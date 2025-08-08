RFK Jr. zerstört Bill Gates’ mRNA-Pläne und ist wütend

Robert F. Kennedy Jr. hat in einer scharfen Kritik Bill Gates und dessen stark geförderte mRNA-Impfstoffinitiativen ins Visier genommen. Das US-Gesundheitsministerium (HHS) hat kürzlich angekündigt, die Finanzierung neuer mRNA-Impfstoffentwicklungen einzustellen – ein Schritt, den Kennedy als Fortschritt begrüßt, aber als längst nicht ausreichend bezeichnet. Die Entscheidung stoppt 500 Millionen Dollar, die hauptsächlich an die Pharmariesen Pfizer und Moderna fließen sollten. Dennoch gibt es Einschränkungen, die Fragen über die Zukunft der mRNA-Technologie aufwerfen.

HHS stoppt mRNA-Finanzierung

Laut Kennedy spiegelt die HHS-Entscheidung wachsende Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit und Sicherheit von mRNA-Impfstoffen wider. Er argumentiert, dass diese Impfstoffe „gegen Viren, die die oberen Atemwege infizieren, nicht gut funktionieren“ und paradoxerweise neue Mutationen fördern könnten, die Pandemien verlängern. Die Ankündigung markiert einen bedeutenden Wandel, da Pfizer und Moderna etwa 97 % der in den USA verabreichten COVID-19-Impfstoffe stellten. Allerdings bedeutet der Rückzug des Staates nicht das Ende von mRNA-Impfstoffen. Private Unternehmen können weiterhin solche Produkte entwickeln, und mRNA-basierte Krebsimpfstoffe in späten Entwicklungsphasen könnten weiterhin auf den Markt kommen – möglicherweise mit weniger regulatorischen Hürden.

Mary Holland, Geschäftsführerin der Organisation Children’s Health Defense und Mit-Herausgeberin des Buches Turtles All the Way Down, erläuterte die Tragweite dieser Entscheid . „Das ist ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte Holland, „aber es deckt nicht das gesamte Problem auf.“ Sie betonte, dass mRNA-Produkte ursprünglich als Gentherapien galten, nicht als Impfstoffe, und dass die Definition von Impfstoffen geändert werden musste, um sie auf den Markt zu bringen. Holland wies auch auf zunehmende Beweise für Schäden hin, darunter eine Studie der Cleveland Clinic, die nahelegt, dass höhere Dosen von mRNA-COVID-Impfstoffen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einer Infektion korrelieren.

Die fragwürdige Geschichte der mRNA-Impfstoffe

Kennedy und Holland äußerten Bedenken darüber, was die Aufsichtsbehörden vor der Einführung der COVID-Impfstoffe wussten. Holland verwies auf die Aussage eines Pfizer-Sprechers vor dem Europäischen Parlament, dass das Unternehmen nie getestet habe, ob der mRNA-Impfstoff die Übertragung verhindert – eine schockierende Enthüllung angesichts der darauf folgenden Impfpflichten. Forschungen von Katherine Watt und Sasha Latypova, basierend auf einer Klage der Whistleblowerin Brooke Jackson gegen Pfizer und Ventavia, deuten darauf hin, dass das Verteidigungsministerium (DoD), nicht das HHS oder die Pharmaunternehmen, die Einführung der Impfstoffe unter geheimen Protokollen leitete. „Wir wissen nicht genau, was das DoD über diese Impfstoffe wusste“, sagte Holland und betonte die Notwendigkeit von Transparenz, um zukünftige Fehler zu vermeiden.

Das Fehlen einer informierten Zustimmung während der Einführung unter Notfallzulassung (EUA) bleibt ein heikles Thema. Kennedy erklärte, dass die Inhaltsstoffe der mRNA-Impfstoffe nie vollständig offengelegt wurden, was die Öffentlichkeit im Dunkeln ließ. Holland unterstrich dies und forderte eine Abrechnung, um herauszufinden, „was wann von wem gewusst wurde“, um eine Wiederholung dessen zu verhindern, was sie als Weg in eine „medizinische Tyrannei“ beschreibt.

Freie Hand für die Privatwirtschaft und Werbeoffensive

Während die HHS-Entscheidung die staatlich finanzierte mRNA-Forschung einschränkt, haben private Unternehmen wie Pfizer und Moderna freie Hand. Holland wies darauf hin, dass die Pharmaindustrie Billionen in die mRNA-Plattform investiert hat, da sie schnell ist – Impfstoffe können in nur 100 Tagen entwickelt werden. Dennoch bestehen sie und Kennedy darauf, dass zukünftige mRNA-Produkte strengen, transparenten klinischen Studien mit echten Placebokontrollen unterzogen werden müssen – ein Standard, der während der COVID-Einführung nicht erfüllt wurde.

Mit dem Herbst und Winter im Anmarsch warnte Holland vor einer bevorstehenden Werbeoffensive der Pharmaindustrie. „Sie werden Travis Kelce sehen, wie er seinen Ärmel hochkrempelt und sagt, holt euch eure Grippe- und COVID-Impfung bei Walgreens“, sagte sie und verwies auf die allgegenwärtige Direktwerbung für pharmazeutische Produkte, die nur in den USA und Neuseeland erlaubt ist. Kennedy hat diese Praxis scharf kritisiert und sie als Werkzeug der „Pharma-Medien“ bezeichnet, die 70 % ihrer Werbeeinnahmen aus der Industrie beziehen. Bemühungen, solche Werbung einzuschränken, stoßen auf Hindernisse, einschließlich Fragen der Meinungsfreiheit, obwohl parteiübergreifende Unterstützung wächst, etwa durch Senatoren wie Bernie Sanders und Ron Johnson.

Der Ruf nach Verantwortung

Holland lobte Turtles All the Way Down für seine sorgfältige Analyse der Impfforschung, die ausschließlich auf peer-reviewte Literatur und staatliche Quellen zurückgreift. Die anonymen Autoren, erklärte sie, blieben unerkannt, um den brutalen Angriffen zu entgehen, denen Impfskeptiker wie Kennedy, Dr. Meryl Nass oder Dr. Pierre Kory ausgesetzt sind. „Sie verlieren Fördergelder, ihre Namen werden beschmutzt, und manche erleben Schlimmeres“, sagte sie und spielte auf verdächtige Todesfälle von Ärzten an, die alternative Therapien förderten.

Das Buch argumentiert, dass Impfstoffe, einschließlich mRNA-Produkten, nie strengen Sicherheitstests unterzogen wurden, insbesondere nicht in Kombination. „Wir wissen nicht, wie sie interagieren, welche Dosierung richtig ist oder in welchem Alter sie verabreicht werden sollten“, sagte Holland. „Das ist vorsätzliche Blindheit.“ Sie und Kennedy fordern eine umfassendere Abrechnung – möglicherweise durch eine Wahrheits- und Versöhnungskommission oder Anhörungen im Kongress –, um die Versäumnisse der COVID-Reaktion anzugehen und Verantwortung sicherzustellen.

Ein Teilsieg, aber der Kampf geht weiter

Während der Finanzierungsstopp des HHS ein Erfolg für Kritiker der mRNA-Impfstoffe ist, bleiben Kennedy und Holland vorsichtig. Die Fortsetzung der mRNA-Entwicklung durch die Privatwirtschaft, gepaart mit aggressivem Marketing und laxer Aufsicht, gibt Anlass zur Sorge hinsichtlich Sicherheit und Transparenz. Wie Holland es ausdrückte: „Das darf nicht noch einmal passieren. Dies sollte der Weckruf sein.“

Für den Moment haben Kennedys scharfe Kritik und die HHS-Entscheidung der Vision von Bill Gates für eine mRNA-getriebene medizinische Zukunft einen Schlag versetzt. Doch mit der Privatwirtschaft, die voranschreitet, und offenen Fragen, die bestehen bleiben, ist die Debatte über mRNA-Impfstoffe noch lange nicht zu Ende.