samstag, dem 28. Februar, schickte Barak eine ungewöhnliche E-Mail an Koren, die detaillierte Anweisungen zur Abholung eines Pakets aus dem Hyatt 48LEX Hotel in Manhattans Midtown East enthielt.

Laut der E-Mail kaufte Barak am 24. Februar, einen Tag nachdem er Epstein die Bankdaten geschickt hatte, rote „Beats by Dre”-Kopfhörer. Barak wies Yoni an, ein Paket mit den Kopfhörern im Hotel abzuholen und sie in einem Apple Store in der Upper West Side zurückzugeben. Laut Baraks Nachricht war dem Paket ein Umschlag mit einer Quittung und einer Bankkarte beigefügt. Barak schrieb an Koren: „Um eine Rückerstattung in bar zu erhalten, benötigen Sie die Karte. Schicken Sie mir eine E-Mail, wenn Sie sie abgeholt haben.”

Baraks Bitte war höchst ungewöhnlich. Zum einen war sie auf Englisch verfasst. In Hunderten von E-Mails, die Barak und Koren in dem durchgesickerten E-Mail-Datensatz ausgetauscht hatten, kommunizierten die beiden Männer fast ausschließlich auf Hebräisch. Es war auch ungewöhnlich, dass Barak Yoni bat, eine alltägliche Besorgung zu erledigen, und auch der Zeitpunkt des Austauschs wirft Fragen auf. Nachdem er die Kopfhörer gekauft und für Koren hinterlegt hatte, sollte Barak das Land verlassen.

Koren schien Baraks Bitte sofort zu verstehen und stimmte zu. Er schrieb auf Hebräisch zurück: „Kein Problem, wie heißt sie?“ Barak antwortete mit einem Frauennamen: „Rachel Levin.“ Dieser Name taucht sonst nirgendwo in Baraks E-Mails auf, und es ist unklar, auf wen oder was er sich bezog.

Barak stellt eine ungewöhnliche Anfrage für eine alltägliche Besorgung. Koren sagt: „Kein Problem, wie heißt sie?“ Barak antwortet: „Rachel Levin.“

Am folgenden Montag, dem 2. März, holte Koren das Paket ab und berichtete Barak, dass der Betrag auf die Karte gutgeschrieben worden sei. Barak wies Koren an, „die Karte zu behalten“, und sie vereinbarten ein Treffen in Israel. Am 12. März landete Barak nach einer kurzen Reise nach London in Tel Aviv und schickte Koren sofort eine E-Mail mit der Bitte um ein Telefongespräch.

Koren und Barak am 9/11-Mahnmal in New York City, ohne Datum. Privates Foto aus Baraks Posteingang

„Es ist nie passiert“

Manchmal ist ein Kopfhörer einfach nur ein Kopfhörer, aber Barak und Koren hatten gute Gründe, E-Mails in verschlüsselter Sprache zu schreiben. Dokumente, die Edward Snowden vor etwas mehr als einem Jahr veröffentlicht hatte, enthüllten, dass die beiden Männer wichtige Ziele der Spionageabwehr der Vereinigten Staaten waren und die NSA ihre Nachrichten ausspioniert hatte.

Korens Karriere im Geheimdienst begann in der Forschungsabteilung von AMAN, der Militärischen Nachrichtenabteilung der IDF, wo er schließlich zum hochrangigen Offizier aufstieg. 1985 arbeitete Koren an einer verdeckten Operation mit dem Mossad zusammen, um dem syrischen Geheimdienst dabei zu helfen, PLO-Aktivisten zu entführen, die von Zypern in den Libanon reisten. Koren beschrieb die Operation in einem Interview mit dem israelischen New York Times-Journalisten Ronen Bergman für dessen Buch „Rise and Kill First“.

Als Barak in den 1990er Jahren Stabschef der IDF wurde, wurde Koren sein Büroleiter und verwaltete Baraks Terminkalender und Operationen. Er war auch Assistent des israelischen Militärattachés in Washington und koordinierte Kontakte zu hochrangigen Vertretern des Pentagon wie Colin Powell, dem damaligen Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs. Nachdem Barak die IDF verlassen hatte, leitete Koren Baraks Stab als Innenminister, dann als Außenminister und schließlich als Verteidigungsminister. Barak war von 1999 bis 2001 Premierminister.

Koren und der ehemalige Außenminister Colin Powell, ohne Datum. Privates Foto, hochgeladen zur Wikimedia Foundation im Jahr 2021.

Nach Baraks Rücktritt war Koren ein verdeckter „Vermittler“ in Washington, der besonderen Zugang zu hochrangigen Persönlichkeiten der nationalen Sicherheit hatte, darunter Leon Panetta und dessen leitender Berater Jeremy Bash. Panetta, der direkt vom Direktor der CIA zum Verteidigungsminister unter dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama aufstieg, war Baraks Pendant in den USA. Sobald Barak die israelische Regierung verlassen hatte, wurde Koren zu einem wichtigen Vermittler zwischen Barak und den amerikanischen und israelischen Geheimdiensten.

Am 25. März 2013, eine Woche nachdem Barak sein Amt als Verteidigungsminister niedergelegt hatte, leitete Koren eine persönliche Einladung von Jeremy Bash weiter, an einer Podiumsdiskussion zum Arabischen Frühling (oder wie sie es nannten, „Unruhen im Nahen Osten“) am Panetta Institute for Public Policy in Monterey, Kalifornien, teilzunehmen. In einem E-Mail-Austausch mit Bash erklärte sich Barak bereit, nach Kalifornien zu kommen, und brachte seine Bereitschaft zum Ausdruck, „mögliche Gelegenheiten mit LP [Leon Panetta] und YK [Yoni Koren]” zu besprechen.

Die Einladung des Panetta-Instituts an Barak, zwei Tage nachdem Barak sein Amt als Verteidigungsminister in Israel niedergelegt hatte

Nach der Veranstaltung in Monterey fuhren Barak und seine Frau nach Norden in die San Francisco Bay Area, um sich zu einem privaten Treffen mit Oracle-Gründer Larry Ellison in dessen Villa in Woodside zu begeben, einem riesigen Anwesen, das einem japanischen Kaiserpalast aus dem 16. Jahrhundert nachempfunden ist. In seiner Evernote-App speicherte Barak ein Gespräch mit Ellisons Stabschef mit den Tags „@Private“ und „#Initiatives“.

Im folgenden Jahr, laut Epsteins persönlichen Kalendern, die vom Repräsentantenhaus veröffentlicht wurden, wohnte Koren in den ersten beiden Oktoberwochen 2014 erneut in Epsteins Ersatzwohnung. Der vom Ausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlichte Kalender lautet: „Erinnerung: Yoni in der Wohnung vom 30. September bis 13. Oktober”.

In den Wochen vor seinem Aufenthalt in Epsteins Wohnung hielt Koren trotz seines angeblichen Status als „Privatperson“ Kontakt zu Spionen in AMAN. Am 14. September 2014 tauschten Barak und Koren E-Mails über einen Meinungsartikel in Haaretz mit dem Titel „Ein seltsamer Mann, al-Sisi“ aus, in dem behauptet wurde, der ägyptische Präsident Abdel-Fattah el-Sisi habe den Palästinensern ein riesiges Stück Land auf der Sinai-Halbinsel, angrenzend an Gaza, angeboten, Mahmoud Abbas habe diesen Vorschlag jedoch abgelehnt. Barak bat Koren, bei jemandem in AMAN zu überprüfen, ob der Bericht wahr sei. Koren antwortete einige Stunden später: „Das ist nie passiert.”

E-Mails zwischen Barak und Koren, 16. September 2014

Die E-Mails lassen vermuten, dass Koren als Vermittler in beide Richtungen fungierte, wobei Barak Koren andeutete, eine Nachricht an Kontakte in Israel weiterzuleiten. Als Haaretz am nächsten Tag einen zweiten Artikel über das angebliche Angebot von el-Sisi veröffentlichte, schrieb Barak an Koren: „Zum zweiten Mal? Wahrscheinlich sollte jemand das dementieren.“

Am 6. Oktober 2014, während seines Aufenthalts in Epsteins Wohnung, leitete Koren eine Nachricht von Bash, Panettas Handlanger, an Barak weiter, die Details zu Panettas Reisedaten enthielt, um für sein Buch „Worthy Fights“ zu werben, in dem es um seine Tätigkeit als CIA-Direktor und Verteidigungsminister unter Präsident Obama geht. Barak verstand die Nachricht als Vorschlag von Koren, sich mit Panetta in New York zu treffen. Er erklärte, dass er es nicht rechtzeitig schaffen würde.

Später bat Barak Koren um Hilfe, um besonderen Zugang zu gesicherten Bereichen des Weißen Hauses und des Pentagons zu erhalten. Am 8. Dezember 2014 informierte Barak Koren per E-Mail über seine Pläne, seine Tochter und zwei Enkelkinder im Frühjahr nach Washington D.C. mitzunehmen, und schrieb: „Ich möchte sie ins Weiße Haus mitnehmen und dort mehr sehen als die normalen Touristen … Bitte schauen Sie, ob Sie dabei helfen können.“

Bash kümmerte sich um die Vorkehrungen, damit Barak und seine Familie Zugang zu den gesicherten Einrichtungen im Weißen Haus und im Pentagon erhielten. Bash war zu diesem Zeitpunkt Privatmann und hatte seine eigene Beratungsfirma, Beacon Global Strategies, gegründet – aber er genoss immer noch einen hohen Zugang zum Weißen Haus und zum US-Verteidigungsestablishment. Yoni half Barak dabei, die Passdaten seiner Familie an Beacon weiterzugeben, damit sie die Sicherheitsfreigabe erhalten konnten.

Barak, seine Tochter und seine beiden Enkelkinder besuchten am 31. März das Weiße Haus und das Pentagon. Sie wurden vom Secret Service begleitet und erhielten eine Führung von Yael Lempert, Sonderassistentin von Präsident Obama und Direktorin des Nationalen Sicherheitsrats für die Levante, Israel und Ägypten. Lempert handelte später das größte Militärhilfepaket in der Geschichte der USA aus, ein Zehn-Jahres-Paket im Wert von 38 Milliarden Dollar für Israel im Jahr 2016.

Barak besucht zusammen mit Leon Panetta das Weiße Haus, 17. Mai 2012. Foto: Public domain

Der Besuch im Pentagon wurde von Eric Lynn, einem weiteren hochrangigen Berater von Panetta, koordiniert, der eine private Führung durch Laura Updegrove, die Israel-Länderdirektorin des Verteidigungsministeriums, arrangierte. Einige Wochen nach dem Besuch, im April 2015, schickte Lynn Barak per E-Mail Details zur Spendensammlung für dessen Kongresswahlkampf im 13. Bezirk Floridas – Barak leitete die Nachricht an Koren weiter und fragte: „Was soll getan werden?“ Yoni antwortete: „Sie müssen nichts tun.“

Lynn verlor. Der Sitz wird nun von der republikanischen Abgeordneten Anna Paulina Luna gehalten, die die Bemühungen des Repräsentantenhauses zur Freigabe der Epstein-Akten anführt. Lynn reagierte nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.

„Endlose Loyalität gegenüber dem Staat“

Yoni Koren starb am 8. Januar 2023 an Krebs. Seine Karriere im Dienste Israels verlief genau parallel zu der von Barak, wenn auch im Verborgenen. Er blieb während seiner gesamten militärischen und zivilen Laufbahn einer der vertrauenswürdigsten Berater und engsten Vertrauten von Barak. Barak reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme, ebenso wenig wie Jeremy Bash.

Anlässlich des Todes von Koren schrieb Barak eine Laudatio für Koren und bezeichnete ihn als „talentierten Geheimdienstoffizier … mit endloser Loyalität gegenüber seiner Aufgabe, der IDF und dem Staat. Ein mutiger Mann, der keine Angst kannte, selbst wenn er den Mächten des Bösen gegenüberstand.“

Koren wohnte im September 2015 zum dritten Mal in Epsteins Wohnung

Korrektur: Die Überschrift des Artikels bezog sich ursprünglich auf Epsteins Villa in Manhattan. Bei der fraglichen Adresse handelte es sich jedoch um eine separate Wohnung, die Epstein in der Stadt besaß. Koren war ein hochrangiger Offizier bei AMAN, aber nicht der Leiter des Militärgeheimdienstes.