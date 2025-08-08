Ein ehemaliger Mossad-Informant, Ari Ben-Menashe, hat schwerwiegende Vorwürfe gegen den verstorbenen Jeffrey Epstein erhoben. Laut Ben-Menashe sei Epstein gezielt von Israel eingesetzt worden, um US-Politiker zu erpressen – mit dem Ziel, Friedensabkommen zu sabotieren und die israelische Politik zu beeinflussen, besonders in Bezug auf den Nahost-Konflikt. Besonders brisant ist seine Aussage, dass Epstein eine Schlüsselrolle bei der Verhinderung einer Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israel und Palästina spielte.

Im Interview mit Nema äußerte Ben-Menashe, dass die US-Regierung in der Frage des Gaza-Konflikts von Israel „gefangen“ sei und von Epstein kompromittiert werde, um die laufenden Gewalttaten in Gaza nicht zu stoppen. „Epstein hat Bill Clinton und Ehud Barak in den 90ern erpresst, was letztlich dazu führte, dass das Friedensabkommen mit Arafat scheiterte“, so der ehemalige Mossad-Agent. Die Erpressung sei so tiefgreifend gewesen, dass es unmöglich war, das geplante Abkommen zur Schaffung eines palästinensischen Staates zu erreichen.

Der israelische Ex-Premier Ehud Barak, der ebenfalls eng mit Epstein verbunden war, sei laut Ben-Menashe nicht nur von Epstein, sondern auch von der israelischen Rechten erpresst worden, was die Gespräche mit Arafat vereitelte. Ben-Menashe glaubt, dass die gleiche Erpressungstechnik auch heute noch dazu beiträgt, die US-amerikanische Außenpolitik in Bezug auf Israel zu steuern.

Der ehemalige Mossad-Informant verweist darauf, dass der Druck, den Epstein auf prominente Persönlichkeiten ausübte, immer noch weitreichende Auswirkungen auf die politische Landschaft hat. Dies unterstreicht, wie tief die Verstrickungen und die geheime Machtpolitik in internationalen Verhandlungen und Konflikten reichen.

Ben-Menashe fordert, dass diese Machenschaften endlich öffentlich gemacht werden, da sie nicht nur die politische Landschaft Israels und der USA, sondern auch den gesamten Nahost-Konflikt maßgeblich beeinflussen. Die Rolle von Epstein in dieser Erpressungsmaschinerie könnte der Schlüssel zu den geopolitischen Spannungen sein, die den Konflikt weiterhin anheizen.