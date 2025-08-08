Putin macht den USA subtil klar, dass Russland bereit ist

Larry C. Johnson

Nach zwei Monaten voller Provokationen und Drohungen seitens der Vereinigten Staaten kündigte Wladimir Putin eine bedeutende politische Kursänderung in Bezug auf Mittelstreckenraketen an, die die Welt an den Rand eines Atomkrieges bringt.

Während die Mainstream-Medien die Ankündigung Russlands, sich nicht mehr an den Vertrag über Mittelstreckign-Nuklearwaffen (INF) zu halten, weitgehend ignoriert haben, haben einige Podcaster – z. B. Danny Davis und Alexander Mercouris – sowohl die Bedeutung als auch die Gefahr dieser Entscheidung erkannt und dies in ihren jeweiligen Sendungen ausführlich diskutiert. Russland handelt hier nicht eigenmächtig. Putins Entscheidung war eine eindeutige Reaktion auf eine Reihe von törichten und rücksichtslosen Aktionen der Vereinigten Staaten seit dem 1. Juni dieses Jahres.

Der Spiderweb-Angriff auf die strategische Bomberflotte Russlands am 1. Juni, bei dem Drohnen aus versteckten Fächern in Sattelschleppern eingesetzt wurden, war eine gefährliche Provokation, auch wenn nur geringer Schaden angerichtet wurde. Zwölf Tage später startete Israel einen Enthauptungsangriff auf den Iran – der glücklicherweise ebenfalls scheiterte –, wobei dieselbe Drohnentaktik zum Einsatz kam wie wenige Wochen zuvor in Russland. Mitte Juli hörten die Russen schockiert zu, als General Christopher Donahue, Kommandeur des US-Europakommandos (USEUCOM), beschrieb, wie die NATO Pläne getestet hat, um Kaliningrad, eine russische Exklave, schnell zu überrennen und einzunehmen. Gleichzeitig stationierte Trump erneut B61-12-Atombomben auf mindestens sechs Flugplätzen in Europa, darunter Lakenfield in Großbritannien. Zuletzt kündigte Trump unverblümt die Stationierung von zwei Atom-U-Booten an, deren spezifische Aufgabe darin besteht, Russland angreifen zu können. [ANMERKUNG: Dies war höchstwahrscheinlich eine symbolische Erklärung, da U-Boote mit dieser Aufgabe bereits vor Ort waren.

Die Trump-Regierung hat außerdem angekündigt, ab 2026 mit der Stationierung von ballistischen Mittelstreckenraketen (IRBM) und anderen Langstreckenwaffen in Europa zu beginnen, wobei Deutschland das erste Gastland für diese Systeme sein wird. Diese Stationierung umfasst insbesondere fortschrittliche Raketensysteme wie Typhoon und Dark Eagle, die in jüngsten offiziellen Mitteilungen und Nachrichtenberichten erwähnt wurden. Das Typhon-Raketensystem (Mittelstreckenfähigkeit) ist ein mobiles, bodengestütztes System, das mehrere Raketentypen abfeuert (keine Rakete selbst, sondern eine Mehrraketenplattform). Es kann die Tomahawk Land Attack Missile mit einer Reichweite von 1.500–2.500 km oder die SM-6 mit einer Reichweite von 320 km abfeuern. Die Dark Eagle ist eine Hyperschallwaffe mit großer Reichweite, auch bekannt als LRHW, mit einer Reichweite von 2.775 km. Die Hyperschallrakete Dark Eagle wurde nach mehreren gemeinsamen Versuchen von 2021 bis 2023 erfolgreich getestet. Das System absolvierte im Juni 2024 seinen ersten erfolgreichen End-to-End-Flug, gefolgt von einem zweiten erfolgreichen Test im Dezember 2024.

Es lohnt sich, den INF-Vertrag zu überprüfen, den Donald Trump 2018 gekündigt hat:

Wichtige Punkte des INF-Vertrags

1 Beseitigung von Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen:

Der Vertrag verpflichtete die USA und die Sowjetunion, alle bodengestützten ballistischen Raketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite zwischen 500 und 5.500 Kilometern (etwa 300–3.400 Meilen) zu beseitigen, einschließlich nuklearer und konventioneller Varianten.

Betroffen waren Mittelstreckenraketen (1.000–5.500 km) und Kurzstreckenraketen (500–1.000 km), darunter Systeme wie die US-amerikanische Pershing II und die sowjetische SS-20 Saber.

Bis zum 1. Juni 1991 mussten beide Parteien die Vernichtung dieser Raketen und ihrer Abschussvorrichtungen abschließen, was zur Beseitigung von 2.692 Raketen (1.846 sowjetische, 846 US-amerikanische) führte.



2 Verbot der Produktion und Erprobung:

Der Vertrag verbot die Produktion, Flugerprobung oder den Besitz von bodengestützten Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen nach Ablauf der Beseitigungsfrist.

Dies galt sowohl für nukleare als auch für konventionelle Raketen innerhalb der festgelegten Reichweite, wodurch sichergestellt wurde, dass keine neuen Systeme die zerstörten ersetzen konnten.



3 Geltungsbereich und Ausnahmen:

Der Vertrag betraf nur bodengestützte Raketen und schloss luft- und seegestützte Systeme (z. B. U-Boot- oder schiffsgestützte Raketen wie die US-amerikanische Tomahawk) aus.

Es galt für Raketen unabhängig vom Sprengkopf-Typ (nuklear oder konventionell) und war damit innerhalb seiner Reichweitenkategorie umfassend.

Auch Stützstrukturen wie Abschussvorrichtungen und zugehörige Ausrüstung mussten zerstört oder unbrauchbar gemacht werden.

4 Überprüfung und Inspektion:

Der Vertrag sah ein robustes Überprüfungssystem vor, das Vor-Ort-Inspektionen, Datenaustausch und die kontinuierliche Überwachung von Raketenproduktionsanlagen umfasste, um die Einhaltung der Bestimmungen sicherzustellen.

Zur Beilegung von Streitigkeiten über die Einhaltung der Bestimmungen wurde eine Sonderkommission für Verifikation eingerichtet, deren Inspektionen nach 1991 noch 13 Jahre lang (bis 2001) fortgesetzt wurden.

Beide Seiten legten detaillierte Bestandsaufnahmen ihrer Raketensysteme und Vernichtungsstätten vor.

5 Unbefristete Laufzeit:

Der Vertrag war unbefristet, d. h. er blieb in Kraft, bis eine Partei ihn kündigte (wie es die USA 2019 unter Berufung auf die Nichteinhaltung des Vertrags durch Russland hinsichtlich der 9M729-Rakete taten).

Jede Partei konnte den Vertrag mit einer Frist von sechs Monaten kündigen, wenn sie der Ansicht war, dass ihre höchsten Interessen gefährdet waren.

6 Globale Anwendung:

Der Vertrag verbot den Einsatz der betroffenen Raketen überall auf der Welt, nicht nur in Europa, und ging damit auf Bedenken hinsichtlich der sowjetischen SS-20-Raketen, die auf Asien gerichtet waren, und der US-amerikanischen Pershing-II-Raketen in Europa ein.

Er galt für Raketen, die in verbündeten Gebieten stationiert waren (z. B. US-Raketen in NATO-Ländern, sowjetische Raketen in Warschauer-Pakt-Staaten).

Dieser Vertrag hat 37 Jahre lang einen Atomkrieg in Europa verhindert. Jetzt, da Trump mit dem Atomkrieg droht, hat Putin Trump gewarnt… Alle IRBMs, die in Europa stationiert werden, werden zerstört. Wenn das passiert – wohlgemerkt, ich sage nicht „falls“ –, stehen wir kurz vor einem nuklearen Albtraum. Ich glaube nicht, dass Trump dafür den Friedensnobelpreis bekommen wird.

Ich hatte mein regelmäßiges Dienstag-Gespräch mit Marcello. Und Scott Ritter und ich haben am Nachmittag eine Diskussionsrunde mit Danny Haiphong abgehalten: