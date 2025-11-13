Das Pathogen-Business:

Amerikas neuer Gesundheitsimperialismus ohne WHO

Die USA steigen nicht aus, sie übernehmen nur die Regie

Der angebliche WHO-Ausstieg ist kein Rückzug, sondern ein Regiewechsel. Washington will nicht weniger Kontrolle, sondern totale Regie, ohne UNO, ohne Bremsen, direkt über private Netzwerke und Konzerne.

AMERICA FIRST GLOBAL HEALTH STRATEGY – September 2025

So heisst das neue Aussen- und Gesundheitsprogramm der US-Regierung.

Auf den ersten Blick klingt es nach Rückzug: Die USA machen beim WHO-Pandemievertrag nicht mehr mit. In Wahrheit aber bauen sie ihr eigenes globales System auf, ein Netzwerk bilateraler Verträge mit Dutzenden Ländern, die allesamt denselben Zweck erfüllen: Daten und Proben liefern.

Was die WHO über ihr umstrittenes PABS-System zentralisieren will, übernehmen die USA nun