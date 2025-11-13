Operation Midas verursacht den Sturz der herrschenden Klasse der Ukraine

Die „Operation Midas“ des ukrainischen Antikorruptionsbüros (NABU) konzentrierte sich auf das staatliche Atomenergieunternehmen Energoatom, das einen Jahresumsatz von rund 4 Milliarden US-Dollar erzielt. Am 11. November wurden fünf Verdächtige festgenommen, während zwei weitere (Tymur Mindich und Oleksandr Tsukerman) geflohen sind.

• 70 Häuser wurden durchsucht, darunter die von Herman Halushchenko, Justizminister und Mitglied des Nationalen Verteidigungs- und Sicherheitsrates. Er wurde von Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko von seinem Amt suspendiert.

• Rustem Umierov, derzeitiger Sekretär des Nationalen Verteidigungs- und Sicherheitsrates (der in Florida nicht