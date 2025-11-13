Gerichtsakten enthüllen Vertuschung der Anschläge vom 11. September

Von Kit Klarenberg

Der diesjährige Jahrestag des 11. September verging ohne Erwähnung in den Mainstream-Medien. Fast zweieinhalb Jahrzehnte später scheinen die Medien jegliches Interesse an diesem schicksalhaften, weltverändernden Tag verloren zu haben. Und das trotz der Veröffentlichung einer brisanten Gerichtsakte durch das Office of Military Commissions im April 2023, in der festgestellt wurde, dass mindestens zwei der mutmaßlichen Entführer CIA-Agenten waren, die „über eine Verbindungsbeziehung” zum saudischen Geheimdienst rekrutiert worden waren. Das gleiche Dokument bietet aufschlussreiche Einblicke, wie die 9/11-Kommission diese und andere unbequeme Wahrheiten vertuscht hat.

Eine zentrale Rolle bei der Vertuschung spielte der Vorsitzende der Kommission, Philip Zelikow. Die Ermittlerin der Kommission, Dana Leseman, in der Akte als „CS-2” bezeichnet, berichtete Vertretern des Office of Military Commissions – der Justizbehörde, die die Strafverfolgung der Angeklagten des 11. September überwacht –, dass Zelikow konsequent versucht habe, Ermittlungen „zur saudischen Verwicklung in die Entführer” zu „verharmlosen”. Leseman war offiziell damit beauftragt, „die mögliche Verbindung” zwischen Riad und den Anschlägen vom 11. September zu untersuchen, aber Zelikow war entschlossen, dies zu verhindern.

Zu seinen Sabotageversuchen gehörte es, Lesemans Anträge auf Befragung bestimmter Personen von Interesse und auf Beschaffung von Dokumenten zu blockieren, die Aufschluss über Riads Vorwissen über den 11. September – wenn nicht sogar über seine aktive Beteiligung daran – und damit auch über das Vorwissen der CIA geben könnten. Im weiteren Sinne hatte Zelikow die alleinige Kontrolle darüber, wen die Kommission befragte und wen nicht und zu welchen Themen, wodurch er streng einschränkte, welche Zeugen befragt und welche Beweise angehört wurden.

Leseman wurde im April 2003 von Zelikow entlassen, nachdem er „aus einer anderen Quelle als den offiziellen Kanälen“ einen geheimen Index zur gemeinsamen Untersuchung des 11. September durch das Repräsentantenhaus und den Senat erhalten hatte. Der Index listete sensible Dokumente des FBI und anderer US-Regierungsbehörden auf, in denen „die mutmaßliche Beteiligung Saudi-Arabiens an den Anschlägen vom 11. September“ detailliert beschrieben wurde. Obwohl es sich um einen „geringfügigen Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften“ handelte, entließ Zelikow Leseman fristlos und beschlagnahmte den Index. Die Nachricht von ihrer Entlassung wurde damals nicht bekannt. Kein anderer Mitarbeiter durfte das Dokument danach einsehen.

Canestraro-Erklärung vom 20. Juli 2021

An anderer Stelle in der Akte erklärte Richard Clarke, Bill Clintons Anti-Terror-Beauftragter, der seit langem behauptet, die CIA habe in irgendeiner Form Beziehungen zu einigen der mutmaßlichen Entführer unterhalten, gegenüber den Ermittlern, Zelikow sei ausdrücklich von George W. Bushs nationaler Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice ausgewählt worden, „um Schaden für die Bush-Regierung abzuwenden, indem er die Ermittlungen der Kommission zu den Verbindungen nach Saudi-Arabien blockiert“.

Clarke bekräftigte außerdem seine Überzeugung, dass die von Saudi-Arabien angeführten Bemühungen, Al-Qaida zu infiltrieren, „möglicherweise von hochrangigen Mitarbeitern der CIA organisiert wurden“ und dass „die meisten Aufzeichnungen“ dieser streng geheimen Mission „vernichtet wurden, um die Operation zu vertuschen“. Bezeichnenderweise berichtete Clarke, dass er, nachdem er öffentlich seine Meinung geäußert hatte, die CIA „eine ‚False Flag‘-Operation zur Rekrutierung der Entführer durchgeführt habe“, einen „wütenden Anruf“ von George Tenet, dem CIA-Direktor während des 11. September, erhalten habe. Trotz seiner Wut habe Tenet „die Behauptung nicht bestritten“.

„Präventiv handeln“

Die Ernennung von Philip Zelikow zum Vorsitzenden der 9/11-Kommission war der Höhepunkt einer äußerst schwierigen Entstehungsphase dieses Gremiums. Zunächst lehnte die Bush-Regierung die massiven Forderungen der Öffentlichkeit nach einer offiziellen Untersuchung der Anschläge vehement ab. Erst im November 2002 wurde die Kommission schließlich widerwillig eingerichtet. Ihr erster Vorsitzender, Henry Kissinger, trat aufgrund von Interessenkonflikten bereits nach wenigen Wochen zurück. Dazu gehörten auch unangenehme Fragen darüber, ob er Saudis – insbesondere Personen mit dem Nachnamen Bin Laden – zu seinen Kunden zählte.

Philip Zelikow

Zelikow hatte selbst eine ganze Reihe von Interessenkonflikten, von denen einige zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt waren. Andere traten erst zutage, als die Kommission bereits in vollem Gange war. Zum einen pflegte er eine langjährige Beziehung zu Condoleezza Rice und war Teil des Übergangsteams von George W. Bush, das die Amtsübernahme des Nationalen Sicherheitsrats der neuen Regierung überwachte. Dieser Prozess führte dazu, dass die Anti-Terror-Sicherheitsgruppe des Weißen Hauses herabgestuft und ihr Leiter Richard Clarke degradiert wurde, wodurch mehrere bürokratische Ebenen zwischen ihm und hochrangigen Regierungsbeamten entstanden.

Ein geheimer Bericht, der im Januar 2000 von Clarkes Team erstellt wurde, kam zu dem Schluss, dass die US-Geheimdienste schlecht gerüstet waren, um auf eine große, ständig wachsende terroristische Bedrohung im Inland zu reagieren. Er enthielt 18 Empfehlungen mit 16 begleitenden Finanzierungsvorschlägen, um Al-Qaida „erheblich zu schwächen”. Die Ergebnisse wurden von der Bush-Regierung ignoriert. Zahlreiche Memos, die Clarke anschließend verfasste und in denen er dringend hochrangige Treffen zur Erörterung von Al-Qaida und zur Ausarbeitung von Strategien zur Bekämpfung der Gruppe im In- und Ausland forderte, wurden ebenfalls ignoriert.

Unterdessen legte die Bush-Regierung im September 2002 dem Kongress ein 31-seitiges Dokument mit dem Titel „The National Security Strategy of the United States” (Die nationale Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten) vor. Darin wurde ein sehr klarer Plan für den bevorstehenden Krieg gegen den Terror dargelegt, der eine massive Aufstockung der US-Militärausgaben und ein „präventives Vorgehen” Washingtons gegen „Schurkenstaaten” wie den Irak forderte. Das Dokument trug zwar die Unterschrift des Präsidenten, wurde jedoch heimlich von niemand anderem als Zelikow verfasst.

Seine Urheberschaft wurde der Kommission erst bekannt, als die Untersuchung fast abgeschlossen war, woraufhin mehrere wichtige Mitarbeiter und ein Kommissionsmitglied mit ihrem Rücktritt drohten. Die Leiter der Kommission, Thomas Kean und Lee Hamilton, waren offenbar nicht informiert, als Zelikow ernannt wurde. Die beiden warfen der Kommission anschließend vor, sie sei zum Scheitern verurteilt gewesen. Die Untersuchungen kamen nur schleppend voran, was zum Teil auf Finanzierungsprobleme zurückzuführen war. Der Kommission wurden ursprünglich nur 3 Millionen Dollar für die Durchführung ihrer Arbeit zur Verfügung gestellt.

Im Gegensatz dazu wurden für die gleichzeitige Untersuchung des Absturzes der Raumfähre Columbia, bei dem nur sieben Menschen ums Leben kamen, 50 Millionen Dollar bewilligt. Im März 2003 wurden der Kommission aufgrund wiederholter Forderungen ihrer Mitarbeiter weitere 9 Millionen Dollar zugewiesen – 2 Millionen Dollar weniger als beantragt. Trotz dieser gravierenden Anlaufschwierigkeiten legte Zelikow im selben Monat – drei Monate nach Beginn der 16-monatigen Untersuchung und noch bevor eine einzige Anhörung stattgefunden hatte – einen vollständigen Entwurf des Abschlussberichts der Kommission vor.

Der fertige Bericht, der im Juli 2004 veröffentlicht wurde, folgte sehr genau Zelikows vorab festgelegtem Entwurf. In der Zwischenzeit überarbeitete er persönlich mehrere von Mitarbeitern eingereichte Stellungnahmen, die in die Ergebnisse des Berichts einflossen. In einem Fall änderte er eine Stellungnahme so ab, dass sie stark andeutete, ohne dies direkt zu behaupten, dass Saddam Hussein und Al-Qaida in irgendeiner Weise miteinander in Verbindung standen, was die Verfasser entsetzte. Diese falsche Behauptung wurde von Vertretern des Weißen Hauses häufig verbreitet, um die kriminelle anglo-amerikanische Invasion des Irak im Jahr 2003 zu rechtfertigen.

Im Oktober desselben Jahres stellte die Kommission fest, dass NORAD – das zufällig am 11. September eine Übung durchführte, die fast genau die tatsächlichen Anschläge simulierte – Informationen zurückhielt. Die Ermittler versuchten, das Verteidigungsministerium vorzuladen, aber Zelikow griff ein, um dies zu verhindern. Im folgenden Frühjahr waren die Kommissionsmitglieder so frustriert über die dreisten Lügen der Beamten der Federal Aviation Authority und des Pentagons, dass sie erwogen, Strafanzeige wegen Behinderung der Justiz zu stellen. Zelikow sorgte erneut dafür, dass dies nicht geschah.

„Saudi-Arabische Personen“

Trotz Zelikows Behinderung deckten die Ermittler der 9/11-Kommission mehrere Hinweise auf, die Saudi-Arabien – und damit die CIA – mit den Anschlägen in Verbindung brachten. Aus den Unterlagen des Office of Military Commissions geht hervor, dass ein Ermittler – „CS-1“ – den radikalen Geistlichen und saudischen Diplomaten Fahad Thumairy zweimal in Regierungskomplexen in Riad befragt hat. Er wurde zu seiner Beziehung zu Nawaf Hazmi und Khalid Mihdhar befragt, zwei Entführern, die nachweislich von der CIA rekrutiert worden waren, sowie zu Omar Bayoumi, der weithin als ihr Kontaktmann verdächtigt wurde.

Bei beiden Verhören waren saudische Sicherheitsbeamte anwesend, und CS-1 hatte den Eindruck, dass Thumairy während der Befragung „nicht zu 100 % offen” war. Obwohl er fließend Englisch sprach, bat er darum, „kontroverse” Fragen ins Arabische zu übersetzen. CS-1 glaubte, dies sei ein Hinweis darauf, dass Thumairy „täuschend” war. Außerdem „schien er zu reagieren”, als er zu seiner Beziehung zu Omar Bayoumi befragt wurde.

Bayoumi traf Hazmi und Midhar unmittelbar nach ihrer Ankunft in den USA in einem Restaurant am Flughafen von Los Angeles und knüpfte daraufhin enge Beziehungen zu ihnen. Dana Leseman behauptet in der Klage, dass das FBI Bayoumi „vor den Anschlägen vom 11. September untersucht” habe und dass er „erhebliche Geldsummen von der saudischen Botschaft in Washington DC erhalten habe”. Die Gelder wurden heimlich „von Konten“ überwiesen, die Haifa bin Faisal, der Frau von Bandar bin Sultan, dem Botschafter Riads in den USA, gehörten.

Vor ihrer Entlassung ergab Lesemans Untersuchung, dass Bayoumi während seines Aufenthalts in den USA mehrere „No-Show“-Jobs hatte – „bei denen ein Arbeitnehmer von einem bestimmten Arbeitgeber bezahlt wird, aber nicht tatsächlich zur Arbeit erscheinen muss“. Eine dieser „Scheinstellen“ war bei dem saudischen Unternehmen Ercan, dessen Büros er „selten“ aufsuchte. In den Unterlagen wird vermerkt, dass zwei Monate nach Bayoumis Treffen mit Hazmi und Midhar sein Monatsgehalt bei Ercan von 465 Dollar auf 3.700 Dollar stieg.

Leseman war überzeugt, dass Fahad Thumairy „ein Geheimdienstoffizier war, der für die saudische Regierung arbeitete“. Im Mai 2003 wurde Thumairy die Einreise in die USA wegen des Verdachts auf Verbindungen zum Terrorismus verweigert, obwohl er weder verhaftet noch zu dieser Angelegenheit befragt wurde. Erst 13 Jahre später gab der ehemalige 9/11-Kommissar John Lehman bekannt, dass die Ermittlungen „eine enorme Beteiligung saudischer Personen“ – darunter auch Regierungsangestellte – „an der Unterstützung der Entführer“ aufgedeckt hätten.

Um sicherzustellen, dass die weitreichende Beteiligung Riads an den Anschlägen vom 11. September vor der Öffentlichkeit verborgen blieb, schirmte Zelikow die Alec Station – die Einheit der CIA zur Verfolgung von Osama bin Laden –, die letztlich die Rekrutierung von Hazmi und Midhar, wenn nicht sogar weiterer Entführer über die Saudis leitete, sehr effektiv vor Untersuchungen und Konsequenzen ab. Gleichzeitig halfen Mitglieder dieser Einheit bei Zelikows Vertuschung, da sie seit den Anschlägen befördert worden waren, um das Folterprogramm der CIA nach dem 11. September zu beaufsichtigen.

„Drakonische Maßnahmen“

Die Untersuchung des Folterprogramms durch den Geheimdienstausschuss des Senats ergab, dass die „verstärkten Verhörmethoden“ der CIA keinerlei brauchbare Informationen lieferten. In vielen Fällen „erfanden” die Häftlinge Informationen und sagten ihren Verhörern das, was diese hören wollten, um die Misshandlungen zu begrenzen. Der Einsatz von Techniken, die im Rahmen des MKULTRA-Programms zur Bewusstseinskontrolle der CIA entwickelt wurden, lässt vermuten, dass die Erlangung falscher Aussagen ein bewusstes Ziel der CIA gewesen sein könnte. Solche falschen Aussagen konnten zur Rechtfertigung des Krieges gegen den Terror verwendet werden, während die Rekrutierung der mutmaßlichen 9/11-Entführer durch Alec Station verschleiert wurde.

Häftlinge im „Krieg gegen den Terror“ der CIA

Zelikow war auch in der Lage, Einfluss darauf zu nehmen, welche Fragen den CIA-Häftlingen gestellt wurden – und damit auch auf deren Antworten. Im Jahr 2008 gab ein anonymer US-Geheimdienstmitarbeiter bekannt, dass die Kommission der CIA Fragen für die Verhöre der Gefangenen vorlegen durfte. Der Abschlussbericht stützte sich stark auf die Verhöre der CIA, wobei Zelikow zugab, dass „ein Großteil, wenn nicht sogar der größte Teil” der offiziellen Darstellung der Anschläge vom 11. September auf Informationen beruhte, die durch Folter erlangt worden waren. Mit anderen Worten: politisch opportunistische Erfindungen und Unwahrheiten.

Diese betrügerische Darstellung hält sich bis heute, unhinterfragt von den Nachrichtenmedien und einem Großteil der Öffentlichkeit. Das allgemeine Schweigen der Mainstream-Medien über den brisanten Inhalt der Gerichtsakte zeigt deutlich, dass die Vertuschung der Anschläge vom 11. September weiterhin besteht, wobei die Medien aktive Mitverschwörer sind. Seit der Veröffentlichung des Berichts der Kommission ist Zelikow weitgehend in Vergessenheit geraten, und die vielen öffentlichen Kontroversen um seine Rolle als Exekutivdirektor sind in Vergessenheit geraten. Es gibt jedoch Grund zu der Annahme, dass er noch mehr weiß, als er während seiner Zeit als Leiter der Kommission verschwiegen hat.

Im November 1998 war Zelikow Mitautor eines Artikels für die Zeitschrift Foreign Affairs des Council on Foreign Relations. Darin sagte er einen verheerenden Terroranschlag in den USA in naher Zukunft voraus – wie beispielsweise die Zerstörung des World Trade Centers. „Ein solcher katastrophaler Terrorakt wäre ein Wendepunkt in der amerikanischen Geschichte“, prognostizierte Zelikow. „Wie Pearl Harbor würde dieses Ereignis unsere Vergangenheit und Zukunft in ein Vorher und Nachher teilen.“ Er fuhr fort, alles, was nach dem 11. September folgte, genau zu skizzieren: