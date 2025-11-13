Das Pathogen-Business:
Amerikas neuer Gesundheitsimperialismus ohne WHO
Die USA steigen nicht aus, sie übernehmen nur die Regie
Der angebliche WHO-Ausstieg ist kein Rückzug, sondern ein Regiewechsel. Washington will nicht weniger Kontrolle, sondern totale Regie, ohne UNO, ohne Bremsen, direkt über private Netzwerke und Konzerne.
AMERICA FIRST GLOBAL HEALTH STRATEGY – September 2025
So heisst das neue Aussen- und Gesundheitsprogramm der US-Regierung.
Auf den ersten Blick klingt es nach Rückzug: Die USA machen beim WHO-Pandemievertrag nicht mehr mit. In Wahrheit aber bauen sie ihr eigenes globales System auf, ein Netzwerk bilateraler Verträge mit Dutzenden Ländern, die allesamt denselben Zweck erfüllen: Daten und Proben liefern.
Was die WHO über ihr umstrittenes PABS-System zentralisieren will, übernehmen die USA nun