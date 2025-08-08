Auf der ASCO 2025, der weltweit größten Onkologiekonferenz, wurde ein schockierendes Eingeständnis gemacht, das die gesamte medizinische Gemeinschaft erschüttert: Strahlen- und Chemotherapie, zwei der bekanntesten Behandlungsmethoden gegen Krebs, können tatsächlich die Metastasierung verstärken. Nach 30 Jahren intensiver Forschung und Diskussionen erkennen führende Onkologen nun endlich an, was Kritiker schon lange gewarnt haben – diese traditionellen Behandlungen können mehr schaden als nützen.

Direkt zum Video mit deutschen Untertiteln:

Eine schockierende Enthüllung

Die Erkennung dieses Problems auf der ASCO 2025 kam nicht überraschend, aber sie war dennoch ein Wendepunkt. Eine neue Studie, die auf der Konferenz vorgestellt wurde, zeigt, dass Bestrahlung die Entstehung und Ausbreitung von Krebszellen begünstigen kann, anstatt den Krebs zu besiegen. Diese Erkenntnis markiert eine Zäsur in der medizinischen Praxis und fordert die etablierte Sichtweise heraus.

Lange Zeit wurde die Chemotherapie als das Standardmittel zur Bekämpfung von Krebszellen betrachtet, und Bestrahlung war eine der Hauptbehandlungen für Patienten mit metastasierendem Krebs. Doch diese neue Erkenntnis wirft einen dunklen Schatten auf diese Ansätze. Es zeigt sich, dass die Bestrahlung nicht nur das Krebswachstum hemmen kann, sondern unter bestimmten Bedingungen sogar das Wachstum von sekundären Tumoren fördern könnte.

Hoffnung durch eine bahnbrechende Therapie

Trotz dieser düsteren Erkenntnisse gibt es einen Lichtblick. Dr. Patrick Soon-Shiong, ein bahnbrechender Immunologe und Arzt, hat eine revolutionäre Therapie entwickelt, die den Patienten Hoffnung gibt. Diese neue Behandlung schützt die natürlichen Killerzellen des Körpers vor den schädlichen Auswirkungen der Bestrahlung. Die Therapie wurde 2024 von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassen, was einen großen Schritt in der Krebsbehandlung darstellt.

Dr. Soon-Shiong erklärt, dass seine Behandlung nicht nur Krebszellen angreift, sondern den Körper auch vor den schädlichen Auswirkungen von Bestrahlung schützt. Sie stellt einen entscheidenden Fortschritt in der Krebstherapie dar, da sie das Immunsystem stärkt, während gleichzeitig die Krebszellen bekämpft werden.

Eine Frage der Verfügbarkeit

Trotz der revolutionären Natur der Therapie bleibt der Zugang zu dieser Behandlung begrenzt. Obwohl mehr als 8.000 Patienten weltweit sofortige Hilfe anforderten, wird die Therapie derzeit nur an einer einzigen Klinik in Los Angeles angeboten. Diese enge Verfügbarkeit hat zu einem regelrechten Andrang von verzweifelten Krebspatienten geführt, die auf diese neue Hoffnung angewiesen sind.

Dr. Soon-Shiong erklärt, dass es nahezu unmöglich ist, allen Patienten gerecht zu werden, die diese Behandlung benötigen. „Wenn alles verfügbar wäre, würde ich diese Therapie landesweit verbreiten. Aber momentan ist es ein Kampf, um die benötigten Ressourcen zu schaffen“, so der Arzt.

In einem verzweifelten Versuch, die Behandlung für mehr Patienten zugänglich zu machen, wandte sich Dr. Soon-Shiong an die FDA und bat um eine erweiterte Nutzungsgenehmigung (Expanded Access). Glücklicherweise wurde seinem Antrag stattgegeben, und nun arbeitet er daran, die Therapie landesweit verfügbar zu machen.

Internationale Unterstützung und nächste Schritte

Die Begeisterung für die neue Therapie ist nicht nur in den USA groß. Bei Gesprächen mit Präsidenten aus Saudi-Arabien und Katar wurde deutlich, dass auch diese Länder großes Interesse an der Behandlung haben. Beide Länder boten sofortige Unterstützung an, um die Therapie in ihren eigenen Ländern zu genehmigen und zu verbreiten.

Dr. Soon-Shiong betonte jedoch, dass er nicht möchte, dass amerikanische Patienten für die Behandlung ins Ausland reisen müssen. „Ich möchte, dass diese Therapie überall in den USA verfügbar ist, auch in ländlichen Gebieten wie Utah oder Pennsylvania“, sagte er. „Wir müssen sicherstellen, dass niemand, der diese Behandlung benötigt, auf der Strecke bleibt.“

Nächste Woche wird Dr. Soon-Shiong erneut mit der FDA zusammentreffen, um zu besprechen, wie diese bahnbrechende Therapie landesweit verfügbar gemacht werden kann. Sollte es zu einer breiteren Einführung kommen, könnte dies nicht nur das Leben von Millionen von Krebspatienten retten, sondern auch die gesamte Herangehensweise an die Behandlung von Krebs revolutionieren.

Fazit: Ein Hoffnungsschimmer in der Krebsbehandlung

Die Enthüllung auf der ASCO 2025 und die Entdeckung von Dr. Soon-Shiongs revolutionärer Therapie bieten einen Hoffnungsschimmer für alle, die gegen den Krebs kämpfen. Die Tatsache, dass eine so weit verbreitete Behandlung wie Bestrahlung jetzt als potenziell schädlich erkannt wurde, könnte den Weg für eine neue Ära in der Krebstherapie ebnen – eine, in der innovative Therapien wie die von Dr. Soon-Shiong den Patienten tatsächlich helfen können, ohne sie zusätzlich zu gefährden.

Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, wie schnell und wie effektiv diese neue Therapie auf breiter Basis zugänglich gemacht werden kann. Doch eines steht fest: Der medizinische Fortschritt im Kampf gegen Krebs hat einen bedeutenden Schritt nach vorne gemacht.