Imperium neu ausgerichtet: Washingtons letzte Grenze ist Venezuela

Während sich die USA von globaler Vorherrschaft zu hemisphärischer Dominanz umstellen, wird Venezuela zum Schlachtfeld eines Imperiums im Niedergang – aber auch zum Symbol des Widerstands des Globalen Südens.

Aidan J. Simardone

Ein Krieg gegen Venezuela scheint so gut wie unausweichlich. Vor seiner Küste hat Washington die größte militärische Aufrüstung in der Region seit 1994 vorgenommen. Seit Beginn der US-Feindseligkeiten im Jahr 2002 – als der verstorbene venezolanische Präsident Hugo Chávez an die Macht kam – lautet die Frage nicht „warum“, sondern „warum jetzt?“

Da die unipolare Weltordnung in Trümmern liegt und der eurasische Widerstand wächst, bleibt Washingtons letztes realistisches Projekt die Konsolidierung seiner sogenannten „Hinterhof“-Dominanz. Selbst die schärfsten Falken in den Denkfabriken erkennen inzwischen, dass die USA China und Russland nicht mehr gleichzeitig bekämpfen können. Nachdem die globale Vorherrschaft gescheitert ist, lautet Plan B: Kontrolle über die westliche Hemisphäre. Diese Großstrategie hat sich unter Präsident Donald Trumps zweiter Amtszeit noch beschleunigt.

Um diese Kontrolle zu festigen, brauchen die USA Venezuela – das Land mit den größten nachgewiesenen Erdölreserven der Welt. Im Weg steht ihnen eine anti-imperialistische Regierung. Da wirtschaftlicher Zwang das Regime nicht stürzen konnte, bleibt nur noch militärische Gewalt. Doch das könnte nach hinten losgehen – mit regionalen Verbündeten, die sich gegen die USA stellen, und Venezuela, das Unterstützung aus Peking, Moskau und Teheran erhält. Trump müsste dann anderswo nach Ressourcen greifen.

Der Aufstieg und Fall der Unipolarität

Der Zusammenbruch der Sowjetunion verschaffte den USA eine beispiellose globale Dominanz. In ihrer unipolaren Hochphase startete Washington eine Reihe militärischer Feldzüge, um seine Vorherrschaft zu behaupten – der Irak wurde aus Kuwait gedrängt, Jugoslawien zerschlagen, Haitis pro-westliche Regierung wieder eingesetzt.

In dieser Euphorie begann Präsident George W. Bush den „Krieg gegen den Terror“, um West- und Zentralasien zu kontrollieren. Statt eines schnellen Sieges hielt der Widerstand die USA über ein Jahrzehnt lang in den Sümpfen von Irak und Afghanistan gefangen. Bis 2018 war klar: Der Traum, die globalen Energiequellen zu beherrschen, war gescheitert.

Unterdessen nutzte China die US-Auslagerungspolitik, um seine Wirtschaft explosionsartig zu entwickeln. Russland zerschlug einen vom Ausland unterstützten Aufstand in Tschetschenien, stellte seinen Einfluss in der Nachbarschaft wieder her und blockierte die NATO-Erweiterung in Georgien, Moldawien und der Ukraine.

Anstatt sich an die multipolare Realität anzupassen, verdoppelten die USA ihren Konfrontationskurs: NATO-Osterweiterung, Farbrevolutionen in Osteuropa und im Kaukasus, Kriegsschiffe im Südchinesischen Meer, Sanktionen gegen Gegner, Unterstützung Israels, Embargo gegen Iran, Besetzung syrischer und irakischer Gebiete.

Die strategische Neuberechnung

Diese Bemühungen scheiterten weitgehend. Russland erweiterte seine Kontrolle über Teile der Ukraine und überstand die Sanktionen. Der Handelskrieg mit China verpuffte. Stattdessen führten die US-Sanktionen dazu, dass viele Länder den Dollar aufgaben. In Westasien wurde Syriens Präsident Baschar al-Assad zwar gestürzt, doch der Genozid in Gaza löste weltweit – selbst im Westen – eine massive Gegenreaktion aus und stärkte die Popularität der Widerstandsbewegung.

Wie Fadi Lama, internationaler Berater der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, 2022 in The Cradle schrieb:

„Angesichts des wachsenden globalen Einflusses von Russland, Iran und China besteht die einzige realistische westliche Strategie darin, den Wettbewerb zu beenden – indem man die Welt aufteilt.“

Diese Politik hat sich seitdem unter Trump beschleunigt. Anstatt Europas Sicherheit selbst zu garantieren, überließ er sie der EU und einzelnen NATO-Staaten – und kündigte jüngst den Abzug der US-Truppen aus Rumänien an.

Natürlich gehören zur Trump-Regierung immer noch Neokonservative. Trump schickte Milliarden an Militärhilfe nach Israel und in die Ukraine, verschärfte Sanktionen gegen Russland und intensivierte Operationen im Roten Meer, einschließlich Drohnenschlägen in Somalia. Doch Trump folgt keinem klassischen neokonservativen Kurs.

Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit setzte er auf eine Pivot-Strategie zum Asien-Pazifik. Er hoffte, mit dem Ende des Ukraine-Kriegs Russland wieder in den westlichen Einflussbereich zu ziehen und einen Keil zwischen Moskau und Peking zu treiben. Doch Russland – das in der Ukraine weiter vorrückt – sieht keinen Grund zum Einlenken. Unter Sanktionsdruck vertieft Moskau stattdessen seine Kooperation mit China.

Trumps Handelskrieg eskalierte, Zölle auf chinesische Waren stiegen auf 145 Prozent. Peking konterte mit Exportkontrollen auf kritische Rohstoffe. Ergebnis: Washington senkte die Zölle stillschweigend auf 47 Prozent. Selbst das Thema Taiwan, einst ein heißer Konfliktpunkt, verschwand weitgehend von der Agenda des Weißen Hauses.

Eine neue Monroe-Doktrin

Trumps Außenpolitik wird oft als „isolationistisch“ oder „friedenssuchend“ bezeichnet – beides falsch. Da die USA China und Russland nicht mehr eindämmen können, zielt die echte Strategie darauf, die Amerikas – von Patagonien bis Grönland – zur US-Einflusszone zu machen.

Dies ist die Fortsetzung der Monroe-Doktrin, die seit 200 Jahren besagt, die westliche Hemisphäre sei „Verantwortungsbereich“ der Vereinigten Staaten. Neu ist Trumps offener Aufruf zur Annexion und militärischen Beschleunigung.

Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit forderte Trump die Annexion Kanadas, Grönlands und Panamas – von liberalen Kommentatoren als Wahnsinn abgetan, doch die Wirkung blieb nicht aus:

Kanada verstärkte die Grenzmilitarisierung .

. Dänemark erhöhte den Truppenaufmarsch in Grönland und blockierte chinesischen Zugriff auf Rohstoffe.

und blockierte chinesischen Zugriff auf Rohstoffe. Panama kündigte seine Belt-and-Road-Verträge mit China und widerrief ein Kanalabkommen mit einem Hongkonger Konzern.

mit China und widerrief ein Kanalabkommen mit einem Hongkonger Konzern. Mexiko stimmte nach massivem Druck höheren Zöllen gegen China zu.

zu. Argentinien erhielt 40 Milliarden Dollar , um eine pro-westliche Regierung an die Macht zu bringen.

, um eine pro-westliche Regierung an die Macht zu bringen. Costa Rica und Guatemala akzeptierten US-Abschiebelager im Tausch für Zollnachlässe.

Ein Staat nach dem anderen wird durch Erpressung, Bestechung und militärische Drohungen in den imperialen Orbit zurückgezogen.

Venezuela gegen die Hegemonie

Nur Venezuela widersetzt sich. Seit 2002 hat Caracas Regime-Change-Operationen, Sanktionen und Putschversuche überstanden.

Anfangs wirkten die US-Maßnahmen: Kein Land konnte mehr mit Venezuela handeln, da die USA Finanzkanäle blockierten. Das BIP schrumpfte um 74 %, die Inflation erreichte zwei Millionen Prozent, 7,9 Millionen Menschen flohen. Doch der erhoffte Zusammenbruch blieb aus.

Heute wächst die Wirtschaft wieder – eine der am schnellsten wachsenden der Welt. Die Menschen kehren zurück, die Inflation ist eingedämmt. Der Dank gebührt dem Widerstand des venezolanischen Volkes – und seinen Partnern:

China investierte rund 60 Milliarden Dollar , mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung Venezuelas, und half beim Export trotz Sanktionen.

investierte rund , mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung Venezuelas, und half beim Export trotz Sanktionen. Russland lieferte Militärtechnik und Geheimdienstunterstützung.

lieferte Militärtechnik und Geheimdienstunterstützung. Iran versorgte Caracas mit mehreren Millionen Barrel Rohöl.

Für Washington ergeben sich zwei Probleme:

Venezuelas Standhaftigkeit könnte andere Länder inspirieren. Bereits heute regieren linke Regierungen in Brasilien, Chile, Kolumbien, Honduras, Mexiko und Nicaragua. Massenproteste in Ecuador und Peru könnten den Trend verstärken. Die Sanktionen öffneten China und Russland Tür und Tor in Amerikas „Hinterhof“.

Die Logik der Eskalation

Da der Wirtschaftskrieg gescheitert ist, steht nun das Militär bereit. Die USA verlegten Großverbände in die Karibik – die aggressivste Aufrüstung seit 1994. Teile ihrer Truppen wurden aus Westasien und dem Pazifik an Venezuelas Küste verlegt. Als Einschüchterung schlugen US-Drohnen Boote, die des Drogenhandels beschuldigt wurden.

Doch Venezuela lässt sich nicht provozieren. Es hat Russland eingeladen, Luftabwehrsysteme zu stationieren und Wagner-Ausbilder zu entsenden. Es wird sogar über Hyperschallraketen gesprochen.

Der regionale Widerstand wächst:

Brasiliens Landless Rural Workers’ Movement (1,5 Millionen Mitglieder) kündigte Solidaritätsbrigaden an.

(1,5 Millionen Mitglieder) kündigte an. Mexiko und Kolumbien verurteilten das US-Vorgehen.

verurteilten das US-Vorgehen. Caracas bewaffnet lokale Milizen für den urbanen Widerstand.

Selbst wenn die venezolanische Armee überrannt würde, sind die Bürger vorbereitet, weiterzukämpfen. Im besten Fall für Washington würde eine Intervention wie der Irakkrieg enden – lang, blutig, unbeliebt, und letztlich nicht zu gewinnen.

Die letzte Phase des Imperiums

Trump hat Amerikas Großstrategie verkleinert: von globaler Dominanz über den Asien-Pazifik hin zur Sicherung der westlichen Hemisphäre. Doch mit Venezuela im Weg scheitert selbst dieses Projekt. Überlebt Caracas – militärisch und wirtschaftlich – wird der letzte Schleier amerikanischer Hegemonie fallen.

Das Imperium könnte sich mit Teilkontrolle zufriedengeben: begrenzt auf einige Offshore-Ressourcenzonen, verbunden mit ständigen Kriegen zur Rohstoffgewinnung.

Bereits jetzt gibt es Anzeichen für einen neuen Fokus: Trump beschuldigte Nigeria, „Völkermord an Christen“ zu begehen – ein altbekannter Vorwand für Intervention. Ein ethnisch und religiös zerrissenes Nigeria könnte „balkanisiert“ werden – mit einem abgespaltenen, ölreichen Süden.

Doch Nigeria ist kein leichtes Ziel. Eine Intervention wäre teuer, riskant und verheerend. Dennoch – für ein verzweifeltes Imperium könnte sie sich lohnen.

Strategie im Wandel

Die US-Strategie befindet sich im Übergang. Neokonservative wollen den Status quo erhalten, drängen Trump, in Westasien zu bleiben, Europa gegen Russland zu stützen und China zu kontern. Der Rückzug wird Zeit brauchen – doch Trumps Politik weist bereits den Weg.

Diese Entwicklung wird nicht mit seiner Präsidentschaft enden. Die US-Eliten erkennen zunehmend die Grenzen der Unipolarität. Wenn sie die Welt nicht beherrschen können, wollen sie zumindest den Kontinent beherrschen.

Doch selbst das könnte scheitern.

Wenn Venezuela standhält, wenn sich der Globale Süden zusammenschließt und wenn die Völker Lateinamerikas Souveränität über Unterwerfung wählen – dann wird selbst die westliche Hemisphäre kein sicherer Ort mehr für das Imperium sein.

Was folgt, wird kein Isolationismus sein – sondern ein Rückzug, getarnt, bewaffnet und dennoch gefährlich.

Aber es wird keine Hegemonie mehr sein.